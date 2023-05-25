Согласно последним опросам, Трамп с отрывом лидирует на президентских праймериз среди своих однопартийцев

Согласно последним проведённым опросам в стране, экс-президент США Дональд Трамп обгоняет своих конкурентов-однопартийцев на президентских праймериз. Основным же соперником бывшего американского лидера стал губернатор Флориды, Рон Десантис, выдвинувший официально свою кандидатуру в президенты Соединённых Штатов от Республиканской партии. Об этом накануне сообщило международное агентство Associated Press (AP).Таким образом, если бы выборы проходили на этой неделе, за Трампа свой голос готовы были бы отдать 69% избирателей среди сторонников ресрубликанцев, в то время как за Десантиса лишь 13%. Всё это явно указывает на то, что шансы у Десантиса оказаться в избирательном бюллетене довольно малы. Тройку эту замыкает 48-й вице-президент США Майк Пенс, занимавший эту должность в период президентства экс-хозяина Белого Дома – за него проголосовали бы лишь 6% поддерживающих республиканцев.От Демократической партии свои кандидатуры для участия в президентских праймериз на данном этапе выдвинули действующий американский лидер Джо Байден, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, а также писательница Марианна Уильямсон.