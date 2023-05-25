Военное обозрение
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Американский аналитик: Если Зеленский не был осведомлён об атаке на Белгородскую область, значит он утратил контроль над ситуацией в стране

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Американский аналитик: Если Зеленский не был осведомлён об атаке на Белгородскую область, значит он утратил контроль над ситуацией в стране

Американские СМИ продолжают обсуждать вылазку украинского отряда в Белгородскую область. Прослеживается если не радикальное недовольство такими действиями украинской стороны, то нацеленность на критику киевского режима, санкционировавшего атаку или, как пишут некоторые издания, не предотвратившего её.


В издании The American Conservative опубликована статья аналитика Брэдли Делвина, где тот пишет, что ввиду последних событий представляется возможность утраты президентом Зеленским контроля над происходящим в стране. Делвин пишет, что активность главы ГУР и руководителей других украинских спецслужб сегодня такова, что складывается впечатление наличия у них всей полноты принятия решений на Украине.

Американский обозреватель:

Не потерял ли Зеленский контроль над страной из-за активности спецслужб? Складывается впечатление, что его понизили до уровня сборщика пожертвований.

Автор пишет, что если атака на российскую территорию (речь о Белгородской области) осуществлялась, как пытаются завить в Киеве, без ведома официальных властей, то, получается, эти власти утратили контроль над ситуацией.

Делвин:

Зеленский заявил, что он не был осведомлён об атаке на Белгородскую область.

По словам американского автора, в таком случае Зеленскому самому нужно признать, что ситуация вышла из-под его контроля.

Также Брэдли Делвин, анализируя заявления властей США о поставках Киеву военной помощи пишет:

Сначала осуществляли военную помощь, исходя из успехов Украины на фронте. Теперь перешли к помощи, чтобы выправить плачевное состояние украинской армии на поле боя.

По словам Делвина, это свидетельствует о том, что США и Запад толком не могут объяснить самим себе, по каким конкретно причинам нужно продолжать военную поддержку Украины.
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26 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:30
    +3
    По словам американского автора, в таком случае Зеленскому самому нужно признать, что ситуация вышла из-под его контроля.


    Зеля никогда этого не признает, иначе кому тогда Запад будет помощь военную гнать? Кроме того, его могут убрать если утратит бразды правления. западные хозяева и уберут. Бандерляндия должна управляться и подчиняться Западу, иначе нафига Западу махновщина.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 07:38
      0
      Цитата: Nexcom
      По словам американского автора,

      Это что за аналитик такой? Бредли Делвин. А не бред ли он гонит?
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:00
      0
      Цитата: Nexcom
      Зеля никогда этого не признает, иначе кому тогда Запад будет помощь военную гнать?

      Зелей больше, Зелей меньше, западу всё равно, "помощь" гонится не ему, а на реализацию западных задумок. Замену наверняка уже подобрали.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:33
    +7
    не показывайте эту морду на экране.... проблевать хочется..... пжлста..... feel
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:42
      +3
      Согласен, наши СМИ слишком много уделяют внимание этим преступникам при том называя их по имени и отчеству, да еще величают господами am давно пора стереть их, не надо тешить себя мыслью, что Запад разрешит им жить для подписания мирного договора с Россией, это бандеровское образование нельзя оставлять и подписывать с ними нечего.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:23
        0
        Цитата: Silver99
        Согласен, наши СМИ слишком много уделяют внимание этим преступникам при том называя их по имени и отчеству, да еще величают господами am давно пора стереть их, не надо тешить себя мыслью, что Запад разрешит им жить для подписания мирного договора с Россией, это бандеровское образование нельзя оставлять и подписывать с ними нечего.

        Надо в лицо с трибуны ООН называть Запад фашистами, последователями Гитлера. am
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:49
          0
          Цитата: Бородач
          Надо в лицо с трибуны ООН называть Запад фашистами, последователями Гитлера.

          Дальше что?
          Выходить из состава ООН или продолжать камлания с названными фашистами?
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 07:51
      -2
      Цитата: Mouse
      проблевать хочется..... пжлста.....

      Болеете?
  3. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 07:34
    +4
    Зеленский заявил, что он не был осведомлён об атаке на Белгородскую область.

    Даже если это и так, что это меняет ? Жителям приграничных районов можно расслабиться?
    Наше правительство похоже тоже многого не знало до марта 2022 года.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:34
    +2
    Елки, еще в 14 году было это все предсказано... Гуглите "из жизни крокодильчиков"
  5. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 07:35
    +1
    Если исходить из того что Зеленский несамостоятельная фигура кто только читает тексты, то вполне мог и не знать.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:40
      +2
      Цитата: Glock-17
      Если исходить из того что Зеленский несамостоятельная фигура кто только читает тексты, то вполне мог и не знать.

      Возможно. Только кто же это признает? Уж точно не США. А по поводу того,
      что США и Запад толком не могут объяснить самим себе, по каким конкретно причинам нужно продолжать военную поддержку Украины.

      так тут автор лукавит. Прекрасно они осознают цель - разрушить Россию, только чужими руками и чтобы им за это ничего не было.
  6. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 07:37
    +5
    Цитата: Mouse
    не показывайте эту морду на экране.... проблевать хочется..... пжлста..... feel

    Судя по внешнему виду на фото - ЕМУ ТОЖЕ... "После вчерашнего".
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 07:48
      +1
      Цитата: RealPilot
      ЕМУ ТОЖЕ... "После вчерашнего".

      его внутренний мир меня не интересует..... wassat
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 08:48
      0
      Цитата: RealPilot
      Цитата: Mouse
      не показывайте эту морду на экране.... проблевать хочется..... пжлста..... feel

      Судя по внешнему виду на фото - ЕМУ ТОЖЕ... "После вчерашнего".

      Судя по фото Зеля не в бункерах ховается, а в вагонном туалете какого то поезда. И постоянно перемещается, чтобы не засекли и не достали "Ланцетом" или "Геранью".
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:39
    +2
    По лезвию ножа ходит iudaeum: в традициях и английской и американской разведок убирать неугодных им диктаторов.
  8. Stas157
    Stas157 Сегодня, 07:42
    +2
    утратил контроль над ситуацией в стране

    А это на что-то влияет?
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 07:49
      +3
      Цитата: Stas157
      А это на что-то влияет?

      не влияет.... но воздух сотрясти надо!!!! winked
  9. Andrea
    Andrea Сегодня, 07:58
    +2
    Он себя-то контролирует? Им управляет кокс,кажется. Как ещё расценить-договорился о встрече с президентом Бразилии,а сам тупо не пошёл. За меньшее войну объявляли.
    Да и кто там спрашивать будет этого...нет не президента,презика,если там везде обосновались ЦРУ и МИ6? Они и своих-то президентов и премьеров не часто ставят в известность.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:02
    +3
    Складывается впечатление, что его понизили до уровня сборщика пожертвований.
    Не просто сборщик пожертвований, а главный сборщик и к тому же медийное лицо, которому пока дают помощь, а не по шее, что более желательно. По поводу контроля. Зеленский - исполнитель тех указаний, которые потоком идут с Запада и в частности Сша. В такой ситуации шаг вправо, шаг влево - попытка побега со всеми вытекающими последствиями. Если на секунду предположить, что он действительно не знал значит англосаксонские спецслужбы при разработке операции посчитали не нужным ставить его в известность предполагая достаточным то, что знал Буданов и возможно главный СБУшник. Причины поддержки Киева со стороны Сша даже очень понятны - ослабление России и возможный всплеск недовольства населения.
  11. solar
    solar Сегодня, 08:13
    +2
    он утратил контроль над ситуацией в стране

    интересно, а если диверсанты на танках по стране разъезжают- это утратил контроль над ситуацией или нет?
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 08:23
      -1
      утратил контроль

      Конечно нет. Во-первых почти сразу "в курсе" ,а во-вторых оперативно "ищут решение проблемы"
  12. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 08:22
    -1
    Цитата: solar
    он утратил контроль над ситуацией в стране

    интересно, а если диверсанты на танках по стране разъезжают- это утратил контроль над ситуацией или нет?

    Конечно, утратил. Его диверсанты ездят на танках где хотят. Как он после этого президентом останется, непонятно. Полностью утратил контроль над ситуацией. Или советники специально ему не докладывали, мол второй день наши диверсанты по России без разрешения катаются, и видосики снимают. А может, даже ему и не сказали, побоялись тревожить. Нет, Зеленский откровенно слабый президент.
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 08:32
      -1
      России без разрешения катаются, и видосики снимают. А может, даже ему и не сказали, побоялись тревожить
      good
  13. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:40
    0
    Судя по фото, глава государства обращается а грАмадянам из рабочего тамбура плацкартного вагона. Даже занавесочка имеется.) Вышел, выбор " мудрого народа" нюхнул и " Остапа понесло".) Итог: старый грязный вагон, клоун в тамбуре, занавеска на дверях.... С ужасом думаю о будущем этой резервации под названием " нЭзалЭжна украина"
  14. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 08:45
    0
    Все он знал. Это очередной акт пьесски типа "русские воюют сами с собой, а мы не при делах". Из той же серии, что " Они сами себя обстреливают". hi