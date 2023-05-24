Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

На территории Сумской области слышатся громкие взрывы. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на источники среди местных жителей.Пока украинские издания не публикуют подробности о том, что именно взрывается на территории области – идет ли речь о прилетах российских ракет по каким-либо объектам или это работают средства противовоздушной обороны ВСУ. Но напомним, что именно с территории этого украинского региона в российскую Белгородскую область вторглись диверсанты 22 мая.Известно, что воздушная тревога на территории Сумской области сегодня не объявлялась. Но это не всегда является основанием считать, что не могли быть нанесены удары с воздуха по каким-либо объектам военной инфраструктуры Украины.В Сумской области расположено большое количество украинских формирований, здесь есть склады с боеприпасами и скопления военной техники. Не исключено, что ВС РФ наносят очередные удары по целям военного назначения для сокращения наступательного потенциала украинских войск.Тем временем, Telegram-канал «Украина.ру» сообщил о поражении средствами ПВО в районе населенного пункта Середа в Белгородской области России украинского беспилотного летательного аппарата. Он был запущен со стороны села Старица в Харьковской области. После поражения беспилотник сдетонировал в воздухе, пострадавших и разрушений в результате его уничтожения нет.В традиционной вечерней сводке украинский генштаб опять не сообщил о боях в Артемовске (Бахмуте), упомянув лишь населенный пункт Хромово (Артемовское), расположенный на автомобильной дороге из Артемовска в Часов Яр.