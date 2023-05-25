В администрации президента Южной Кореи не исключили возможности поставки боеприпасов Киеву

До настоящего времени Республика Корея оказывала Украине только гуманитарную помощь, отказываясь поставлять летальные вооружения. Однако резкое сближение с Вашингтоном, в том числе в сфере военного сотрудничества, видимо, повлияло и на эту нейтральную по отношению к российско-украинскому конфликту позицию официального Сеула.
Пока что власти Южной Кореи, так сказать, прощупывают почву в вопросе начала поставок вооружений Киеву. Соответствующие заявления делаются в предположительной форме, факт поставок оружия в текущем времени отрицается. Очевидно, что президент республики Юн Сок Ёль, несмотря на явную и нарочитую «дружбу» с Соединенными Штатами, предпочитает посмотреть на реакцию собственного населения, ближайших соседей, включая КНР и КНДР, а главное, Москвы.
Отвечая на вопрос депутатов в ходе слушания в парламентском комитете о возможности поставки боеприпасов Украине, глава управления национальной безопасности президентской администрации республики Чо Тхэ Ён заявил, что этот вопрос прорабатывается правительством страны, но пока только в некой перспективе.
Мы планируем рассмотреть (возможность поставки боеприпасов) после мониторинга положения дел на месте
— довольно обтекаемо ответил на вопрос депутатов высокопоставленный чиновник президентской администрации.
При этом глава управления нацбезопасности подчеркнул, что прямо сейчас планов поставлять боеприпасы Украине, напрямую или опосредованно, у Южной Кореи нет. Тем самым заочно была отвергнута возможность поставки Киеву столь необходимых снарядов натовского образца через третьи страны, на чем, очевидно, настаивает Вашингтон.
У южнокорейских властей есть веские причины быть осторожными в вопросах поставки вооружений Украине. В апреле зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя высказывания лидера Южной Кореи Юн Сок Ёля о возможности поставки Киеву оружия, предложил жителям страны задуматься, что будет, если в ответ Россия отправит современные вооружения КНДР.
Одновременно придерживаться нейтралитета в российско-украинском конфликте призывает и южнокорейская оппозиция. Глава основной оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён назвал поставку летальных вооружений Украине «нежелательной». Позднее президент страны заявил, что Сеул может пойти на поставки вооружений Киеву только в случае «грубых нарушений законов войны».
Которые, к слову, регулярно допускает именно украинская сторона, начиная с киевских властей и заканчивая боевиками всевозможных нацформирований и даже кадровыми военнослужащими ВСУ. Но находящиеся под влиянием Вашингтона южнокорейские власти, естественно, этого не замечают.