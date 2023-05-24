Секретарь СНБО Украины попытался опровергнуть слухи о ранении главкома ВСУ сообщением о «докладе» Залужного президенту

Киевский режим продолжает делать вид, будто бы с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным все в порядке. Сегодня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов попытался опровергнуть слухи о ранении главкома ВСУ сообщением о «докладе» Залужного президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующий пост Данилов разместил в социальной сети.Напомним, что ранее российские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о тяжелом ранении Залужного во время ракетного удара ВС РФ по командному пункту в Херсонской области. С начала мая генерал действительно исчез из медийного пространства, хотя раньше появлялся в нем регулярно.Украинские власти пытаются показать, что с главкомом ничего не произошло, однако получается это у них плохо. Так, сперва заместитель министра обороны Анна Маляр говорила, что Залужный «работает», а она с ним якобы «только что общалась». Потом появился пост Данилова о докладе Залужного президенту.Но что мешало бы самому Залужному появиться в медийном пространстве и опровергнуть слухи о своем ранении или даже смерти? Однако генерал этого не делает, чем сильно вредит и себе, и ВСУ в целом. Единственным объяснением такому поведению Залужного может быть лишь то, что он не способен выступить с опровержением своего ранения, так как находится в тяжелом состоянии.Долгое время Залужный считался «лицом» ВСУ, его способности военачальника всячески превозносили западные СМИ, поэтому его «исчезновение» далеко не лучшим образом сказывается на восприятии конфликта в западных странах. Если генерал реально ранен и более не сможет выполнять свои обязанности, то это будет серьезный удар по киевскому режиму.