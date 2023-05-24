Пресс-секретарь президента России отреагировал на угрозы Польши в адрес Белоруссии

Мы видим, что это вот враждебное нам государство фактически открыто говорит о своем намерении вмешиваться непосредственно, в том числе силовыми методами, во внутренние дела соседнего государства

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления польских властей, касающиеся подготовки вооруженной агрессии против Белоруссии, заявил, что Польша является враждебным для РФ государством, в то время, как у России есть обязательства по обеспечению белорусской безопасности, Москва полностью выполнит их в случае возникновения очевидной угрозы.Песков также отметил, что руководство Польши в настоящее время продолжает заходиться в русофобских истериках, тем самым позиционируя себя как враждебное России государство. При этом польские власти открыто заявляют о своих намерениях, касающихся непосредственного силового вмешательства во внутренние дела соседней Белоруссии.-подчеркнул Песков.Ранее экс-замглавы Минобороны Польши генерал в отставке Вальдемар Скшипчак заявил о планах польского руководства инициировать в Белоруссии вооруженный государственный переворот и затем поддержать его военным путем.Белорусский лидер Александр Лукашенко подчеркнул, что страны Запада готовятся к вторжению на территорию Белоруссии с целью уничтожения государства. Лукашенко отметил, что, по имеющейся у него информации, в настоящее время на Западе продолжается формирование неких воинских соединений, в задачи которых будет входить вооруженная поддержка готовящегося переворота в Белоруссии. Одновременно с этим на белорусскую территорию забрасываются террористы для проведения диверсий и актов устрашения, а также передаются деньги и вооружения для подпольных экстремистских ячеек.