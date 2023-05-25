В течение ночи после непродолжительного перерыва продолжилась серия ударов по военным объектам противника. Воздушная тревога была объявлена в большинстве регионов, контролируемых киевским режимом.
Взрывы прогремели в районе города Ахтырка Сумской области. По последним сведением именно туда, на один из объектов, отошли те оставшиеся в живых члены украинского отряда, который на днях совершил прорыв российской границы в Белгородской области. В результате удара ликвидировано несколько единиц военной техники и живая сила противника.
Со стороны Ахтырки в начале недели и начиналось выдвижение отряда с американской техникой для атаки на российский Грайворонский район.
Украинские войска понесли потери на пункте размещения личного состава и в Харьковской области. Поражены в том числе средства ПВО и РЭБ ВСУ.
Сообщается о массированной атаке дронов-«камикадзе» на объекты в Киевской области. Погремело несколько взрывов, после чего украинская сторона распространила уже традиционное заявление о том, что «все воздушные цели сбиты». Правда, зачастую оказывается, что ГШ ВСУ называет такое число этих воздушных средств, которое в разы больше числа реально запущенных российскими войсками.
В ночное время суток нанесено поражение объектам в Черниговской области. Там уничтожен объект размещения личного состава противника.
Также приходят сообщения о взрывах на западной Украине – поражались объекты в Ровенской и Львовской областях. По некоторым сведениям, поражены логистические узлы противника на этом направлении.