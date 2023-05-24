Президент России анонсировал важные решения по интеграции ЕАЭС на завтрашнем саммите

В четверг пройдет саммит Евразийского экономического союза, на котором ожидается принятие нескольких важных решений по интеграции государств, входящих в состав этого объединения. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который сегодня выступил на пленарном заседании Второго евразийского экономического форума.По словам Путина, завтра будут приниматься решения по вопросам обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, по достижению технологической и финансовой независимости. Кроме того, представители стран ЕАЭС обсудят вопросы ускорения цифровой модернизации, уделят внимание обсуждению дальнейшего устранения барьеров для транснациональной торговли, а также изучат возможности развития логистики.Как отметил российский президент, Москва высоко оценивает заинтересованность входящих в состав Евразийского экономического союза государств в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве. По мнению Путина, накопленный опыт можно использовать для новых форматов взаимодействия на евразийском пространстве и в масштабах планеты в целом.Напомним, что в состав ЕАЭС входят Российская Федерация, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Кроме того, тесно сотрудничают с ЕАЭС Таджикистан и Монголия, развивается сотрудничество союза с Китайской Народной Республикой, Кубой и рядом других государств.Сегодня в своем выступлении Путин, разумеется, затронул аспект важности сотрудничества ЕАЭС с Китаем, в том числе и в рамках реализации концепции «Один пояс – один путь». Он отметил и большие перспективы сотрудничества с Индией, со странами Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, которые назвал драйверами развития современной экономики.