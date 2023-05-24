Военное обозрение
Войти Регистрация

Генсек НАТО: Решение о поставках ВСУ самолетов будет зависеть от дальнейшего развития ситуации

14
Генсек НАТО: Решение о поставках ВСУ самолетов будет зависеть от дальнейшего развития ситуации

Решение о вероятных поставках украинской армии боевой авиации будет приниматься в зависимости от дальнейшего развития ситуации. Подобное решение может быть принято как во время продолжающегося вооруженного конфликта на Украине, так и после его завершения. Об этом заявил генсек военного блока НАТО Йенс Столтенберг.


Отвечая на вопрос представителей западной прессы о предполагаемых сроках поставок Киеву американских истребителей F-16, Столтенберг заявил, что сделанные недавно заявления о начале процесса подготовки украинских военных летчиков эксплуатации F-16 имеют чрезвычайно большое значение, так как на определенном этапе предполагается начать обсуждение поставок самолетов. Однако детали и сроки этих обсуждений в настоящее время еще не определены. Решение, касающееся возможных поставок Киеву самолетов, будет приниматься в зависимости от развития боевых действий на Украине.

Генсек НАТО также подчеркнул, что в подобных вопросах необходимо двигаться постепенно: на данном этапе наиболее важным является начало подготовки украинских летчиков. Столтенберг добавил, что вопрос с поставками украинской армии самолетов является отражением долгосрочных обязательств, так как после завершения вооруженного конфликта будет необходимо обеспечить украинскую армию военными возможностями, способными в будущем предотвратить новые вооруженные агрессии, что будет полезным в послевоенный период.

Стоит отметить, что Столтенберг в своих прогнозах не упомянул вполне вероятный вариант развития событий, при котором украинская государственность прекратит свое существование и, следовательно, самолеты уже не понадобятся.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:40
    -1
    А говорят Артёмовск не имел стратегического значения.Зря Зе Артёмовоск "фортеця Бахмут" назвал.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 20:45
      +2
      Сомневаются НАТОвцы, сегодня вон Витя Орбанд прямо сказал, мол Украине никогла не победить Россию и зачем тогда ее оружием и деньгами заваливать, он конечно опортунист в глазах Запада, но ведь и вода камень точит, сегодня он в одиночестве, но все меняется. Ждем дефолта в США , сегодня он наш верный союзник.
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 20:46
      +2
      Ваше утверждение было бы верным, если бы до взятия нами Артемовска они обещали Украине поставки авиации, а сейчас поставили вопрос на паузу Но нет, напротив. По сравнению с предыдущими действиями США, такая оговорка уже не звучит как ранее высказываемые отказы.
      С учётом вливаний в ВПК США, количества европейских компаний убегающих в США, можете не сомневаться в том, что США будут и дальше наращивать и осовременивать поставки до самого последнего момента - нашей победы
  2. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 20:42
    +2
    Да не только это решение будет зависеть от развития ситуации. А весь миропорядок и место России в мире на многие годы. Потому, у нас уже нет никакого иного выхода, кроме того как выйти из этого противостояния с безоговорочной победой.
    И это обеспечит безопасность нам и нашим детям на поколения вперёд. Иного варианта для такой страны как Россия для нас его и не существует. Все они не достойны нашей страны.
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 21:38
      +1
      Цитата: ЦитатаЛаврова
      Да не только это решение будет зависеть от развития ситуации..
      Действия западных ”союзников” 404ых все больше напоминают смесь шантажа и восточного базара.
      Когда они сами поймут, что не оставляют России выбора …
      Цитата: ЦитатаЛаврова
      кроме того как выйти из этого противостояния с безоговорочной победой..

      Это их выбор, Аминь
  3. Див Дивыч
    Див Дивыч Сегодня, 20:44
    +1
    Переобучить летчиков смогут за пол года, и привезти самолеты могут за этот срок, но построить инфраструктуру быстро не получится.

    Значит в ближайшие пол года максимум поставят 10 штук, а к следующему году сделают инфраструктуру и поставки будут уже по 100 штук в год.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 20:52
      +1
      А сколько просуществует эта инфраструктура ? На Украине немного аэродромов способных принять достаточно требовательный к взлеткам F-16, если вовремя отслеживать их копошения то можно свести на нет все их потуги, к тому же обученные на Западе летуны жить в поле в землянках не будут, можно подловить их в местах расквартировывания и все.
      1. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Сегодня, 21:30
        0
        Цитата: Див Дивыч
        Переобучить летчиков смогут за пол года…
        Стандартное переучивание минимум год. Аризонские инструктора, которые специализируются на переучивании иностранцев на 16ый, после проверки двоих грозились дотянуть 404ых до уровня владениями базовыми навыками за четыре месяца. Там еще английский надо подтягивать. Так что это не быстро. Кстати сами они об этом еще не слышали recourse
        Цитата: Silver99
        А сколько просуществует эта инфраструктура ? На Украине немного аэродромов способных принять….
        Кроме всего прочего: обслуживания, качественной заправки требует асфальтовое покрытие полосы: опыт Шауляя им в … на наших стандартных полосах 2го класса они долго не протянут
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 21:44
      0
      Цитата: Див Дивыч
      Переобучить летчиков смогут за пол года, и привезти самолеты могут за этот срок, но построить инфраструктуру быстро не получится.

      Значит в ближайшие пол года максимум поставят 10 штук, а к следующему году сделают инфраструктуру и поставки будут уже по 100 штук в год.

      Вопрос, сколько обученных летчиков есть(осталось) у Украины?
      А если с нуля обучать, то полтора-два года в режиме 12 часов учебы-12 часов сна и приема-выхода пищи. И вопрос, сколько найдется у Украины людей, физически и интеллектуально способных стать пилотами ф-16, желающих стать украинскими летчиками.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:50
    +1
    Тут ещё Залужный, эта скотина на люди не появляется! А Столтенберг не раз с ним встречался,норвежец очень впечатлительный.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 20:54
      +1
      Забудьте про Залужного его комисовали, как сказали не годен он больше к строевой, даже в обоз не возьмут, крепко его по затылку причесали ракетой ВКС России.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 21:08
        -1
        Надеюсь Залужный был не один ,где его там присыпало."Отставники "были рядом ,плохо говорящие на мове,желательно с знанием норвежского?
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 21:07
    -1
    Они что думают что прокатит вариант взлет из польши, отстрел над украиной посадка в польше?( Ну типа это не натовские а украинские самолеты). Совсем с головой плохо чтоли?
  6. Алексей Красногорский
    Алексей Красногорский Сегодня, 21:35
    0
    Если бы я был самизнаете кем, я бы сделал уже давно одно простое заявление, которое бы выполнил, после поставки хохлам 1 танка, тем более, 1 самолёта, любого, не ракеты, самим нужны, но ВСЁ российские ракетные технологии будут переданы Северной Корее, Ирану, далее по списку. Тогда бы они не были так оптимистичны, потому что там реально нажмут на кнопку, если будет надо. И несомненно вспомнили бы всё про ИРА, и прочие подобные организации, это было бы очень эффективным вложением средств