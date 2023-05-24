Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

4
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

На территории Сумской области слышатся громкие взрывы. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на источники среди местных жителей.


Пока украинские издания не публикуют подробности о том, что именно взрывается на территории области – идет ли речь о прилетах российских ракет по каким-либо объектам или это работают средства противовоздушной обороны ВСУ. Но напомним, что именно с территории этого украинского региона в российскую Белгородскую область вторглись диверсанты 22 мая.

Известно, что воздушная тревога на территории Сумской области сегодня не объявлялась. Но это не всегда является основанием считать, что не могли быть нанесены удары с воздуха по каким-либо объектам военной инфраструктуры Украины.

В Сумской области расположено большое количество украинских формирований, здесь есть склады с боеприпасами и скопления военной техники. Не исключено, что ВС РФ наносят очередные удары по целям военного назначения для сокращения наступательного потенциала украинских войск.

Тем временем, Telegram-канал «Украина.ру» сообщил о поражении средствами ПВО в районе населенного пункта Середа в Белгородской области России украинского беспилотного летательного аппарата. Он был запущен со стороны села Старица в Харьковской области. После поражения беспилотник сдетонировал в воздухе, пострадавших и разрушений в результате его уничтожения нет.

В традиционной вечерней сводке украинский генштаб опять не сообщил о боях в Артемовске (Бахмуте), упомянув лишь населенный пункт Хромово (Артемовское), расположенный на автомобильной дороге из Артемовска в Часов Яр.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. azkolt
    azkolt Сегодня, 18:54
    -2
    Опять мстя начинается! А до этого нельзя же было! am
    Полностью согласен с Анастасией Кашеваровой:
    С Белгородом фейк, что наступление. Не фейк, что грех не зайти. Блокпосты пустые, противотанковые ежи в поле, а дороги не оборудованы - заходи, кто хочет.

    На границе пограничники и срочники, которые заказывают на место дислокации пиццу и энергетик.

    У пацанов ни нет, от слова совсем. Ни ружей антидроновых, ни дронов, ни тепловизоров, ни биноклей, ни тяжелой техники. Коробками от пиццы отмашутся.

    Планирование СВО на уровне рыбки Дори. Уже истерический гогот у всего мира. А пацаны гибнут.

    Да, допишу от себя! Позорищеееее на весь мир!!! Кто с нами захочет иметь дело? Кто захочет опереться на теплое, мягкое и ссык ливое.
    1. azkolt
      azkolt Сегодня, 19:01
      -3
      А вот и ответ Анастасии
      Разработчик БПЛА:
      Кстати. Приходится отсматривать много хохлячих видео в разведывательных целях, в том числе и их атаки на наши укрепы. И ещё ни разу я не видел у обороняющихся ПТРК. Иногда встречаются РПГ-7, но очень редко.
      Обычный сценарий захвата нашего укрепа - подходит танк или БМП, в ответ пукают АК и летят гранаты. Бронетехника разматывает оборону в упор и потом гусеницами хоронит всех прямо в окопе.
      Это не одно, не два, а десятки видосов.
      И на флангах Бахмута "побежавшие" калужане были брошены на танки с АК. Большую часть из них размотал трофейный Т-62. Хотя о наличии там танков знал уже весь телеграмм. ПТРК не было или его просто не дали?..
      Да, такие сценарии бывают и с украинцами. Но меня они не волнуют. Меня волнует наше оснащение, наши ошибки и наши перегруппировки.

      Кстати, тут генерал лампасный Гурулев предлагал у Соловьева дать отрядам местной самсообороны не только автоматы но РПГ. Наверное учит он сам будет. Хотя судя по этому сообщению, тут на армию не всегда находят!
      1. begemot20091
        begemot20091 Сегодня, 19:19
        -1
        тут очень много идиотов, которые сопли пускают даже после того как на жене обос...ся. ди послужи с гурилёвское, сапоги поноси.... А если завидуешь, что он генерал а не соплежуй, депутат, и пенсион генеральский, так кто мешал командармам диванным в погонах "пофорсить"
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:24
    -1
    Вот как тут не материться?Грянул гром-немного почесались,потом перекрестились и как с гуся вода. Ленивый только не говорил о высокой вероятности такого рейда по нашим землям. Но в МО ,Генштабе и кремле люди живут в перпендикулярном пространстве,где из вариантов решения проблемы выбирают самый худший,и даже этот вариант сто раз обсасут чтобы потом не за что не отвечать!