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Пресс-секретарь президента России отреагировал на угрозы Польши в адрес Белоруссии

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Пресс-секретарь президента России отреагировал на угрозы Польши в адрес Белоруссии

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления польских властей, касающиеся подготовки вооруженной агрессии против Белоруссии, заявил, что Польша является враждебным для РФ государством, в то время, как у России есть обязательства по обеспечению белорусской безопасности, Москва полностью выполнит их в случае возникновения очевидной угрозы.


Песков также отметил, что руководство Польши в настоящее время продолжает заходиться в русофобских истериках, тем самым позиционируя себя как враждебное России государство. При этом польские власти открыто заявляют о своих намерениях, касающихся непосредственного силового вмешательства во внутренние дела соседней Белоруссии.

Мы видим, что это вот враждебное нам государство фактически открыто говорит о своем намерении вмешиваться непосредственно, в том числе силовыми методами, во внутренние дела соседнего государства

-подчеркнул Песков.

Ранее экс-замглавы Минобороны Польши генерал в отставке Вальдемар Скшипчак заявил о планах польского руководства инициировать в Белоруссии вооруженный государственный переворот и затем поддержать его военным путем.

Белорусский лидер Александр Лукашенко подчеркнул, что страны Запада готовятся к вторжению на территорию Белоруссии с целью уничтожения государства. Лукашенко отметил, что, по имеющейся у него информации, в настоящее время на Западе продолжается формирование неких воинских соединений, в задачи которых будет входить вооруженная поддержка готовящегося переворота в Белоруссии. Одновременно с этим на белорусскую территорию забрасываются террористы для проведения диверсий и актов устрашения, а также передаются деньги и вооружения для подпольных экстремистских ячеек.

Использованы фотографии:
kremlin.ru
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16 комментариев
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  1. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 19:37
    +4
    "Гиены европы" все наглеют и наглеют ...От окраины уже падалью запахло !
    А вот Белоруссия вам не по зубам ,прихлопнем сразу в этот раз ,только рыпнитесь
    1. poquello
      poquello Сегодня, 19:55
      0
      Цитата: Zemaan
      "Гиены европы" все наглеют и наглеют ...От окраины уже падалью запахло !
      А вот Белоруссия вам не по зубам ,прихлопнем сразу в этот раз ,только рыпнитесь

      соскучились по "резне мирных поляков" Суворовым, "мирными" поляками тогда руководил герой войны за независимость США
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:39
    +9
    По хорошему место Пескова это посол в Антарктиде,или в Эфиопии. Просто там "нести пургу" некому будет,да и незачем .А то повторяя старые избитые истины Песков просто сам себя выставляет в роли птицы говоруна,семейства попугаевых.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:40
    +2
    Коментарий Пескова явно согласованый ,поляки должны подумать и крикнуть : Всё НАТО с нами.Где то мы это уже слышали!Если что будут бить поляков, а не НАТО.Могут и сказать это ваши проблемы с Белоруссией и Россией.Мы в сторонке постоим ,оружие подкинем если что.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 20:01
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Если что будут бить поляков, а не НАТО.Могут и сказать это ваши проблемы с Белоруссией и Россией.Мы в сторонке постоим ,оружие подкинем если что.

      Я б на месте поляков ещё раз перечитал ту самую 5-ю статью устава НАТО. Повнимательнее. Английский бы подучил, чтобы прочитать в оригинале и, хотя бы приблизительно, понять её смысл.

      СтароНАТОвцы уже всё поняли, но молчат. Лицо, как им кажется, умное сохраняют.
      МладоНАТОвцы ни фига ничего не поняли, поэтому на ту статью молятся и думают, что им стОит только за ногу Россию укусить - а там всё НАТО кааак навалится!
      Неужели они всерьёз думают, что Америка, преуспевшая в сочинении мошеннических контрактов, а не честных договорённостей, сочинит что-то, что будет её ОБЯЗЫВАТЬ всей мощью вписываться за каких-то бешеных недоумков?

      МладоНАТОвцы! Берегите переводчиков! Они иногда сильно полезны оказываются.
      1. ИВЗ
        ИВЗ Сегодня, 20:16
        0
        МладоНАТОвцы ни фига ничего не поняли
        Да бросьте. все всё понимают или знают с самого начала. Просто одни делают то для чего их и выдвинули на соответствующие должности - отрабатывают, а остальных никто не спрашивает - они уже проголосовали.
  4. dump22
    dump22 Сегодня, 19:41
    +1
    государство фактически открыто говорит о своем намерении вмешиваться непосредственно, в том числе силовыми методами, во внутренние дела соседнего государства


    Совсем совесть потеряли.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:47
      +2
      Нельзя потерять то,что сроду не бывало. yes
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:42
    +4
    Ну все правильно, он просто зафикситровал повод для исполнения Россией статьи 5 устава ООН. Если что теперь мы вполне можем военной силой(цитата от Пескова - "силовыми методами") дать Польше по шее, намерение или его осуществление - юридически повод, и Песков это сейчас официально зафиксировал, факт агрессии от Польши, еще и отдельно подчеркнул про государство Польша, возражений не будет от Польши, то есть, они признают этот факт. значит юридически Россия имеет право атаковать Польшу, статья 5 устава ООН о коллективной обороне
    1. Альф
      Альф Сегодня, 19:57
      +1
      Цитата: Bingo
      значит юридически Россия имеет право атаковать Польшу,

      Тут больше года с украиной справиться не можем, а туда же, еще и с поляками воевать...
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 20:18
        0
        Ну задача Пескова - зафиксировать варианты дипломатически... И еще, это с Украиной мы не воюем, а вот потери сопутствующие в Польше - никто точно считать не будет, так что там, если что, будет именно война... А не СВО...
  6. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 19:48
    +2
    Беларуссии или Беларуси( как кому приятнее) давно пора становиться морским государством hi Там Белосток давно заждался как и мы с выходом на Калининград через беларусов) Пусть знают тогда пшеки
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:55
    +2
    ...экс-замглавы Минобороны Польши генерал в отставке Вальдемар Скшипчак заявил о планах польского руководства инициировать в Белоруссии вооруженный государственный переворот и затем поддержать его военным путем.

    Экс-зам в отставке говорит от имени Польши? Ему свежие планы докладывают, а он их сразу в СМИ волокет? Это такая польская военно-политическая хитрость, что ли?
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:58
    +1
    Достаточно было сказать: Будем считать это объявлением войны РФ и действовать соответственно.
  9. Cannon
    Cannon Сегодня, 19:58
    +1
    После того , как Песков заискивал и целовал ручки продажной жабе Пугачёвой, ни слушать , ни слышать , ни читать эту мразоту противно.
  10. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 20:14
    0
    Песков конечно прекрасный человек, но....
    После — «Испуганные патриоты», как серьёзную фигуру не воспринимаю.
    Вызывает жалость и брезгливость