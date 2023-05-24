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США раскритиковали использование ВСУ американской техники для атак против «старых» территорий России

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США раскритиковали использование ВСУ американской техники для атак против «старых» территорий России

Власти США не одобряют возможного применения американской военной техники для совершения нападений на те российские регионы, которые входили в состав РФ до 2014 года. Об этом сообщил Белый дом, комментируя появившуюся информацию о применении техники американского производства во время диверсионного рейда ВСУ в Белгородскую область.


Как отметил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, сейчас американские представители изучают сообщения об использовании автомобилей американского производства и другого военного оборудования во время нападения на регион.

Мы весьма ясно давали понять, в том числе украинцам, что мы не поддерживаем использование оборудования американского производства для атак внутри России

- подчеркнул Кирби.

Напомним, что власти США неоднократно утверждали, что выступают против любого применения западного оружия против тех территорий, которые входили в состав Российской Федерации до 2014 года. Использование этого вооружения для атак против Крымского полуострова вопросов у США не вызывает.

В то же время, понятно, что без американской поддержки невозможна большая часть диверсий украинских сил в глубине российской территории. Не технику, так разведывательную информацию американские спецслужбы и вооруженные силы в любом случае предоставляют киевскому режиму.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Nickispeaki
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6 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:18
    +2
    Нам прямо легче стало дышать от такого лицемерия!Врать публично и давать расспоряжение с глазу на глаз это огромная разница. И,никто ведь не знает что точно в последнем случае янки разрешают использовать,а наверняка ограничений просто нет!
  2. Трямс
    Трямс Сегодня, 19:18
    -2
    Мы весьма ясно давали понять, в том числе украинцам, что мы не поддерживаем использование оборудования американского производства для атак внутри России
    - подчеркнул Кирби.

    Падажжите, вна у.сми рассказывают, шо це партизаны - т.е. сша дают оружие "партизанам фашистского толка" и вмешиваются во внутр дела РФ.
    А тут получается, что эти "фаш. партизаны" все же ВСУ и на У фашизм? И ясно давали понять Зе – т.е. он и отдал приказ?
    Интересненько.
  3. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 19:18
    +2
    Бла бла бла,я не я и свинья не моя, каждое их слово это слово от лукавого.....просто нация такая,прыщ на теле земного шара....
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:21
    0
    Честно говоря почему Зе не использовал турецкую бронетехнику,Эрдогана больше боится чем Байдена?Кто там у Эрдогана в заложниках?
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:42
    0
    То есть когда американские противорадиолокационные ракеты прилетали в Белгород это норм было?
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 20:07
    0
    Ах, как мило. sad Эти лицемерные уб-людки кого обмануть хотят?