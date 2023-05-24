Военное обозрение
Войти Регистрация

Американский журналист анонсировал предстоящие проблемы ВСУ с эксплуатацией истребителей F-16: «Передадут старые модификации»

4
Американский журналист анонсировал предстоящие проблемы ВСУ с эксплуатацией истребителей F-16: «Передадут старые модификации»

Европейские страны передадут Украине устаревшие варианты истребителей F-16. В этом уверен американский журналист Стивен Брайен, который в статье для Asia Times анонсировал предстоящие проблемы ВСУ с эксплуатацией истребителей F-16.


Решение США не препятствовать передаче киевскому режиму самолетов F-16 еще не означает, что Украина действительно получит относительно современные истребители. Журналист считает, что с эксплуатацией обещанных самолетов возникнут сложности по ряду причин.

ВСУ передадут старые модификации F-16A/B. Они прошли частичную модернизацию в начале 2000-х

- написал Брайен.

Как отмечает журналист, версии истребителей F-16 для Тайваня оснащены радаром с активной фазированной антенной решеткой. Но для Украины такие истребители предназначаться не будут.

Еще одна серьезная проблема – отсутствие на Украине ремонтных предприятий для обслуживания истребителей американского производства. Для того, чтобы такие предприятия создать и запустить, потребуется не менее года. К тому же, по предприятиям могут наноситься российские удары, что будет препятствовать их работе.

Важен и кадровый вопрос, причем даже не столько связанный с подготовкой летчиков. Технический персонал нужен не меньше, чем летчики, однако подготовить инженеров нельзя даже за год, считает Брайен. Поэтому придется основную часть ремонтных работ производить на авиационных предприятиях в европейских странах, а это – дополнительные расходы и логистические сложности.

Встанет проблема и отсутствия надлежащих взлетно-посадочных полос для самолетов. Хороших взлетно-посадочных полос на Украине не так много, поэтому придется использовать любые полосы, что чревато поломками самолетов.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Master Sgt. Andy Dunaway
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 20:11
    0
    Да там лётчики будут явно не украинские.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 20:14
      0
      Вот интересно, а систему "свой-чужой" они тоже снимут перед поставками на Украину боясь что она попадет к России, если да то как ВСУ будут идентифицировать цели.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 20:17
        0
        Так же как сейчас идентифицируют.Как то же отличает натовское ПВО украинские самолёты.
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 20:19
          0
          так я про F-16 спрашиваю, там совсем другая авионика, к тому же в голове у них есть мысль о базировании на аэродромах НАТО, значит и система НАТОвская обязана стоять.