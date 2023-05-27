Вскипятить «Посейдоном» океан? Нет, это фантастика

На впечатлительных людей и лиц с неустойчивой психикой «Посейдон» производит непередаваемое впечатление
По мере того, как растут расходы на проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, одновременно падают расходы на те статьи военного бюджета, которые прямо на СВО не влияют.
Так, ожидается сокращение расходов на Военно-морской флот. Это, кстати, не так уж и плохо, с учётом того, насколько эффективно у нас деньги конвертируются в морскую мощь государства.
По всей видимости, не избежит секвестра и самая дорогая и опасная игрушка в истории человечества – программа «Статус-6/Посейдон». Сверхторпеда с ядерным двигателем.
По слухам, распространяемым недоброжелателями, это не первый раз. Что и понятно, так как проект в военном смысле вредный, но очень дорогой.
Опять же, если верить злопыхателям и их ничем не подтверждённым инсинуациям, перед СВО Россия на ядерную сверхторпеду тратила денег больше, чем на танки.
Правда это или нет? Автор не знает. Но ответственные лица должны знать, что ответ на этот вопрос будет дан рано или поздно, и во многом определит для них то место в истории Отечества, на которое они в итоге попадут. Переиграть будет нельзя, оправдаться тоже, ведь у нас прямо сейчас идёт СВО, потраченных на сверхторпеду денег, видимо (очередной домысел!), хватило бы, чтобы перед СВО в разы увеличить число беспилотников в армии, обеспечить все ВС РФ современной и надёжной связью, перезапустить производство снарядов к артиллерии, ну и на остаток какой-нибудь авиаполк сформировать. Как это изменило бы ход СВО, может догадаться кто угодно, как это реально не изменило ход СВО, мы тоже все видим.
О том, что ядерная сверхторпеда важнее радиостанций, беспилотников, комплектов дополнительной брони для бронетехники и тому подобного, лучше рассказывать тем, кто выжил в таких колоннах – их сейчас будет много, возможность рассказать и обосновать будет у всех
Ну или если флотские деньги тратить только на флот, то создать эффективные противоминные силы и разработать новый противолодочный самолёт. Или ещё что-нибудь настолько же масштабное провернуть. В остатке был бы не искалеченный «Белгород», первая модернизированная атомная подлодка третьего поколения, как пишут про самолёты – «3+», с ориентировочно 72-мя «Калибрами» и сильно сниженной шумностью.
Что страна вместо этого получила, тоже видно всем.
Но вернёмся к деньгам.
Каждый раз, когда у проекта начинаются перебои с финансированием, такие перебои резко заканчиваются у некоторых писателей в Интернете.
Разумеется, это чистое совпадение. Автор ни в коем случае ни на что не намекает, и никого ни в чём не обвиняет. Далее в тексте будут упоминаться фамилии – вышесказанное к этим фамилиям не относится, а любые совпадения являются даже не случайными, а кажущимися.
А теперь небольшой вводный курс для тех, кто не следил за темой.
Повторение пройденного
О «Посейдоне» написано немало. Для получения первоначальных знаний по вопросу читателям предлагается изучить следующие статьи, ранее выходившие в «Военном обозрении»:
А. Тимохин. «Атомный дрон «Посейдон»: бесполезное сверхоружие»,
М. Климов. «Статусный» тупик»,
М. Климов.«Неуязвимость «Посейдона» – миф?»,
М. Климов. «СПА «Посейдон»/«Статус-6». В ущерб реальной обороноспособности».
В принципе, в этих статьях вопросы скрытности изделия, его полезности и негативных побочных эффектов от его создания или, не дай Бог, применения раскрыты. Но на всякий случай стоит повторить.
Первое. Для задач по поражению прибрежной инфраструктуры «Посейдон» не нужен.
Любая такая задача легко решается баллистической ракетой, уже стоящей на вооружении, и более эффективно. Поражающий эффект от нескольких боевых блоков, взорвавшихся внутри площади небольшого участка земли или воды, выше, чем от одной сверхмощной боевой части.
Таким образом, вложения в «Посейдон» не имеют смысла, приписываемые ему задачи решаются без того, чтобы затратить на него хотя бы одну копейку.
Второе. Число ядерных боезарядов у США и РФ, и стратегических носителей для них таково, что ядерная война не уничтожит человечество, и даже не факт, что полностью уничтожит США. Более того, существуют такие сценарии ядерного конфликта, в котором выживает даже Россия, хотя это уже сложнее.
В таких условиях становятся возможными и сама ядерная война, и победа в ней. И те же американцы прекрасно это понимают.
И вот тут с «Посейдоном» есть проблема. У него на борту не только грязный ядерный заряд, но и ядерный реактор. И вот это делает его взрыв несоизмеримо менее «чистым», чем взрыв ядерного заряда. Продукты взрыва изделия будут разнесены течениями по Мировому океану и сделают все прибрежные регионы планеты либо опасными для нахождения человека, либо безопасными на короткий период пребывания, но в целом необитаемыми.
Политические последствия такого шага будут просто ужасными – можно прогнозировать, что в нашем геноциде примут участие даже наши союзники, и в общем поделом. Встаёт вопрос – почему страна должна тратить деньги на такое «оружие»? В чём смысл?
Третье. Изделие невозможно испытать. Схемы из Бочарова ручья и элементарные инженерные прикидки показывают, что у сверхторпеды должна быть одноконтурная атомная энергоустановка с пропуском рабочего тела турбины через активную зону реактора. Если это так (а это так), то пуск изделия необратим – даже если у него не будет на борту боевой части, то изъять его потом из воды будет нельзя из-за радиоактивного заражения ГЭУ. То есть до начала настоящей ядерной войны мы никогда не узнаем, работают ли эти торпеды или нет.
Частичные испытания отдельных подсистем никаких гарантий дать не могут, более того, в практике ВМФ есть опыт, когда все экземпляры торпеды, стоящей на вооружении в боевом варианте были небоеспособны, и об этом много лет никто не знал. Не допустить такого можно только испытывая изделие в сборе, а это невозможно.
Четвёртое. Скорость достижения изделием цели такова, что ядерная война может закончиться до того, как она до цели дойдёт. Ядерная война может закончиться довольно быстро. И как договариваться о прекращении огня в такой ситуации?
Пятое. Сверхторпеда перехватывается. То, что у неё якобы есть какие-то малошумные режимы хода, способность «залегать на дно» и потом всплывать, это глупости, и в статьях по ссылкам они разобраны с технической точки зрения. Торпеда с ядерным реактором в таких объёмах, в которых её показали, не может иметь нейтральную плавучесть, она тяжёлая, намного тяжелее воды, места для балластных цистерн в ней нет, а значит, чтобы она не утонула, ей нужна подъёмная сила на рулях и корпусе. Которую может дать только скорость, и большая скорость.
Которая даст шум. И от воды, через которую несётся «сигара» примерно в 20 метров длиной со скоростью сильно больше 150 км/ч, и от конструкции самой торпеды – в отличие от большей по размерам подлодки, места для средств акустической защиты (того же демпфирования агрегатов, их установки на мягких подвесах, в том числе каскадом) внутри торпеды нет. Весь шум от агрегатов передаётся на корпус и в воду.
А это даёт возможность противнику заблаговременно обнаружить торпеду акустическими методами. Что, в свою очередь, даст возможность направить к месту её примерного нахождения в океане патрульную авиацию. Дальше следует полчаса поиска, со сбросом буёв, и у экипажа самолёта будет достаточно данных, чтобы сбросить на пути сверхторпеды ядерную глубинную бомбу.
Как вариант: американцы могут взять какие-нибудь свои старые наработки, типа малогабаритной торпеды Mk.50 и быстро сообразить на из базе торпеду, способную без ядерной боевой части перехватить «Посейдон» на встречных курсах.
А ближе к концу маршрута, где из-за уменьшения глубины торпеде придётся подниматься ближе к поверхности, её перехват ещё более упростится.
Есть все основания считать, что последний на текущий момент проект американской антиторпеды CAT провалился именно потому, что она была «заточена под «Посейдон» – в ней всё было оптимизировано для поражения скоростной глубоководной цели, что сделало её неэффективной против нормальных торпед.
Работы по «перехватчику «Посейдона» в США ещё до того, как о нём стало известно широкой публике в РФ, ставят очень нехорошие вопросы о том, несколько «уважаемые партнёры» в теме наших дел, и насколько они вовлечены в процессы принятия решений в нашей стране.
Есть и другие варианты перехвата.
В общем, в любой другой стране система с таким количеством врождённых неустранимых проблем и ценой с танковые войска просто не могла бы появиться. В принципе.
Но у России особенная стать, и у нас подобные начинания возможны. Конечно, у нас, если называть вещи своими именами, тоже нет «Посейдона» – ни одной торпеды на вооружении нет, и с некоторой степенью вероятности не будет – слишком опасное изделие и крайне трудно его довести до серии.
Но зато это не мешает тратить на него деньги и строить под него очень дорогие в силу уникальной конструкции подлодки, тратя на них задел, который мог бы быть использован для нормальных подлодок, на которых, случись что, можно будет воевать.
Подобный ужас не укладывается в голове нормального, рационально мыслящего индивида, и человек начинает искать спасительную для разума лазейку. «Наверняка автор ничего не знает, не может же вот это вот всё быть правдой? Ну ведь не может же? Наверняка в Генштабе лучше знают!» – это самая частая реакция. Психика защищается от деструктивной информации, заставляя человека раз за разом отрабатывать фокус «я в домике».
Но есть и более изощрённые варианты рационализации полученной информации. Занятным образом они похожи на то, как публика оценивает другой бесполезный проект.
Ядерная сверхторпеда и патрульный корабль
Когда полная и абсолютная бессмысленность патрульных кораблей проекта 22160 стала очевидна, на форумах и в чатах «по интересам» обыватели, ужаснувшиеся открывшейся информации, стали придумывать для этого корабля предназначение.
Как только стало ясно, что ни против каких пиратов его использовать не будут, люди, не желающие верить в то, что страна с этим проектом выкинула десятки миллиардов на ветер и «слила в никуда» последние предвоенные годы (а то, что скоро война, было ясно очень многим, вопрос лишь был в том, какие формы она примет и с кого начнётся), начали выдумывать разные версии того, зачем строят это «чудо».
Это будет корабль для конфликтов сверхнизкой эффективности, против моторок с террористами! Это будет модульный корабль с секретными модулями, про которые вам не скажут! Этому кораблю врежут зенитно-ракетный комплекс в спортзал, а в модульных контейнерных пусковых установках у него будут «Калибры»! Это будет носитель дронов! Это будет корабль для спецназа!
Естественно, что никакая из этих теорий не имела ничего общего с явью, в действительности эти корабли ходили туда-сюда, не выполняя никаких боевых задач, а с началом СВО им на вертолётные палубы закатили прямо на гусеницах ЗРК «Тор» и использовали их как эрзац-корветы, отчетливо показывая, что критики были правы, и вместо безоружных тихоходных корыт нужно было строить полноценные боевые корабли, хотя бы небольшие.
Реальность безжалостна, как наехавший на черепаху танк – и игра «я в домике» может противопоставить бытию только то же самое, что панцирь черепахи противопоставляет гусенице танка и её массе.
Аналогичные процессы имеют место с «Посейдоном» – люди ищут в этом начинании смысл, а не найдя, выдумывают его.
«Он всплывёт со дна океана и напугает Америку», «он вычислит в океане авианосную группу, догонит и уничтожит её» – понятное дело, что никого торпеда не вычислит, нечем, это торпеда, а не «Скайнет», и гидроакустического комплекса, нужного для того, чтобы найти авианосец, там нет и быть не может.
И вот, в аккурат к сокращению не связанных с СВО военных расходов подоспела новая версия, на этот раз от начинающего автора Сергея Кетонова, который 20 мая 2023 года опубликовал свою статью «Посейдон» – угроза мегаполисам или истребитель подводных лодок».
Конечно, никакой угрозой мегаполисам «Посейдон» быть не может – путь от открытого океана к американским мегаполисам в основном проходит по довольно длинным и извилистым проливам, а в других случаях по коротким, но таким узким, что накопленная в навигационной системе за долгий трансокеанский бросок ошибка может не дать ему в эти проливы попасть.
Но Сергей Кетонов и не утверждает, что «Посейдон» должен поражать американские города.
Теперь нужность «Посейдона» для страны обуславливается другой задачей – уничтожением американских ПЛАРБ.
Ядерная торпеда и стратегические подлодки
Цитата от Сергея Кетонова:
В северной Атлантике три района боевого патрулирования ПЛАРБ – северовосточная – британская зона, центральная – французская и юго-западная – американская. В первой и второй постоянно болтается по одной ПЛАРБ, в третьей – от 2 до 4, в зависимости от напряженности международной обстановки.
ТАСС сообщало о планах строительства четырёх подводных лодок-носителей «Посейдона», способных нести до 6 торпед каждая. БС-329 «Белгород» уже в строю. На подходе «Хабаровск». Каждая из них способна вскипятить один такой район океана своими торпедами, превратив его в уху из железных рыбок.
ТАСС сообщало о планах строительства четырёх подводных лодок-носителей «Посейдона», способных нести до 6 торпед каждая. БС-329 «Белгород» уже в строю. На подходе «Хабаровск». Каждая из них способна вскипятить один такой район океана своими торпедами, превратив его в уху из железных рыбок.
Из стальных рыбок, Сергей. Не из железных. Они стальные.
Но если серьёзно, то стоит вспомнить вот что.
В любой угрожаемый период вблизи наших баз будут развёрнуты американские многоцелевые подлодки, причём в количествах, превосходящих наши многоцелевые ПЛА. Для понимания вопроса – сейчас у США только в Тихом океане находятся ПЛАРК «Мичиган» (USS Michigan), ПЛА «Колумбия» (USS Columbia), «Джефферсон-Сити» (USS Jefferson City), «Спрингфилд» (USS Springfield), «Аннаполис» (USS Annapolis), «Хэмптон» (USS Hampton) и «Иллинойс» (USS Illinois).
Это больше, чем списочный состав нашего атомного подплава на ТОФе в принципе, а про то, насколько эта сила превосходит те из наших лодок, которые могут выйти в море, и писать не хочется. А это не все многоцелевые подлодки США на ТВД, плюс на отдельных направлениях их могут подстраховать японцы.
А теперь внимание – вопрос. Как через такое «сито» сможет просочиться одна или две наших лодки с уникальным гидроакустическим портретом? А если добавить к этому ещё патрульную авиацию, а чуть дальше от наших берегов ещё и надводные силы? И корабли гидроакустической разведки?
Знает ли Сергей Кетонов, как в мирное время обеспечиваются боевые службы американских ПЛАРБ?
Про контрольные точки, в которых отсутствие слежения за лодкой выполняется патрульной авиацией? Про другие меры обеспечения безопасности?
А то, что в угрожаемый период лодки могут уйти в терводы, и быть готовыми стрелять оттуда?
И то, что подрыв мощной ядерной боевой части в толще Мирового океана будет слышен по всему миру и станет для американцев сигналом тревоги?
Ну и вопрос вопросов – а как эту ПЛАРБ в принципе искать? Количество слежений наших подлодок за ПЛАРБ ВМС США не нулевое, но и небольшое, опереться на мощные противолодочные силы, острием гарпуна у которых служит многоцелевая подлодка, наши командиры не могут, у нас их нет, лодка сама и есть противолодочные силы.
В вопросе с поиском также становится ясна бессмысленность «Посейдона».
В современном поиске сначала выполняется обнаружение признаков наличия цели, затем её классификация и уже потом поиск с выходом на дистанцию, позволяющую определить элементы движения цели (ЭДЦ) – курс, скорость, глубину. Без ЭДЦ применять оружие не получится, не выработать целеуказание – торпеда или боевая часть противолодочной ракеты должны оказаться там, где лодка будет спустя время хода торпеды или подлётное время ракеты. Для этого нужно знать то, куда и с какой скоростью она идёт.
Как всё вышеперечисленное происходит?
Сначала с помощью гидроакустического комплекса подлодки обнаруживается характерная акустическая сигнатура, как правило, дискретная составляющая акустического портрета подлодки-цели.
Её можно взять на достаточно большом расстоянии, рекордные дистанции получения такого сигнала исчисляются сотнями миль.
В нашем случае это осложняется тем, что лодка одна, ей надо буквально перепахать весь океан, чтобы найти ту самую «дискрету». Ну, допустим, взяли (бывало).
Но по этим данным невозможно стрелять, они даже расстояние до цели не дают. Они лишь говорят о том, что примерно по пеленгу (направлению) такому-то где-то неизвестно точно где идёт подлодка-цель.
Дальше надо идти за ней, искать её по этому сигналу… Её можно потерять в этот момент, кстати, и потом придётся идти искать вслепую. И искать надо скрытно, чтобы охотник не превратился в жертву сам – «стратеги» более чем способны постоять за себя.
Сблизившись и классифицировав цель, можно стрелять. Но, увы – если это получилось, то «Посейдон» опять становится не нужен – цель поражается торпедами и/или противолодочными ракетами в обычном или ядерном снаряжении.
И всё.
И опять все деньги на ядерную сверхторпеду и специальную лодку-носитель потрачены зря – задача намного лучше выполняется имеющимися средствами.
Если, конечно, не развивать фантазию в сторону «Посейдона», у которого есть свой искусственный интеллект, сравнимый с коллективным человеческим, и свой гидроакустический комплекс, сравнимый с лодочным, и что он сам переплывёт в соседний океан, найдёт там подводную лодку, и, предварительно убедившись, что война не закончилась, сблизится с ней, и подорвёт её сверхмощным ядерным зарядом. И адепты такой теории, безусловно, найдутся тоже. Спорить с ними о чём-то нет смысла, просто покажем в качестве примера антенну гидроакустической станции, которая нужна, чтобы что-то искать в Мировом океане.
Сравнить её размеры с диаметром торпеды может даже энтузиаст.
Копирайт на фото
В этой связи оценивать зону поражения взрыва боевой части с тротиловым эквивалентом, как утверждает Сергей Кетонов, 24 мегатонны, уже нет смысла.
Но это весьма интересно для оценки не сверхторпеды, а статьи о ней.
Цитата от Сергея Кетонова:
Подводный термоядерный взрыв мощностью 24 Мт на глубине – 200–300 метров приведет к гибели ПЛАРБ и ее экипажа с мгновенным затоплением лодки в радиусе до 30 морских миль (56 км). Еще порядка 10 миль – лодка получит, может быть, не столь фатальные повреждения, но все же достаточные, чтобы вывести ее из строя с невозможностью дальнейшего выполнения боевой задачи.
Представьте воображаемый блин от тяжелоатлетической штанги диаметром 112 км и высотой (толщиной) в центре до 600 метров, ближе к краям, к ободу толщиной до 300 метров. А теперь разложите шесть таких воображаемых блинов на карте в северной Атлантике. Между блинами можно оставить промежутки по 10 морских миль.
Представьте воображаемый блин от тяжелоатлетической штанги диаметром 112 км и высотой (толщиной) в центре до 600 метров, ближе к краям, к ободу толщиной до 300 метров. А теперь разложите шесть таких воображаемых блинов на карте в северной Атлантике. Между блинами можно оставить промежутки по 10 морских миль.
Фактически речь идёт о фантазиях, чтобы ни больше ни меньше – вскипятить океан. Однако, увы, реалии несколько иные. Дело в том, что подводные ядерные взрывы изучены достаточно хорошо, причём изучены практически. Конечно, при таких выходах как 24 Мт возможны какие-то ранее не проявлявшиеся эффекты, но вряд ли они радикально поменяют картину, как мы прекрасно знаем из опыта, радиус зоны поражения ядерного взрыва и его тротиловый эквивалент зависят друг от друга нелинейно.
Как выглядит подводный ядерный взрыв? Примерно вот так, с образованием парового пузыря.
У данного взрыва 30 килотонн, многомегатонные взрывы будут иметь другой масштаб, но природа та же. Фото: «Википедия»
Конечно, 24 мегатонны – это много, и ближе к эпицентру подлодка будет уничтожена теми или иными факторами.
Но насколько зона поражения реально большая?
Открываем первое, что находится в Интернете, книгу «Действие ядерного оружия», изданную в 1962 году и в 1965 году переведенную на русский язык и изданную Военным издательством МО СССР. Все формулы из неё примерные и неполные, но они дают примерно такой результат, какой он есть в реальности.
Итак, нам надо оценить границы зоны, на которой давление (а разрушает лодку именно давление, а не температура) безопасно? За безопасное давление мы возьмём 1МПа, при таком давлении повреждения лодки не приведут к утрате ею боеспособности.
Итак, на каком расстоянии от эпицентра подводного взрыва с тротиловым эквивалентом в 24 Мт лодка подвергнется росту давления в 1МПа?
Берем формулу:
где D – искомая нами дальность, D1 берём с графика из этой же книги (ниже), учитывая, что 1МПа – это 10,2 кгс/см2, получаем примерно 0,88 км, а W – 24 000 килотонн.
Нехитрый подсчёт даёт нам цифру – при взрыве 24 Мт радиус, на котором лодка подвергнется безопасному для неё 1МПа – 24,6 километра.
То есть на этом расстоянии от эпицентра ПЛАРБ ничего не будет. Как будет меняться давление по мере приближения лодки к эпицентру и что с ней будет ближе к паровому пузырю, гадать не будем, смысла нет.
Тот факт, что наш график составлен для глубины 20 метров, не важен. ПЛАРБ прячется чуть глубже, в диапазоне 50–150 метров, ниже, если условия гидрологии благоволят скрытности, такой разницей можно просто пренебречь.
А теперь берём Тихий океан и покрываем его кружочками в 49,2 км... Их, правда, на этом фото будет не видно, маленькие они слишком, меньше пикселя, если в масштабах фото. И да, зона поражения, опасная для лодки сильно меньше.
Этот Тихий океан как бы говорит фанату «Посейдона» – вскипяти меня!
В Атлантике синенького будет поменьше, но в общем картина та же самая.
Резюме
СВО, хочется надеяться, отобрала у «Посейдона» деньги.
Хорошо это или нет? Хорошо, если правда, конечно. Проект опасен только для одной страны – для России, и только для неё же вреден.
Плохо то, что мы, люди со здравым смыслом и рациональным целеполаганием, ничего не можем изменить. Однако так будет не всегда. И к тому моменту, когда (и если) разум победит, мы должны хорошенько выучить то, как нельзя делать, как нельзя поступать.
И, конечно, не выдумывать никаких теорий для защиты от правдивой, но неприятной информации.
Можно переживать времена торжествующего безумия, но не стоит уподобляться черепахе под танковой гусеницей.