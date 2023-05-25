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Западная пресса: Первая программа обучения украинских летчиков на истребителях F-16 будет запущена в Великобритании, у которой нет F-16

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Западная пресса: Первая программа обучения украинских летчиков на истребителях F-16 будет запущена в Великобритании, у которой нет F-16

Обучение украинских военных летчиков эксплуатации самолетов-истребителей F-16 начнется в Великобритании. Об этом сообщает издание Foreign Policy.


По информации западной прессы, собственно у Великобритании нет в наличии истребителей F-16. Поэтому самолеты для обучения будут предоставлены коалицией европейских государств, в том числе Норвегией и Нидерландами.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявлял, что не видит препятствий для передачи самолетов F-16 Украине. Потом появлялась информация, что именно Нидерланды могут стать первой европейской страной, которая передаст нужное количество истребителей Украине. На вооружении Королевских ВВС Нидерландов находится более 60 самолетов-истребителей F-16, поэтому у страны есть такая возможность.

Издание Foreign Policy утверждает, что базовую наземную подготовку пройдут 20 военных летчиков ВСУ, владеющих английским языком. Сама подготовка будет осуществляться в несколько этапов. Сначала летчиков будут готовить на наземных тренажерах. Только после прохождения базовой наземной подготовки их начнут готовить к полетам на истребителях F-16 или на каких-либо еще самолетах западного производства.

Между тем, многие эксперты утверждают, что еще более сложной задачей, чем обучение военных летчиков, является подготовка инженерно-технического персонала для обслуживания западных самолетов. Своих инженеров и техников, знакомых с самолетами F-16, у ВСУ нет, а готовить их очень долго, еще дольше, чем летчиков. Наконец, встает вопрос и об инфраструктуре обслуживания, включая ремонтные мастерские. Он пока тоже не проработан украинской стороной.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Cp9asngf
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2 комментария
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:14
    -1
    Более того, ДЛЯ СЕБЯ в этом финансовом году они запланировали подготовить аж цельных ДВУХ пилотов ВВС за год... Патамушта все УТС древние, как дерьмо мамонта(тссс, сикрет, ага) Внематочно слушаем рассказы, как там сотни пилотов будут подготовлены, я тут такие опусы заманался читать))) Сотни прям боевых сокилов, прям ща будут, в Британии ВСУшников готовить умеют, вон , даже Вечнобухого-младшего(Порошенко) - умудрились подготовить на должность командира минометной батареи, замаскировав артиллерийский ВУЗ под экономический колледж wink
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:21
    0
    Вопросов конечно много и в первую очередь о подготовке инженерно-технического состава и аэродромов базирования. Обучение летчиков будет проходить в Великобритании не имеющей на вооружении F-16, а значит и своих квалифицированных пилотов на эти самолеты. Значит со стороны Лондона это во-первых, показушный шаг - мы больше всех ненавидим Россию, а во-вторых, наверняка возможность заработать на этом предоставляя свою инфраструктуру (техническую базу, аэродромы...).