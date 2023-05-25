В США - череда отставок высокопоставленных чиновников в силовых структурах и спецслужбах

В США всё чаще стали говорить о громких отставках в высшем командном составе. Одной из первых в этом плане называлась грядущая отставка начальника Объединённого комитета начальников штабов США Марка Милли. Как пишет американская пресса, его, вероятнее всего, поменяет генерал Браун.И если отставка генерала Марка Милли с занимаемой должности анонсировалась уже давно, то сообщение о том, что "засобирались" на пенсию сразу два руководителя АНБ (агентство национальной безопасности), наводит на некоторые размышления.О своем желании уйти со своих должностей заявили директор АНБ, глава Кибернетического командования и Центральной Службы безопасности генерал Пол Накасоне и его заместитель Джордж Барнс. 15 февраля текущего года ушел в отставку Национальный директор по кибербезопасности Джон Крис Инглис, ранее тоже работавший в АНБ.Такой "резкий" уход сразу нескольких ключевых руководителей "силовых" структур в такое непростое для США время вызывает недоумение, причём в первую очередь в самих США. С учетом того, что у республиканцев в Палате представителей имеется ряд вопросов к директорам ЦРУ и ФБР, вполне возможно, что эти отставки не последние.