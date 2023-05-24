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Губернатор Белгородской области: На границе с Украиной созданы 7 батальонов территориальной обороны

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Губернатор Белгородской области: На границе с Украиной созданы 7 батальонов территориальной обороны

В настоящее время в Белгородской области в граничащих с Украиной районах созданы 7 батальонов территориальной обороны. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира в социальной сети.


По утверждению главы региона, в составе батальонов в общей сложности насчитывается около 3 тысяч человек. Губернатор подчеркнул, что сейчас власти области изучают вопрос об обеспечении батальонов необходимым вооружением.

Формирование отрядов территориальной обороны началось еще осенью 2022 года. С ноября 2022 года белгородские ополченцы проводят тренировки, им предоставили форму и снаряжение. Однако бойцы батальонов территориальной обороны не получили вооружение.

Как отметил Гладков, необходимость в вооружении территориальной обороны наглядно проявилась после событий в Грайворонском округе Белгородской области, куда 22 мая вторглось украинское формирование. Если бы в районе находились вооруженные подразделения территориальной обороны, они оказали бы посильную помощь пограничникам, росгвардейцам и военным в отражении украинской агрессии.

Отметим, что потребность в создании формирований территориальной обороны сегодня ощущается не только в Белгородской области, но и во всех приграничных регионах Российской Федерации, причем не только граничащих с Украиной. Такие формирования могли бы стать надежными помощниками для регулярной армии и силовых структур в обеспечении и охраны границ, и общественного порядка, и в плане контрдиверсионной борьбы.
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88 комментариев
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 20:51
    +2
    Ну, наконец-то. Не прошло и года. Обязательно был нужен "жареный петух".
    1. Egorovich
      Egorovich Сегодня, 21:26
      +5
      А где Шойгу, где Герасимов, где МО!??? Грозят из Кремля, пальчиком!? 3000 человек без вооружения, обалдеть!!!
      1. NaBerlin
        NaBerlin Сегодня, 21:34
        +1
        Будут докладать об уничтожении 70 супостатов, пока оные в мёртвом виде будут интервью раздавать СМИ. А, ещё отрядам Шторм мосинки будут задерживать, не дай бог черенками от лопат не справятся
    2. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 21:28
      0
      На границе с Украиной созданы 7 батальонов территориальной обороны

      А не проще замочить км на 40 -100 авиацией и эти 7 батальонов будут по очереди ходить на зачистки территории окраины ..выявляя там нацистов ?
      И с каждым разом все дальше и дальше ..И не обязательно в военной форме .!
      Засады формировать ,стукачей и т.д. ..
      Вот что то так считаю .Минеров в этих группах должно быть не мало .. hi
      Увидели или доложили пошли все заминировали и ждем ,подрываем Так можно и до Киева дойти (шутка )))
    3. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 21:52
      0
      Цитата: Pharmacist
      Обязательно был нужен "жареный петух".

      "Ах, зачем нас забрили в солдаты,
      Угоняют на Дальний Восток?
      Неужели я в том виноватый,
      Что я вырос на лишний вершок?
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 20:51
    +11
    С ноября 2022 года белгородские ополченцы проводят тренировки, им предоставили форму и снаряжение. Однако бойцы батальонов территориальной обороны не получили вооружение.

    Полгода тренируются метать сапёрные лопатки? А ещё - брить бороды, чистить берцы и заполнять журналы? Враг точно сам помрёт, от смеха.
    1. zloybond
      zloybond Сегодня, 21:30
      +1
      Ну если учитывать, что до СВО Армия лихо шагала на парадах, готовилась к танковым балетам, а потом лихо подсела на обеспечение волонтеров - видимо руководство посчитало, что волонтерам под силу и вооружить тероборону.... Ну допустим стрелковкой с горем пополам помог бы Пригожин, за счет трофеев, но с учетом вооружения ДРГ, только стрелковка тут ничего не решит. Ну хотябы устаревшей броней могли бы хоть как то вооружить.
      1. Hagen
        Hagen Сегодня, 21:52
        +2
        Цитата: zloybond
        Ну допустим стрелковкой с горем пополам помог бы Пригожин, за счет трофеев

        Ну и снова присел бы Пригожин за незаконный оборот огнестрельного оружия.... Я думаю, для начала надо написать толковый закон о территориальное обороне, в котором все подробно описать - кто, зачем, когда, сколько и за чей счет, не то, что сегодня в законе об обороне. А для этого первым делом надо самим понять какие задачи необходимо возложить на подразделения ТО, какой объем их можно иметь с с учетом возможностей комплектования, финансирования и размещения на конкретной территории. Ну сказал Губер про 3000 человек с непонятными статусом и возможностями.... А у него граница с Украиной больше 500 км. Организовывать ТО надо "по уму" и на государственном уровне, а не на коленке в попыхах.
        1. Адрей
          Адрей Сегодня, 21:57
          0
          Цитата: Hagen
          Организовывать ТО надо "по уму" и на государственном уровне, а не на коленке в попыхах.

          Вчера я за такие мысли знатно "минусов" отхватил laughing
  3. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 20:52
    +7
    вопрос один - почему этим занимается губернатор
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 20:56
      +8
      Потому же, почему с ковидом боролись губернаторы
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 21:06
        +7
        И швец и жнец и вообще - трындец
        ..........
      2. Hanurik
        Hanurik Сегодня, 21:07
        +11
        Самозанятые, самоизоляция, самомобилизация, самообеспечение - да наша власть хочет сдать бразды правления советам! Поддерживаю, если уж всё сами, то и властвовать тоже.
        1. OldMetall
          OldMetall Сегодня, 21:12
          +1
          Ди Законо об оружии надо подтянуть. Всем законопослушным гражданам - оружейную пирамиду в шкафчик, шут с ней, даже за свой счёт.
          1. Аль Манах
            Аль Манах Сегодня, 21:20
            0
            За свой счёт кто-то сейчас мешает купить "Тигра" или "Сайгу"?
            1. свой1970
              свой1970 Сегодня, 21:35
              -1
              Цитата: Аль Манах
              За свой счёт кто-то сейчас мешает купить "Тигра" или "Сайгу"?

              Им видимо убеждения не позволяют 5 лет гладкостволом повладеть.
              Если серьезно - то на мой взгляд лучше СКС
              1. paul3390
                paul3390 Сегодня, 21:52
                +1
                Если серьезно - то на мой взгляд лучше СКС

                Лучше и то, и то.. wink
            2. Адрей
              Адрей Сегодня, 22:00
              0
              Цитата: Аль Манах
              За свой счёт кто-то сейчас мешает купить "Тигра" или "Сайгу"?

              Попробуйте. Даже имея 5 лет стажа гладкого. Раньше было несколько затратно по времени, а в нынешних реалиях имеете много шансов получить отказ без объяснения причин.
        2. alexoff
          alexoff Сегодня, 21:56
          0
          Но думаю налоги наши себе они оставят, им же нужнее
    2. Wer bist do
      Wer bist do Сегодня, 21:46
      +2
      А кому ещё этим заниматься? Верховный не командующий занят - медальки раздает, фанерный фигурки вырезает, сонный Гэри спит наверно. Велика Россия, а управлять ей некому, все кругом заняты.
  4. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 20:52
    +4
    Гром грянул мужик перекрестился.Всё как всегда.Только как с техникой и уровнем подготовки,и главное как со связью дела?
    1. Алексей Лантух
      Алексей Лантух Сегодня, 21:07
      -1
      Как раз со связью проще всего. Нужно просто иметь мобильник.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:52
    +2
    Это только цифры. А что с оснащением оружием,боеприпасами,боевой техникой?Есть дроны для мониторинга ситуации?Подразделения в поле учатся воевать?Или всё только на бумаге и словах?
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:54
    +5
    Даже если дадут оружие ,там ещё работы непочатый край. Дорогу осилит идущий .
  7. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 20:54
    0
    пока "нюхарь" ползает по ЭУРОПЕ laughing
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:03
      +1
      Для контрнаступления на Альфа Центавру мало,а до Бандеры самое то.
      1. Zemaan
        Zemaan Сегодня, 21:40
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Для контрнаступления на Альфа Центавру мало,а до Бандеры самое то.

        Зеленский сейчас в Колумбии с дружественным визитом ..
        Ему к трапу пару мешков поднесли ,поклонились и ушли ..
        Это мало !!! Думаю а Афган полетит ...
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:54
    +8
    Три тысячи человек...
    А их статус? А про вооружение с декабря вопрос оперативно решается? Для обороны нужна и техника, и подготовка этих добровольцев, и боеприпасы.
    Сейчас у них, похоже нет законного статуса и вооружены охотничьим оружием.

    Но какое заявление то!!! 7 батальонов.
    1. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 21:12
      0
      Цитата: Fangaro
      Три тысячи человек...
      А их статус? А про вооружение с декабря вопрос оперативно решается? Для обороны нужна и техника, и подготовка этих добровольцев, и боеприпасы.
      Сейчас у них, похоже нет законного статуса и вооружены охотничьим оружием.

      Но какое заявление то!!! 7 батальонов.
  9. Сибиряк 66
    Сибиряк 66 Сегодня, 20:54
    +7
    С ноября 2022 года белгородские ополченцы проводят тренировки, им предоставили форму и снаряжение. Однако бойцы батальонов территориальной обороны не получили вооружение
    Это сюр какой-то....они с палками тренировались, или в строевой преуспели? Боеготовность равна нулю. Объясните, зачем создавали????? Кто принимает решения о создании безоружных батальонов???
  10. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 20:55
    +4
    С ноября 2022 года белгородские ополченцы проводят тренировки, им предоставили форму и снаряжение. Однако бойцы батальонов территориальной обороны не получили вооружение.

    Занавес!!!!
    И не совсем понял, это батальоны штатов МО? Или чьи это подразделения? И как они соотносятся с аналогичными подразделениями МО?
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 21:40
      +1
      Цитата: ЦитатаЛаврова
      И не совсем понял,

      Цитата: ЦитатаЛаврова
      батальоны штатов МО?
      -нет
      Цитата: ЦитатаЛаврова
      чьи это подразделения
      - ничьи, поэтому и без оружия
      Цитата: ЦитатаЛаврова
      как они соотносятся с аналогичными подразделениями МО?
      никак не соотносятся....
      Это - ОПОЛЧЕНИЕ, на настоящиы момент не имеющие никакого юридического статуса.Инициатива губернатора...
  11. Алт22
    Алт22 Сегодня, 20:56
    +2
    Толку от них без оружия...
    А оружие не дают.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 21:29
      0
      Дай им оружие, так неизвестно ещё как оно всё повернётся в случае чего... Вон, вагнеровцам якобы спецом не давали снарядов, чтобы сильно много не осталось в живых... "Во избежание!" (с)
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 21:45
        -1
        Цитата: Аль Манах
        Дай им оружие, так неизвестно ещё как оно всё повернётся в случае чего...

        "В случае чего" любая достаточно сильная власть просто постреляет желающих ее свергнуть.Для слабой- оружие не нужно.
        Свежие примеры слабой - 1991 и Майдан.Примеры достаточно сильной -1993 наш и Наджибулла
        Если власть сгнила- ее свалят легко и непринужденно и даже без оружия
        1. nepunamemuk
          nepunamemuk Сегодня, 22:00
          0
          достаточно сильной -1993 наш и Наджибулла.

          его вроде как и свергли stop
  12. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 20:56
    +3
    Вопрос номер один. Почему поиск решений о реальном прикрытии границы начинается только сейчас
  13. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:57
    +4
    Ополчение это конечно хорошо, но оно должно идти за своей армией. А она до КПП день ехала, а самолёты 6 часов добирались
  14. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 20:57
    +5
    Пригожин Евгений Викторович тот который из ЧВК "Вагнер" в самом начале проведения СВО предлогал подготовку ополчения приграничных областей граничащих с Украиной с целью своевременной реакции на внезапно возникающие задачи, но по не ведомым причинам вышеозначенное предложение было отвергнуто лицами из руководства МО РФ. Результат решения на лицо со всеми вытекающими...
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 21:53
      -1
      Стрелков тоже предлагал назначить его командиром ополчения в приграничных областях. Видимо, неплохое это дело - тероборону готовить, выгодное )
  15. Адрей
    Адрей Сегодня, 20:59
    +5
    В настоящее время в Белгородской области в граничащих с Украиной районах созданы 7 батальонов территориальной обороны.

    По утверждению главы региона, в составе батальонов в общей сложности насчитывается около 3 тысяч человек.

    Формирование отрядов территориальной обороны началось еще осенью 2022 года.

    Однако бойцы батальонов территориальной обороны не получили вооружение.

    Сюр какой то...
    Что то мне подсказывает, что если реально посчитать численный состав, то там только командиры не ниже полковников-пенсионеров будут. Остальное на бумаге, как и потраченные средства. Про оружие, это вообще "на русский не переводится".
    Части есть (как то же они должны регламентироваться), командиры есть (точно), люди есть (?), оружия, амуниции, оснащения нет (видимо тоже точно).
    А ЧТО ЕСТЬ ТОГДА НА САМОМ ДЕЛЕ?
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 21:11
      +1
      Цитата: Адрей
      А ЧТО ЕСТЬ ТОГДА НА САМОМ ДЕЛЕ?

      Уж простите великодушно, но сам себя процитирую.
      Ни кому в голову не приходило проверить, что там есть НА САМОМ ДЕЛЕ?
      Думаю результат будет шокирующим.
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 21:17
      +3
      "Что то мне подсказывает, что если реально посчитать численный состав, то там только командиры не ниже полковников-пенсионеров будут."
      Почему же! Пишут, что одного мужчину террористы(а это во всех смыслах- террористы) расстреляли, т.к. нашли у него то ли форму батальонов территориальной обороны, то ли удостоверение.
      Значит и форма есть, и удостоверения, а оружия нету.
      И 3000 сухпайков за один день "боевого слаживания"!
      1. Машрум
        Машрум Сегодня, 21:26
        +1
        Наверно "добрый" сосед чертям сдал..
      2. Адрей
        Адрей Сегодня, 21:43
        0
        Цитата: михаилл
        Почему же! Пишут, что одного мужчину террористы(а это во всех смыслах- террористы) расстреляли, т.к. нашли у него то ли форму батальонов территориальной обороны, то ли удостоверение.

        Давайте на "то ли", не будем строить утверждений hi
  16. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 21:00
    -1
    А потом эти батальоны бросят на лобовой штурм Марьинки. На Украине тербатовцы тоже хотели стоять в своих регионах и задавать вопросы про "паляницу".
    Вангую, что и мы не будем держать эти 7 батальонов вдоль границы, дожидаясь очередных диверсантов
  17. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 21:00
    +1
    Никто им оружие не даст. Во первых страх властьимущих, второе нужны птрк, рпг и пулемёты,какая ни какая броня. Наличие техники и стрелковки это хранение,это охрана , это деж.служба и тд и тп, и значит воинская часть. Просто пора ставить к стенке чиновников из мо и гш, а также некоторых гр. чинуш за их саботаж. Из за последнего и не будет ни чего,страх чинуш перед народом.
  18. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 21:01
    -1
    Мог бы осторожно заявить, что "будут созданы в ближайшее время". Мне казалось, что за 1-2 дня нельзя вот так взять и создать целых 7 батальонов..ну если только на бумаге
  19. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 21:02
    +6
    Такое ощущение, что армии нет..ЕстьЧВК, Барсы, добровольцы и прпочие кадыровцы....
    Я плачу налоги, а теперь без войны должен бросить все и пойти в ополченцы с деревянным автоматом-это какой то позор...
  20. Господин ПэЖэ
    Господин ПэЖэ Сегодня, 21:03
    -2
    Смердам? Вооружение? Может быть, Уважаемые Люди должны им ещё и недра вернуть?
  21. Комментарий был удален.
    1. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 21:19
      +3
      Какая на работа? По разгрому ДОСААФ, уничтожению НВП, по разгону кадрированных частей? Првоедена, в полном объеме. Теперь вместо неё сплошное торжество либерастии.
  22. Добрый
    Добрый Сегодня, 21:06
    -2
    Губернатор Белгородской области: На границе с Украиной созданы 7 батальонов территориальной обороны
    Теперь пусть пострадавшим людям это мурло объяснит- где были эти батальоны во время нападения укро ДРГ! Где Росгвардия, которая защищает тыл??? Твари!
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 21:15
      -1
      Цитата: Добрый
      Теперь пусть пострадавшим людям это мурло объяснит- где были эти батальоны во время нападения укро ДРГ!

      Ну что Вы прямо laughing! Не помните здесь заметочку, как данный персонаж "инкогнито" неделю проходил подготовку в лагере с добровольцами на ровне со всеми?
    2. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 21:21
      -1
      Мурло это тот кто даже не старясь ПРОЧИТАТЬ обзывает достойных людей. Чёрным по белому для написано - батальоны не вооружены. Чем они должны были ДРГ встречать? Хлебом-солью?
      1. Добрый
        Добрый Сегодня, 21:34
        0
        Мурло это тот кто даже не старясь ПРОЧИТАТЬ обзывает достойных людей.
        Каких достойных людей???
        На границе с Украиной созданы 7 батальонов территориальной обороны
        Созданы 7 батальонов, а значит и вооружены. Или то что батальоны созданы, значит что то другое??? На хрен они нужны без оружия ??? Кто ими командует? Губернатор?
  23. lukash66
    lukash66 Сегодня, 21:08
    +3
    Вот хоть убейте, я не могу понять, почему даже на нашей территории нельзя использовать кадровые части укомплектованные по призыву? Зачем нам тогда вообще вся эта тягомотина? Там пионер лагерь за счёт налогоплательщиков? Сидят там как в санатории целый год, кормят как в ресторане, живут там, как в 4х * отелях, интернеты, телефоны, души и черт его знает, что ещё. Их зачем вообще к присяге приводят и что в ней написано про защиту Родины?
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 21:15
      +2
      Великой тайны уже не открою. Используются призывники на полную катушку. По крайней мере там где сам бываю
    2. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 21:16
      0
      Когда ночью придут бандеры и вырежут казарму с призывниками, вы поймете почему. Но будет поздно.
      1. lukash66
        lukash66 Сегодня, 21:23
        +4
        Так это войсковая часть или детсад? Что значит ночью и что значит вырежут? В Афгане как то воевали, в обе чеченские воевали, а тут сразу не могут, не умеют. Значит надо к советской системе возвращаться, армия два года, флот- три. Год на учёбу, а потом извините, обороняйте Родину. НАТО на пороге.
  24. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 21:10
    +5
    Ополченцы появились как необходимость отчитаться о выполнении указа президента. Как появилась эта идея мертворождённой, так и выполнение обошлось формально. Все эти тренировки " выходного дня" никаких боеготовых подразделений родить не могут. Боевая подготовка не может быть разовой халтуркой , эта должна быть работа с постоянной занятостью , определенным местом дислокации, четко определенными обязанностями и ответственностью и подчинением
  25. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 21:12
    +2
    Цитата: Аль Манах
    С ноября 2022 года белгородские ополченцы проводят тренировки, им предоставили форму и снаряжение. Однако бойцы батальонов территориальной обороны не получили вооружение.

    Полгода тренируются метать сапёрные лопатки? А ещё - брить бороды, чистить берцы и заполнять журналы? Враг точно сам помрёт, от смеха.

    Я думаю, кремлевские власти и их ставленники, если вдруг выбирать придется между атомной войной и вооружением "электората", предпочтут атомную войну.
    1. Wer bist do
      Wer bist do Сегодня, 21:50
      0
      Они предпочтут капитуляцию, тут без вариантов.
  26. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 21:13
    0
    Раньше этим в России казаки занимались. Сейчас они вроде тоже есть, но что-то я не слышал, чтобы они при деле были на границах.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 21:32
      -1
      Цитата: OldMetall
      Раньше этим в России казаки занимались. Сейчас они вроде тоже есть, но что-то я не слышал, чтобы они при деле были на границах.

      Казаки как раз где надо, а вот почему ты диван пропукиваешь, а не стоишь в военкомате - вопрос! am
    2. Адрей
      Адрей Сегодня, 21:50
      0
      Цитата: OldMetall
      Раньше этим в России казаки занимались. Сейчас они вроде тоже есть, но что-то я не слышал, чтобы они при деле были на границах.

      Это раньше. А теперь "функционал" казаков позабыт, зато налоговые льготы вроде присутствуют. Не пора ли вспомнить за что льготы давались при царе-батюшке? laughing
  27. Сибиряк 66
    Сибиряк 66 Сегодня, 21:15
    +3

    Если их учат штурмовым действиям с такими рюкзаками... то возникает много вопросов к их инструкторам.
  28. север 2
    север 2 Сегодня, 21:16
    0
    а что , казачество не может выполнит функции ополчения , чем по сути и является эти создаваемые батальоны территориальной обороны . Наверное казаки в тот же день потребовали бы им выдать вооружение , а потом уж коврики , фуфайки да рюкзаки... Вдруг враг на Белгородчину попрёт завтра ... А ряжеными без оружия , но ожидающими врага при униформе два месяца ,как на живца ,казаки могут таких функций и не понять ... А ведь с оружием казаки веками помогали сторожит границы России..
    1. Алексей Красногорский
      Алексей Красногорский Сегодня, 21:28
      +3
      Кто-нибудь даст казачеству, например, ПТУРы, или они должны с шашками наголо встречать танковые колонны? Вы как себе это представляете? Хотелось бы спросить
      1. север 2
        север 2 Сегодня, 21:44
        0
        я и имел ввиду вооружение для современного боя, а не казачьи атрибуты из прошлого ...
    2. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 21:48
      0
      Казаки годны только народ хлестать нагайками, больше ни для чего
  29. T-100
    T-100 Сегодня, 21:20
    +4
    Однако бойцы батальонов территориальной обороны не получили вооружение.

    Да и не дадут, власть боится своего народа и на то есть причины их политики.
  30. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 21:20
    -2
    Эти тербаты на какие шиши живут? Или он тоже наемники?
  31. viktor 7007
    viktor 7007 Сегодня, 21:20
    -1
    точно давайте. а мы жители окажем посильную помощь.
  32. Алексей Красногорский
    Алексей Красногорский Сегодня, 21:25
    +1
    Терроборона с перочинными ножами? Даже с АКМ - толку очень мало, а в нынешнем виде - послушайте интервью последнее в телеге Пригожина, про кто виноват и что делать
  33. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 21:28
    +1
    Для того чтобы быстро пресекать нападения ВСУ, аналогичные случивш. 20 мая, терробороновцы должны быть мобильными и подготовлены к боям, минимум не хуже, чем мобилизованные пехотинцы.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 21:37
      +2
      должны быть

      Добавлю: иметь хорошо отлаженную связь и организацию.
  34. фа2998
    фа2998 Сегодня, 21:31
    +3
    Цитата: Аль Манах
    За свой счёт кто-то сейчас мешает купить "Тигра" или "Сайгу"?

    "Всем законопослушным" мешает ценник на оружие.Да и нарезное не сразу продадут.А война приходит внезапно и бедным и богатым.А в "глубинке" с деньгами проблема crying
  35. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 21:32
    +3
    Цитата: A.A.G.
    Цитата: Fangaro
    Три тысячи человек...
    А их статус? А про вооружение с декабря вопрос оперативно решается? Для обороны нужна и техника, и подготовка этих добровольцев, и боеприпасы.
    Сейчас у них, похоже нет законного статуса и вооружены охотничьим оружием.

    Но какое заявление то!!! 7 батальонов.

    Да просто гон! В медийное пространство...
    Бесит! Бесит сливание функций Государства на граждан. И налоги плати, и лечись сам, и детей сам учи, и сам себя обезапась( и от пожаров, наводнений, - в прошлом году Иркутская область проходила.. ).
    Теперь, ещё и от внешних врагов,...- сам себя оберегая! Ну, так же получается?!
    Резонный вопрос: тогда для чего госструктура? Государство?!
    Нет! Нисколько не сепаратист!
    Да! По СССР соскучился! Каюсь... Понимаю, - не дадут, и ещё обоснуют, ( " политологов припасено")почему "не стоит этого делать"...!
    1. saygon66
      saygon66 Сегодня, 21:52
      0
      Государство оставляет за собой надзорные функции... Вообще, вся организация начинает напоминать США.
      -
    2. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 21:57
      +1
      Т. е., мужики отработав "смену",или,вместо того, должны будут замещать часть функций Государства?
      Не врите! Лодку не шатаю!
      Напротив, - могу понять,что " конец на переправе не меня
      ют"..
      Однако, -"переправа" затянулась...
      Что делать?!
      Не знаю...
      Тема некоторых моих Друзей... - скажем так, - мне близка!
      Даже при том, что я "на диване", а часть моих знакомых, - ТАМ！
  36. duschman80-81
    duschman80-81 Сегодня, 21:34
    0
    Почему эти батальоны до сегодняшнего времени не вооружены ? Кого ждем и чего боимся ? Белгородский губернатор призывает охотников и лиц , имеющих оружие , не стрелять в диверсантов.... Если Власть бессильна , то народ вынужден защищать себя сам. И , в этом случае , призыв губернатора звучит , мягко говоря , нелепо.
  37. Pulse
    Pulse Сегодня, 21:36
    0
    Губернатор:По его словам, отряды теробороны начали проходить подготовки в ноябре 2022 года. Они не имеют вооружения, однако у них есть форма, снаряжения и боевая подготовка. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/army/50795533/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
    Это они лопатами и вилами отбиваться будут???
  38. dementor873
    dementor873 Сегодня, 21:36
    0
    Нахрена вы армию на 250К штыков увеличили? Или там 250К юбок пресс-службы?
  39. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 21:45
    0
    За свой счёт кто-то сейчас мешает купить "Тигра" или "Сайгу"?

    Ну есть у меня сайга и что? Отсутствие автоматического режима и "гражданские " патроны делают ее абсолютно не конкурентной против противника в СИЗ. А отсутствие этого СИЗ у меня , делает дуэль с моим участием , разновидностью самоубийства.
    Вот все говорят про призывников , Росгвардию, ополчение , ФСБ. А где наша доблестная полиции? Вроде вооружены с ног до головы , обучены? Или в таких экстренных случаях из хата с краю?
  40. МоеИмя
    МоеИмя Сегодня, 21:49
    0
    Так как раз губернатор гладков и блокировал создание терробороны и выделение им оружия. И теперь он сетует на это. Вот мразь.
  41. Codett
    Codett Сегодня, 21:50
    +1
    Мало выдать оружие, нужно ещё и обучить их им пользоваться, также нужна связь, место постоянного или временного базирования, нужно обеспечить взаимодействие с другими специальными службами, армией, МВД, внести ясность кому они подчиняются, их юридический статус, необходима техника, вообщем у меня больше вопросов, как там всё организованно и будет ли толк, смогут ли они со стрелковым оружием что либо противопоставить артиллерии, бронетехнике и беспилотникам противника или же им дадут помимо стрелкового оружия минометы и РПГ, да и кто ещё их снабжением заниматься будет.
  42. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 21:58
    0
    Цитата: A.A.G.
    Т. е., мужики отработав "смену",или,вместо того, должны будут замещать часть функций Государства?
    Не врите! Лодку не шатаю!
    Напротив, - могу понять,что " конец на переправе не меня
    ют"..
    Однако, -"переправа" затянулась...
    Что делать?!
    Не знаю...
    Тема некоторых моих Друзей... - скажем так, - мне близка!
    Даже при том, что я "на диване", а часть моих знакомых, - ТАМ！
  43. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 21:58
    0
    Это будет первый из губернаторов, обзавевшийся собственным, пусть небольшим, но боеспособным подразделением.
    Дурной пример заразителен.