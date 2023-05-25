ФСБ РФ рассказала о предотвращении попыток диверсий украинской разведки на двух российских АЭС перед 9 мая

В канун Дня Победы 9 мая 2023 года военная разведка Украины пыталась организовать диверсии против Ленинградской и Калининской атомных электростанций. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности Российской Федерации.Как утверждают в ведомстве, украинские диверсанты собирались подорвать более 30 опор ЛЭП двух атомных электростанций. В Главном управлении разведки Минобороны Украины были уверены, что такая диверсия приведет к остановке ядерных реакторов АЭС. Как следствие – должен был нарушиться штатный режим эксплуатации атомных электростанций.Диверсанты смогли подорвать одну из ЛЭП Ленинградской АЭС, заминировать четыре ЛЭП Ленинградской и семь опор Калининской атомных электростанций. Но российским контрразведчикам удалось выйти на их след и предотвратить дальнейшее осуществление плана диверсий.Отметим, что украинская военная разведка регулярно осуществляет диверсионные акты на территории Российской Федерации. Для этих целей спецслужбы вражеского государства используют как профессиональных диверсантов, так и предателей, и несознательных лиц из числа местных жителей. Например, к диверсиям на российских железных дорогах украинские спецслужбы активно привлекают несовершеннолетних и молодых россиян, обещая им материальное вознаграждение, причем довольно «копеечное».В Совете безопасности РФ ранее озвучивали суммы подобных «гонораров» за диверсии в районе 10-15 тысяч рублей. Между тем, за совершение диверсий предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет лишения свободы, но «горе-диверсанты» почему-то этим не озадачиваются и в итоге их задерживают российские контрразведчики и полицейские.