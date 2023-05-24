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Глава СВР посоветовал англосаксам убираться с Ближнего Востока «к своему старому приятелю дьяволу»

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Глава СВР посоветовал англосаксам убираться с Ближнего Востока «к своему старому приятелю дьяволу»

США и Великобритании стоило бы заняться своими собственными проблемами, включая гражданские конфликты, и не лезть в ближневосточную политику. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, выступая на международной встрече высоких представителей по безопасности.


Как отметил руководитель СВР, у Вашингтона и Лондона вызывает очень болезненную реакцию достигнутое соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Роль главного посредника в этом процессе сыграл Китай, что очень нервирует США и Великобританию. Нарышкин был весьма резок в высказываниях относительно роли этих стран в ближневосточной политике.

Анголсаксам можно посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами, а еще лучше — убираться к их старому приятелю, к дьяволу

- подчеркнул глава СВР.

На Ближнем Востоке, отмечает руководитель российской разведывательной службы, значительно снижается авторитет англосаксов, в том числе и США, а уровень взаимного доверия между странами растет.

Добавим к этим словам Нарышкина, что даже такие давние военно-политические и экономические партнеры США и Великобритании как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты уже стремятся налаживать все более тесные связи с Китаем и даже Россией, невзирая на антироссийские санкции, инициированные англосаксонским блоком. Страны Ближнего Востока понимают, что Запад не несет им ничего хорошего, а лишь дестабилизирует ситуацию в регионе.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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10 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 19:26
    +2
    А дома то кто будет отвечать??????????
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 19:30
      -1
      а еще лучше — убираться к их старому приятелю, к дьяволу - подчеркнул глава СВР Нарышкин.

      Правильно, Сережа Евгеньевич, только путь к Дьяволу им покажет и обеспечит - ледоруб! bully
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:29
    -1
    Шеф ЦРУ Бернс уже плакался ,Нарышкин ведёт переговоры нагло,без должного уважения. laughing
  3. военком Котёнок
    военком Котёнок Сегодня, 19:33
    +6
    Какая радость, новая порция словесной ругани. Надо было ещё что-нибудь добавить про собирание манаток.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:33
    +8
    Им все эти слова глубоко до лампочки. Вот,когда СВР устроит в Африке антинаглосакскую акцию с большими потерями в живой силе со стороны наглосаксов,это будет много лучше любых слов.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:35
    -1
    Имеет право - в этом регионе уже никакого влияния у США просто нет wink
  6. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:47
    +7
    Я слышал в Ливане хватило одного грузовика с взрывчаткой у казарм с американскими морпехами чтоб они оттуда быстро удрали. Но я не припоминаю, чтобы они убегали от чьих-то слов
  7. Галеон
    Галеон Сегодня, 20:04
    +1
    А про Израиль у Нарышкина тишина ... С чего бы?
  8. Аскет
    Аскет Сегодня, 20:07
    0
    Полностью цитата звучит так
    «В своей гордыне западные тоталитарно-либеральные режимы во главе с Соединенными Штатами в последнее время зашли так далеко, что покушаются на само человеческое естество. Де-факто они хотят уничтожить в человеке все человеческое, превратить его из свободного существа в полностью управляемую трансгуманистическую химеру»,
    «Англосаксам можно посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами, а еще лучше — убираться к их старому приятелю, к дьяволу»


    Конечно советовать можно, советчиков всегда много найдется. А вот как сделать так,чтобы они убрались восвояси или хотя бы чувствовали себя неуютно вопрос в том числе и к Нарышкину.
  9. К-50
    К-50 Сегодня, 20:17
    0
    Глава СВР посоветовал англосаксам убираться с Ближнего Востока «к своему старому приятелю дьяволу»

    Не дело высокопоставленному разведчику делать резкие и громкие заявления.
    разведка это всегда тишина и максимум неприятностей для оппонентов.
    Так что пора уже делом заняться, а не словеса производить. С санкции главкома , конечно. yes