Большинство западных политиков считает включение Крымского полуострова в состав России аннексией, противоречащей нормам международного права. Но лидер французской партии «Национальное объединение» и экс-кандидат в президенты страны Марин Ле Пен имеет по данному вопросу совершенно иное мнение.Она в очередной раз это подтвердила, отвечая на вопросы парламентариев Национального собрания Франции.У Марин Ле Пен нет сомнений по поводу того, чей Крым. Она уверена, что он есть, был и будет российским. Экс-кандидат в президенты напомнила своим коллегам-политикам, что два столетия Крым принадлежал России, и только 60 лет – Украине. Причем украинским полуостров стал лишь по капризу советского лидера Никиты Хрущева, которого Ле Пен назвала «диктатором».Французский политик отметила, что она является убежденной сторонницей практики решения государственных вопросов путем проведения референдумов. Ле Пен уверена в легитимности народного волеизъявления жителей Крыма, которые однозначно высказались за воссоединение с Россией. Впервые она заявила об этом еще тогда, когда проводился этот референдум, и с тех пор ее мнение по этому вопросу не изменилось.Частью Украинской ССР Крым стал в 1954 году. Его присоединение к Украине произошло по инициативе первого секретаря ЦК Компартии Советского Союза Никиты Хрущева. Возвращение полуострова в состав России состоялось в 2014 году после проведенного здесь народного референдума.