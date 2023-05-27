Вскипятить «Посейдоном» океан? Нет, это фантастика



На впечатлительных людей и лиц с неустойчивой психикой «Посейдон» производит непередаваемое впечатление



О том, что ядерная сверхторпеда важнее радиостанций, беспилотников, комплектов дополнительной брони для бронетехники и тому подобного, лучше рассказывать тем, кто выжил в таких колоннах – их сейчас будет много, возможность рассказать и обосновать будет у всех

Повторение пройденного

Ядерная сверхторпеда и патрульный корабль

Ядерная торпеда и стратегические подлодки

В северной Атлантике три района боевого патрулирования ПЛАРБ – северовосточная – британская зона, центральная – французская и юго-западная – американская. В первой и второй постоянно болтается по одной ПЛАРБ, в третьей – от 2 до 4, в зависимости от напряженности международной обстановки.



ТАСС сообщало о планах строительства четырёх подводных лодок-носителей «Посейдона», способных нести до 6 торпед каждая. БС-329 «Белгород» уже в строю. На подходе «Хабаровск». Каждая из них способна вскипятить один такой район океана своими торпедами, превратив его в уху из железных рыбок.



Копирайт на фото

Подводный термоядерный взрыв мощностью 24 Мт на глубине – 200–300 метров приведет к гибели ПЛАРБ и ее экипажа с мгновенным затоплением лодки в радиусе до 30 морских миль (56 км). Еще порядка 10 миль – лодка получит, может быть, не столь фатальные повреждения, но все же достаточные, чтобы вывести ее из строя с невозможностью дальнейшего выполнения боевой задачи.



Представьте воображаемый блин от тяжелоатлетической штанги диаметром 112 км и высотой (толщиной) в центре до 600 метров, ближе к краям, к ободу толщиной до 300 метров. А теперь разложите шесть таких воображаемых блинов на карте в северной Атлантике. Между блинами можно оставить промежутки по 10 морских миль.



У данного взрыва 30 килотонн, многомегатонные взрывы будут иметь другой масштаб, но природа та же. Фото: «Википедия»



Этот Тихий океан как бы говорит фанату «Посейдона» – вскипяти меня!

Резюме