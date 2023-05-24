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Президент России: Украинские власти называют РФ «агрессором», при этом получая деньги за транзит энергоресурсов

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Президент России: Украинские власти называют РФ «агрессором», при этом получая деньги за транзит энергоресурсов

Украинские власти, несмотря на то, что постоянно называют Россию «агрессором», кассируют деньги за транзит российских энергоресурсов по украинской территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.


В ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума глава государства подчеркнул, что через Украину проходят две нитки российского газопровода, одну из которых перекрыли украинские власти. Однако по оставшейся нитке продолжаются поставки российского газа в страны Евросоюза, при этом киевский режим, без тени смущения, продолжает получать деньги, перечисляемые за осуществление транзита российских энергоресурсов.

Путин также отметил фундаментальные перемены, происходящие на мировой арене и выражающиеся в том, что все больше стран мира берут курс, направленный на укрепление национального суверенитета и возможность проведения независимой внешней и внутренней политики, а также придерживаться собственной модели своего развития.

Глава государства добавил, что Россия смогла не только адаптироваться к происходящим изменениям, но и возглавить некоторые из этих процессов. Процесс децентрализации глобальной финансовой системы неизбежно приведет к деполитизации экономической сферы.

Российский лидер подчеркнул, что предрекаемые Западом катастрофические сценарии обвала экономики России уже явно не сбудутся. Подавляющее большинство стран мира согласно с предлагаемыми Россией подходами к реализации более справедливой архитектуры глобальных экономических отношений, заявил глава российского государства.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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39 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:59
    +3
    Страны ЕС ведут враждебную для нас политику.Более того-воюют с нами.Единственная адекватная страна ЕС-Венгрия.Они наверняка могут получать от турецкого хаба.Зачем мы поддерживаем врагов?
    1. Reindeer
      Reindeer Сегодня, 19:05
      -3
      А мы что - бесплатно поставляем? о_О" И если уж Вы в курсе - сколько газа и куда?
    2. Легат
      Легат Сегодня, 19:11
      +5
      В Кремле назвали НАТО прямым участником конфликта на Украине

      При этом получая деньги за энергоресурсы
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:14
      +11
      Владимир Владимирович,а вы не находите что мы оплачивая транзит,оплачиваем убийства наших военных?Или,это другое?Красиво то говорить вы умели всегда,а почему не закрыть вентиль?Или,"партнеры "рассвирепеют?
      1. alexandreII
        alexandreII Сегодня, 19:22
        +5
        " Бережливому " а ему пофигу, это не его сыновья и дочери там гибнут, ему главно партнеров не обидеть и лицо не уронить,
        1. Бережливый
          Бережливый Сегодня, 19:29
          +7
          Alexandrell-он лицо не ранял,он им упал в одну дурно пахнущюю субстанцию,а измазалась вся Россия!
    4. Аскет
      Аскет Сегодня, 19:45
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Они наверняка могут получать от турецкого хаба.

      с 01 октября 2021г. Венгрия стала получать газ в обход Украины. через перемычку с Сербией -"Балканский поток"/ подключилась к "Турецкому потоку". А вот нефть поступает через Украину через нефтепровод "Дружба" по одной ветке, вторую укрорейх перекрыл, Недавно скандал был ,венгры 5-ой статьей НАТО Украине грозились инициировать.



      Расширение перемычки до мощности 8,5 млрд куб. м в год отложено с октября 2022 года на октябрь 2023-го. Венгерские газовики и чиновники потеряли время в середине 2020 года из-за опасений, что они могут подпасть под санкции США.
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 19:00
    +17
    Президент России: Украинские власти называют РФ «агрессором», при этом получая деньги за транзит энергоресурсов
    мы не агрессоры, мы лохи
    1. Комментарий был удален.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 19:10
        -4
        Не забываем Европа покупая газ и нефть и продукты нефтепереработки у нас оплачивает денафикацию в гораздо большем объёме чем мы за оплачиваем транзит.Да и с нашим угольком вопрос мутный в ЕС. bully
        1. Aleksandr21
          Aleksandr21 Сегодня, 19:38
          +2
          Цитата: tralflot1832
          Не забываем Европа покупая газ и нефть и продукты нефтепереработки у нас оплачивает денафикацию в гораздо большем объёме чем мы за оплачиваем транзит.


          Тут гораздо интереснее вопрос, а поставляет ли Россия ресурсы ЕС... для производства боеприпасов/военной техники ? У нас ведь таких ограничении для компании как я понимаю нет.... мол купили сырье, а на какие нужды оно пошло не наше дело ? В открытых источниках, о таких поставках не сообщают... но тема интересная.

          А вот что точно известно, так это транзит через Россию редкоземельных металлов, которые используются в военной промышленности ЕС, и если бы мы перекрыли маршруты то доставка бы заняла гораздо больше времени и финансов на транспортировку.... но тут большой наш друг, будет против перекрытия поставок.

          В целом же, учитывая ситуацию, войну Запада против России, и сохранение продажи ресурсов (от газа/нефти и по цепочке...) в ЕС + сохранение дипломатических отношении и связей (Польша и Прибалтика передают привет, как и все русофобские страны Европы)...

          Цитата: Василенко Владимир
          мы не агрессоры, мы лохи


          Вынужден согласиться.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:08
      -1
      Цитата: Василенко Владимир
      мы не агрессоры, мы лохи

      Скорее ни те и не другие.
  3. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 19:00
    +1
    все больше стран мира берут курс, направленный на укрепление национального суверенитета и возможность проведения независимой внешней и внутренней политики, а также придерживаться собственной модели своего развития.

    На это вся надежда и надеюсь Россия выдержит и этот крестовый поход очередной запада нацистского против нас ..
    У России другого выбора нет !
    Как говорил один политик С США враждовать очень опасно ,но дружить смертельно опасно !
    Россия все эти варианты прошла ..И теперь сплачивает вокруг себя государства в смертельной схватке с англосаксами и т.д.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 19:38
      +3
      Цитата: Zemaan
      .И теперь сплачивает вокруг себя государства в смертельной схватке с англосаксами и т.д.

      Виталя, кого-оно сплачивает? В смертельной битве...
  4. azkolt
    azkolt Сегодня, 19:03
    +10
    Хорошую фотку авторы подобрали, мне понравилась! Называется она Президент в недоумении)))))
    "при этом киевский режим, без тени смущения, продолжает получать деньги, перечисляемые за осуществление транзита российских энергоресурсов."
    А РФ без тени смущения продолжает гнать их. Ели кактус, плакали, но ели!
    1. Pavel Pavlovskiy
      Pavel Pavlovskiy Сегодня, 19:09
      -3
      Обязанности надо выполнять.

      РФ кактус не ест . Он продаёт нефть и получает прибыль деньги которые идут на развитие опять же РФ.

      Зачем отказаться от деняг . Темболее весь импорт идёт в валюте которая сдерживает курс рубля.
      Европа бы сражостью вернула рубль к 120 за бакс. Но по такому курсу не выгодно покупать нефть
      1. Альф
        Альф Сегодня, 20:02
        0
        Цитата: Pavel Pavlovskiy
        Обязанности надо выполнять.

        РФ кактус не ест . Он продаёт нефть и получает прибыль деньги которые идут на развитие опять же РФ.

        Жаль, что Виссарионыч о такой "гениальной" тактике не знал, а то бы продолжал поить рейх нефтью всю войну...
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 19:23
      -1
      Цитата: azkolt
      А РФ без тени смущения продолжает гнать их.

      Расскажете, как прекратить гнать газ, не нарвавшись на штраф по договору, который придется заплатить именно лохлам - просто так? Новых договоров как раз не заключают, а последний заключили по настоянию именно Евросоюза. Условие перемирия и невмешатеьства ЕС - гарантированый транзит
      Орать-то популисткие лозунги - оно проще, правда?
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 19:31
        -1
        А газ оплачен ес? Ну тогда можно просто гнать газ на шумерам не платить за транзит. Идиотскую отмазку почему так с шумерами всегда можно найти, например в счет оплаты семьям погибших от рук всу вычитаем из суммы оплаты транзита. А что нет то
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 19:37
          0
          Цитата: evgen1221
          Идиотскую отмазку почему так с шумерами всегда можно найти

          Найдите эту отмазку, она должна быть прописана именно в договоре. Ее там нет. Так что это - именно популизм снова. Семьи погибших никак не мешают физическому транзиту, не форс-мажор, и гнать газ мы обязаны. в том и печаль. До конца договора, а нового не будет
      2. freddyk
        freddyk Сегодня, 19:40
        +1
        Цитата: Bingo
        Цитата: azkolt
        А РФ без тени смущения продолжает гнать их.

        Расскажете, как прекратить гнать газ, не нарвавшись на штраф по договору, который придется заплатить именно лохлам - просто так? Новых договоров как раз не заключают, а последний заключили по настоянию именно Евросоюза. Условие перемирия и невмешатеьства ЕС - гарантированый транзит
        Орать-то популисткие лозунги - оно проще, правда?

        Объявить наконец украину государством-терорристом, а какие договора с террористами? Аннулировать их все.
        А вентиль украина перекроет сама, как только бабки за транзит перестанет получать.
      3. Ivan F
        Ivan F Сегодня, 20:03
        0
        "Расскажете, как прекратить гнать газ, не нарвавшись на штраф по договору," - о как! Воюя с "всей НАТО-й", главное не нарваться на штраф. Это так мило feel
        "Орать-то популисткие лозунги - оно проще, правда?" - а по вашему получается, что проще проливать кровь наших людей, но исполнять "договора".
  5. Попуас
    Попуас Сегодня, 19:04
    +2
    У меня комментарий из одной буквы....И?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 19:14
      +6
      Цитата: Попуас
      У меня комментарий из одной буквы....И?

      А у меня три буквы выползают ... И все - матерщинные...
  6. Касатик
    Касатик Сегодня, 19:05
    +7
    Мало платим! Надо доплатить, может перестанут обзываться! А если еще добавить (в ЦБ РФ знают, сколько) - так и вовсе отстанут когда-нибудь. Ну когда газ у нас кончится.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:08
    0
    Не поймут-с... Если даже это прокатывает:
    2014 год: Воюем с Россией
    2015 год: Воюем с Россией
    2016 --//--
    2027 --//--
    2028 --//--
    2019 --//--
    2020 --//--
    2021 --//--
    2022: РОССИЯ НАПАЛА!!! ААААА!!!!
  8. NaBerlin
    NaBerlin Сегодня, 19:09
    +3
    Это какой-то сюр, кринж и треш, слов других нет для этого. Газ, видимо, поставляет наглосаксам, и платит хохлам за транзит "ихтамнет"
  9. Комментарий был удален.
  10. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 19:13
    +2
    Ну и долго "кормить" Гиену будем? am
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:14
    +3
    Явно предложение ( между строк) Зе ,когда рванёшь трубопроводы. laughingБайден мл не разрешает.Всё везде обрублено в Европу, газ ,нефть и электроэнергия .Только зе качает в Европу газ и нефть ,оплачивая свою денафикацию . wassat
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 19:21
      0
      Кстати, реально для нас лучший выход wink
  12. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 19:19
    +3
    А кто платит им за этот транзит? Спонсируете киевский режим? Гарант даже лапшу разучился красиво вешать.
    1. Альф
      Альф Сегодня, 20:04
      0
      Цитата: lis-ik
      Гарант даже лапшу разучился красиво вешать.

      А зачем стараться, если электорат и так верит ?
  13. spirit
    spirit Сегодня, 19:21
    +6
    У многоходовочника уже биполярочка развивается, у него агрессоры,фашисты,враги,террористы, партнёры, торговые партнёры, и большие друзья типо Эрдогана(продающих оружие Украине) это одни и те же люди.Как бы шизофрения не развилась hi
  14. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:26
    +2
    А кто врве мешает не платить шумерам?
  15. Elk
    Elk Сегодня, 19:32
    +1
    Однако по оставшейся нитке продолжаются поставки российского газа в страны Евросоюза, при этом киевский режим, без тени смущения, продолжает получать деньги, перечисляемые за осуществление транзита российских энергоресурсов.
    Без комментариев.
  16. N-W
    N-W Сегодня, 19:36
    +4
    "Деполитизации экономической сферы", о которой грезит Путин, это типичное требование слабых в отношении сильных. Ставший сильным про такие глупости уже не вспоминает.
  17. фа2998
    фа2998 Сегодня, 19:38
    +1
    Цитата: azkolt
    Президент в недоумении

    Да они берут ,ПОТОМУ ЧТО МЫ ДАЕМ!! И наверняка еще себе "заворачивает" газ и нефть.Все эти сказки про обратный транзит-история для детей.Там даже обратных труб нет-берут наш газ из транзитной.
    То есть мы сами дарим противнику во время войны ресурсы,которые используют против наших солдат!
    Он в недоумении! Да тут госизмена,в военное время. fool
  18. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 19:42
    +2
    Пригожин озвучил цифры потерь ЧВК Вагнер за Бахмут. . Кто кого там перемалывал?
    "Подразделения ЧВК «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск (Бахмут) около 20 тыс. человек, из них половина — это заключенные, сообщил Евгений Пригожин в интервью медиатехнологу Константину Долгову."
    Если такие потери только у Вагнера, то у остальных какие потери? А олигархическим существам интересны только деньги. Поэтому Украина и получает деньги за транзит энергоресурсов. Ничего нового.
  19. фа2998
    фа2998 Сегодня, 19:50
    +3
    Цитата: Zemaan
    .И теперь сплачивает вокруг себя государства в смертельной

    Вот отсюда давайте поподробнее.Сколько государств с нами,сколько у нас союзников?Даже как черт от ладана убегает та же "союзная" Беларусь от признания Крыма российским.Не говоря о других регионов,и взаимных действиях. crying
  20. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 20:17
    0
    Но ведь и РФ называет Киев фашистским и при этом торгует с ним