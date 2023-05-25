В ходе активных действий подразделений ВС РФ, противник северо-западнее населенного пункта Артемовск понес критические потери в личном составе и вооружении на нескольких опорных пунктах. В связи с этим враг был вынужден покинуть свои позиции

Российские Вооруженные силы нанесли поражение украинским формированиям в районе к северо-западу от Артемовска. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.В настоящее время продолжаются ожесточенные бои на флангах Артемовского направления. Позиции к северо-западу от Артемовска имеют важное значение для дальнейшего развития боевых действий на данном направлении.- цитирует РИА Новости слова Марочко.В то же время, Telegram-канал WarGonzo сообщает об активных атаках ВС РФ в районе Хромово (Артемовское), но без особых успехов. Кроме того, ВС РФ подвергли обстрелам позиции ВСУ в Белой Горе, Ступочках, Ивановском (Красном), Константиновке, Григоровке, Орехово-Василевке, Васюковке. По данным военкоров, ВСУ на данных участках активных действий не проводили.По состоянию на утро 25 мая были зафиксированы активные боевые действия в Марьинке, где ВС РФ штурмуют удерживаемые украинскими формированиями позиции. Также ВС РФ пытаются прорваться к Первомайскому, но особых успехов нет и здесь. Наконец, обстреливались позиции украинских формирований в Новомихайловке, Победе, Красногоровке, Невельском и ряде других населенных пунктов.В Луганской Народной Республике российские войска пытаются оттеснять украинские формирования в районе Белогоровки. ВС РФ предпринимали наступательные действия со стороны Масютовки, но особого успеха не добились. Артиллерия ВС РФ ведет огонь по позициям украинских формирований и на данном участке фронта.