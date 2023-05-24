Американский журналист анонсировал предстоящие проблемы ВСУ с эксплуатацией истребителей F-16: «Передадут старые модификации»

Европейские страны передадут Украине устаревшие варианты истребителей F-16. В этом уверен американский журналист Стивен Брайен, который в статье для Asia Times анонсировал предстоящие проблемы ВСУ с эксплуатацией истребителей F-16.
Решение США не препятствовать передаче киевскому режиму самолетов F-16 еще не означает, что Украина действительно получит относительно современные истребители. Журналист считает, что с эксплуатацией обещанных самолетов возникнут сложности по ряду причин.
ВСУ передадут старые модификации F-16A/B. Они прошли частичную модернизацию в начале 2000-х
- написал Брайен.
Как отмечает журналист, версии истребителей F-16 для Тайваня оснащены радаром с активной фазированной антенной решеткой. Но для Украины такие истребители предназначаться не будут.
Еще одна серьезная проблема – отсутствие на Украине ремонтных предприятий для обслуживания истребителей американского производства. Для того, чтобы такие предприятия создать и запустить, потребуется не менее года. К тому же, по предприятиям могут наноситься российские удары, что будет препятствовать их работе.
Важен и кадровый вопрос, причем даже не столько связанный с подготовкой летчиков. Технический персонал нужен не меньше, чем летчики, однако подготовить инженеров нельзя даже за год, считает Брайен. Поэтому придется основную часть ремонтных работ производить на авиационных предприятиях в европейских странах, а это – дополнительные расходы и логистические сложности.
Встанет проблема и отсутствия надлежащих взлетно-посадочных полос для самолетов. Хороших взлетно-посадочных полос на Украине не так много, поэтому придется использовать любые полосы, что чревато поломками самолетов.