Глава Крыма заявил о шести сбитых вражеских беспилотниках

Попытки ВСУ атаковать близкие к зоне проведения СВО российские регионы в последнее время участились. Традиционно большинство вражеских атак осуществляется посредством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, прошедшей ночью противник попытался атаковать объекты на территории полуострова при помощи БПЛА, однако благодаря хорошей работе сил ПВО удалось отразить их атаки. Об этом Аксенов написал в своём телеграм-канале.
Глава республики уточнил, что были сбиты, а также посажены средствами РЭБ шесть дронов ВСУ. В результате атаки пострадавших нет, отметил Аксенов.
Об отражении атаки вражеских беспилотников прошедшей ночью также сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, силами флота удалось сбить два БПЛА и средствами РЭБ посадить несколько дронов.
С начала мая украинские беспилотники как минимум 7-8 раз совершали атаки на Крымский полуостров. Напомним, что уже давно ожидается украинское контрнаступление, главным направлением которого считается Крым. Возможно, противник прощупывает российскую оборону.
В связи с подобными событиями в Крыму и Севастополе уже давно действует желтый уровень террористической опасности.