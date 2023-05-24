Президент России: Украинские власти называют РФ «агрессором», при этом получая деньги за транзит энергоресурсов

Украинские власти, несмотря на то, что постоянно называют Россию «агрессором», кассируют деньги за транзит российских энергоресурсов по украинской территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума глава государства подчеркнул, что через Украину проходят две нитки российского газопровода, одну из которых перекрыли украинские власти. Однако по оставшейся нитке продолжаются поставки российского газа в страны Евросоюза, при этом киевский режим, без тени смущения, продолжает получать деньги, перечисляемые за осуществление транзита российских энергоресурсов.Путин также отметил фундаментальные перемены, происходящие на мировой арене и выражающиеся в том, что все больше стран мира берут курс, направленный на укрепление национального суверенитета и возможность проведения независимой внешней и внутренней политики, а также придерживаться собственной модели своего развития.Глава государства добавил, что Россия смогла не только адаптироваться к происходящим изменениям, но и возглавить некоторые из этих процессов. Процесс децентрализации глобальной финансовой системы неизбежно приведет к деполитизации экономической сферы.Российский лидер подчеркнул, что предрекаемые Западом катастрофические сценарии обвала экономики России уже явно не сбудутся. Подавляющее большинство стран мира согласно с предлагаемыми Россией подходами к реализации более справедливой архитектуры глобальных экономических отношений, заявил глава российского государства.