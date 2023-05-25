Советник командования ВСУ, опубликовавшая фото с главкомом Залужным, признала, что оно не новое

Украинская волонтер и советник командования сухопутных войск Украины Алена Шевцова, опубликовавшая накануне в одной из западных соцсетей свою фотографию с главкомом ВСУ Валерием Залужным, признала, что снимок был сделан до появления информации о его тяжелом ранении, а именно 2 мая текущего года.Ранее, в момент публикации снимка, советник украинского командования утверждала, что он свежий, и одной из целей публикации является опровержение появившейся информации о тяжелом ранении главкома ВСУ. Однако непосредственно сразу после публикации начали появляться скриншоты аналогичной публикации, сделанной 2 мая, на которой Шевцова и Залужный позируют на фото в той же одежде и на том же фоне.Украинские власти пытаются отрицать появляющуюся информацию о тяжелом ранении главкома Залужного. Киевскому режиму пытаются в этом подыграть также и их западные кураторы, заявлявшие о якобы участии Залужного в совещаниях с командованием НАТО.В то же время, уже практически нет сомнений в том, что Залужный как минимум временно утратил дееспособность вследствие ранения. Судорожные попытки скрыть любую информацию, касающуюся ранения главкома ВСУ, лишь подтверждают то, что он находится в больнице в тяжелом состоянии.Ранее сообщалось, что главком ВСУ получил закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные осколочные ранения в результате нанесения ракетного удара по командному пункту украинской армии. Вследствие полученного ранения Залужный утратил способность исполнять свои должностные обязанности.