Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

На территории Сумской области слышатся громкие взрывы. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на источники среди местных жителей.
Пока украинские издания не публикуют подробности о том, что именно взрывается на территории области – идет ли речь о прилетах российских ракет по каким-либо объектам или это работают средства противовоздушной обороны ВСУ. Но напомним, что именно с территории этого украинского региона в российскую Белгородскую область вторглись диверсанты 22 мая.
Известно, что воздушная тревога на территории Сумской области сегодня не объявлялась. Но это не всегда является основанием считать, что не могли быть нанесены удары с воздуха по каким-либо объектам военной инфраструктуры Украины.
В Сумской области расположено большое количество украинских формирований, здесь есть склады с боеприпасами и скопления военной техники. Не исключено, что ВС РФ наносят очередные удары по целям военного назначения для сокращения наступательного потенциала украинских войск.
Тем временем, Telegram-канал «Украина.ру» сообщил о поражении средствами ПВО в районе населенного пункта Середа в Белгородской области России украинского беспилотного летательного аппарата. Он был запущен со стороны села Старица в Харьковской области. После поражения беспилотник сдетонировал в воздухе, пострадавших и разрушений в результате его уничтожения нет.
В традиционной вечерней сводке украинский генштаб опять не сообщил о боях в Артемовске (Бахмуте), упомянув лишь населенный пункт Хромово (Артемовское), расположенный на автомобильной дороге из Артемовска в Часов Яр.