Мастерство меча: один человек и его книги

Сегодня мы продолжаем рассматривать иллюстрации из «Атлетического искусства» Паулюса Гектора Майра, воспользовавшись услугами Баварской государственной библиотеки в Мюнхене, то есть из мюнхенской копии его книги. Поскольку иллюстраций в ней очень много, сегодня мы познакомимся с самыми… забавными и красочными. Например, вот с этой, где люди вроде бы бьются на мечах…

«Вскоре Сигоньяк, знакомый со всеми хитростями

фехтовального искусства, почувствовал по поведению Лампурда,

что сейчас последует знаменитый удар.

И действительно, бретер внезапно пригнулся,

как будто падая ничком, и барон увидел

перед собой не противника, а лишь ослепительную

стальную молнию, устремившуюся на него

с такой быстротой, что он едва успел отвести

ее ловким ударом, сломавшим пополам клинок Лампурда» .

Теофиль Готье «Капитан Фракасс»



Вот так, по мнению Майра, можно было сражаться на алебардах



А эта иллюстрация показывает, что даже если ты потерял своё оружие , сдаваться противнику не стоит. Всегда можно ударить его ногами!



Поединок на мечах и баклерах. При определенной ловкости можно было ударить противника баклером в нос!



Драться можно и на дубинах!



И даже на косах! Почему нет? Покосил, зарубил соседа и косишь себе на здоровье его луг



Бой на боевых цепах



Ну вот зачем так-то… Это даже ещё и оскорбительно!



Не можешь одолеть врага оружием? Хватай его за ногу и вали на землю!



И мечом по заду, мечом по заду!



Вот как раз туда лучше всего меч и втыкать!



Фехтование в итальянском стиле: шпагой и кинжалом



Какие интересные навершия у рукояток мечей слева – такими можно ударять не хуже, чем клинком. А справа совершенно необычные щиты. И их тоже можно использовать в качестве оружия…



Особенно впечатляют в трактате Майра иллюстрации с изображением рыцарей на турнире…



И вся эта пышность ведь существовала на самом деле!*