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Нанесён удар по объекту близ города Ахтырка, куда отошли остатки прорывавшегося в Белгородскую область отряда противника

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Нанесён удар по объекту близ города Ахтырка, куда отошли остатки прорывавшегося в Белгородскую область отряда противника

В течение ночи после непродолжительного перерыва продолжилась серия ударов по военным объектам противника. Воздушная тревога была объявлена в большинстве регионов, контролируемых киевским режимом.


Взрывы прогремели в районе города Ахтырка Сумской области. По последним сведением именно туда, на один из объектов, отошли те оставшиеся в живых члены украинского отряда, который на днях совершил прорыв российской границы в Белгородской области. В результате удара ликвидировано несколько единиц военной техники и живая сила противника.

Со стороны Ахтырки в начале недели и начиналось выдвижение отряда с американской техникой для атаки на российский Грайворонский район.



Украинские войска понесли потери на пункте размещения личного состава и в Харьковской области. Поражены в том числе средства ПВО и РЭБ ВСУ.

Сообщается о массированной атаке дронов-«камикадзе» на объекты в Киевской области. Погремело несколько взрывов, после чего украинская сторона распространила уже традиционное заявление о том, что «все воздушные цели сбиты». Правда, зачастую оказывается, что ГШ ВСУ называет такое число этих воздушных средств, которое в разы больше числа реально запущенных российскими войсками.

В ночное время суток нанесено поражение объектам в Черниговской области. Там уничтожен объект размещения личного состава противника.

Также приходят сообщения о взрывах на западной Украине – поражались объекты в Ровенской и Львовской областях. По некоторым сведениям, поражены логистические узлы противника на этом направлении.
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25 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:55
    +8
    Взрывы прогремели в районе города Ахтырка Сумской области. В результате удара ликвидировано несколько единиц военной техники и живая сила противника.
    Получили в довесок и это очень хорошо. А, то знаковые выруси смотавшиеся первыми после "фотосессии" из Белгородской обл. сейчас ходят гоголем и раздают интервью.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:26
      +6
      Цитата: rotmistr60
      Взрывы прогремели в районе города Ахтырка Сумской области. В результате удара ликвидировано несколько единиц военной техники и живая сила противника.
      Получили в довесок и это очень хорошо. А, то знаковые выруси смотавшиеся первыми после "фотосессии" из Белгородской обл. сейчас ходят гоголем и раздают интервью.

      По мне, коль операция закончилась, то можно и нужно покритиковать власти (при КТО только поддержка). В частности, все это хорошо, разгромили, потом еще догнали и ударили, но это слабая военно-политическая политика властей. Все это - реагирование на уже пропущенный удар. Мы все время на шаг позади. Типа пожарной команды, выдвигаемся для тушения пожара.
      Ну, поменяйтесь вы с людьми умеющими думать креативно, и лучше по собственной воле (хотя-бы, как алкаш Ельцин...) Хорошие вы ребята, но не на своем месте no
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 07:50
        +2
        Цитата: Теренин
        Хорошие вы ребята, но не на своем месте

        Правильно, Гена yes Психологическая разница есть между - работать по КЗоТу с 9 до 18 час с радостью в день зарплаты, и любить свою работу. Про - любить Родину, я вообще не говорю.
        Вот сейчас, ЧВК нет и военных успехов не найти. request
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 07:55
          +2
          Цитата: Ясная
          Вот сейчас, ЧВК нет и военных успехов не найти.

          Да, Яс. hi Такое впечатление, что у нас после ЧВК воюет только одна ПВО.
    2. Dinamo
      Dinamo Сегодня, 07:27
      +1
      Думаю,что эти знаковые выруси остались в живых и продолжат давать интервью
  2. Охсетин
    Охсетин Сегодня, 06:57
    -2
    По последним сведением именно туда, на один из объектов, отошли те оставшиеся в живых члены украинского отряда, который на днях совершил прорыв российской границы в Белгородской области. В результате удара ликвидировано несколько единиц военной техники и живая сила противника.

    А кого там ликвидировать? ~100 зашло, 70 ликвидировали на нашей территории, остальные в плену (ну так голова Судэбэя сказала) :-/
    1. Володин
      Володин Сегодня, 07:04
      +9
      Цитата: Охсетин
      А кого там ликвидировать? ~100 зашло, 70 ликвидировали на нашей территории, остальные в плену (ну так голова Судэбэя сказала) :-/

      По-вашему, если "100 человек зашло", то пункт дислокации и база подготовки полностью опустели? Причём, надо полагать, как только вошли в Белгородскую область, "испарилась" и артиллерия, которая несколько часов лупила по Грайворонскому району... К "голове Судэбэя" (Субэдэя, если уж...) вопросов немало, но и утрировать тоже ни к чему
      1. Охсетин
        Охсетин Сегодня, 08:01
        -2
        Цитата: Володин
        По-вашему, если "100 человек зашло", то пункт дислокации и база подготовки полностью опустели?

        Хорошо, подождём очередной пресс-конференции "ликвидированных" или даже нового захода в Россию.
        1. Володин
          Володин Сегодня, 08:07
          0
          Цитата: Охсетин
          Хорошо, подождём очередной пресс-конференции "ликвидированных" или даже нового захода в Россию.

          Ну подождите, если есть такая надобность. Заодно можете привести пример, кто и когда конкретно заявлял, что "уничтожены (и взяты в плен) все до единого диверсанты". Ну просто интересно.
    2. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 07:28
      +2
      Цитата: Охсетин
      А кого там ликвидировать? ~100 зашло, 70 ликвидировали на нашей территории, остальные в плену

      100 зашло, 70 ликвидировано, 30 в плену. Остается 46, которые и ушли обратно.
      Все так же, как и процентов у нас (иногда бывает) 146.
      1. Комментарий был удален.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:57
    +2
    Жизнь покажет кто как ляжет, это был всего лишь один раунд из этого кровавого боя, и до конца ох как много будет раундов, и наших и не наших.
  4. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 07:07
    +7
    Нанесён удар по объекту близ города Ахтырка, куда отошли остатки прорывавшегося в Белгородскую область отряда противника

    Вообще то это надо было сделать перед вторжением в Россию врага, а не после. Они вряд ли там сидят, их по телеканалам уже разобрали интервью давать. А генералу надо очередное звание капитана присвоить. Если вместо проведения организационных действий в войсках ему нравится врукопашную (оружия то,- нет), атаковать перед камерами террористов. Ротой командовать, самый то....
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:38
      +3
      Цитата: Jovanni
      Ротой командовать, самый то....

      В ЧВК вряд-ли и роту доверят no
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:40
      +2
      Цитата: Jovanni
      Если вместо проведения организационных действий в войсках ему нравится врукопашную (оружия то,- нет), атаковать перед камерами

      Как говорится winked после пожара и нос - насос! fellow
  5. bravo77
    bravo77 Сегодня, 07:29
    -1
    Цитата: Володин
    Цитата: Охсетин
    А кого там ликвидировать? ~100 зашло, 70 ликвидировали на нашей территории, остальные в плену (ну так голова Судэбэя сказала) :-/

    По-вашему, если "100 человек зашло", то пункт дислокации и база подготовки полностью опустели? Причём, надо полагать, как только вошли в Белгородскую область, "испарилась" и артиллерия, которая несколько часов лупила по Грайворонскому району... К "голове Судэбэя" (Субэдэя, если уж...) вопросов немало, но и утрировать тоже ни к чему

    артиллерия "испарилась" на место новой дислокации причем несколько раз
    это основа таких действий, контрбатарейные войны не слышали?
    или на дворе у некоторых начало 19 века
    ну да и естественно "злоумышленники" вернулись на место своей прописки (на свои хазы/малины) после "дела"
    всегда так делают
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:33
    0
    По заявкам телезрителей... Зашли за бугор, нашли лежбище и поворошили суковатой палкой feel
  7. solar
    solar Сегодня, 07:44
    -1
    В результате удара ликвидировано несколько единиц военной техники и живая сила противника.

    Как-то все привыкли уже, что никаких подтверждений не будет. Философски все уже относятся. Хочешь верь, хочешь нет, никто тебе ничего доказывать не будет.
    А возвратившиеся обратно тем временем интервью раздают.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:58
      +1
      Цитата: solar
      А возвратившиеся обратно тем временем интервью раздают.

      Все у них четко, в рамках одной спецоперации, с логическим информационным завершением, который дает стимул и основание дальнейшего финансирования и вооружение определенных сил против России. И это действует.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 08:01
        0
        Цитата: Теренин
        Цитата: solar
        А возвратившиеся обратно тем временем интервью раздают.

        Все у них четко, в рамках одной спецоперации, с логическим информационным завершением, который дает стимул и основание дальнейшего финансирования и вооружение определенных сил против России. И это действует.

        Особенно, если сравнить с нашими унылыми "автоответчиками" Песковым и Конашенковым winked
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 08:03
          +1
          Цитата: Ясная
          Цитата: Теренин
          Цитата: solar
          А возвратившиеся обратно тем временем интервью раздают.

          Все у них четко, в рамках одной спецоперации, с логическим информационным завершением, который дает стимул и основание дальнейшего финансирования и вооружение определенных сил против России. И это действует.

          Особенно, если сравнить с нашими унылыми "автоответчиками" Песковым и Конашенковым winked

          laughing good Яс, они наверняка и дома, в быту такие.
          1. Ясная
            Ясная Сегодня, 08:06
            +1
            Цитата: Теренин
            Цитата: Ясная
            Цитата: Теренин
            Цитата: solar
            А возвратившиеся обратно тем временем интервью раздают.

            Все у них четко, в рамках одной спецоперации, с логическим информационным завершением, который дает стимул и основание дальнейшего финансирования и вооружение определенных сил против России. И это действует.

            Особенно, если сравнить с нашими унылыми "автоответчиками" Песковым и Конашенковым winked

            laughing good Яс, они наверняка и дома, в быту такие.

            Я сразу поняла, yes что по хозяйству лучше самой все сделать, чем их заставить. Бесполезно.
  8. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 07:45
    -1
    Цитирую. "Погремело несколько взрывов, после чего украинская сторона распространила уже традиционное заявление о том, что «все воздушные цели сбиты». " Уверен, что объективный контроль имеется. Так почему бы нам не написать реально сколько целей было поражено, а сколько средств доставки было сбито? Вместо этого привычное "хихиканье", мол, сбили больше чем их было. То есть как всегда действуем от обороны. Кто-то скажет - пустяк. Нет - не пустяк, потому что это возбуждает у населения недоверия к сводкам Конашенкова, мол, все цели поражены, а противник врет, что все воздушные цели сбиты. Но врут - оба.
  9. Теренин
    Теренин Сегодня, 07:53
    0
    Цитата: Ясная
    Вот сейчас, ЧВК нет и военных успехов не найти.

    Да, Яс. hi Такое впечатление, что после ЧВК у нас воюет только одна ПВО.
  10. Sergei N 58912062
    Sergei N 58912062 Сегодня, 07:56
    0
    Нанесён удар по объекту близ города Ахтырка, куда отошли остатки прорывавшегося в Белгородскую область отряда противника
    С любовью из России! love
  11. Сын летчика
    Сын летчика Сегодня, 08:36
    0
    Где фото трупов? Которых более 70? Лично у меня большие сомнения в сообщении МО. Имхо, сейчас общественности очень хотелось бы увидеть рядком уложенных укродвухсотников. А не только четыре разбитых хаммера, снятых с разных ракурсов.