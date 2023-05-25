Российский посол: РФ и КНДР работают над переходом к расчетам в рублях

У нас есть немало возможностей даже в этих условиях нарастить товарооборот. Главное – установить систему расчетов в рублях, и мы над этим работаем

Сейчас Российская Федерация и Корейская Народно-Демократическая Республика работают над формированием новой системы расчетов в рублях. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол России в Северной Корее Александр Мацегора.По словам дипломата, данная мера поможет нарастить масштабы товарооборота между двумя государствами. Пока объемы двусторонней торговли весьма невелики. Периодически происходят разовые поставки товаров через КНР, но они незначительны.В то же время, наблюдается «ренессанс» во взаимоотношениях России с Северной Кореей, что обусловлено текущей мировой политической и экономической ситуацией. КНДР давно находится под санкциями Совета Безопасности ООН. Эти санкции в свое время разрушили существовавшую систему расчетов, негативно отразились на товарообороте и морской доставке грузов.- подчеркнул посол РФ в КНДР в интервью РИА Новости Сейчас наращивание связей России, в том числе и экономических, с Северной Кореей выгодно для обеих стран. В ноябре 2022 года было возобновлено грузовое сообщение между РФ и КНДР, теперь оно носит регулярный характер.Только за первый квартал 2023 года объем грузоперевозок через пограничный переход Хасан-Туманган составил 13 223 тонны грузов. Из России в КНДР было поставлено 4946 тонн пшеничной муки и 4309 тонн кукурузы. Эти поставки имеют важное значение для Северной Кореи, учитывая непростую ситуацию с продовольствием в этой стране.