Боевики проукраинских формирований «Русский добровольческий корпус» (запрещен в РФ как террористическая организация) и легион «Свобода России» (запрещен в РФ как террористическая организация), участвовавшие во вторжении в российскую Белгородскую область, провели так называемую «пресс-конференцию». Об этом сообщает украинская пресса, обращение диверсантов доступно в их социальных сетях.По утверждению участников диверсионного рейда, во время нападения на Белгородскую область якобы погибли лишь 2 боевика, 10 боевиков получили ранения. Министерство обороны РФ, в свою очередь, сообщало об уничтожении до 70 боевиков. Впрочем, из уничтоженных диверсантов не все могли входить в названные формирования, большая часть могла входить в состав спецподразделений ВСУ.Диверсанты заявили, что якобы «скоро вернутся» на российскую территорию для выполнения неких «новых задач». В чем заключался смысл их рейда в Грайворонский район Белгородской области, нацисты, разумеется, не сказали, поскольку за исключением соображений информационной войны, никакого реального военного значения эта акция не имела.Зато диверсанты показали некий бронетранспортер, заявив, что он раньше был украинским, а затем был захвачен российскими военными в Артемовске (Бахмуте). Теперь они якобы вернули БТР. Интересно, что в интернете показано много кадров уничтоженной украинской военной техники американского производства в Грайворонском районе, что свидетельствует о серьезных потерях диверсантов.Стоит также отметить, что нельзя подтвердить, именно эти боевики участвовали в рейде в Белгородскую область или это какая-то из групп, которая раньше ушла на территорию Украины, не дожидаясь разгрома, или вообще в нападении на российскую территорию не участвовала.