Западная пресса: Первая программа обучения украинских летчиков на истребителях F-16 будет запущена в Великобритании, у которой нет F-16

Обучение украинских военных летчиков эксплуатации самолетов-истребителей F-16 начнется в Великобритании. Об этом сообщает издание Foreign Policy.По информации западной прессы, собственно у Великобритании нет в наличии истребителей F-16. Поэтому самолеты для обучения будут предоставлены коалицией европейских государств, в том числе Норвегией и Нидерландами.Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявлял, что не видит препятствий для передачи самолетов F-16 Украине. Потом появлялась информация, что именно Нидерланды могут стать первой европейской страной, которая передаст нужное количество истребителей Украине. На вооружении Королевских ВВС Нидерландов находится более 60 самолетов-истребителей F-16, поэтому у страны есть такая возможность.Издание Foreign Policy утверждает, что базовую наземную подготовку пройдут 20 военных летчиков ВСУ, владеющих английским языком. Сама подготовка будет осуществляться в несколько этапов. Сначала летчиков будут готовить на наземных тренажерах. Только после прохождения базовой наземной подготовки их начнут готовить к полетам на истребителях F-16 или на каких-либо еще самолетах западного производства.Между тем, многие эксперты утверждают, что еще более сложной задачей, чем обучение военных летчиков, является подготовка инженерно-технического персонала для обслуживания западных самолетов. Своих инженеров и техников, знакомых с самолетами F-16, у ВСУ нет, а готовить их очень долго, еще дольше, чем летчиков. Наконец, встает вопрос и об инфраструктуре обслуживания, включая ремонтные мастерские. Он пока тоже не проработан украинской стороной.