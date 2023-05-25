Вопрос Карабаха: сегодня в Москве состоится очередной раунд переговоров между Алиевым и Пашиняном

Российские власти во главе с президентом Владимиром Путиным продолжают прилагать усилия для нормализации отношений между Ереваном и Баку. Уже не раз лидеры этих государств встречались на территории России.Как ожидается, сегодня в Москве Владимир Путин вновь усадит за стол переговоров армянского премьера Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.О том, что эта встреча состоится, ранее заявлял премьер-министр Армении, отметив при этом, что вряд ли на ней удастся подписать соглашение о мире.Основной темой армяно-азербайджанских переговоров будет, как всегда, урегулирование вокруг Нагорного Карабаха. Напомним, что на днях Никол Пашинян сделал заявление о готовности подписат мирное соглашение между странами и о готовности признать Карабах территорией Азербайджана при соблюдении определённых условий. Азербайджанский лидер отозвался на это, заявив, что считает неизбежным подписание мирного договора с Арменией. Правда, дело в том, что де-юре официальный Ереван и сегодня не признаёт независимости Арцаха.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле ждут конкретных результатов от встречи Путина, Алиева и Пашиняна.В этом месяце переговоры между сторонами уже проходили в США, где встречались главы МИД Азербайджана и Армении, а также в Брюсселе при посредничестве ЕС между Алиевым и Пашиняном. Станет ли встреча именно в Москве встречей достижения окончательного соглашения между Азербайджаном и Арменией, покажет уже ближайшее время.