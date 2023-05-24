Губернатор Белгородской области: На границе с Украиной созданы 7 батальонов территориальной обороны

В настоящее время в Белгородской области в граничащих с Украиной районах созданы 7 батальонов территориальной обороны. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира в социальной сети.По утверждению главы региона, в составе батальонов в общей сложности насчитывается около 3 тысяч человек. Губернатор подчеркнул, что сейчас власти области изучают вопрос об обеспечении батальонов необходимым вооружением.Формирование отрядов территориальной обороны началось еще осенью 2022 года. С ноября 2022 года белгородские ополченцы проводят тренировки, им предоставили форму и снаряжение. Однако бойцы батальонов территориальной обороны не получили вооружение.Как отметил Гладков, необходимость в вооружении территориальной обороны наглядно проявилась после событий в Грайворонском округе Белгородской области, куда 22 мая вторглось украинское формирование. Если бы в районе находились вооруженные подразделения территориальной обороны, они оказали бы посильную помощь пограничникам, росгвардейцам и военным в отражении украинской агрессии.Отметим, что потребность в создании формирований территориальной обороны сегодня ощущается не только в Белгородской области, но и во всех приграничных регионах Российской Федерации, причем не только граничащих с Украиной. Такие формирования могли бы стать надежными помощниками для регулярной армии и силовых структур в обеспечении и охраны границ, и общественного порядка, и в плане контрдиверсионной борьбы.