США раскритиковали использование ВСУ американской техники для атак против «старых» территорий России

Власти США не одобряют возможного применения американской военной техники для совершения нападений на те российские регионы, которые входили в состав РФ до 2014 года. Об этом сообщил Белый дом, комментируя появившуюся информацию о применении техники американского производства во время диверсионного рейда ВСУ в Белгородскую область.
Как отметил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, сейчас американские представители изучают сообщения об использовании автомобилей американского производства и другого военного оборудования во время нападения на регион.
Мы весьма ясно давали понять, в том числе украинцам, что мы не поддерживаем использование оборудования американского производства для атак внутри России
- подчеркнул Кирби.
Напомним, что власти США неоднократно утверждали, что выступают против любого применения западного оружия против тех территорий, которые входили в состав Российской Федерации до 2014 года. Использование этого вооружения для атак против Крымского полуострова вопросов у США не вызывает.
В то же время, понятно, что без американской поддержки невозможна большая часть диверсий украинских сил в глубине российской территории. Не технику, так разведывательную информацию американские спецслужбы и вооруженные силы в любом случае предоставляют киевскому режиму.