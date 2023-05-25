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Вопрос Карабаха: сегодня в Москве состоится очередной раунд переговоров между Алиевым и Пашиняном

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Вопрос Карабаха: сегодня в Москве состоится очередной раунд переговоров между Алиевым и Пашиняном

Российские власти во главе с президентом Владимиром Путиным продолжают прилагать усилия для нормализации отношений между Ереваном и Баку. Уже не раз лидеры этих государств встречались на территории России.


Как ожидается, сегодня в Москве Владимир Путин вновь усадит за стол переговоров армянского премьера Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

О том, что эта встреча состоится, ранее заявлял премьер-министр Армении, отметив при этом, что вряд ли на ней удастся подписать соглашение о мире.

Основной темой армяно-азербайджанских переговоров будет, как всегда, урегулирование вокруг Нагорного Карабаха. Напомним, что на днях Никол Пашинян сделал заявление о готовности подписат мирное соглашение между странами и о готовности признать Карабах территорией Азербайджана при соблюдении определённых условий. Азербайджанский лидер отозвался на это, заявив, что считает неизбежным подписание мирного договора с Арменией. Правда, дело в том, что де-юре официальный Ереван и сегодня не признаёт независимости Арцаха.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле ждут конкретных результатов от встречи Путина, Алиева и Пашиняна.

В этом месяце переговоры между сторонами уже проходили в США, где встречались главы МИД Азербайджана и Армении, а также в Брюсселе при посредничестве ЕС между Алиевым и Пашиняном. Станет ли встреча именно в Москве встречей достижения окончательного соглашения между Азербайджаном и Арменией, покажет уже ближайшее время.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Кремля/скриншот видео
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4 комментария
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 09:06
    0
    Пустая болтовня, пока из вашингтона приказа не будет ни о чем не договорятся...
  2. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 09:10
    0
    Вообще нелегко договориться, когда каждый хочет диаметрально противоположное... А когда еще есть и те, которые подливают масла в огонь...
    1. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 09:26
      0
      Цитата: Doccor18
      Вообще нелегко договориться

      Для начала пусть Пашинян лично расскажет президенту Путину, как он собрался выполнять решение МУС (международного уголовного суда), который выдал ордер на арест президента России и почему Армения признала юрисдикцию Гаагского трибунала уже после того, как ордер на арест был выписан. Ну и о чём с Пашиняном можно говорить, предаст в любую минуту, он даже не партнёр, просто американская марионетка.
  3. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 09:12
    0
    Армения уже сдала Карабах и дружит с Америкой, Азербайджан дружит с Турцией и Америкой.
    Пусть вот и дружат друг с другом, может на год другой притихнут, а там глядишь и опять СССР восстановится.