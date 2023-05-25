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Военный эксперт сообщил об отступлении ВСУ с позиций к северо-западу от Артемовска

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Военный эксперт сообщил об отступлении ВСУ с позиций к северо-западу от Артемовска

Российские Вооруженные силы нанесли поражение украинским формированиям в районе к северо-западу от Артемовска. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.


В настоящее время продолжаются ожесточенные бои на флангах Артемовского направления. Позиции к северо-западу от Артемовска имеют важное значение для дальнейшего развития боевых действий на данном направлении.

В ходе активных действий подразделений ВС РФ, противник северо-западнее населенного пункта Артемовск понес критические потери в личном составе и вооружении на нескольких опорных пунктах. В связи с этим враг был вынужден покинуть свои позиции

- цитирует РИА Новости слова Марочко.

В то же время, Telegram-канал WarGonzo сообщает об активных атаках ВС РФ в районе Хромово (Артемовское), но без особых успехов. Кроме того, ВС РФ подвергли обстрелам позиции ВСУ в Белой Горе, Ступочках, Ивановском (Красном), Константиновке, Григоровке, Орехово-Василевке, Васюковке. По данным военкоров, ВСУ на данных участках активных действий не проводили.


По состоянию на утро 25 мая были зафиксированы активные боевые действия в Марьинке, где ВС РФ штурмуют удерживаемые украинскими формированиями позиции. Также ВС РФ пытаются прорваться к Первомайскому, но особых успехов нет и здесь. Наконец, обстреливались позиции украинских формирований в Новомихайловке, Победе, Красногоровке, Невельском и ряде других населенных пунктов.

В Луганской Народной Республике российские войска пытаются оттеснять украинские формирования в районе Белогоровки. ВС РФ предпринимали наступательные действия со стороны Масютовки, но особого успеха не добились. Артиллерия ВС РФ ведет огонь по позициям украинских формирований и на данном участке фронта.
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7 комментариев
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  1. Cooper
    Cooper Сегодня, 09:57
    +4
    Полностью пресечь - жёстко - все основные пути/средства доставки западных вооружений и тотально лишить укрорейх электричества. (Всем необходимым для этого Россия располагает). Всё! Война закончится падением нацистской украины практически сразу. Дело лишь в политической воле нашего руководства..
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 10:27
      -1
      Руководство приняло решение воевать до последнего украинца. am
  2. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 10:00
    0
    Telegram-канал WarGonzo сообщает об активных атаках ВС РФ в районе Хромово (Артемовское), но без особых успехов.

    Также ВС РФ пытаются прорваться к Первомайскому, но особых успехов нет и здесь.

    ВС РФ предпринимали наступательные действия со стороны Масютовки, но особого успеха не добились.

    Может я что то пропустил, но я не помню таких формулировок раньше.
    1. alexandr 66
      alexandr 66 Сегодня, 10:08
      -5
      Ну не хотят ребята воевать, не хотят гибнут не понятно за что. У укропа мотивация есть они считают это их земля. Поэтому только у Вагнера успехи, а в мо походу развал и саботаж причём на самом высоком уровне.
      1. леонидыч
        леонидыч Сегодня, 10:24
        -6
        Так и получается что кроме Вагнера ни у кого успехов нет. Может что то необходимо поменять или кого то. Имея превосходство почти во всём мы топчемся на месте. Уже больше года.
        1. alexandr 66
          alexandr 66 Сегодня, 10:44
          -5
          Вагнер, вдв, морпехи но их мало. А менять надо этих саботажников и тупиц в мо и гш. Это ж додуматься надо послать типа на охрану южного потока корабль разведчик вооружение которого 4 пулемёта , гибель которого оставила бы флот без ушей и глаз. ЧФ вообще с получение укропом ф16 будет заперт на базах из за гарпунов и постоянного нахождения разведчика НАТО в море. Нач штаба сухопутных войск командует зачисткой которой должен командовать максимум комполка. Видео видно что снято для понта , без рации оружия на виду у всех, стреляй не хочу. И как это все назвать дебелизм , саботаж, очковтирательство.
    2. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 10:52
      +1
      Цитата: Адриан28
      не помню таких формулировок раньше
      Может, это пишут поклонники Пригожина и критики МО?