Шведские БМП Strf 9040 добрались до Украины

Шведская техника на немецкой железной дороге. На переднем плане - БРЭМ Bgbv 90, за нею - БМП Strf 9040C
В начале 2023 г. руководство Швеции объявило о своих намерениях поставить киевскому режиму боевые бронированные машины. В новые пакеты военно-технической помощи планировалось включить несколько основных танков и десятки боевых машин пехоты. Теперь стало известно, что первая партия БМП Strf 90 уже отправлена из Швеции и вскоре должна поступить в распоряжение украинских формирований.
Планы и их выполнение
19 января правительство некогда нейтральной Швеции объявило о формировании нового пакета военно-технической помощи для Украины. Киевскому режиму планировали передать вооружения и технику общей стоимостью 419 млн долл. В пакет включили различные пехотные вооружения, инженерное оснащение и боевые бронированные машины.
В частности, объявили о намерении отправить на Украину ок. 50 боевых машин пехоты Strf 90. Технику предполагали взять из частей собственных сухопутных войск. При этом точные сроки и условия будущей поставки называть не стали. Также не раскрыли вопрос подготовки украинских военнослужащих для работы на иностранной технике.
Следует отметить, что планы по отправке техники не ограничились полусотней БМП. В тот же пакет включили неназванное число самоходных гаубиц Archer. Кроме того, на тот момент обсуждалась возможность передачи десятка основных танков Strv 122 (шведский вариант немецкого Leopard 2).
В течение нескольких следующих месяцев новая информация о поставках БМП Strf 90 не появлялась. Только недавно выяснилось, что ранее оглашенные планы все еще остаются в силе и выполняются. В середине мая британское издание The Times со ссылкой на свои источники сообщило, что Швеция в течение последнего времени занималась подготовкой украинских экипажей для своей техники.
Машина модификации Strf 9040C с дополнительной защитой
По данным The Times, подготовку проходила украинская бригада численностью от 3 до 5 тыс. чел. При этом неизвестно, какое количество боевиков обучались непосредственно на шведских полигонах. Украинцев учили эксплуатировать и применять танки Strv 122, БМП Strf 90 и САУ Archer. Процесс подготовки в Швеции завершился в первой половине мая, и боевики отправились домой.
Всего через несколько дней, в начале двадцатых чисел, в открытом доступе появилось видео, снятое на одном из железнодорожных вокзалов Германии. Неизвестный оператор стал свидетелем проезда эшелона с БМП шведского производства в количестве более 20 ед. и одной ремонтно-эвакуационной машиной Bgbv 90 на том же шасси. Судя по виду и комплектации, вся эта техника предназначается для Украины.
Таким образом, к настоящему времени Швеция приступила к выполнению январских обещаний. Подготовлены украинские экипажи и начата отгрузка техники. Пока речь идет, как минимум, об одной партии БМП и вспомогательной техники. В ближайшее время из Швеции на Украину должны отправиться оставшиеся бронемашины в количестве менее 30 ед.
Возможности для помощи
Перспективная БМП Stridsfordon 90 (Strf 90 или CV 90) разрабатывалась компаниями Hägglunds и Bofors с середины восьмидесятых годов по заказу сухопутных войск Швеции. Проектирование заняло несколько лет, и на рубеже десятилетий опытные образцы прошли необходимые испытания. В начале девяностых новая БМП была рекомендована к принятию на вооружение.
Изначально шведская армия планировала закупать новые БМП в двух модификациях, отличающихся вооружением. Однако реальный заказ из начала девяностых предусматривал выпуск только версии Strf 9040. Кроме того, на шасси БМП разработали и строили боевую и вспомогательную технику нескольких других типов. В общей сложности к началу двухтысячных годов Швеция закупила ок. 550 бронемашин семейства, в т.ч. ок. 350 БМП.
БМП ранних версий на учениях
Серийные Strf 9040 выпускались в нескольких модификациях. Последняя, «9040C», отличается наличием дополнительного бронирования, измененным набором бортовых систем и уменьшенным десантным отделением. В связи с ограниченными потребностями армии заказали всего 42 БМП этой модификации.
В недавнем видео из Германии бронемашины Strf 9040 укрыты маскировочными сетками, но можно определить их модификацию. Под сеткой на носу корпуса четко просматривается характерный клиновидный элемент дополнительной защиты. Навесную броню такого рода получали только машины версии Strf 9040C.
Получается, что шведская армия решила отдать Украине наиболее новые БМП с улучшенными характеристиками защиты. Можно предполагать, что поставка будет смешанной, и в нее включат технику разных модификаций. Дело в том, что заявленные объемы помощи превышают численность машин Strf 9040C. При этом шведская армия вряд ли собирается отдавать все БМП последней версии.
Вопросы борьбы
Первая партия шведских Strf 9040 уже отправлена на Украину, и вскоре ожидается продолжение поставок. В течение нескольких следующих недель или месяцев эта техника может появиться на полях сражений. Очевидно, что российская армия готова к этому и знает, как противодействовать бронемашинам шведского производства. В целом, они не являются особой угрозой, но необходимо учитывать их сильные и слабые стороны.
В базовой комплектации Strf 9040 имеет бронирование с круговой защитой от 14,5-мм пуль. Лобовая проекция защищена лучше, но точный уровень неизвестен. Внутренние отсеки имеют противоосколочный подбой. Модификации «B» и «C» защищены от 30-мм снарядов, в т.ч. подкалиберных, с передних углов. Также при модернизации принимались меры по улучшению противоминной защиты.
БМП шведской армии укомплектованы дизельным двигателем Scania DSI14 мощностью 550 л.с. Базовая Strf 9040 при боевой массе 23 т на шоссе развивает скорость 70 км/ч и способна преодолевать различные препятствия. В ходе последующих модернизаций масса выросла на несколько тонн, что привело к ухудшению подвижности. Это в полной мере относится к версии «9040C».
Шведские Strf 9040 оснащены двухместной башней с 40-мм автоматической пушкой Bofors L70 и 7,62-мм спаренным пулеметом Ksp m/39. Скорострельность орудия – до 300 выстр./мин.; заряжание – ручное при помощи обойм. В зависимости от используемого снаряда, орудие L70 может поражать живую силу, легкие бронемашины или неукрепленные постройки.
Для стрельбы по наземным и воздушным целям используется прицел UTAAS с дневным, ночным и лазерным дальномерным каналами. Прицел сопряжен с баллистическим вычислителем и другими средствами управления огнем.
Ранние модификации БМП перевозили экипаж из трех человек и брали на борт восьмерых десантников. В модификации Strf 9040C внутренние объемы сократились, и в десантном отделении помещается только шесть человек.
Судя по заявленным характеристикам, Strf 9040 ранних модификаций уязвимы для 30-мм автоматических пушек российской легкой бронетехники, тогда как БМП последних модификаций могут выдержать снаряды такого оружия. При этом любые версии шведской БМП гарантировано поражаются танковыми снарядами и ракетами ПТРК. Кроме того, эффективным средством против них могут оказаться барражирующие боеприпасы и точный огонь полевой артиллерии.
40-мм автоматическая пушка «Бофорс» является серьезным аргументом и может угрожать нашим БТР и БМП основных модификаций. В то же время, ее опасность сохраняется только в определенном диапазоне дистанций. Соответственно, применение систем с большей дальностью огня сведет на нет преимущества Strf 9040 в вооружении.
При этом следует учитывать, что Bofors L/70 использует специфический боеприпас, пока не поставлявшийся на Украину. Это создает дополнительные логистические проблемы и риски для киевского режима. Из-за затруднений на стадии перевозки БМП могут столкнуться с дефицитом боеприпасов или вовсе остаться без них. Кроме того, российская армия путем новых ударов по перевозкам и складам должна поспособствовать появлению подобных проблем.
В целом БМП Strf 9040 любых модификаций является достаточно серьезным противником, но переоценивать ее не стоит. Она имеет слабые места, которые необходимо использовать. Кроме того, наши войска имеют ряд преимуществ, которые уже помогли уничтожить массу украинской бронетехники и машины, прибывшие из-за рубежа в последние месяцы.
Демилитаризация продолжается
Таким образом, Швеция ранее пообещала киевскому режиму полсотни боевых машин пехоты собственного производства и теперь начинает поставки. Известно об отправке, как минимум, половины обещанной техники, и в ближайшее время она может появиться в зоне боевых действий. При этом шведской армии пришлось сократить собственный парк техники, причем за счет наиболее совершенной его части.
При всех своих преимуществах, БМП Strf 9040 не являются «чудо-оружием», способным изменить ход боевых действий. Такая техника доставит хлопот нашим войскам, но в итоге пополнит список потерь украинских формирований, и без того немалый. Как следствие, речь идет не только о демилитаризации Украины, но и о частичном уничтожении военного потенциала Швеции. В сложившейся военно-политической ситуации это тоже будет полезно.