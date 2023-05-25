Путём проведения «крупнейших в истории» учений под эгидой ФРГ в НАТО намерены продемонстрировать России свою боеготовность в случае потенциального конфликта. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
Бундесвер готовится к крупнейшим в истории военно-воздушным учениям Североатлантического альянса. Это будет чётким сигналом для России и её президента Владимира Путина
– говорится в материале.
Как отмечает издание со ссылкой на заявления начальника штаба ВВС Германии Инго Герхартца, одна из главных целей проведения этих манёвров странами-членами альянса – показать свою боеготовность в случае возможной эскалации ситуации.
Кстати говоря, в этом контексте не лишним было бы упомянуть и о недавней реакции официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу стартовавших в самопровозглашённой Республике Косово военных учений альянса, которые она расценила ка провокацию и диверсию. По словам российского дипломата, такие действия со стороны этого военно-политического блока явно не способствуют урегулированию конфликта в регионе, напротив, лишь усугубляя его.
Напомним, что военно-воздушные учения Air Defender 2023 будут проходить на территории ФРГ в период с 12 по 23 июня. По данным немецкого издания, участие в манёврах примут солдаты как из Европы, так и из США в количестве нескольких тысяч человек. В учениях, как ожидается, будут задействованы 240 самолётов.
Как уже ранее подчёркивал президент России Владимир Путин серьёзные изменения, происходящие на международной арене подталкивают многие государства к укреплению своего суверенитета. Таким образом, все они стремятся проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику, чтобы не стать заложниками чьих-то геополитических амбиций.
Не так давно кандидат от Демократической партии США на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг написал на своей странице в соцсетях о том, что российскому лидеру удаётся одерживать верх над НАТО, которую политик назвал «империей зла, совершающей военные преступления». По его словам, Путин придерживается принципов международного права, в то время как Вашингтон систематически их нарушает.