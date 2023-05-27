Мастерство меча: один человек и его книги

Сегодня мы продолжаем рассматривать иллюстрации из «Атлетического искусства» Паулюса Гектора Майра, воспользовавшись услугами Баварской государственной библиотеки в Мюнхене, то есть из мюнхенской копии его книги. Поскольку иллюстраций в ней очень много, сегодня мы познакомимся с самыми… забавными и красочными. Например, вот с этой, где люди вроде бы бьются на мечах…
«Вскоре Сигоньяк, знакомый со всеми хитростями
фехтовального искусства, почувствовал по поведению Лампурда,
что сейчас последует знаменитый удар.
И действительно, бретер внезапно пригнулся,
как будто падая ничком, и барон увидел
перед собой не противника, а лишь ослепительную
стальную молнию, устремившуюся на него
с такой быстротой, что он едва успел отвести
ее ловким ударом, сломавшим пополам клинок Лампурда».
Теофиль Готье «Капитан Фракасс»
фехтовального искусства, почувствовал по поведению Лампурда,
что сейчас последует знаменитый удар.
И действительно, бретер внезапно пригнулся,
как будто падая ничком, и барон увидел
перед собой не противника, а лишь ослепительную
стальную молнию, устремившуюся на него
с такой быстротой, что он едва успел отвести
ее ловким ударом, сломавшим пополам клинок Лампурда».
Теофиль Готье «Капитан Фракасс»
История и культура. Мы продолжаем рассказ об искусстве фехтования, начатый двумя предшествующими материалами. Тогда речь главным образом шла о книгах, написанных как в эпоху Средневековья, так и в эпоху Ренессанса, которые являлись пособиями для всех тех, кто желал научиться фехтовать. Конечно, многое, вне всякого сомнения, должна была давать практика, но и описание тех или иных приемов вкупе с красивыми и точными иллюстрациями, тоже позволяло чему-то научиться.
Но вот интересно, а кто были эти люди, которые писали и иллюстрировали все эти трактаты?
Были они мастерами-фехтовальщиками, ушедшими на покой и решившими оставить после себя нечто вещественное, или напротив – амбициозными молодыми людьми, спешащими громко заявить о своих достижениях в этом искусстве? Или же это были люди просто «интересующиеся предметом», изучавшими фехтование по книгам?
Вот так, по мнению Майра, можно было сражаться на алебардах
К сожалению, о многих авторах фехтовальных трактатов известно очень мало. Так мало, что вся информация о них умещается всего в одной-двух строчках. Вот почему тем интереснее будет узнать об одном из них, человеке, о котором известно многое и который навсегда останется в памяти «благодарного человечества», как автор одного из самых впечатляющих трудов по фехтованию своего времени. Этот человек Паулюс Гектор Майр (1517–1579). О нем и его трудах и пойдет сегодня наш рассказ…
А эта иллюстрация показывает, что даже если ты потерял своё оружие, сдаваться противнику не стоит. Всегда можно ударить его ногами!
Родился он в городе Аугсбурге, городе оружейных и доспешных мастеров, в богатой и влиятельной семье местных аристократов. Обучался ли он в юные годы фехтованию? Вне всякого сомнения, иначе как бы он мог защитить свою фамильную честь в случае нанесенного ему оскорбления? Считается, что он рано увлекся и трактатами по фехтованию, дополняя, так сказать, практику теорией, и наоборот.
Поединок на мечах и баклерах. При определенной ловкости можно было ударить противника баклером в нос!
Государственную службу он начал в качестве секретаря городского совета Аугсбурга. По служебной лестнице он продвигался вполне успешно: в 1537 году он уже советник аугсбургской управы, а к 1541 году и вовсе стал уже городским казначеем – должность, которую в те годы доверяли только людям, известным своей честностью. В 1545 году он также занял должность провиантмейстера, то есть в его руках оказались все закупки провианта для городского ополчения.
Драться можно и на дубинах!
Военная карьера Майра покрыта мраком неизвестности, но будучи гражданином вольного города, он должен был участвовать в военных действиях каждый раз, когда городское ополчение шло на войну. А поскольку принадлежал он к знати, то и служить должен был не в пехоте, а в коннице.
И даже на косах! Почему нет? Покосил, зарубил соседа и косишь себе на здоровье его луг
Зато совершенно точно известно, чем он занимался в часы досуга. Он коллекционировал трактаты по фехтованию и прочие книги по военной истории. Воспитание в детском возрасте оказывает сильное воздействие и часто определяет всю дальнейшую судьбу человека.
Вот и Майр, получивший традиционное аристократическое воспитание, по-видимому, считал (впрочем, и не он один!), что забвение средневековых боевых искусств есть самая настоящая трагедия. Впрочем, такая идеализация прошлого была характерна не только для людей того времени. Сплошь и рядом это встречается и у многих наших граждан сегодня.
Бой на боевых цепах
Как бы там ни было, он считал, что искусство фехтования оказывает очень сильное и формирующее воздействие на характер мужчин. Но если многие его современники стремились к обновлению традиционных систем фехтования с тем, чтобы применить их в современных условиях, Майр был в большей степени заинтересован в сохранении исторического опыта.
Ну вот зачем так-то… Это даже ещё и оскорбительно!
В итоге где-то во второй половине 1540-х годов ему пришла в голову мысль создать свою собственную книгу, в которой ему захотелось представить все известные ему виды вооруженной борьбы.
В итоге это вылилось в то, что впоследствии стало самым обширным сборником среди немецких трактатов по фехтованию из когда-либо созданных, а именно – в массивную двухтомную рукопись, в которой были собраны практически все трактаты по фехтованию, до которых он смог дотянуться.
Не можешь одолеть врага оружием? Хватай его за ногу и вали на землю!
Причем он не стал копировать иллюстрации из чужих рукописей, хотя это было бы проще всего и, несомненно, дешевле. Он нанял художника Йорга Бреу Младшего для создания иллюстраций к его тексту и двух аугсбургских фехтовальщиков, чтобы они позировали художнику при подготовке иллюстраций. Этот амбициозный проект обошелся ему в круглую сумму, а реализация его заняла не меньше четырех лет.
И мечом по заду, мечом по заду!
В конечном итоге было изготовлено целых три копии этого сборника, причем каждая из которых была более обширная, нежели предыдущая. Первая (MSS Dresden C.93/C.94) была написана на раннем нововерхненемецком языке, вторая и наиболее амбициозная в художественном плане (Cod. icon. 393) – на новой латыни и, наконец, более грубая третья версия (Cod. 10825/10826) включала текст на двух языках.
Вот как раз туда лучше всего меч и втыкать!
Тогда же с 1540-х годов Майр начал покупать старые рукописи о фехтовании, некоторые из которых он покупал у своего коллеги-коллекционера Линхарта Соллингера, а другие – на аукционах. Возможно, наиболее значительным из всех его приобретений был частично завершенный трактат Антониуса Раста, «мастера длинного меча», и трехкратного капитана фехтовальной гильдии Марксбрюдера.
Почтенный мастер оставил его незавершенным, когда умер в 1549 году, а в 1553 году Майр выпустил полное руководство по фехтованию на его основе. В числе имевшихся у Майра книг по фехтованию были следующие:
• Кодекс I.6.2º.1 – Копия одного из руководств по фехтованию Ганса Тальхоффера, возможно, MS XIX.17-3;
• Кодекс I.6.2º.2 – сборник трактата Йорга Вильхальма о длинном мече и репродукции рукописи «Изучение рыцарского искусства фехтования» Лиенхарта Золлингера;
• Кодекс I.6.2º.3 – копия Кодекса I.6.4º.5 с текстом, составленным Хаттером;
• Кодекс I.6.2º.4 – черновик Йорга Бреу для его работы над трактатами Майра;
• Кодекс I.6.2º.5 – Сборник записей гильдии фехтовальщиков Марксбрюдера, Ганса Меделя «Сводного выступления» Лихтенауэра, дополнительных учений Меделя и гравюр по фехтованию Мартена ван Хемскерка;
• Кодекс I.6.4º.2 – сборник из двух трактатов Аугсбургской группы и гораздо более старой серии рисунков по фехтованию без подписей, известной как «Псевдо-Гладиаторий»;
• Кодекс I.6.4º.5 – черновик Йорга Вильхальма;
• MS E.1939.65.354 – Руководство Грегора Эрхарта по фехтованию (ранее Кодекс I.6.4º.4.);
• Рейхсштадт «Schätze» Nr. 82 – Расширенная и законченная версия заметок Антониуса Раста по фехтованию.
А теперь можно и головой о землю ударить…
Майр также использовал несколько печатных книг в качестве исходного материала для своих сборников и, предположительно, принадлежащие ему копии, в том числе «Искусство старых фехтовальщиков» (напечатанный Кристианом Эгенольфом), «Опера Нова» Ахилла Мароццо и «Борцовское искусство» Фабиана фон Ауэрсвальда.
Фехтование в итальянском стиле: шпагой и кинжалом
Надо отметить, что Майр не только тратил невероятные суммы денег на свои фехтовальные увлечения, но и вообще вел расточительный образ жизни и поддерживал свое политическое влияние, проводя дорогие вечеринки и устраивая развлечения для горожан и патрициев Аугсбурга.
Эта привычка жить не по средствам в течение десятилетий истощила богатство его семьи, что в конечном итоге привело к тому, что он продал латинскую версию своей рукописи по фехтованию (заработав приличную сумму в 800 флоринов) и, увы, начал присваивать деньги из городской казны Аугсбурга.
Какие интересные навершия у рукояток мечей слева – такими можно ударять не хуже, чем клинком. А справа совершенно необычные щиты. И их тоже можно использовать в качестве оружия…
Многие годы эти хищения оставались незамеченными (или, возможно, их старались не замечать), пока, наконец, некий недовольный помощник Майра не сообщил о его злоупотреблениях в городской совет Аугсбурга в 1579 году, что спровоцировало проверку его бухгалтерских книг.
В результате факт хищений получил полное подтверждение, а сам Майр был арестован, предан суду и повешен как вор в возрасте 62 лет.
Особенно впечатляют в трактате Майра иллюстрации с изображением рыцарей на турнире…
После смерти Майра его имущество (включая его библиотеку) было продано на аукционе, чтобы возместить хотя бы часть присвоённых им средств.
В общем, для потомков Майр остается одной из самых влиятельных фигур в истории искусства фехтования.
Завершив трактат по фехтованию Антониуса Раста, Майр сохранил ценную информацию об аугсбургских традициях фехтования; его собственные работы впечатляют, как своим художественным, так и практическим уровнем, а его обширные комментарии к иллюстрациям по фехтованию позволяют превратить в полезные учебные пособия то, что в противном случае было бы простым курьёзом.
Наконец, купив так много важных трактатов по фехтованию, ему удалось сохранить их для будущих поколений. Ведь все они были перекуплены сказочно богатой семьей Фуггеров и в конечном итоге попали в библиотеку Аугсбургского университета, где они и находятся по сей день.
Большая часть текстов самого Майра представляет собой его трактовку старых трактатов, перечисленных выше, включая добавление описательного содержания к иллюстрациям без подписи.
И вся эта пышность ведь существовала на самом деле!*
Дрезденская версия оформлением больше всего напоминает стиль Бреу, что позволяет предположить, что это была первая выпущенная копия. Мюнхенская копия содержит дополнительные разделы к дрезденской, в неё добавлен турнирный раздел, а венская также дополняет мюнхенскую. Поэтому, скорее всего, именно в таком порядке они и создавались.
Убить рыцаря в доспехах можно было ударом меча в сочленение передней и задней частей кирасы!
Ну, а вывод такой: если бы он не проворовался, глядишь, до нас и не дошла бы такая красивая книга о прошлом. Только и всего!
*У автора на ВО был целый цикл статей, посвященных турнирному рыцарскому снаряжению. При желании найти эти статьи нетрудно.
Продолжение следует…