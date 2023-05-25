Советник главы Офиса президента Украины: «Контрнаступление ВСУ идет уже несколько дней»

В настоящее время ВСУ якобы проводят «отдельные операции» в рамках анонсированного ранее контрнаступления украинских формирований. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Украинский чиновник не стал распространяться, какие именно операции он подразумевает, когда говорит о контрнаступлении. Но заявил, что само контрнаступление и так уже началось.
Контрнаступление идет уже несколько дней
- заявил Подоляк.
Он отметил, что операции контрнаступления проходят на протяжении полутора тысяч километров украинской границы. Не исключено, что Подоляк под «начавшимся несколько дней назад контрнаступлением» подразумевал неудачный диверсионный рейд нацистов в Грайворонский район Белгородской области, ряд атак беспилотников и попытки ВСУ продвинуться на флангах Артемовска.
Кроме прочего, Михаил Подоляк опять попросил у европейских стран передать Украине истребители F-16, с помощью которых можно было бы усилить украинскую военную авиацию. Это - дежурная просьба украинских лидеров, к которой уже давно все привыкли.
Правда, он не пояснил, кто на этих самолетах будет летать, поскольку пока у киевского режима нет собственных военных летчиков, обученных эксплуатации самолетов F-16, не говоря уже об инженерно-техническом персонале, имеющем соответствующую подготовку для эксплуатации и обслуживания данных самолетов.