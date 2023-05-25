Военное обозрение
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ФСБ РФ рассказала о предотвращении попыток диверсий украинской разведки на двух российских АЭС перед 9 мая

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ФСБ РФ рассказала о предотвращении попыток диверсий украинской разведки на двух российских АЭС перед 9 мая

В канун Дня Победы 9 мая 2023 года военная разведка Украины пыталась организовать диверсии против Ленинградской и Калининской атомных электростанций. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности Российской Федерации.


Как утверждают в ведомстве, украинские диверсанты собирались подорвать более 30 опор ЛЭП двух атомных электростанций. В Главном управлении разведки Минобороны Украины были уверены, что такая диверсия приведет к остановке ядерных реакторов АЭС. Как следствие – должен был нарушиться штатный режим эксплуатации атомных электростанций.

Диверсанты смогли подорвать одну из ЛЭП Ленинградской АЭС, заминировать четыре ЛЭП Ленинградской и семь опор Калининской атомных электростанций. Но российским контрразведчикам удалось выйти на их след и предотвратить дальнейшее осуществление плана диверсий.

Отметим, что украинская военная разведка регулярно осуществляет диверсионные акты на территории Российской Федерации. Для этих целей спецслужбы вражеского государства используют как профессиональных диверсантов, так и предателей, и несознательных лиц из числа местных жителей. Например, к диверсиям на российских железных дорогах украинские спецслужбы активно привлекают несовершеннолетних и молодых россиян, обещая им материальное вознаграждение, причем довольно «копеечное».

В Совете безопасности РФ ранее озвучивали суммы подобных «гонораров» за диверсии в районе 10-15 тысяч рублей. Между тем, за совершение диверсий предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет лишения свободы, но «горе-диверсанты» почему-то этим не озадачиваются и в итоге их задерживают российские контрразведчики и полицейские.
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14 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:36
    0
    В канун Дня Победы 9 мая 2023 года военная разведка Украины пыталась организовать диверсии против Ленинградской и Калининской атомных электростанций.


    А чего так поздно сообщается? Просто уже 25 мая....

    зы Молодцы что службы отработали как надо, просто могли бы и пораньше обрадовать результатом. Вероятно 9 Мая не хотели омрачать... Но ведь вот чем шароварные хотели испоганить Праздник Победы. Сволоты....
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:39
    +2
    Необходимо отвечать: удар по пульта управления украинских АЭС, нанесённый КР их отрезвит.
  3. nobody75
    nobody75 Сегодня, 09:41
    -2
    Кроме того, я полагаю, что Харьков должен быть разрушен.
    С Уважением
    1. -Paul-
      -Paul- Сегодня, 09:54
      +2
      Вообще-то это русский город, может быть не надо разрушать свои же города, посёлки и предприятия?!
      1. nobody75
        nobody75 Сегодня, 11:12
        0
        База "Кракена" где находится? Откуда приходят ДРГ? Зеленский - "русский" комик? Сырский - "русский" военноначальник? Так до многого можно договорится...
        С Уважением
    2. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 11:54
      0
      Цитата: nobody75
      Кроме того, я полагаю, что Харьков должен быть разрушен.

      И мёртвого Катона
      власами рыжего и серого глазами,
      который всех колол обидными словами,
      Не хочет в ад принять царица Персефона.      (с)
  4. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 09:44
    +4
    Не удивительно, каждый день пожары, диверсии на жд . Гуляют как у себя дома. Второе лицо в гур говорит что их цель убийство ВВП, говорит прелюдно на камеру и что? Одно слово- терпилы, становится не очень весело.
  5. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 09:44
    +3
    Отмена моратория на смертную казнь в России за подобные преступления срочно необходима. Спецслужбы не всесильны в борьбе с терроризмом.
    1. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 09:49
      +2
      И приговор приводить в исполнение публично.
    2. nobody75
      nobody75 Сегодня, 09:50
      +1
      Железо смягчается только железом. Против волка нужна волчья повадка

      Низами.
      С Уважением
  6. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 09:48
    +1
    удалось выйти на их след и предотвратить дальнейшее осуществление плана

    Из формулировки непонятно: их взяли или списали на "группу неустановленных лиц"?
    1. Елена Акинфиева
      Елена Акинфиева Сегодня, 09:53
      0
      Взяли двоих, один в розыске, свалил за границу
  7. Cooper
    Cooper Сегодня, 09:59
    +1
    Так почему же в Кремле так боятся официально объявить укрорейх государством-террористом, со всеми из этого вытекающими?? Уж не корыстные олигархические интересы-ли этому причина? Действительно, "странная война"..
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 10:07
      0
      Цитата: Cooper
      Так почему же в Кремле так боятся официально объявить укрорейх государством-террористом, со всеми из этого вытекающими?? Уж не корыстные олигархические интересы-ли этому причина? Действительно, "странная война"..

      А почему Укрорейх не обьявляет войну РФ???
      Горы юридических нюансов