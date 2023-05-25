Военное обозрение
Войти Регистрация

В администрации президента Южной Кореи не исключили возможности поставки боеприпасов Киеву

4
В администрации президента Южной Кореи не исключили возможности поставки боеприпасов Киеву

До настоящего времени Республика Корея оказывала Украине только гуманитарную помощь, отказываясь поставлять летальные вооружения. Однако резкое сближение с Вашингтоном, в том числе в сфере военного сотрудничества, видимо, повлияло и на эту нейтральную по отношению к российско-украинскому конфликту позицию официального Сеула.


Пока что власти Южной Кореи, так сказать, прощупывают почву в вопросе начала поставок вооружений Киеву. Соответствующие заявления делаются в предположительной форме, факт поставок оружия в текущем времени отрицается. Очевидно, что президент республики Юн Сок Ёль, несмотря на явную и нарочитую «дружбу» с Соединенными Штатами, предпочитает посмотреть на реакцию собственного населения, ближайших соседей, включая КНР и КНДР, а главное, Москвы.

Отвечая на вопрос депутатов в ходе слушания в парламентском комитете о возможности поставки боеприпасов Украине, глава управления национальной безопасности президентской администрации республики Чо Тхэ Ён заявил, что этот вопрос прорабатывается правительством страны, но пока только в некой перспективе.

Мы планируем рассмотреть (возможность поставки боеприпасов) после мониторинга положения дел на месте

— довольно обтекаемо ответил на вопрос депутатов высокопоставленный чиновник президентской администрации.

При этом глава управления нацбезопасности подчеркнул, что прямо сейчас планов поставлять боеприпасы Украине, напрямую или опосредованно, у Южной Кореи нет. Тем самым заочно была отвергнута возможность поставки Киеву столь необходимых снарядов натовского образца через третьи страны, на чем, очевидно, настаивает Вашингтон.

У южнокорейских властей есть веские причины быть осторожными в вопросах поставки вооружений Украине. В апреле зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя высказывания лидера Южной Кореи Юн Сок Ёля о возможности поставки Киеву оружия, предложил жителям страны задуматься, что будет, если в ответ Россия отправит современные вооружения КНДР.

Одновременно придерживаться нейтралитета в российско-украинском конфликте призывает и южнокорейская оппозиция. Глава основной оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён назвал поставку летальных вооружений Украине «нежелательной». Позднее президент страны заявил, что Сеул может пойти на поставки вооружений Киеву только в случае «грубых нарушений законов войны».

Которые, к слову, регулярно допускает именно украинская сторона, начиная с киевских властей и заканчивая боевиками всевозможных нацформирований и даже кадровыми военнослужащими ВСУ. Но находящиеся под влиянием Вашингтона южнокорейские власти, естественно, этого не замечают.
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт Минобороны Республики Корея
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. igorlvov
    igorlvov Сегодня, 10:13
    +1
    боеприпасы уже давно поставляют,может это гуманитаркой считают
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 10:21
    +1
    О себе бы подумали, а не о бешеной табуретке на другом конце географии.

    Не ровен час, Америка втянет в войну против Китая в "коалицию" - после той же Корейской войны и после Вьетнама Америка, утирая красные сопли, поняла, что воевать лучше всего "коалицией". Чтоб "не одна я в поле кувыркалась". "Побеждает команда, проигрывает один тренер" - в случае с Америкой всё ровно наоборот. Побеждает (только я что-то побед не вспомню) одна распрекрасная Америка, а обделываются жидко - так вся "коалиция" виновата.

    Снаряды и самим пригодятся хорошо.
    Это сейчас Америка "всех защитю, всех победю". А дойдёт дело до реальной драки? Да, ни дай бог, до ядерного оружия? Сидеть будут в своей Америке и молиться, чтобы у китайских, Кимовских или наших ракет керосину не хватило до Америки долететь. И в гробу они видали всех союзников - они войну развяжут, а дальше кто как может спасайтесь.

    Заработок на снарядах для Южной Кореи небольшой (а, в случае с Украиной, вобще чисто теоретический), пользы от похвалы из Вашингтона тоже материальной не предвидится. А вот самим без снарядов остаться - это запросто. Вон, Германия с Францией знают...
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 11:19
      0
      Цитата: Zoldat_A
      Не ровен час, Америка втянет в войну против Китая в "коалицию" - после той же Корейской войны и после Вьетнама Америка, утирая красные сопли, поняла, что воевать лучше всего "коалицией".

      Корейскую они выйграли это первое замечание.
      Второе замечание что обе эти войны они вели коалицией. Корейскую вообще под флагом ООН с одобрения сов.беза ООН.
  3. Сергей_Моряк
    Сергей_Моряк Сегодня, 10:38
    0
    ДАМ пригрозит передачей оружия КНДР, и южане одумаются)))