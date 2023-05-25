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Во время визита на Украину глава Минобороны Британии прояснял вопрос поражения склада с боеприпасами с обеднённым ураном в Хмельницком

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Во время визита на Украину глава Минобороны Британии прояснял вопрос поражения склада с боеприпасами с обеднённым ураном в Хмельницком

Сегодня стартует очередная встреча спонсоров вооружённого конфликта на Украине. Речь идёт о 12-м саммите в так называемом формате «Рамштайн», где обычно решается, какое оружие нужно поставить в интересах киевского режима и какие операции с его помощью провести в то или иное время.


Обратил на себя внимание тот факт, что перед началом 12-го «Рамштайна» Киев посетил министр обороны Британии Бен Уоллес. Украинские источники сообщают о том, что Уоллеса среди прочего волновал такой вопрос как поражение российскими ракетами складов в Хмельницком, в результате которого (поражения) были уничтожены, как ранее сообщалось, в том числе британские боеприпасы с обеднённым ураном. Также Уоллес прояснял ситуацию с состоянием главкома ВСУ Валерия Залужного и, соответственно, с судьбой «весеннего контрнаступления» украинской армии.

Сегодня на встрече «Рамштайн», как сообщает спикер Пентагона Патрик Райдер, будет среди основных тем обсуждаться «усиление ПВО Украины», а также предоставление боеприпасов.

Из этого эксперты делают вывод о том, что на Западе как минимум озадачены тем, какое количество боеприпасов российский ракетный удар уничтожил в Хмельницкой и Тернопольской областях. Соответственно, спонсоры Украины теперь заняты поиском формулы для повышения эффективности ПВО Украины, памятуя ещё и о том, как в Киеве за несколько секунд расчёт комплекса Patriot расстрелял весь свой боекомплект и был уничтожен российским гиперзвуковым «Кинжалом».

Внимание на себя обращает и тот факт, что «Рамштайн» сегодня не будет проводится в очном формате – весьма нехарактерный случай. Сообщается, что встреча будет проведена в режиме видеоконференции.
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11 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 06:39
    +3
    Какая то суета точно происходит в оси зла. Им почему то не очень надоедает эта провокация с евромайданом. Надеюсь их населению это надоест.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:45
    +15
    Режим видеоконференции говорит о то что НАТОВцы признают эффективность "Кинжала".Путин ВВ уже пошутил ,пару месяцев назад о превентивном ( обезоруживающем) ударе.Сборище утырков в одном месте хороший предлог.Они сами придумали обезоруживающий удар и сами теперь его боятся.
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 08:07
      0
      Цитата: tralflot1832
      Режим видеоконференции говорит о то что НАТОВцы признают эффективность "Кинжала".Путин ВВ уже пошутил ,пару месяцев назад о превентивном ( обезоруживающем) ударе.

      А может направление ветра не меняется с Хмельницкого в сторону Рамштайна?
      Тут недавно Патрушев тоже "пошутил" на тему "атмосферных осадков".
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:47
    +4
    среди основных тем обсуждаться «усиление ПВО Украины», а также предоставление боеприпасов.
    Боеприпасы действительно головная боль "друзей Украины". Они поставляют, поставляют уже даже в складчину, а Украина теряет их на складах еще не довезя до ЛБС, да и на линии соприкосновения систематически уничтожаются склады с б/п вооруженных формирований ВСУ. Вот и получается, что все, как в бездонную бочку. На выходе опустошение складов европейских стран и потуги ВПК значительно увеличить их выпуск. Ну и конечно украинское ПВО, которое желает лучшего по западному мнению. Средства ПВО конечно будут поставлять о чем заявили и американцы пообещав ЗРК NASAMS.
    встреча будет проведена в режиме видеоконференции.
    Никак решили заняться экономией своих тугриков и не летать туда-сюда для решения одних и тех же вопросов.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:47
    +4
    А меня интересует, почему эти западники продолжают шастать в Киев? Неужели нет возможности их перехватить? Ведь все они едут на поезде, а не самолетами летают. Да и в самом Киеве "встретить", чтобы вопросов не возникало про "эффективное" ПВО.
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 07:37
      0
      Они шастают с нашего позволения. То есть сначала предупреждают командование РФ что такого то такого, туда то и туда то едет такой то имярек. Битте нихт шиссен. Наши говорят ок, пусть едет. Не стрельнём.
      ..
      Почему так, не знаю.. Но с дугой стороны, хусым пусть едет. Врагов надо знать по именам. И наxpeн он нам нужен, нaxpeн нужна лишяя головная боль. Бо эти поездки ничего кроме медийности им не дают.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:47
    +5
    Короче, по теме радиоактивного облака, радостно чешущего на Европу... Прямая трансляция с саммита:
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:48
    +5
    Киев как проходной двор...туда приезжают все русофобы кому не лень и чуствуют себя в безопасности...это не нормально...почему так?
  7. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 07:17
    +4
    А что .Радиоактивное облако уже долетело до мелкобритании?
  8. solar
    solar Сегодня, 07:28
    0
    Уоллеса среди прочего волновал такой вопрос как поражение российскими ракетами складов в Хмельницком, в результате которого (поражения) были уничтожены, как ранее сообщалось, в том числе британские боеприпасы с обеднённым ураном. Также Уоллес прояснял ситуацию с состоянием главкома ВСУ Валерия Залужного и, соответственно, с судьбой «весеннего контрнаступления» украинской армии.

    Читатель напрягся в ожидании, что сейчас все прояснится, но автор дальше бросил эту тему и перешел на отсебятину.
    Так что же именно этот Уоллес прояснил по ситуации с Залужным и с боеприпасами в Хмельницком?
    Я уж молчу о внезапно возникшем в некоторых сми "радиоактивном облаке, идущем на Польшу" и так же внезапно исчезнувшем, как и не было его. Поляки разве что посмеялись у себя с этого "облака":((
  9. Грац
    Грац Сегодня, 09:05
    0
    а Уолесс не хочет в Хмельницкий съездить по бывшим складам прогуляться, ну дабы опровергнуть токсичность боеприпасов с обедненным ураном, они ж много раз заявляли что ничего страшного они экологически безвредные wink