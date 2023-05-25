Кандидат в президенты США Рон Десантис: Эскалации войны не хочу

Эскалации войны не хочу

Кандидат в президенты США и главный конкурент Дональда Трампа в Республиканской партии Рон Десантис выступает против вовлеченности его страны в украинский конфликт. Об этом он заявил в своем недавнем интервью каналу Fox News.Стоит напомнить, что большинство его однопартийцев придерживаются аналогичной позиции. В частности, спикер нижней палаты парламента США Кевин Маккарти уже сейчас настаивает на сокращении финансирования киевских властей, а экс-президент Дональд Трамп обещает быстро завершить текущий конфликт на Украине, если его снова изберут.Со слов Десантиса, ему бы хотелось, чтобы ситуация в Восточной Европе поскорее нормализовалась. Политик подчеркнул, что не знает, в какой фазе будет находиться конфликт к моменту вступления в должность нового президента США, но он точно не хочет, чтобы американская армия была втянута в российско-украинское противостояние.- подытожил кандидат в президенты США.В то же время, действующая администрация Белого дома делает все, чтобы текущий конфликт перешел на новый уровень эскалации. Прямо сейчас обсуждается возможность передачи Киеву истребителей F-16, что еще буквально месяц назад в политических кругах США называли невозможным.Впрочем, вполне вероятно, что Джо Байден и его союзники снабжают ВСУ вооружением, чтобы «толкнуть» в последний бой, так называемое контрнаступление. После этого, опираясь на итоги военного противостояния, американская администрация может попытаться найти дипломатическое решение и «заморозить» конфликт.