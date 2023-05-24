Генсек НАТО: Решение о поставках ВСУ самолетов будет зависеть от дальнейшего развития ситуации

Решение о вероятных поставках украинской армии боевой авиации будет приниматься в зависимости от дальнейшего развития ситуации. Подобное решение может быть принято как во время продолжающегося вооруженного конфликта на Украине, так и после его завершения. Об этом заявил генсек военного блока НАТО Йенс Столтенберг.
Отвечая на вопрос представителей западной прессы о предполагаемых сроках поставок Киеву американских истребителей F-16, Столтенберг заявил, что сделанные недавно заявления о начале процесса подготовки украинских военных летчиков эксплуатации F-16 имеют чрезвычайно большое значение, так как на определенном этапе предполагается начать обсуждение поставок самолетов. Однако детали и сроки этих обсуждений в настоящее время еще не определены. Решение, касающееся возможных поставок Киеву самолетов, будет приниматься в зависимости от развития боевых действий на Украине.
Генсек НАТО также подчеркнул, что в подобных вопросах необходимо двигаться постепенно: на данном этапе наиболее важным является начало подготовки украинских летчиков. Столтенберг добавил, что вопрос с поставками украинской армии самолетов является отражением долгосрочных обязательств, так как после завершения вооруженного конфликта будет необходимо обеспечить украинскую армию военными возможностями, способными в будущем предотвратить новые вооруженные агрессии, что будет полезным в послевоенный период.
Стоит отметить, что Столтенберг в своих прогнозах не упомянул вполне вероятный вариант развития событий, при котором украинская государственность прекратит свое существование и, следовательно, самолеты уже не понадобятся.