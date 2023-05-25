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Немецкая газета о проведении «крупнейших в истории» учений НАТО: Это будет чётким сигналом для России и её президента

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Немецкая газета о проведении «крупнейших в истории» учений НАТО: Это будет чётким сигналом для России и её президента

Путём проведения «крупнейших в истории» учений под эгидой ФРГ в НАТО намерены продемонстрировать России свою боеготовность в случае потенциального конфликта. Об этом сообщает немецкая газета Bild.


Бундесвер готовится к крупнейшим в истории военно-воздушным учениям Североатлантического альянса. Это будет чётким сигналом для России и её президента Владимира Путина

– говорится в материале.

Как отмечает издание со ссылкой на заявления начальника штаба ВВС Германии Инго Герхартца, одна из главных целей проведения этих манёвров странами-членами альянса – показать свою боеготовность в случае возможной эскалации ситуации.

Кстати говоря, в этом контексте не лишним было бы упомянуть и о недавней реакции официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу стартовавших в самопровозглашённой Республике Косово военных учений альянса, которые она расценила ка провокацию и диверсию. По словам российского дипломата, такие действия со стороны этого военно-политического блока явно не способствуют урегулированию конфликта в регионе, напротив, лишь усугубляя его.

Напомним, что военно-воздушные учения Air Defender 2023 будут проходить на территории ФРГ в период с 12 по 23 июня. По данным немецкого издания, участие в манёврах примут солдаты как из Европы, так и из США в количестве нескольких тысяч человек. В учениях, как ожидается, будут задействованы 240 самолётов.

Как уже ранее подчёркивал президент России Владимир Путин серьёзные изменения, происходящие на международной арене подталкивают многие государства к укреплению своего суверенитета. Таким образом, все они стремятся проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику, чтобы не стать заложниками чьих-то геополитических амбиций.

Не так давно кандидат от Демократической партии США на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг написал на своей странице в соцсетях о том, что российскому лидеру удаётся одерживать верх над НАТО, которую политик назвал «империей зла, совершающей военные преступления». По его словам, Путин придерживается принципов международного права, в то время как Вашингтон систематически их нарушает.
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7 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:02
    0
    Им тоже надо послать сигнал: испытать Авангард в Киеве.
  2. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 09:08
    +1
    Какоё сигнал и кому?
    То что мы готовы воевать с НАТО у них не должно быть сомнений.
    Готовы ли они воевать с нами своими руками и на своей территории - большой вопрос?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:12
      0
      То что мы готовы воевать с НАТО у них не должно быть сомнений.


      А у нас нет выбора. Ну не сдаваться же им.....
      Хотя либерастня с удовольствием бы сдала страну......

      А тем временем шароварные продолжают диверсии устраивать у нас...
      По информации с rbc.ru

      Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию украинских спецслужб на Калининской и Ленинградской атомных электростанциях, злоумышленники намеревались подорвать более 30 опор линий электропередач, говорится в поступившем в РБК сообщении Центра общественных связей ФСБ.

      Диверсантам удалось подорвать одну опору и заминировать еще четыре на Ленинградской АЭС, а также заложить бомбы под семь опор на Калининской АЭС. Как считают в ведомстве, «это, по замыслу украинских спецслужб, привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС», а также нанесло бы значительный ущерб экономике и репутации России. Федерации. Ведомство утверждает, что диверсию планировалось совершить к годовщине Победы в Великой отечественной войне.

      Задержаны украинские граждане Александр Майструк с псевдонимом «Механик» и Эдуард Усатенко с псевдонимом «Макс» 1978 и 1974 годов рождения, в розыск объявлен украинский и российский гражданин Юрий Кищак с псевдонимом «ЮБК». По данным ведомства, он находится на бельгийской территории.

      Вместе с тем, задержаны «два пособника диверсантов из числа граждан России, оказавшие им содействие в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными государственными регистрационными знаками».
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:09
    0
    Немецкая газета о проведении «крупнейших в истории» учений НАТО: Это будет чётким сигналом для России и её президента
    . Прям какое то соревнование идёт!!! Красные линии чертят... чертежники, сигналы отправляют... сигнальщики!!!
    А раньше были ПОЛИТИКИ!!! Которые если что и отправляли, намекал, предупреждали, то как минимум, по конкретно, кузькиной матери!!!
    Т. е. не мелочились, не разменивались по пустякам!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:12
    0
    Путём проведения «крупнейших в истории» учений под эгидой ФРГ в НАТО намерены продемонстрировать России свою боеготовность
    Только в этом году столько прошло различных учений НАТО включая территорию Польши, Прибалтики, скандинавских стран, что вроде и демонстрировать уже нечего. Нет, каждое новое учение с целью послать "четкий сигнал" России. Да вы уже просигналили поставками своих вооружений и "добровольцев" на Украину, что России давно стало ясно - война идет не только с Киевом, но и с НАТО. Не исключено, что скоро останется только крайняя мера - привести свои ядерные силы в повышенную боевую готовность, о чем официально объявить и нанести удар (пока без применения ЯО) по оружейным хабам на территории Польши, Румынии и центрам принятия решений, о которых столько было сказано.
  5. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:14
    +1
    Они действительно думают что будем пушками с ними воевать?
    Самым пропорциональным ответом на такие вызовы, должно быть испытание ядерного заряда со стороны россии. Правда готов ли пойти на это наш кремлёвский "не бабушка"?
  6. Романенко
    Романенко Сегодня, 09:15
    0
    Надеюсь, что именно для нашего президента окончательно станет очевидным, что пора прекращать надеяться на адекватную реакцию "партнеров" на разного рода уступки и договоренности.
    Они понимают лишь язык дубины по башке.