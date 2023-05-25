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Пресса США: Администрация Байдена после перехвата переговоров чиновников РФ изменила мнение и предполагает причастность Украины к атаке на Кремль

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Пресса США: Администрация Байдена после перехвата переговоров чиновников РФ изменила мнение и предполагает причастность Украины к атаке на Кремль

Американская пресса после вторжения украинской вооружённой группы на бронетехнике преимущественно американского производства в Белгородскую область достаточно жёстко реагирует на случившееся. В попытке военно-политических элит снять с себя ответственность те вдруг принялись заявлять о том, что как минимум не одобряют проникновения вооружённого отряда на территорию России (до 2014 года). При этом, стараясь не особенно критиковать киевский режим, следуют заявления о том, что «информация об использовании бронетехники производства США под Белгородом проверяется».


Тем временем в New York Times вышла статья, в которой со ссылкой на американские разведывательные структуры и администрацию Байдена говорится, что за атакой беспилотников на московский Кремль «предположительно» стоит одна из украинских спецслужб.

В статье:

Пока американская разведка не располагает информацией относительно того, какая именно спецслужба Украины причастна к атаке на Кремль. Также предстоит выяснить, был ли осведомлён о подготовке к атаке президент Зеленский.

NYT пишет, что изначально в американской администрации рассматривали вариант «российской операции под чужим флагом» (из серии «русские сами себя обстреляли»). Однако потом, как следует из материала, «были перехвачены переговоры отдельных российских чиновников», в которых те «выражают удивление по поводу осуществлённой атаки на Кремль».

NYT:

После этого в администрации США изменили своё мнение, и предполагают причастность к атаке украинской спецслужбы.

В других американских СМИ говорится о том, что этой спецслужбой с большой долей вероятности является ГУР – ведомство Кирилла Буданова, который в последнее время сделал немало заявлений с угрозами в адрес России, россиян и российского руководства и командования.
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28 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:17
    +12
    в администрации США изменили своё мнение, и предполагают причастность к атаке украинской спецслужбы.
    Послушав переговоры неких "российских чиновников" решили изменить мнение и признать причастность спецслужб Украины (пока не установили каких?). Самим не смешно? Просто поняли, что вариант "сами себя обстреляли" не воспринимается так, как хотелось бы. Чтобы такие операции и осуществлялись без контроля и даже разработки планов непосредственно с участием англосаксонских спецслужб? Да быть такого не может потому, что не может быть.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 06:35
      +1
      При перехвате разговоров получена информация , которая очень не понравилась белому дому и дан сигнал, что они все поняли и больше не будут.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 07:06
        +2
        После этого в администрации США изменили своё мнение, и предполагают причастность к атаке украинской спецслужбы.

        Интересные ребята, в администрации США winked сделали вывод: - Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. what
      2. seregatara1969
        seregatara1969 Сегодня, 07:07
        0
        информация об использовании бронетехники производства США под Белгородом проверяется

        Как проверять будут? Сверять номера, наша не наша?
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 07:15
      -1
      Цитата: rotmistr60
      Послушав переговоры

      Цитата: Аргон
      При перехвате разговоров получена информация

      А это означает, что америкашки ушки греют, слушая наших чиновников. Вот как то неприятно.
      1. usr01
        usr01 Сегодня, 07:29
        +1
        А может специально "подставились"? Чтоб дать понять - что "пора менять мнение". часто сливают информацию/дез-информацию/дез-дез-информацию/
        фиг поймешь этих шпиёнов... а ВВП тот еще "чекист", которые бывшими не бывают
      2. свой1970
        свой1970 Сегодня, 07:55
        0
        Цитата: мордвин 3
        А это означает, что америкашки ушки греют, слушая наших чиновников. Вот как то неприятно.

        Зная о прослушке всех и вся в мире( например Меркель) от Сноудена - чтоб так легко наши прокалывались сомнительно.
        Но фишка не в этом- если бы они реально прослушивали - то явно не кинулись бы сообшать о прослушке в газету, слишком ценная информация.
        Я предположу что наши специально изобразили утечку. Воможно с общим смыслом"А не бахнуть ли нам?"...
        Не удивлюсь- судя по энергичному сваливанию вины на страну 404- что услышали что то типа
        Цитата: Иезекиль 25-17
        Значит надо отвечать: пусть некие повстанцы атакуют, американскую базу, американским же оружием, где нибудь в Африке или на Ближнем Востоке.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 08:19
          -1
          Цитата: свой1970
          Я предположу что наши специально изобразили утечку. Воможно с общим смыслом"А не бахнуть ли нам?"...

          А я наоборот думаю. Наши и подумать не могут, что их, таких важных, кто то прослушивать может. Это же нонсенс! Не может быть такого!
  2. иван2022
    иван2022 Сегодня, 06:17
    +1
    Типа того, что "богатые тоже плачут" и даже на Кремль гады посягнули? Ох, берегите ребята Верховного....! А то Буданов так угрожает, что сразу видно как ненавидят они....
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:19
    +9
    Вот кто бы сомневался, что США от всего отопрется и все свалит на Украину. Так удобно. И Буданов вдруг самостоятельно действует, и Зеля ничего не знает, и вообще "мы им ничего не советовали"
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 06:24
      +2
      То, что полосатики на кого то, что то свалят, это ФИГНЯ.
      Они не свалят с самой Украины, пока им по рогам не дадут или им это не станет крайне дорого...
  4. Комментарий был удален.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:34
    +1
    Буданов хочет организовать третью мировую? Во как ? А что они скажут ,посли статьи немецкой "Вельт" что для ГУР Президент РФ приорететная цель.Доиграются ,одно не " знать " чем занимались ЦРУ и ФБР во время выборов в США ,совсем другое что Зе " не знает " чем занимается ГУР .
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:39
    +2
    не... ну просто интересно... нам важно их мнение? да чхать! и начхать! прочто делать свое дело... идти своим путем.... hi
  7. ada
    ada Сегодня, 06:39
    0
    Спектакль. Закрепляют рычаги влияния в информационном поле.
  8. Аскет
    Аскет Сегодня, 06:40
    +1
    Наверное пора начинать охоту на всех этих "гауляйтеров", чтобы земля под ногами горела.Пусть наглосаксы потом репу чешут-этот сломался несите следующего.А следующие уже сто раз подумают прежде чем голову в петлю совать.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 08:07
      0
      Цитата: Аскет
      этот сломался несите следующего.А следующие уже сто раз подумают прежде чем голову в петлю совать.

      Не будут думать...
      Апрель 1945 Германии, полный абзац, а гитлеровские бонзы делят власть.С упоением......
      И приемник радостно - от покойника сожженого в ковре- власть принял.
      На 2 дня...
      А мог ведь и не принять - " А не дозвонились...."

      Так что "гауляйтеров" завсегда наберут..
  9. Sergei N 58912062
    Sergei N 58912062 Сегодня, 06:48
    +1
    Уже давным-давно пора ликвидировать таких как Буданов, а заодно и всю верхушку Украины. Лично я не понимаю, что мы ждём? И почему эти персонажи до сих пор не отправились на ПМЖ к бандере?
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:49
    +4
    Значит надо отвечать: пусть некие повстанцы атакуют, американскую базу, американским же оружием, где нибудь в Африке или на Ближнем Востоке.
    1. Аскет
      Аскет Сегодня, 07:04
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      пусть некие повстанцы атакуют, американскую базу, американским же оружием, где нибудь в Африке или на Ближнем Востоке.

      А это уже вопросы к СВР, а Нарышкин пока только советы дает...
      Судя по результатам СВР далек от ПГУ КГБ СССР к сожалению
  11. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 07:25
    0
    «были перехвачены переговоры отдельных российских чиновников»

    Господи, их ещё и прослушивают... wassat

    А как же вот это:
    3 августа 2018
    Госслужащие в ближайшем будущем могут получить в служебное пользование особые средства связи. Компания «Ростелеком» заявила о том, что планирует разработать для чиновников специальную версию смартфонов на основе операционной системы Sailfish. У нового мобильного телефона будет очень высокая степень защиты от внешнего вмешательства — дистанционной прослушки, хакерских атак и прочих способов хищения информации. Такие мобильные устройства будут предназначены в первую очередь для чиновников высокого ранга, для которых умение хранить секреты входит в перечень должностных обязанностей. Любопытно, что упрощенный вариант таких телефонов уже существует. Его в «Ростелекоме» активно тестируют. Теперь же речь идет о том, чтобы еще больше повысить уровень защиты. На это нужны дополнительные средства. И госоператор связи уже подал в правительство заявку на финансирование проекта.
    1. Комментарий был удален.
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 08:08
      0
      Цитата: Аль Манах
      «были перехвачены переговоры отдельных российских чиновников»

      Господи, их ещё и прослушивают... wassat

      Да их и прослушивать не нужно. Они сами сейчас всё, что знают во всякие инстаграмы-телеграмы вываливают.
    3. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 08:22
      -1
      Цитата: Аль Манах
      И госоператор связи уже подал в правительство заявку на финансирование проекта.

      А заявку то удовлетворили? И скоко финансов выдали?
  12. Виктор Ленинградец
    Виктор Ленинградец Сегодня, 07:38
    +1
    Давным давно Кремль надо превратить в музей (которым он на три четверти и является) и убрать оттуда все госучреждения и символы. Как Зимний Дворец - шикарный музей европейского искусства, так Кремль мог бы стать огромным историческим музеем на современной платформе.
    А госучреждения надо вынести в новый столичный центр за пределами Москвы, чтобы не портить жизнь москвичам и гостям столицы.
    Записано (не дословно) со слов десятилетнего внука, побывавшего в Москве на четырехдневной экскурсии в 2020 г. накануне пандемии.
  13. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 07:47
    +1
    А госучреждения надо вынести в новый столичный центр за пределами Москвы,

    Например в Курск или Белгород .
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 08:26
      0
      Цитата: 1 z1
      Например в Курск или Белгород .

      Не, лучше на остров Франца-Иосифа. Там им самое место.
      1. 1 z1
        1 z1 Сегодня, 08:45
        0
        остров Франца-Иосифа

        Можно и туда, но потом . Из Курска или Белгорода лучше наблюдать за эффективностью "непростых решений" и деятельностью "уважаемых партнёров"
  14. Stas157
    Stas157 Сегодня, 07:48
    0
    «информация об использовании бронетехники производства США под Белгородом проверяется».

    Проверяется... реакция Кремля на использование:
    бронетехники производства США под Белгородом
  15. solar
    solar Сегодня, 07:54
    0
    «были перехвачены переговоры отдельных российских чиновников», в которых те «выражают удивление по поводу осуществлённой атаки на Кремль».

    Офигеть. Второй год война идет с размахом, которого давно не видели, уже десятки, а то и сотни тысяч погибших, а они "выражают удивление".