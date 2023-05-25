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Кандидат в президенты США Рон Десантис: Эскалации войны не хочу

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Кандидат в президенты США Рон Десантис: Эскалации войны не хочу

Кандидат в президенты США и главный конкурент Дональда Трампа в Республиканской партии Рон Десантис выступает против вовлеченности его страны в украинский конфликт. Об этом он заявил в своем недавнем интервью каналу Fox News.


Стоит напомнить, что большинство его однопартийцев придерживаются аналогичной позиции. В частности, спикер нижней палаты парламента США Кевин Маккарти уже сейчас настаивает на сокращении финансирования киевских властей, а экс-президент Дональд Трамп обещает быстро завершить текущий конфликт на Украине, если его снова изберут.

Со слов Десантиса, ему бы хотелось, чтобы ситуация в Восточной Европе поскорее нормализовалась. Политик подчеркнул, что не знает, в какой фазе будет находиться конфликт к моменту вступления в должность нового президента США, но он точно не хочет, чтобы американская армия была втянута в российско-украинское противостояние.

Эскалации войны не хочу

- подытожил кандидат в президенты США.

В то же время, действующая администрация Белого дома делает все, чтобы текущий конфликт перешел на новый уровень эскалации. Прямо сейчас обсуждается возможность передачи Киеву истребителей F-16, что еще буквально месяц назад в политических кругах США называли невозможным.

Впрочем, вполне вероятно, что Джо Байден и его союзники снабжают ВСУ вооружением, чтобы «толкнуть» в последний бой, так называемое контрнаступление. После этого, опираясь на итоги военного противостояния, американская администрация может попытаться найти дипломатическое решение и «заморозить» конфликт.
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4 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:16
    0
    Это он сейчас говорит такое. А если станет президентом, придут к нему из ВПК, поговорят сурово, может пообещают и отбашлять, и согласиться он на всё и продолжит поддерживать шароварных вооружением и боеприпасами и техникой по той же схеме.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:19
    0
    Кандидат в президенты США Рон Десантис: Эскалации войны не хочу
    . И что?
    По их меркам, передача вооружений своим подопечных, это никакая не исколация, тем более, своих гейропейских сателлитов подтолкнуть, направить, на травить, это такая же не исколация, потому как именно их военные, в том, вроде как НЕ УЧАСТВУЮТ!
    Если кто то намеревается пить шампанское за такого кандидата, его победу, можно им напомнить предыдущего и прочее, разное...
  3. termos
    termos Сегодня, 09:27
    0
    Ну Десантис, насколько помню, хоть и из красных, но риторика у него более жесткая в отношении России, чем у Трампа. Впрочем, если он так говорит, то он скорее всего все равно придерживается реалистичных взглядов. Ибо Россия для США - это не такая серьезная проблема, которую раздувают упертые рогом дерьмократы. В смысле, что Россия не старается устроить конкуренцию США (с нашей-то сервис-экономикой без нормально развитой науки и промышленности - пфф...). Гораздо больше проблем у них грядет в своей экономике, плюс они теряют влияние на своих глобусах в латинской америке, плюс Китай как конкурент тоже как бы на месте стоять не особо собирается. Пока американцы тратят кучу денег на бессмысленную возню с Россией - все остальные проблемы сами собой точно не собираются исчезать.
  4. Zhan
    Zhan Сегодня, 09:28
    0
    Впрочем, вполне вероятно, что Джо Байден и его союзники снабжают ВСУ вооружением, чтобы «толкнуть» в последний бой, так называемое контрнаступление. После этого, опираясь на итоги военного противостояния, американская администрация может попытаться найти дипломатическое решение и «заморозить» конфликт.

    Вот спровоцировать и развязать конфликт, Америка. А вот найти дипломатическое решение, не помню такого случая. Даю маленькую статистику.
    https://pogovorim.mirtesen.ru/blog/43932818387/Mirovoy-agressor:-SSHA-vmeshivalas-v-dela-50-stran-svyishe-130-r