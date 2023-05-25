Военное обозрение
Войти Регистрация

В США - череда отставок высокопоставленных чиновников в силовых структурах и спецслужбах

18
В США - череда отставок высокопоставленных чиновников в силовых структурах и спецслужбах

В США всё чаще стали говорить о громких отставках в высшем командном составе. Одной из первых в этом плане называлась грядущая отставка начальника Объединённого комитета начальников штабов США Марка Милли. Как пишет американская пресса, его, вероятнее всего, поменяет генерал Браун.


И если отставка генерала Марка Милли с занимаемой должности анонсировалась уже давно, то сообщение о том, что "засобирались" на пенсию сразу два руководителя АНБ (агентство национальной безопасности), наводит на некоторые размышления.



О своем желании уйти со своих должностей заявили директор АНБ, глава Кибернетического командования и Центральной Службы безопасности генерал Пол Накасоне и его заместитель Джордж Барнс. 15 февраля текущего года ушел в отставку Национальный директор по кибербезопасности Джон Крис Инглис, ранее тоже работавший в АНБ.

Такой "резкий" уход сразу нескольких ключевых руководителей "силовых" структур в такое непростое для США время вызывает недоумение, причём в первую очередь в самих США. С учетом того, что у республиканцев в Палате представителей имеется ряд вопросов к директорам ЦРУ и ФБР, вполне возможно, что эти отставки не последние.
Автор:
Использованы фотографии:
wiki2.org
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. donavi49
    donavi49 Сегодня, 08:05
    +5
    Милли и Салливан считаются главными тормозавтами поставок. Например, Госдеп и Блинкин практически всегда занимали более жесткую позицию, чем Милли. Также у Милли были на этот счет трения со своим руководителем Остином. Поэтому надо смотреть кто придет. Условного говоря, если останется лишь Салливан, то его позицию будут еще активнее прожимать на совещаниях.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:09
      +4
      Цитата: donavi49
      Милли и Салливан

      Как говориться, для России оба - хуже.
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 08:31
        +3
        Салливан и Милли тормозили Ф-16 как могли. Например, Блинкин, Остин, Бернс выступали за политический старт процесса еще осенью, по недавнему сливу в СМИ.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:07
    +2
    ""Самое главное в профессии вора - вовремя смыться" (ф. "Праздник Св. Йоргена") Как они вовремя засобирались в отставку, разгребать последствия их деятельности будут другие. А так...ну что возьмешь с пенсионера, разве что мемуары.
  3. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 08:08
    +1
    структур в такое непростое для США время вызывает недоумение
    белные американцы
  4. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 08:10
    +1
    сейчас Залужный пластику сделает - и возьмут его на работу в США.
    даже легенду для этого придумают.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 08:15
      +3
      Цитата: A17ttt
      сейчас Залужный пластику сделает - и возьмут его на работу в США.

      Уже есть версии

      Как раз для США - дабы разумением своим не смущать начальство
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:12
    +1
    В США - череда отставок высокопоставленных чиновников в силовых структурах и спецслужбах
    . Зачем им хмурый генерал??? Будет другое, улыбающееся нечто...
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 08:15
      +1
      улыбающееся нечто...
      с черной елдой
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:17
    0
    Чем больше отставок и в связи с этим неразберихи в ВС и спецслужбах врага, тем лучше. Пусть там, как пауки в банке грызутся, может в этот период внимание к Киеву немного ослабнет. Хотя вряд ли. Но грызня и отставки в силовых ведомствах явно и в любом случае играют не на пользу.
  7. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 08:18
    0
    вызывает недоумение, причём в первую очередь в самих США.

    Гораздо большее недоумение вызывает вопрос почему у нас некоторые на постах остаются, да ещё и награды получают
  8. solar
    solar Сегодня, 08:23
    0
    В США - череда отставок высокопоставленных чиновников в силовых структурах и спецслужбах

    Заголовок, конечно, громкий, но из статьи видно, что никакой череды отставок пока нет, только разговоры.
    1. Розмари
      Розмари Сегодня, 08:58
      0
      Цитата: solar
      В США - череда отставок высокопоставленных чиновников в силовых структурах и спецслужбах

      Заголовок, конечно, громкий, но из статьи видно, что никакой череды отставок пока нет, только разговоры.

      Одна отставка будет точно - у Милли срок нахождения на посту Председателя Объединённого комитета начальников штабов заканчивается 1 октября 2023 года.
      Председатели Объединённого комитета начальников штабов за редким исключением занимают свой пост два срока по два года, а Милли был назначен Трампом 30 сентября 2019 года.
      О том, что Байден назначит следующим председателем Объединенного комитета начальников штабов нынешнего начальника штаба ВВС генерала Чарльза К. Брауна-младшего, говорят в США с начала мая.
      Браун станет вторым после Пауэлла чернокожим председателем Объединённого комитета начальников штабов, он бывший летчик F-16, считается лоббистом ВВС, и в особой поддержке Украины замечен не был.

      Сообщается также, что Байден рассматривает на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов кандидатуру коменданта корпуса морской пехоты генерала Дэвида Бергера и предварительно встречался с ними обоими.
  9. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 08:40
    +2
    Они уходят в отставку, чтобы поехать добровольцами в/на Украину hi
  10. Аскет
    Аскет Сегодня, 08:48
    +2
    Милли всегда утверждал. что Украина рано или поздно сядет за стол переговоров , в отличие от Остина ,сторонника войны до последнего уукраинца..Консенсуса нет в вашингтонском обкоме. Остин и Блинкен главные "ястребы" -война до победного конца, Милли и Салливан сторонники заморозки конфликта на Украине для того чтобы сосредоточится на ЮВА и Китае.
    Для нас, что те что другие откровенные враги. Как говорится те же яйца только вид сбоку...Соответственно и надо относится ко всем этим слухам, уйдут одни. придут на смену другие такие же. Свято место пусто не бывает.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:57
      0
      От перемены мест, тасования крапленой колоды, ничего принципиально не меняется.
      Там только враг, правда интервал от полных отморозков, до более менее вменяемые, все ж есть, но сильно легче от этого не будет, потому как рулят всем политиканы, а там, такой зоопарк, хищники - стервятники, только они и есть... ну мож разные кобры сред них затесались, один фиг, ГаД Д Ды и никого другого.
  11. МВГ
    МВГ Сегодня, 09:08
    0
    В США - череда отставок высокопоставленных чиновников в силовых структурах и спецслужбах

    А чой эта? Обкакались с Украиной, что ли??
  12. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 09:21
    0
    Странная ситуация. У нас дерутся, а у них отставки в ГШ.