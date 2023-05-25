Во время визита на Украину глава Минобороны Британии прояснял вопрос поражения склада с боеприпасами с обеднённым ураном в Хмельницком

Сегодня стартует очередная встреча спонсоров вооружённого конфликта на Украине. Речь идёт о 12-м саммите в так называемом формате «Рамштайн», где обычно решается, какое оружие нужно поставить в интересах киевского режима и какие операции с его помощью провести в то или иное время.
Обратил на себя внимание тот факт, что перед началом 12-го «Рамштайна» Киев посетил министр обороны Британии Бен Уоллес. Украинские источники сообщают о том, что Уоллеса среди прочего волновал такой вопрос как поражение российскими ракетами складов в Хмельницком, в результате которого (поражения) были уничтожены, как ранее сообщалось, в том числе британские боеприпасы с обеднённым ураном. Также Уоллес прояснял ситуацию с состоянием главкома ВСУ Валерия Залужного и, соответственно, с судьбой «весеннего контрнаступления» украинской армии.
Сегодня на встрече «Рамштайн», как сообщает спикер Пентагона Патрик Райдер, будет среди основных тем обсуждаться «усиление ПВО Украины», а также предоставление боеприпасов.
Из этого эксперты делают вывод о том, что на Западе как минимум озадачены тем, какое количество боеприпасов российский ракетный удар уничтожил в Хмельницкой и Тернопольской областях. Соответственно, спонсоры Украины теперь заняты поиском формулы для повышения эффективности ПВО Украины, памятуя ещё и о том, как в Киеве за несколько секунд расчёт комплекса Patriot расстрелял весь свой боекомплект и был уничтожен российским гиперзвуковым «Кинжалом».
Внимание на себя обращает и тот факт, что «Рамштайн» сегодня не будет проводится в очном формате – весьма нехарактерный случай. Сообщается, что встреча будет проведена в режиме видеоконференции.