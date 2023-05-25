Американский аналитик: Если Зеленский не был осведомлён об атаке на Белгородскую область, значит он утратил контроль над ситуацией в стране

Не потерял ли Зеленский контроль над страной из-за активности спецслужб? Складывается впечатление, что его понизили до уровня сборщика пожертвований.

Зеленский заявил, что он не был осведомлён об атаке на Белгородскую область.

Сначала осуществляли военную помощь, исходя из успехов Украины на фронте. Теперь перешли к помощи, чтобы выправить плачевное состояние украинской армии на поле боя.

Американские СМИ продолжают обсуждать вылазку украинского отряда в Белгородскую область. Прослеживается если не радикальное недовольство такими действиями украинской стороны, то нацеленность на критику киевского режима, санкционировавшего атаку или, как пишут некоторые издания, не предотвратившего её.В издании The American Conservative опубликована статья аналитика Брэдли Делвина, где тот пишет, что ввиду последних событий представляется возможность утраты президентом Зеленским контроля над происходящим в стране. Делвин пишет, что активность главы ГУР и руководителей других украинских спецслужб сегодня такова, что складывается впечатление наличия у них всей полноты принятия решений на Украине.Американский обозреватель:Автор пишет, что если атака на российскую территорию (речь о Белгородской области) осуществлялась, как пытаются завить в Киеве, без ведома официальных властей, то, получается, эти власти утратили контроль над ситуацией.Делвин:По словам американского автора, в таком случае Зеленскому самому нужно признать, что ситуация вышла из-под его контроля.Также Брэдли Делвин, анализируя заявления властей США о поставках Киеву военной помощи пишет:По словам Делвина, это свидетельствует о том, что США и Запад толком не могут объяснить самим себе, по каким конкретно причинам нужно продолжать военную поддержку Украины.