Утилизация выстрелом: применение ПКР «Базальт», «Вулкан» и «Гранит» для уничтожения особо важных целей на территории Украины

Возможность по-новому взглянуть на некоторые проблемы отчасти нам предоставили вооружённые силы Украины (ВСУ), поскольку именно они наглядно продемонстрировали, что даже устаревшее оружие (такое как произведённые ещё в СССР беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Ту-141 «Стриж» и Ту-143 «Рейс») может быть относительно легко превращено в достаточно грозное оружие. Давайте посмотрим, каким же образом мы можем нанести ВСУ максимальный ущерб с минимальными затратами.
БПЛА Ту-141 «Стриж» (слева) и Ту-143 «Рейс» (справа)
Противокорабельные ракеты (ПКР) всегда были основой боевой мощи Советского, а затем и Российского Военно-Морского Флота (ВМФ). При отсутствии авианосцев и палубной авиации рассчитывать на уничтожение могучего американского флота можно было только за счёт нанесения массированного удара ПКР с надводных кораблей, подводных лодок и самолётов морской авиации. Специфика поражаемых целей, таких как авианосцы, заставляла советских инженеров создавать монструозные ПКР, обладающие сверхзвуковой скоростью полёта и мощной боевой частью – куда там американскому «Гарпуну».
В какой-то мере «вершиной цепочки питания» своего времени можно назвать тяжёлые советские ПКР проектов П-500 «Базальт», П-1000 «Вулкан» и П-700 «Гранит».
П-500 «Базальт» / П-1000 «Вулкан»
ПКР проекта П-500 «Базальт» предназначались для атомных подводных лодок с крылатыми ракетами (ПЛАРК) проектов 675МК / 675МУ, авианесущих крейсеров проекта 1143 «Кречет» и ракетных крейсеров проекта 1164 «Атлант». ПКР П-1000 «Вулкан» является развитием ПКР П-500, которые она заменила на авианесущих крейсерах проекта 1143 и ракетных крейсерах (РКР) проекта 1164.
ПЛАРК проекта 675, авианесущий крейсер проекта 1143 и ракетный крейсер проекта 1164
В настоящее время сняты с вооружения и выведены из состава ВМФ РФ подводные лодки проектов 675МК / 675МУ и авианесущие крейсера проекта 1143 «Кречет». После трагической гибели флагмана Черноморского флота РК «Москва» в строю осталось два корабля проекта 1164 – флагман Тихоокеанского флота РКР «Варяг» и РКР «Маршал Устинов» в составе Северного флота.
И если ракетный крейсер «Маршал Устинов» прошёл в 2011–2016 гг. модернизацию с установкой радиолокационной станции (РЛС) «Фрегат–М2М», способной осуществлять обнаружение низколетящих целей, то у флагмана Тихоокеанского флота РКР «Варяг» возможности в плане обнаружения низколетящих целей должны быть сопоставимы с РКР «Москва».
Проблема в том, что причиной гибели РКР «Москва» предположительно могло стать попадание украинской лёгкой низколетящей ПКР «Нептун», что ставит вопрос о целесообразности нахождения указанных кораблей в составе ВМФ РФ в немодернизированном виде. А потенциальная стоимость модернизации стремительно устаревающих кораблей, сравнимая со стоимостью постройки новых кораблей класса «фрегат», ставит под сомнение целесообразность её проведения.
Под вопросом находится и способность ПКР П–500 «Базальт» / П-1000 «Вулкан» противостоять современным средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) противника.
ПКР П-500 «Базальт»
Таким образом, с высокой вероятностью модернизация РКР проекта 1164 в дальнейшем осуществляться не будет. Эффективность кораблей указанного проекта при ведении боевых действий против противника, обладающего современными военно-морскими силами (ВМС), крайне сомнительна и будет снижаться в дальнейшем, а стоимость эксплуатации будет только возрастать. Скорее всего, РКР «Варяг» и РКР «Маршал Устинов» будут дослуживать свой век, выполняя «церемониальные» функции, и со временем будут выведены из эксплуатации.
Всё вышеперечисленное означает, что в обозримой перспективе у нас останется не у дел некоторое количество ПКР П-500 «Базальт» и П-1000 «Вулкан».
П-700 «Гранит»
Ситуация с ПКР П-700 «Гранит» во многом является схожей. Эта ракета предназначалась для ПЛАРК проекта 949 «Гранит» / 949А «Антей», тяжёлых атомных ракетных крейсеров (ТАРКР) проекта 1144 «Орлан» и тяжёлых авианесущих крейсеров (ТАВКР) проекта 1143.5.
ПЛАРК проекта 949А, ТАРКР проекта 1144 «Орлан» и ТАВКР проекта 1143.5
Обе подводные лодки проекта 949 утилизированы, из ПЛАРК проекта 949А две единицы утилизированы, одна выведена в резерв перед утилизацией, одна – К-141 «Курск» трагически затонула, погиб весь экипаж, четыре единицы находятся в строю и ещё четыре проходят модернизацию по проекту 949АМ с заменой 24 ПКР П-700 «Гранит» на 72 ракеты комплекса «Калибр», ПКР «Оникс» и новейших гиперзвуковых ПКР «Циркон». Ещё одна ПЛАРК проекта 949А достроена по специальному проекту 09852 и станет носителем стратегических торпед «Посейдон» с ядерной силовой установкой и ядерной боевой частью повышенного могущества.
Из трёх ТАРКР проекта 1144 два отправлены на утилизацию, на одном осуществляется масштабная модернизация с полной заменой комплекса вооружений, а судьба ещё одного ТАРКР проекта 1144.2 «Пётр Великий» находится под вопросом – на модернизацию или на утилизацию, причём, судя по последней информации, из-за огромных расходов на модернизацию однотипного ТАРКР «Адмирал Нахимов» решение склоняется ко второму варианту.
ПКР П-700 «Гранит»
Что касается нашего единственного авианосца, точнее тяжёлого авианесущего крейсера проекта 1143.5, то здесь уместнее всего будут слова из циничного анекдота «закопали стюардессу, откопали стюардессу». В любом случае, если этот несчастный корабль всё-таки решат восстанавливать и модернизировать, то весьма разумным решением смотрелся бы демонтаж подпалубных пусковых установок (ПУ) ПКР П-700 «Гранит» в пользу расширения возможностей палубной авиации.
Таким образом, из реальных носителей ПКР П-700 «Гранит» у нас, скорее всего, останутся только четыре ПЛАРК проекта 949А, до тех пор, пока их также не модернизируют по проекту 949АМ или не отправят на утилизацию, в зависимости от их технического состояния.
Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что в качестве средства борьбы с корабельными или авианосными ударными группами противника ПКР П-700 «Гранит» рассматриваются скорее по принципу «на безрыбье и рак рыба».
Утилизация или высокоэффективное применение?
Сколько было произведено ПКР проектов П-500, П-1000 и П-700?
Скорее всего, немало, исходя из количества носителей, речь должна идти как минимум о сотнях ПКР проектов П-500 / П-1000, а также, возможно, о нескольких тысячах ПКР проекта П-700. Если грубо прикинуть – 4 ТАРКР 1144 + 1 ТАВКР 1143.5 + 2 ПЛАРК 949 + 12 (максимально) ПЛАРК 949А = 428 ПКР в одном залпе, то есть 5 боекомплектов для указанных кораблей и подводных лодок – это 2 140 ПКР.
Конечно, здесь мы уходим в область предположений, поскольку точная информация о количестве указанных ПКР у нас отсутствует, равно как неизвестно и их техническое состояние. С другой стороны, если бы у автора была точная информация об этих ПКР, то вряд ли её можно было бы раскрывать.
Учитывая устаревание носителей ПКР проектов П-500 «Базальт», П-1000 «Вулкан» и П-700 «Гранит», может быть рассмотрен вариант их модификации для применения с наземных пусковых установок, для стрельбы по стационарным особо важным и укреплённым целям в зоне проведения Российской специальной военной операции (СВО) на Украине, по аналогии с проведённой ВСУ модификацией устаревших БПЛА Ту-141 «Стриж» и Ту-143 «Рейс».
Сколько ПКР проектов П-500, П-1000 и П-700 может быть использовано в ходе модернизации?
Учитывая то, что часть носителей ПКР проектов П-1000 и П-700 всё ещё находится на службе, то часть ВМФ РФ в любом случае оставит как ПКР, даже если будет достоверно известно об их низкой эффективности против современных кораблей, впрочем, со специальной боевой частью (СБЧ) они наверняка будут значительно эффективнее. Для наших задач по минимуму достаточно нескольких сотен ракет указанных проектов.
Начать можно с ПКР П-500 «Базальт», так как эта ракета считается устаревшей, разумеется, если ПКР этого проекта ещё имеются на складах в приемлемом техническом состоянии, а затем распространить программу модификации на П-1000 и на П-700.
Каким доработкам должны подвергнуться ПКР проектов П-500, П-1000 и П-700 при их модификации в крылатые ракеты большой дальности (КР БД)?
По возможности необходимо обойтись минимальным количеством доработок. В первую очередь необходима установка помехозащищённого приёмника сигналов российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, для обеспечения точного наведения модифицированной ПКР на стационарную наземную цель по координатам.
Интегрированные в ПКР проектов П-500, П-1000 и П-700 средства РЭБ (3Б89/4Б-89 «Шмель» на П-500 и П-1000 и 3Б47 «Кварц» на П-700), предназначенные для постановки помех ЗРК противника, наверное, лучше оставить, возможно, что современные ЗРК они не обманут, но ведь у ВСУ ещё много и относительно устаревших ЗРК, незачем облегчать им работу.
Скорее всего, потребуется демонтаж активной радиолокационной головки самонаведения (АРЛГСН) для размещения аппаратуры ввода координат цели и приёмника ГЛОНАСС, как раз его антенна может быть размещена под радиопрозрачным обтекателем, да и снижение массы может благоприятно сказаться на дальности полёта.
Используемая в ПКР П-500 «Базальт» и П-1000 «Вулкан» фугасно-кумулятивная боевая часть массой порядка 500–1 000 килограмм потенциально может быть доработана для увеличения фугасного эффекта в ущерб кумулятивному размещением дополнительных взрывателей, а полубронебойная фугасно-проникающая боевая часть ПКР П-700 «Гранит» массой порядка 500–700 килограмм, скорее всего, доработок не потребует.
Ну и наконец, необходимо обеспечить стрельбу модифицированными ПКР с наземных пусковых установок, поскольку протащить их носители в Чёрное море не представляется возможным. Фактически во время испытаний стрельбы рассматриваемыми ПКР с поверхности ранее производились, например, ракета П-500 без радиоаппаратуры запускалась с наземного стенда СМ-49.
Можно предположить три варианта реализации старта модифицированных ПКР проектов П-500, П-1000 и П-700:
– запуск с ПУ, разработанных на основе наземных стендов, ранее использовавшихся для испытаний;
– запуск с доработанных ПУ, демонтированных с ранее отправленных на утилизацию кораблей и подводных лодок, в зависимости от того, какой вариант предпочтительнее, при условии, что их ещё не порезали;
– запуск с доработанных ПУ, которые будут демонтированы с кораблей и подводных лодок, которым только предстоит отправиться на утилизацию, с учётом понимания необходимости обеспечения их сохранности при извлечении.
Зачем необходимо использовать ПКР «Базальт», «Вулкан» и «Гранит», если у нас есть «Калибры», «Кинжалы», «Искандеры», различные Х-555, Х-101 и многое другое?
По сравнению с ними тяжелые крылатые ракеты большой дальности на базе ПКР проектов П-500 «Базальт», П-1000 «Вулкан» и П-700 «Гранит» обладают рядом преимуществ.
Сравнение габаритов ПКР «Базальт», «Гранит» и «Яхонт» (П-800 «Оникс»). Изображение paralay, forums.airbase.ru
Масса рассматриваемых ПКР составляет примерно 7–8 тонн, что примерно в 1,5–2 раза больше массы большинства крылатых и баллистических ракет, применяемых ВС РФ. Эти ракеты содержат мощную боевую часть и развивают скорость полёта до 2,5 М на высоте, что значительно выше скорости полёта дозвуковых КР комплекса «Калибр», ракет «Искандер-К», а также КР Х-555 и Х-101. При нанесении ударов на дальность меньше максимальной к разрушительной силе удара добавится воздействие горящего топлива – многие помнят, какой эффект оно оказало на конструкцию протараненных пассажирскими самолётами американских башен-близнецов.
Сочетание мощной боевой части, массивного корпуса и высокой скорости позволит наносить значительные повреждения таким сложным для разрушения объектам, как железнодорожные мосты и цеха промышленных предприятий.
Модификация ПКР проектов П-500, П-1000 и П-700 в КР БД – это более простая, дешёвая и быстрая альтернатива создания «самолётов-снарядов» на базе устаревших самолётов и межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с конвенциональной боевой частью.
Разумеется, эта альтернатива должна не отменять, а лишь дополнять и предвосхищать появление других, ранее рассмотренных типов высокоточного оружия большой дальности с боевой частью повышенного могущества – в мире ещё много объектов, которые необходимо не просто повредить, а снести до основания.
При этом, в связи с утилизацией их носителей или их модернизацией под новые комплексы вооружений, ПКР «Базальт», «Вулкан» и «Гранит» в недалёком будущем всё равно останутся бесхозными и сгниют на складах.
Разместить пусковые установки, предположительно, можно в Крыму и в Брянской области. В этом случае они будут трудно досягаемы для противника, при этом при дальности полёта в 500 километров будет простреливаться вся левобережная Украина, а при дальности в 1 000 километров – вообще вся Украина и значительная часть Польши.
Условное место размещения пусковых установок, ориентировочные зоны досягаемости для дальности 500 километров, ориентировочные зоны досягаемости для дальности 1 000 километров
По каким целям могут быть применены КР БД на базе ПКР «Базальт», «Вулкан» и «Гранит»?
Разумеется, в первую очередь по каскаду транспортных сооружений на Днепре – да, мы опять возвращаемся к теме, рассмотренной в материале Уничтожив транспортные сооружения через Днепр, можно денацифицировать половину Украины до конца текущего года в сентябре 2022 года.
Разумеется, до конца 2022 года денацифицировать половину Украины уже точно не получится, а вот до конца 2023 попробовать можно, при условии, что мосты через Днепр всё-таки будут уничтожены.
Разрушение железнодорожных мостов на Днепре жизненно важно для обеспечения победы в СВО
На втором месте стоят промышленные предприятия, предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, производящие вооружения для ВСУ, в том числе безэкипажные катера, которые могут применить против Черноморского флота ВМФ РФ или против Крымского моста, а также центры принятия решений.
Ну и на третьем месте идёт инфраструктура – автомобильные и железнодорожные мосты, крупные электроподстанции, топливохранилища, базы данных (HLR) и центры мобильной коммутации (MSC) операторов сотовой связи.
В конечном итоге выбор целей прямо будет зависеть от того, сколько ПКР будет конвертировано в КР БД.
Сколько ПКР «Базальт», «Вулкан» и «Гранит» необходимо модифицировать в КР БД для применения в ходе СВО?
Разумеется, чем больше, тем лучше. Можно оставить по одному боекомплекту на действующий носитель, да некоторое количество на учебные/тестовые запуски, а остальное пустить в дело. Можно предположить, что даже сотня КР БД на базе ПКР «Базальт», «Вулкан» и «Гранит» позволит полностью уничтожить каскад транспортных сооружений на Днепре и обеспечить России быстрый захват территории левобережной Украины, а тысяча таких ракет позволит добиться гораздо большего.
Выводы
Значение ПКР проектов П-500 «Базальт», П-1000 «Вулкан» и П-700 «Гранит» как средства для поражения кораблей противника, будет неизбежно и стремительно уменьшаться, не исключено, что их эффективность для решения этой задачи уже недостаточно высока.
Неизбежно будет сокращаться и количество носителей этих ПКР, возможно, что принцип «нет ракет – не нужен и носитель» пойдёт скорее на пользу Российскому ВМФ, способствуя принятию сложных решений типа «модернизировать или утилизировать», высвобождению ресурсов и, как следствие, обновлению корабельного состава ВМФ РФ.
В то же время модификация ПКР проектов П-500 «Базальт», П-1000 «Вулкан» и П-700 «Гранит» в крылатые ракеты большой дальности, предназначенные для поражения особо важных целей, позволит ВМФ РФ сыграть значительно большую роль в ходе СВО, а возможно, что и нанести критические удары по противнику, необходимые для достижения победы.
Ну и наконец, применение КР БД на базе ПКР «Базальт», «Вулкан» и «Гранит» позволит ВМФ РФ «расквитаться» с ВСУ за ракетный крейсер «Москва», за бегство с острова «Змеиный», за диверсию на Крымском мосту и непрекращающиеся атаки на корабли Черноморского флота.