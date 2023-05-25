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Источник российских СМИ назвал сроки выпуска первой партии новых пистолетов «Удав» отечественного производства

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Источник российских СМИ назвал сроки выпуска первой партии новых пистолетов «Удав» отечественного производства

В середине июня 2023 года на Ижевском механическом заводе должны собрать первую партию новейших пистолетов 6П72 «Удав». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.


Подготовка к серийному производству новых пистолетов «Удав» началась в конце 2022 года. На Ижевский механический завод прибыли представители организации, пистолет разработавшей – ЦНИИТОЧМАШ. Они передали конструкторскую документацию на данный пистолет.

Первую партию «Удавов» на ижевских мощностях планируется собрать к 15 июня, после чего они пройдут контрольные испытания

- отметил собеседник РИА Новости.

По словам источника информации, если пистолеты будут соответствовать анонсированным техническим характеристикам, то начнется их серийное производство с последующей поставкой в подразделения Вооруженных сил Российской Федерации.

Общее курирование производства пистолетов «Удав» осуществляет заслуженный конструктор России, ведущий инженер-конструктор Ижевского механического завода Владимир Ярыгин. Планируется закупка Министерством обороны Российской Федерации не менее трех тысяч пистолетов данного типа.

Напомним, что «Удав» представляет собой девятимиллиметровый самозарядный пистолет. Он отличается высокими баллистическими качествами, может эксплуатироваться при экстремальных температурах от минус 50 до плюс 70 градусов. Одной из особенностей пистолета является новая конструкция магазина, с помощью которой можно визуально или тактильно определять количество оставшихся патронов. Всего в магазине – 18 патронов, что на 10 патронов больше, чем в ПМ.
Использованы фотографии:
ЦНИИТОЧМАШ
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15 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. неприкаянный
      неприкаянный Сегодня, 08:39
      0
      Патрон будет 9×21, https://xn--b1aga5aadd.xn--p1ai/2022/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B765/#:~:text=%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%80%93%20206%20%D0%BC%D0%BC,%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%20100%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2.
  2. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 08:41
    +3
    конструкция магазина, с помощью которой можно визуально или тактильно определять количество оставшихся патронов

    Вызывает истинное умиление и гордость

    Какой, с начала двухтысячных, это по счету "уникальный " призванный заменить ПМ в войсках
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 08:46
      +2
      Этот экземпляр с весом под килограмм скорее к лаврам АПС тянется laughing
      Ну штук пять семь уже точно было, только тех что на слуху. Может где то в спец войска и есть мелкие партии, а так кому оно надо? РФ не Америка, повышать огневую мощь МВД смысла нет, там и древний 9х18 свои задачи выполнит.
      1. iran
        iran Сегодня, 09:10
        0
        Цитата: DMFalke
        Может где то в спец войска и есть мелкие партии, а так кому оно надо?


        У наших спецвойск (во всяком случае спецслужб) пистолеты иностранного производства.

        Цитата: DMFalke
        РФ не Америка, повышать огневую мощь МВД смысла нет, там и древний 9х18 свои задачи выполнит


        Давно не выполняет. Остановить пьяного или наркомана ПСМ сможет, но вот стрелять в бандита например через лобовое стекло немецкой иномарки ПСМ уже силёнок не хватит.
        Про военных Я вообще промолчу.
    2. AUL
      AUL Сегодня, 08:49
      +3
      Источник российских СМИ назвал сроки выпуска первой партии новых пистолетов «Удав» отечественного производства
      По словам источника информации, если пистолеты будут соответствовать анонсированным техническим характеристикам, то начнется их серийное производство...
      Как уже замечалось, заголовок статьи не очень соответствует содержанию.
    3. iran
      iran Сегодня, 08:52
      -3
      Цитата: 1 z1
      Какой, с начала двухтысячных, это по счету "уникальный " призванный заменить ПМ в войсках


      В России просто не может быть ничего кроме "не имеющего аналогов в мире" или "уникального". С пистолетом ещё с советских времён идёт полная бадяга.
      Зато иностранцы шутят: своим тонким юмором "для того чтобы русским разработать новый пистолет или автомат, понадобится две вещи: безграмотный русский крестьянин и пленный иностранный прославленный конструктор. С безграмотными крестьянами в России проблем нет, вот только русские никак не могут найти пленного оружейного гения"
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 08:59
        +1
        Да и с безграмотным крестьянами сегодня проблема, остались изнеженные горожане с "верхним образованием".
    4. uav80
      uav80 Сегодня, 09:02
      0
      Магазин как магазин ничего нового у ПМа аналогичное устройство...

    5. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 09:03
      0
      Цитата: 1 z1
      Какой, с начала двухтысячных, это по счету "уникальный " призванный заменить ПМ в войсках

      А куда спешить? Пистолет это не то оружие, которое решает исход общевойскового боя. Для спецслужб мелкими партиями выпускают Гш-18, ПЯ, "Грач" и их производные, да тот же АПС они успешно юзают. При необходимости закупают мелкими партиями всякие "Беретты" и "Глоки". А армии и ПМ вполне достаточно.
    6. Романенко
      Романенко Сегодня, 09:23
      0
      Давайте спишем эту дурацкую фразу на безграмотность писавшего статью, нет пистолетов у которых можно тактильно посчитать патроны в магазине не вынимая его из рукоятки, а следовательно и говорить не очем.
      Боковые же прорези в магазинах для визуального понимания между "Пусто" и "Полный" изобретены еще дедушкой Люгером и выдавать их за что-то свое просто нескромно.
  3. iran
    iran Сегодня, 08:45
    0
    Сколько я себя помню ещё со времён Лёньки, так до сих пор идёт сплошная кутерьма с поиском как боевого пистолета, так и пистолета на замену ПСМ.
    Потом настали "святые 90тые", я регулярно ходил на какие-то военные выставки, где постоянно демонстрировали всё новые и новые виды отечественных пистолетов. Затем настали нулевые, но замены так и не смогли найти. Когда были вполне хорошие отношения с западом, даже строили планы покупки лицензии у западного производителя - cz, берету или глок. Но потом было решено что только будет отечественный производитель. Сейчас уже 2023 год, и вроде бы только-только что-то родили в великих муках.

    Кстати, проблемы с разработкой качественного отечественного пистолета даже где-то упоминалось в иностранной прессе, что типа мол russian не в состоянии даже разработать более-менее приемлемый пистолет без участия пленного иностранного конструктора (типа намёк на пленного Шмайсера)
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 08:52
      +2
      Нет никакого поиска. Идёт предложение, не подкреплённое спросом. Контракт то заманчивый, если закажут. Шутка ли, обеспечить новым пистолетом весь офицерский состав, создать резерв, а потом ещё и МВД наполнить. Миллиарды прибыли. Вот только не нужен он, новый пистолет, ни в армии, ни в органах. Был бы нужен, уже бы заказали, что дают и всё.
      Спрос на пистолеты есть разве что в спец подразделениях ВС и МВД, но с такими мелкими партиями, цена штучки наверное такая, что проще параллельно импортированные взять.
      1. iran
        iran Сегодня, 09:05
        0
        Цитата: DMFalke
        Нет никакого поиска. Идёт предложение, не подкреплённое спросом.


        Ой да ладно придумывать. Я прекрасно помню ещё советских времён что вот-вот разработают замену ПСМ и ТТ. Ну а воз, как говорится, и поныне там.
        После бесплодных попыток найти хоть какую-то более-менее качественную замену в нулевых предполагалось, что Россия купит лицензию, скорее всего у CZ или Беретты. И даже велись переговоры. Всё сорвалось, скорее всего, из-за давления американцев на этих производителей. А у нас вернулись опять к теме собственной разработки. На выставках регулярно показывали какие-то совершенно новые образцы. Но когда дело доходило до их испытаний - они оказались провальными. Ситуацию помог изменить к лучшему российский конструктор Лобаев. Разумеется , даже речи не идёт а конкуренции с мировыми производителями. Но хотя бы чтоб отечественная разработка отвечала хоть каким-то минимальным требованиям надёжности качества.
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:02
      +1
      Умные люди понимают, что это возня с пистолетом не более чем борьба определённых эффективных манагеров допотопных оружейных заводов за контракты.
  4. Алексей Лобанов
    Алексей Лобанов Сегодня, 09:22
    0
    Ципсошные рагули сегодня ПОКА явно скучают, уже на пистолет перекинулись... laughing