Пресса США: Администрация Байдена после перехвата переговоров чиновников РФ изменила мнение и предполагает причастность Украины к атаке на Кремль

Пока американская разведка не располагает информацией относительно того, какая именно спецслужба Украины причастна к атаке на Кремль. Также предстоит выяснить, был ли осведомлён о подготовке к атаке президент Зеленский.

После этого в администрации США изменили своё мнение, и предполагают причастность к атаке украинской спецслужбы.