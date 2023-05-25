Американский аналитик: Если Зеленский не был осведомлён об атаке на Белгородскую область, значит он утратил контроль над ситуацией в стране

Американские СМИ продолжают обсуждать вылазку украинского отряда в Белгородскую область. Прослеживается если не радикальное недовольство такими действиями украинской стороны, то нацеленность на критику киевского режима, санкционировавшего атаку или, как пишут некоторые издания, не предотвратившего её.
В издании The American Conservative опубликована статья аналитика Брэдли Делвина, где тот пишет, что ввиду последних событий представляется возможность утраты президентом Зеленским контроля над происходящим в стране. Делвин пишет, что активность главы ГУР и руководителей других украинских спецслужб сегодня такова, что складывается впечатление наличия у них всей полноты принятия решений на Украине.
Американский обозреватель:
Не потерял ли Зеленский контроль над страной из-за активности спецслужб? Складывается впечатление, что его понизили до уровня сборщика пожертвований.
Автор пишет, что если атака на российскую территорию (речь о Белгородской области) осуществлялась, как пытаются завить в Киеве, без ведома официальных властей, то, получается, эти власти утратили контроль над ситуацией.
Делвин:
Зеленский заявил, что он не был осведомлён об атаке на Белгородскую область.
По словам американского автора, в таком случае Зеленскому самому нужно признать, что ситуация вышла из-под его контроля.
Также Брэдли Делвин, анализируя заявления властей США о поставках Киеву военной помощи пишет:
Сначала осуществляли военную помощь, исходя из успехов Украины на фронте. Теперь перешли к помощи, чтобы выправить плачевное состояние украинской армии на поле боя.
По словам Делвина, это свидетельствует о том, что США и Запад толком не могут объяснить самим себе, по каким конкретно причинам нужно продолжать военную поддержку Украины.