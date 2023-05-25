Украинские военные: Ситуация на флангах в районе Бахмута тяжёлая

Через две недели после начала украинского контрнаступления в районе Артёмовска (а о том, что речь именно о контрнаступлении, заявил уже и советник главы офиса президента Украины Подоляк) украинские военные стали заявлять о проблемах. Если в первые дни следовали заявления о том, что взяты позиции на одном фланге, осуществлено продвижение на фланге другом, считались погонные и квадратные метры, то теперь риторика значительно изменилась.Отмечается, что «ситуация на флангах в районе Бахмута тяжёлая».Украинские военкоры пишут, что в самом Бахмуте российские войска «пытаются накопиться, чтобы выйти за его пределы и не позволить украинской армии окружить себя в городе».Тем временем генеральный штаб ВСУ перестал публиковать в своих сводках сообщения о том, что «ВСУ отразили атаки в Бахмуте». Вместо этого появляются фразы о «продолжающихся обстрелах города российскими войсками».Сообщается, что российские войска со стороны Артёмовска контратаковали ВСУ в районе Ивановского (Красного), находящегося на дороге по направлению к Константиновке. Если нашим бойцам удастся добиться успеха в Ивановском, то окажутся отрезанными передовые украинские отряды, ранее продвинувшиеся в сторону Клещеевки и остановленные северо-западнее этого села российскими войсками.