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Украинские военные: Ситуация на флангах в районе Бахмута тяжёлая

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Украинские военные: Ситуация на флангах в районе Бахмута тяжёлая

Через две недели после начала украинского контрнаступления в районе Артёмовска (а о том, что речь именно о контрнаступлении, заявил уже и советник главы офиса президента Украины Подоляк) украинские военные стали заявлять о проблемах. Если в первые дни следовали заявления о том, что взяты позиции на одном фланге, осуществлено продвижение на фланге другом, считались погонные и квадратные метры, то теперь риторика значительно изменилась.


Отмечается, что «ситуация на флангах в районе Бахмута тяжёлая».

Украинские военкоры пишут, что в самом Бахмуте российские войска «пытаются накопиться, чтобы выйти за его пределы и не позволить украинской армии окружить себя в городе».

Тем временем генеральный штаб ВСУ перестал публиковать в своих сводках сообщения о том, что «ВСУ отразили атаки в Бахмуте». Вместо этого появляются фразы о «продолжающихся обстрелах города российскими войсками».



Сообщается, что российские войска со стороны Артёмовска контратаковали ВСУ в районе Ивановского (Красного), находящегося на дороге по направлению к Константиновке. Если нашим бойцам удастся добиться успеха в Ивановском, то окажутся отрезанными передовые украинские отряды, ранее продвинувшиеся в сторону Клещеевки и остановленные северо-западнее этого села российскими войсками.
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4 комментария
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  1. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 08:31
    +4
    Если нашим бойцам удастся добиться успеха в Ивановском, то окажутся отрезанными передовые украинские отряды, ранее продвинувшиеся в сторону Клещеевки


    Дай-то Бог чтобы все получилось как надо
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:40
    +6
    Через две недели после начала украинского контрнаступления в районе Артёмовска украинские военные стали заявлять о проблемах
    Так наступать - не на хорошо подготовленных позициях сидеть. Да и российские бойцы "почему-то" стоят на флангах и бежать не собираются. Одно дело в своих СМИ трубить о "победах" и отражениях атак там откуда давно ушли, а другое реальность боевых действий. Вот отсюда и проблемы у ВСУ.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 09:15
      0
      Сами стали заложниками своих обещаний. Им теперь каждый припоминать будет их похвальбы. Обещали ведь стремительное контрнаступление, такое что все ахнут и падут на колени. А оно вон как получается...

      И со всех сторон: где успехи, когда атаки, почему не наступаете?
  3. aybolyt678
    aybolyt678 Сегодня, 08:41
    +4
    Туман Войны ... в разгаре, но мне почему то думается что все делается правильно