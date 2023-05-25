ВС РФ отразили очередную атаку украинских БПЛА на Севастополь

Сегодня ночью в Крыму была пресечена очередная попытка украинских формирований атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов объекты военного назначения в районе Севастополя. Об этом сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Как отметил Развожаев, в районе Качи военнослужащие Черноморского флота РФ с помощью стрелкового оружия сбили 2 беспилотных летательных аппарата противника. Еще несколько беспилотников удалось заглушить, после чего их приземлили с помощью средств радиоэлектронной борьбы флота.
По словам губернатора, ни один объект на территории Севастополя не пострадал. Экстренные и оперативные службы продолжают контролировать ситуацию на территории города, отметил Михаил Развожаев.
Напомним, что ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории, включая Крымский полуостров, с помощью беспилотной авиации. За неимением нормальной военной пилотируемой авиации в большом количестве, киевский режим сделал ставку на беспилотники.
Ранее представители украинского руководства отчитывались, что за время спецоперации было подготовлено более 10 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов. Киевский режим располагает большим количеством беспилотников, что позволяет их не экономить и осуществлять регулярные атаки с их помощью на самых разных направлениях.
В перечне атакуемых целей особо значимое место занимают объекты Черноморского флота ВМФ России в Севастополе и других населенных пунктах Крымского полуострова. Для украинских нацистов идея захвата Крыма является одной из центральных, активно афишируемых и обсуждаемых. Но полуостров находится под надежной защитой Вооруженных сил Российской Федерации.