Американская пресса после вторжения украинской вооружённой группы на бронетехнике преимущественно американского производства в Белгородскую область достаточно жёстко реагирует на случившееся. В попытке военно-политических элит снять с себя ответственность те вдруг принялись заявлять о том, что как минимум не одобряют проникновения вооружённого отряда на территорию России (до 2014 года). При этом, стараясь не особенно критиковать киевский режим, следуют заявления о том, что «информация об использовании бронетехники производства США под Белгородом проверяется».
Тем временем в New York Times вышла статья, в которой со ссылкой на американские разведывательные структуры и администрацию Байдена говорится, что за атакой беспилотников на московский Кремль «предположительно» стоит одна из украинских спецслужб.
В статье:
Пока американская разведка не располагает информацией относительно того, какая именно спецслужба Украины причастна к атаке на Кремль. Также предстоит выяснить, был ли осведомлён о подготовке к атаке президент Зеленский.
NYT пишет, что изначально в американской администрации рассматривали вариант «российской операции под чужим флагом» (из серии «русские сами себя обстреляли»). Однако потом, как следует из материала, «были перехвачены переговоры отдельных российских чиновников», в которых те «выражают удивление по поводу осуществлённой атаки на Кремль».
NYT:
После этого в администрации США изменили своё мнение, и предполагают причастность к атаке украинской спецслужбы.
В других американских СМИ говорится о том, что этой спецслужбой с большой долей вероятности является ГУР – ведомство Кирилла Буданова, который в последнее время сделал немало заявлений с угрозами в адрес России, россиян и российского руководства и командования.