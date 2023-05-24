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Уцелевшие после нападения на Белгородскую область диверсанты устроили «пресс-конференцию», пообещав «скоро вернуться»

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Уцелевшие после нападения на Белгородскую область диверсанты устроили «пресс-конференцию», пообещав «скоро вернуться»

Боевики проукраинских формирований «Русский добровольческий корпус» (запрещен в РФ как террористическая организация) и легион «Свобода России» (запрещен в РФ как террористическая организация), участвовавшие во вторжении в российскую Белгородскую область, провели так называемую «пресс-конференцию». Об этом сообщает украинская пресса, обращение диверсантов доступно в их социальных сетях.


По утверждению участников диверсионного рейда, во время нападения на Белгородскую область якобы погибли лишь 2 боевика, 10 боевиков получили ранения. Министерство обороны РФ, в свою очередь, сообщало об уничтожении до 70 боевиков. Впрочем, из уничтоженных диверсантов не все могли входить в названные формирования, большая часть могла входить в состав спецподразделений ВСУ.

Диверсанты заявили, что якобы «скоро вернутся» на российскую территорию для выполнения неких «новых задач». В чем заключался смысл их рейда в Грайворонский район Белгородской области, нацисты, разумеется, не сказали, поскольку за исключением соображений информационной войны, никакого реального военного значения эта акция не имела.

Зато диверсанты показали некий бронетранспортер, заявив, что он раньше был украинским, а затем был захвачен российскими военными в Артемовске (Бахмуте). Теперь они якобы вернули БТР. Интересно, что в интернете показано много кадров уничтоженной украинской военной техники американского производства в Грайворонском районе, что свидетельствует о серьезных потерях диверсантов.

Стоит также отметить, что нельзя подтвердить, именно эти боевики участвовали в рейде в Белгородскую область или это какая-то из групп, которая раньше ушла на территорию Украины, не дожидаясь разгрома, или вообще в нападении на российскую территорию не участвовала.
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18 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 19:58
    +6
    Парадокс ситуации будет в том, если будет очередной просёр с нашей стороны и шароварным удасться выполнить свои угрозы....

    Вот это будет "просто какой-то позор" (с)
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 20:11
      +3
      Парадокс в том, что главари планирующие теракты в отношении России живы, не надо искать их в Вашингтоне, они гораздо ближе, всякая мразь вроде буданова и подоляки уже исчерпала лимит нахождения на планете Земля, не могу понять почему в руководстве России придерживаются другого мнения.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:15
      +1
      Один из них даже в почётном карауле на параде был в 2017 году.Но потом стал предателем.
      Лайф выяснил личности ключевых диверсантов, атаковавших территорию Белгородской области. Это бывший боец роты почётного караула Данил Мазник, актёр Кирилл Конахин и рокер-националист Алексей Лёвкин. Это предатели, за которыми тянется криминальный след.

      https://dzen.ru/a/ZG0U-cHKIDSQQLi1
  2. Cannon
    Cannon Сегодня, 20:01
    -4
    Уцелевшие после нападения на Белгородскую область диверсанты ++++Ожили что ли ? Шойгу же всех уничтожил и в РФ и на Украинской территории.
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 20:04
      +3
      Цитата: Cannon
      +Ожили что ли ?


      Второй раз получается, если это те самые лица, что были в Брянской и Белгородской областях. Ждём третьего захода ?

      А вообще без мата сложно комментировать).
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 20:07
        +3
        Насчёт те самые или не те - сложно установить, шароварные и набрехать могут как два пальца об асфальт
    2. Световит
      Световит Сегодня, 20:12
      +1
      Это медийные клоуны, приезжают на фотосессию и сразу сваливают. А подыхать на нашей земле остаются уже обычные укропы из дрг.
  3. ximkim
    ximkim Сегодня, 20:01
    -1
    Да...
    Шойгу и его начальник заслужили медаль - Герой Украины.
  4. Napayz
    Napayz Сегодня, 20:01
    +3
    ...«скоро вернутся» на российскую территорию для выполнения неких «новых задач»...
    окапывание с последующим закапыванием. Видимо так.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 20:08
      +4
      Не надо недооценивать врага. Тем более, что это не первая подобная диверсия. И уж явно не клоуны из видеороликов составляют костяк группы. А умные, подготовленные, хитрые и готовые идти по нашим трупам террористы. Потому, смешки о том, как там одной левой закопаем, второй раскопаем - глупость, дешёвая бравада и недооценка врага. Необходимо уже понять, что все, смех закончился - к происходящему надо готовится со всей ответственностью и по всей военной науке.
  5. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 20:03
    0
    Портки обдристанные отстирают и обязательно вернутся.
  6. SanJoHun
    SanJoHun Сегодня, 20:06
    -2
    Уцелевшие после нападения на Белгородскую область диверсанты устроили

    Звучит так, как будто их обгоревшие разорванные тела валяются по всей Белгородской области, а те кому повезло, без рук без ног доковыляли ползком до границы и сверкая пятами, от страха надели юбки и убежали в Польшу, попутно выкладывая тик токи
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 20:12
      0
      Вот в этот раз ты внезапно "попал у саме яблочко"(Они сражались за Родину). Как раз все именно так и было,Ю и свинки горелые на год назад ликвидированом погранпосту. и ползком до границы, потому как броню всю побили, и культи, и попутные тик-токи - все прям как будто ты сам видел! Со всей Белгородской областью только промахнулся - заползти на 4 км от границы - так я на даче в магазин за сигаретами примерно столько хожу или езжу
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:07
    +1
    Они своим рейсом показали незащещённость наших границ. И,если буквально сегодня не перейти от слов к делу,не вооружить и подготовить добровольцев для ведения боевых действий,не обзавестить дронами для мониторинга положения,не дать им ИСПРАВНУЮ боевую технику,в следующий раз придут другие,более подготовленные в большем количестве и тогда война перекинется уже на наши земли. Так что хватит план задним местом месить,нужно немедленно обьявить в приграничье частичную мобилизацию,добавить из числа к примеру вылечившихся раненых добровольцев человек 40 для усиления отрядов самообороны,и начать практические занятия в поле с использованием боевой техники и настоящих боеприпасов.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 20:15
      +1
      К сожалению, никто этого делать не будет.
  8. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 20:08
    +3
    Уцелели сегодня,это значит что кирдык будет завтра.
  9. ximkim
    ximkim Сегодня, 20:11
    -1
    Цитата: ЦитатаЛаврова
    Не надо недооценивать врага. Тем более, что это не первая подобная диверсия. И уж явно не клоуны из видеороликов составляют костяк группы. А умные, подготовленные, хитрые и готовые идти по нашим трупам террористы. Потому, смешки о том, как там одной левой закопаем, второй раскопаем - глупость, дешёвая бравада и недооценка врага. Необходимо уже понять, что все, смех закончился - к происходящему надо готовится со всей ответственностью и по всей военной науке.

    Нет. Смех только начинается.
    Тем более, Путин всегда ходит с улыбкой, и наверное просто разрывается от смеха у себя в бункере от всего происходящего.
  10. Аскет
    Аскет Сегодня, 20:16
    +1
    У нас вообще есть возможности и средства обеспечить картинку, на которой вот этот фраер в чёрном будет болтаться на дереве вниз головой?
    Или опять в розыск обьявим?