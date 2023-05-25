Источник российских СМИ назвал сроки выпуска первой партии новых пистолетов «Удав» отечественного производства

В середине июня 2023 года на Ижевском механическом заводе должны собрать первую партию новейших пистолетов 6П72 «Удав». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Подготовка к серийному производству новых пистолетов «Удав» началась в конце 2022 года. На Ижевский механический завод прибыли представители организации, пистолет разработавшей – ЦНИИТОЧМАШ. Они передали конструкторскую документацию на данный пистолет.
Первую партию «Удавов» на ижевских мощностях планируется собрать к 15 июня, после чего они пройдут контрольные испытания
- отметил собеседник РИА Новости.
По словам источника информации, если пистолеты будут соответствовать анонсированным техническим характеристикам, то начнется их серийное производство с последующей поставкой в подразделения Вооруженных сил Российской Федерации.
Общее курирование производства пистолетов «Удав» осуществляет заслуженный конструктор России, ведущий инженер-конструктор Ижевского механического завода Владимир Ярыгин. Планируется закупка Министерством обороны Российской Федерации не менее трех тысяч пистолетов данного типа.
Напомним, что «Удав» представляет собой девятимиллиметровый самозарядный пистолет. Он отличается высокими баллистическими качествами, может эксплуатироваться при экстремальных температурах от минус 50 до плюс 70 градусов. Одной из особенностей пистолета является новая конструкция магазина, с помощью которой можно визуально или тактильно определять количество оставшихся патронов. Всего в магазине – 18 патронов, что на 10 патронов больше, чем в ПМ.