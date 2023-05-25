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Согласно последним опросам, Трамп с отрывом лидирует на президентских праймериз среди своих однопартийцев

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Согласно последним опросам, Трамп с отрывом лидирует на президентских праймериз среди своих однопартийцев

Согласно последним проведённым опросам в стране, экс-президент США Дональд Трамп обгоняет своих конкурентов-однопартийцев на президентских праймериз. Основным же соперником бывшего американского лидера стал губернатор Флориды, Рон Десантис, выдвинувший официально свою кандидатуру в президенты Соединённых Штатов от Республиканской партии. Об этом накануне сообщило международное агентство Associated Press (AP).


Таким образом, если бы выборы проходили на этой неделе, за Трампа свой голос готовы были бы отдать 69% избирателей среди сторонников ресрубликанцев, в то время как за Десантиса лишь 13%. Всё это явно указывает на то, что шансы у Десантиса оказаться в избирательном бюллетене довольно малы. Тройку эту замыкает 48-й вице-президент США Майк Пенс, занимавший эту должность в период президентства экс-хозяина Белого Дома – за него проголосовали бы лишь 6% поддерживающих республиканцев.

От Демократической партии свои кандидатуры для участия в президентских праймериз на данном этапе выдвинули действующий американский лидер Джо Байден, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, а также писательница Марианна Уильямсон.
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12 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:23
    +2
    Давай, Дональд, при!!! мы за тебя соскучились.... laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:32
      +2
      Даже если Донни прорвется в президенты после такой атаки на него - политический курс США по отношению к России вряд ли кардинально изменится.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 10:36
        +4
        политический курс США по отношению к России вряд ли кардинально изменится.

        А нам кардинально и не надо.. Достаточно чтобы Донни хоть чуток прикрутил крантик с баблом, да не так рьяно давил на гейропейцев..
        1. DenZ
          DenZ Сегодня, 11:25
          +1
          Гейропейцы и без США уже неплохо справляются с введением новых санкций и поставкой оружия. ВПК США надо ведь как -то зарабатывать.
      2. Brain_
        Brain_ Сегодня, 10:59
        0
        Хорошая динамика: очередной пожилой президент придёт к власти в США.
      3. ААК
        ААК Сегодня, 11:01
        0
        В отношении России - действительно курс Трампа вряд ли изменится, но важнее, что он высказывался о сокращении помощи бандерам и стремится плотнее завязаться с Китаем, Европу он также намерен оставить в прежней коленно-локтевой позиции
      4. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 11:01
        0
        Пусть Трамп берет в вице-президенты Десантиса. Выиграют)
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 11:05
      0
      Цитата: Mouse
      Давай, Дональд, при!!!

      Однако может повторить судьбу Кеннеди
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 10:25
    +4
    О душе уже надо думать - а они государством рулить рвутся.. А мы ещё над Леонидом Ильичом издеваться имели нахальство.. Да по сравнению с развалиной Байденом - товарищ Брежнев просто юный светоч разума был!!
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:44
    0
    Трампу и Десантису надо идти в паре: так у слонов есть шансы занять Белый Дом на три срока.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:49
    +1
    за Трампа свой голос готовы были бы отдать 69%
    Вот будет для демократов шок если Трамп, вопреки всем их стараньям, в следующем году выиграет выборы. В этом случае отыграется на них от всей души припоминая все неприятности, которые демократы ему доставили. От семьи Клинтонов и Байденов только перья должны полететь это при случае если дадут Трампу развернуться по полной.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:53
    0
    Трампу до выборов лучше в метро не спускаться, а костюмы примерять в примерочной только под видеокамерой, это же касается и нужников в общественных местах. А то не ровен час...