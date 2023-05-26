«Такая бойня и никаких результатов!» Сражение при Бауцене

Наполеон наблюдает штурм Бауцена. Рисунок XIX в. по картине И. Белланже
Общая ситуация
После поражения под Лютценом (Поражение русско-прусской армии при Лютцене) русско-прусская армия оставила Лейпциг и Дрезден, отошла за Эльбу. Отход успешно прикрывал арьергард под началом Милорадовича. Саксония снова оказалась под властью Наполеона. Союзное командование отказалось от планов наступления, решили медленно отходить, сдерживать противника и ждать, когда в войну вступит Австрийская империя. Вена обещала вскоре выступить на стороне России и Пруссии. При этом от нового генерального сражения при благоприятных обстоятельствах отказываться не собирались.
Наполеон, из-за нехватки кавалерии, не мог развернуть быстрое наступление и навязать бой на своих условиях. Но он укрепил своё военно-политическое положение в Германии. Территория по левую сторону от Эльбы была под полным контролем Наполеона. Монархи ряда германских государств вели тайные переговоры с союзниками, но открыто выступить против французов не решались. Так, саксонский король Фридрих-Август был обязан Наполеону значительным расширением своих владений и в случае победы союзников мог потерять прусские территории, которые получил по Тильзитскому соглашению.
До Лютцена саксонский монарх пытался лавировать, сохранить нейтралитет. Он бежал в Австрию. Часть саксонской армии сопровождала короля, другая засела в Торгау. Но после Лютцена Наполеон потребовал от Фридриха-Августа вернуться в Дрезден, открыть ворота Торгау и присоединиться к французской армии. В противном случае французский император обещал лишить Фридриха-Августа престола и владений. Австрийский монарх вынужден был принять эти условия.
Австрийцы выжидали. Они вели переговоры и с союзниками, и с французами. 12 мая в Главную квартиру (штаб) царя Александра I прибыл австрийский дипломат граф Стадион, который уверял, что Вена присоединится к русско-прусскому союзу в конце месяца. Одновременно австрийский генерал Бубн был отправлен в Дрезден к Наполеону с письмом австрийского императора Франца, где предлагалось посредничество в переговорах. Венский двор заверял Бонапарта в своей преданности и миролюбивых планах. Также австрийцы намекнули, что хотели бы получить со стороны Италии – Иллирию, расширить территорию в Польше и Баварии, и уничтожить Рейнский союз, который угрожал влиянию Вены в Германии.
В переговорах с австрийцами Бонапарт дал согласие созвать конгресс для заключения перемирия. Письмо об этом было направлено в Главную квартиру союзников 6 (18) мая 1813 года. В этот же день Наполеон выступил с гвардией из Дрездена по бауценской дороге. Союзники не дали никакого ответа на это предложение.
Б. П. Виллевальде. Блюхер и казаки в Бауцене
Бой при Кёнигсварте и Вайсиге
Союзное командование, получив известие о движении авангарда противника (корпус Лористона, за которым шли корпуса Нея), направило против него корпус Барклая де Толли, гренадерский корпус Раевского и прусский корпус Йорка, всего около 24 тыс. человек под общим командованием Барклая. 7 (19) мая войска Барклая совершенно разгромили у Кёнигсварты 7-тысячную итальянскую дивизию генерала Пейри. Было захвачено 7 орудий, 2 были испорчены, весь обоз, пленен дивизионный генерал Пейри, три бригадных генерала и 754 офицера и солдата.
Одновременно корпус Йорка (5,7 тыс. человек) вступил в бой с противником у Вейссига. К вечеру на высотах Эйхберга, которые были ключом к позиции, завязалось упорное сражение. Высота несколько раз переходила из рук в руки. Однако французы имели большое преимущество в силах, и Йорк, опасаясь окружения, стал отводить войска. Прусский корпус в этом бою стяжал большую славу, в течение шести часов сдерживая натиск втрое более сильного врага и потеряв треть своего состава. У Йорка вместе с русскими подкреплениями было около 8 тыс. солдат, но они дрались так отважно, что Лористон донес, что против него было более 30 тыс. солдат противника.
8 (20) мая войска Барклая вернулись на бауценские позиции. Прусские войска потеряли 1,8 тыс. человек, русские около 1 тыс. Французские потери неизвестны. Уничтожена итальянская дивизия.
Силы противников и их планы
Потери союзной армии после поражения при Лютцене были восполнены подходом 13-тыячного корпуса Барклая, который освободился после взятия Торна. Также прибыл отряд Клейста, прусские и русские подкрепления. Численность союзной армии достигла 93 тыс. человек (65 тыс. русских, 28 тыс. пруссаков) при 610 пушках. Из них около 24 тыс. кавалерии, включая 7 тыс. казаков.
Позиция русско-прусской армии при Бауцене состояла из двух линий. Первая оборонительная линия шла вдоль правого берега реки Шпрее поперек главной дороги, в центре её располагался г. Бауцен, который был защищен каменной стеной. Город был подготовлен к обороне, в нем возвели дополнительные укрепления. Передовую позицию обороняли части генерала Милорадовича.
Главная позиция не была сплошной и находилась на высотах за Бауценом, растянувшись на 12 км. Левое крыло (южное) прикрывал горный хребет, за ним была австрийская территория, на правом крыле (северном) продвижение затрудняли множество болот и оврагов. На левом крыле стоял русский корпус под командованием Горчакова, в центре – прусские корпуса Иоганна Йорка и Гебхарда Блюхера, на правом крыле – корпус Барклая де Толли. Русская гвардия находилась в резерве.
Монархи Александр I и Фридрих Вильгельм III, несмотря на заметное численное преимущество противника и разумный совет Барклая де Толли не принимать боя и отступить, настаивали на сражении. Командующий русско-прусской армией Витгенштейн, в отличие от битвы при Лютцене, где первоначально инициатива была на стороне союзников, выбрал чисто оборонительную тактику, решив использовать сложный рельеф местности. Витгенштейн понимал, что враг обрушит главный удар по его правому флангу, но его мнение во внимание не приняли. Как и при Лютцене, главнокомандующий не имел полной власти в армии.
Наполеон имел большое превосходство в силах: 143 тыс. солдат. Однако французы по-прежнему были слабее в кавалерии (12 тыс. человек) и артиллерии (350 орудий). Непосредственно у Бауцена император имел около 100 тыс. солдат – 4 пехотных корпуса и гвардию. С севера подходили ещё три корпуса Нея, около 45 тыс. человек, которые первоначально были нацелены на Берлин. Ней подошел ко второму дню сражения.
На правом фланге наступал 12-й корпус Удино (20 тыс. человек), 11-й корпус Макдональда (12 тыс.) – перед Бауценом, на левом фланге – 6-й корпус Мармона (20 тыс.), 4-й корпус Бертрана (20 тыс.). 15 тыс. гвардейцев были в резерве. Сульт командовал левым крылом, Удино – правым. Наполеон собирался нанести мощные удары по центру и левому флангу противника, связать врага и вынуть его бросить в бой резервы. Корпуса Нея (3-й, 5-й и 7-й) направлялись в обход правого фланга противника, чтобы выйти в тыл и прижать врага к горам. Решительная победа позволяла принудить союзников к миру.
Сражение
8 (20) мая 1813 года в 10 часов утра корпус Макдональда начал штурм Бауцена, а войска под командованием Сульта и Удино пошли в атаку на высоты вдоль передовой позиции союзных войск на Шпрее. После 3 часов дня французские войска смогли форсировать реку в нескольких местах. К 6 часам вечера войска правого крыла союзников отошли к основной позиции. Французы захватили и Бауцен, после чего уже без особого успеха атаковали левое крыло русской передовой позиции.
Особенно ожесточённый бой развернулся за высоты на крайнем правом фланге, где 5 тыс. пруссаков Клейста сражались с 20 тыс. французов из корпуса Бертрана. Клейст, получив подкрепления, отразил фронтальные атаки неприятеля, но к 8 часам также отошел на основные позиции (его обходили войска Мармона). Вечером с передовыми частями Барклая де Толли на крайне правом фланге вошли в соприкосновение войска Нея. Сражение завершилось к 10 часам вечера.
21 мая в 5 часов утра корпуса Макдональда и Удино нанесли удар по левому флангу союзников. Александр I, несмотря на предупреждение Витгенштейна, дал указание о переброске большей части резервов на левое крыло. Милорадович, получив подкрепления, контратаковал и к 2 часам дня отбил ранее утерянные позиции.
На правом фланге в 6 часов утра на позиции войск Барклая начали наступление корпуса Нея. Французы были нацелены на селение Гохкирхен, после захвата которого все пути отхода союзных войск оказались бы перерезаны. Барклай имел 12 тыс. солдат против 45 тыс. французов. Но обладал преимуществом в артиллерии и сильной позицией (занимал высоты, врагу надо было идти по сильно пересечённой местности). Ней направил две дивизии из корпуса Лористона для обхода позиций неприятеля. К 11 часам утра Барклай отвел войска на новую позицию за рекой Лебау, что открыло фланг соседнего прусского корпуса Блюхера. Совместной контратакой прусские и русские войска выбили французов из местечка Прейтиц и стабилизировали ситуацию.
Наполеон, получив известие о трудностях Нея, приказал начать сильную атаку в центре. Французы теснили пруссаков. Получив подкрепления от русских, пруссаки контратаковали, пытаясь восстановить прежнее положение. К 2 часам дня Ней снова занял Прейтиц, а Бонапарт бросил в бой резервы – гвардию и артиллерийский резерв. Войска Нея не смогли прорваться на Горкирхен, завязнув в боях с пруссаками Блюхера. Увлёкшись частными боями, Ней не выполнил главную задачу, это спасло союзников от катастрофы.
Союзное командование поняло, что продолжение битвы грозит выходом врага в тыл армии, потерей коммуникаций и полным разгромом. Оборона в центре, на стыке центра с правым флангом была ослаблена, только на левом крыле Милорадович сохранил позиции. В 4 часа дня армия стала уходить тремя колоннами. Вначале под прикрытием арьергардов отошел Блюхер, затем войска Барклая, замыкали отход силы левого фланга Милорадовича.
Итоги
Союзная армия потерпела второе поражение в генеральном сражении с французами. Однако Наполеон не смог добиться решительного успеха, полностью разгромить врага. Союзники сами принимали решение об отходе, отходили в полном порядке, армия сохраняла боеспособность и боевой дух, артиллерию и обозы. Двойное превосходство русско-прусских войск в кавалерии не позволило французам использовать победу, перехватить и добить противника. Неудивительно, что Наполеон по результатам сражения воскликнул:
«Как! Такая бойня и никаких результатов!»
Союзная армия потеряла 12 тыс. человек: 6,4 тыс. русских и 5,6 тыс. пруссаков. Французские потери были тяжелее – 18–20 тыс. человек, сказалось превосходство союзников в артиллерии и удобная для обороны местность.
Для Пруссии это поражение было серьезным политическим ударом, так как боевые действия переносились на её территорию. Союзная армия отошла в Силезию.
Государь Александр I, раздосадованный вторым подряд поражением, заменил главнокомандующего Петра Витгенштейна на более опытного и старшего по выслуге лет в чине Михаила Барклая де Толли.
Обе стороны, не достигнув решительного успеха, согласились на перемирие. 25 мая переговоры возобновились по инициативе французов. 4 июня 1813 года Наполеон заключил в Плейсвице перемирие с союзниками до 20 июля (продлено затем до 10 августа), после чего вернулся в Дрезден. Обе стороны надеялись использовать передышку для мобилизации сил.
Многие историки и сам Наполеон позднее назовут это перемирие серьёзным стратегическим просчетом французского императора. Во время перемирия противники Наполеона значительно укрепили свои ряды. К антифранцузской коалиции присоединилась Швеция, против Франции выступила империя Габсбургов.