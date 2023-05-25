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Российский посол: РФ и КНДР работают над переходом к расчетам в рублях

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Российский посол: РФ и КНДР работают над переходом к расчетам в рублях

Сейчас Российская Федерация и Корейская Народно-Демократическая Республика работают над формированием новой системы расчетов в рублях. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол России в Северной Корее Александр Мацегора.


По словам дипломата, данная мера поможет нарастить масштабы товарооборота между двумя государствами. Пока объемы двусторонней торговли весьма невелики. Периодически происходят разовые поставки товаров через КНР, но они незначительны.

В то же время, наблюдается «ренессанс» во взаимоотношениях России с Северной Кореей, что обусловлено текущей мировой политической и экономической ситуацией. КНДР давно находится под санкциями Совета Безопасности ООН. Эти санкции в свое время разрушили существовавшую систему расчетов, негативно отразились на товарообороте и морской доставке грузов.

У нас есть немало возможностей даже в этих условиях нарастить товарооборот. Главное – установить систему расчетов в рублях, и мы над этим работаем

- подчеркнул посол РФ в КНДР в интервью РИА Новости.

Сейчас наращивание связей России, в том числе и экономических, с Северной Кореей выгодно для обеих стран. В ноябре 2022 года было возобновлено грузовое сообщение между РФ и КНДР, теперь оно носит регулярный характер.

Только за первый квартал 2023 года объем грузоперевозок через пограничный переход Хасан-Туманган составил 13 223 тонны грузов. Из России в КНДР было поставлено 4946 тонн пшеничной муки и 4309 тонн кукурузы. Эти поставки имеют важное значение для Северной Кореи, учитывая непростую ситуацию с продовольствием в этой стране.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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17 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:47
    +12
    Срочно подкинуть Первому Товарищу Ыну наших инженеров по ракетной технике, нефти-газа-металла и продовольствия.
    Всё-равно торговать на мировых рынках не дают толком.
    ИМХО, я бы аккуратно всё же попросил корейских добровольцев на СВО на месте кое-кого. Пару полков. Получили бы доп опыт военных действий.

    зы У корейцев хороша дальнобойная артиллерия. Могли бы и поделиться в обмен на ресурсы.
    Калибры то наши. Или\и снарядов попросить подкинуть.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 09:53
      -2
      В России и так инженеров мало, судя по отсталости нашей техники. Нечего их Ыну ещё выдавать. Да и в будущем у него ракетно-ядерные игрушки хотелось бы всё равно забрать. А вот топлива и покушать ему дать вполне можно, да.
      Участие в СВО корейцам не нужно, и мы сейчас не имеем средств, чтоб их принудить к нему. Так что вооружённые силы КНДР туда ни под каким видом не поедут, я думаю. А добровольцев их пробовали собирать из арабов - никто не прискакал чего-то. Можно, конечно, попробовать с северными корейцами это обкатать, почему нет, но, думаю, результат будет тот же.
      Вот снаряды, коли у нас и правда с ними проблемы, с корейских складов вполне можно было бы начать закупать, да.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:54
        0
        Ну я ж не навсегда предлагаю отдать. так, малость посоветовать технически, подтолкнуть мысль корейскую конструкторскую.... В короткую так сказать командировку.
      2. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 10:08
        0
        Цитата: Тарелка
        Да и в будущем у него ракетно-ядерные игрушки хотелось бы всё равно забрать

        Чтобы "забрать" нужно дать безопасность, пока ее не предвидится. США - постоянный враг для как КНДР, так и для любой другой страны, желающей самостоятельно выбирать путь. Тренировка корейским военным тоже не повредит.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 10:22
          0
          Не, с ядерной дубинкой в истории добровольно рассталась только ЮАР. Больше таких крутых жестов никто не делал и вряд ли сделает, пока эта дубинка не перестанет быть актуальной.
          Сейчас Ким полезный союзник, но если-таки Штаты завалятся, то есть у меня большое подозрение, что он в лучшем случае будет себе на уме, а в худшем окончательно укатится в китайскую сферу влияния. А Китай нам другом в постамериканском мире очень вряд ли будет.
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 10:30
            0
            А Китай нам другом в постамериканском мире очень вряд ли будет.


            Так они нам и сейчас не сильно то друзья. Скорее ситуативные попутчики.
            1. Тарелка
              Тарелка Сегодня, 11:06
              0
              О чём и пишу. Сейчас они ситуативные попутчики, а в случае прихода постамериканского мира станут дай бог просто торговыми партнёрами - это было бы хорошо. А то и, глядишь, вообще решат, что теперь пора давить и Россию.
  2. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 09:52
    0
    Ренесанс, что и санкции сняли? Или как модно при нынешней власти, польза России ничто, жажда бабла все.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 10:07
      +1
      Нет никакого расчета в деньгах России и КНДР.- есть галимый бартер. Так как на денежные единицы обеих стран ничего и нигде не купить, кроме как в этих же странах. И эти денежные единицы сами страны могут напечатать столько, сколько угодно, и незачем их получать в обмен на проданные товары. Вот за золото, платину, паладий-да.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 10:41
        +1
        Цитата: Monster_Fat
        Нет никакого расчета в деньгах России и КНДР.- есть галимый бартер. Так как на денежные единицы обеих стран ничего и нигде не купить, кроме как в этих же странах.

        А что, товарно-денежные отношения подразумевают только прямой расчёт наличными бумажками? Выразить цену товара в рублях, перевести их по курсу, привязанному к золоту, в "корейские тугрики" и на эту сумму получить что-то из Кореи - это как-то противоречит тому, чему нас учил дедушка Карл при посредстве дедушки Фридриха?

        Кстати.
        Если бы по этой схеме (а до Бреттон-Вуда так и было) работала вся мировая торговля, то Америка со своими долгами, своей зелёной бумагой и суммарно 80% экономики, основанной на банках и сфере услуг, а не на реальном производстве, сама была бы сейчас попрошайкой.
        Ради того, чтобы этого не было, и был придуман Бреттон Вуд. А Ямайка нормальную мировую торговлю добила, окончательно подарив её Америке.
        В Бреттон Вуде всё, в принципе, та и задумывалось, но Америка знала, что делает, этого всем и наобещала. Но в 1971-м году просто "кинула" весь мир.
        Каддафи замахнулся на эту систему - так где сейчас тот Каддафи? Сил не хватило. И мы "главное мировое зло" для Америки из-за этого, а не из-за какой-то "демократии".
  3. Дедок
    Дедок Сегодня, 09:55
    0
    "Российский посол: РФ и КНДР работают над переходом... "
    что, канаву копают?
    или переход на национальные валюты для КНДР - должен быть другой - чем например с КНР или Индией??
    что за заголовки - автор ты вычитывай написанное ...
  4. air wolf
    air wolf Сегодня, 10:04
    +1
    Надеюсь наши верхние люди начнут нормальные взаимоотношения с КНДР, Кубой, Венесуэлой, Сирией, Ираном и др. дружественными нам странами и торговать желательно в рублях и потом посмотрим, что такое бумаги зеленые и др. цветов вражеских стран...
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:11
    0
    Санкции нужно признать незаконными и отменить их. КНДР в условиях постоянной угрозы нет других способов впечатлить цивилизованных кроме ЯО
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:29
    -1
    Бакс плачет? smile...................................
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:08
    +2
    наблюдается «ренессанс» во взаимоотношениях России с Северной Кореей
    Давно пора, как и отказаться полностью от санкций, которые были поддержаны нами в ООН в свое время. Необходимо дать возможность КНДР хоть немного вздохнуть посвободнее.
  8. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 11:13
    0
    Цитата: Тарелка
    Сейчас Ким полезный союзник, но если-таки Штаты завалятся, то есть у меня большое подозрение, что он в лучшем случае будет себе на уме, а в худшем окончательно укатится в китайскую сферу влияния. А Китай нам другом в постамериканском мире очень вряд ли будет.

    До постамериканского мира прежде всего надо дойти. Дорога ета займет много лет или десетилетиями.
    А до етого надо всех антиамериканских сил обединят. Если Сталин думал о постамериканском мире в 1941-45 когда еще бил жив рейх вполне мог войну проиграт.
  9. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 11:20
    0
    КНДР давно находится под санкциями Совета Безопасности ООН.

    Случайно не мы в СБ входим?