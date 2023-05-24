Анголсаксам можно посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами, а еще лучше — убираться к их старому приятелю, к дьяволу

США и Великобритании стоило бы заняться своими собственными проблемами, включая гражданские конфликты, и не лезть в ближневосточную политику. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, выступая на международной встрече высоких представителей по безопасности.Как отметил руководитель СВР, у Вашингтона и Лондона вызывает очень болезненную реакцию достигнутое соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Роль главного посредника в этом процессе сыграл Китай, что очень нервирует США и Великобританию. Нарышкин был весьма резок в высказываниях относительно роли этих стран в ближневосточной политике.- подчеркнул глава СВР.На Ближнем Востоке, отмечает руководитель российской разведывательной службы, значительно снижается авторитет англосаксов, в том числе и США, а уровень взаимного доверия между странами растет.Добавим к этим словам Нарышкина, что даже такие давние военно-политические и экономические партнеры США и Великобритании как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты уже стремятся налаживать все более тесные связи с Китаем и даже Россией, невзирая на антироссийские санкции, инициированные англосаксонским блоком. Страны Ближнего Востока понимают, что Запад не несет им ничего хорошего, а лишь дестабилизирует ситуацию в регионе.