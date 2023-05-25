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Советник главы Офиса президента Украины: «Контрнаступление ВСУ идет уже несколько дней»

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Советник главы Офиса президента Украины: «Контрнаступление ВСУ идет уже несколько дней»

В настоящее время ВСУ якобы проводят «отдельные операции» в рамках анонсированного ранее контрнаступления украинских формирований. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.


Украинский чиновник не стал распространяться, какие именно операции он подразумевает, когда говорит о контрнаступлении. Но заявил, что само контрнаступление и так уже началось.

Контрнаступление идет уже несколько дней

- заявил Подоляк.

Он отметил, что операции контрнаступления проходят на протяжении полутора тысяч километров украинской границы. Не исключено, что Подоляк под «начавшимся несколько дней назад контрнаступлением» подразумевал неудачный диверсионный рейд нацистов в Грайворонский район Белгородской области, ряд атак беспилотников и попытки ВСУ продвинуться на флангах Артемовска.

Кроме прочего, Михаил Подоляк опять попросил у европейских стран передать Украине истребители F-16, с помощью которых можно было бы усилить украинскую военную авиацию. Это - дежурная просьба украинских лидеров, к которой уже давно все привыкли.

Правда, он не пояснил, кто на этих самолетах будет летать, поскольку пока у киевского режима нет собственных военных летчиков, обученных эксплуатации самолетов F-16, не говоря уже об инженерно-техническом персонале, имеющем соответствующую подготовку для эксплуатации и обслуживания данных самолетов.
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13 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:03
    +4
    Контрнаступление идет уже несколько дней

    Что? Серьезно? А мы и не заметили! Или что теперь контрнаступлением называется?
  2. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 08:05
    -4
    Правда, он не пояснил, кто на этих самолетах будет летать, поскольку пока у киевского режима нет собственных военных летчиков, обученных эксплуатации самолетов F-16

    США вместе с союзниками начнут обучение украинских летчиков эксплуатации истребителей четвертого поколения, среди которых американские F-16. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции на саммите G7,

    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/politics/21/05/2023/6469f4b69a79476cca5c995e
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:09
    +4
    Контрнаступление идёт и руководит им генерал Залужный: верьте ЦИПСО люди!
  4. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 08:09
    +2
    [media=https://www.yapfiles.ru/files/2936504/5e4351da69f45e63845b8f928d267c5c.mp4?token=MDI5MzY1MDQtMTY4NDk5MTI4Ng]Говорят Залужный нашелся, правда уже слегка не тот
    [https://www.yapfiles.ru/files/2936504/5e4351da69f45e63845b8f928d267c5c.mp4?token=MDI5MzY1MDQtMTY4NDk5MTI4Ng]
  5. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 08:09
    0
    Если контрнаступление началось, то недавний рейд тогда можно посчитать разведкой боем для выявления слабых мест на границе. Дальше можно запускать бронетанковые войска с флагами «оппозиционеров»
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 08:29
      0
      Если серьёзно, то эта вылазка скорее всего была предназначена для проверки времени реакции наших войск на этом направлении. Поэтому приграничные населенные пункты я бы подготовил к экстренной эвакуации в случае вторжения. В том, что всу не удастся добиться успеха я уверен, но приграничные села пострадают однозначно. Я уверен - это была проверка скорости реагирования перед вторжением
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:10
    +4
    Контрнаступление идет уже несколько дней
    Вот оно оказывается как. А Вашингтон с Лондоном все ждут когда оно (наступление) начнется и торопят Киев. И тут выходит Подоляк и на фоне прорыва границы в Белгородской обл. заявляет, что уже несколько дней ВСУ "наступает". А, чтобы все проходило в нужном режиме дайте еще оружия и главное самолеты. И волки сыты, и овцы целы. Сша должны успокоиться, т.к. наступление оказывается уже идет, а украинцы в ожидании новой партии оружия.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 08:32
      -3
      Я думаю можно ожидать скорого вторжения всу в Белгородскую область крупными силами.
      1. Glock-17
        Glock-17 Сегодня, 08:45
        0
        Бить надо всегда там, где меньше всего ждут. Думаю, что Белогородское направление очень заманчиво. Наивно полагать что границы «коренной России» это какой-то сдерживающий политический фактор. Зеленский всегда скажет, что он не виноват, а оппозиционеры сами пришли.
  7. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 08:28
    +3
    Контрнаступление идет уже несколько дней


    Эпизод Первый: "Скрытая атака".
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:34
    +3
    " контрнаступ" осуществляют беженки в барделях Европы. 24 часа, 7 дней в неделю они куют " перемогу" своим телом.
  9. DeadPahom
    DeadPahom Сегодня, 08:55
    0
    Почему они постоянно говорят о каком-то контрнаступлении? Это понятие ведь состоит из комплекса мероприятий в ответ на наступление противника. ВС РФ давно нигде наступательных действий не ведёт, так что ВСУ со своим контрнаступлением подзадержались едва ли не год.
  10. Sith
    Sith Сегодня, 09:26
    0
    Скоро они объявят , что цели контр наступления были достигнуты и на виртуальной карте , покажут ... что отбили то , что ранее РФ и не занимало