Военное обозрение
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Советник командования ВСУ, опубликовавшая фото с главкомом Залужным, признала, что оно не новое

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Советник командования ВСУ, опубликовавшая фото с главкомом Залужным, признала, что оно не новое

Украинская волонтер и советник командования сухопутных войск Украины Алена Шевцова, опубликовавшая накануне в одной из западных соцсетей свою фотографию с главкомом ВСУ Валерием Залужным, признала, что снимок был сделан до появления информации о его тяжелом ранении, а именно 2 мая текущего года.




Ранее, в момент публикации снимка, советник украинского командования утверждала, что он свежий, и одной из целей публикации является опровержение появившейся информации о тяжелом ранении главкома ВСУ. Однако непосредственно сразу после публикации начали появляться скриншоты аналогичной публикации, сделанной 2 мая, на которой Шевцова и Залужный позируют на фото в той же одежде и на том же фоне.

Украинские власти пытаются отрицать появляющуюся информацию о тяжелом ранении главкома Залужного. Киевскому режиму пытаются в этом подыграть также и их западные кураторы, заявлявшие о якобы участии Залужного в совещаниях с командованием НАТО.

В то же время, уже практически нет сомнений в том, что Залужный как минимум временно утратил дееспособность вследствие ранения. Судорожные попытки скрыть любую информацию, касающуюся ранения главкома ВСУ, лишь подтверждают то, что он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ получил закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные осколочные ранения в результате нанесения ракетного удара по командному пункту украинской армии. Вследствие полученного ранения Залужный утратил способность исполнять свои должностные обязанности.
Автор:
Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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22 комментария
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:24
    +5
    Зеле полегчало - конкурент уже не конкурент. Теперь клоун может не переживать за свою должность укрофюрера.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 11:05
      0
      Зеле полегчало - конкурент уже не конкурент. Теперь клоун может не переживать за свою должность укрофюрера.

      Мне кажется Зеля сейчас мечтает "спрыгнуть с подножки".
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 12:11
        +1
        Цитата: Бывший солда
        Мне кажется Зеля сейчас мечтает "спрыгнуть с подножки".

        Нееее,еще дачку в Италии не достроил .Тут была не давно целая статья
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 11:50
      0
      Теперь вся клоунская команда с Банковой и "окрестностей", включая ведущего клоуна бродящего шапито киевских бандеро - нацикорв, "переживать" не только за "должности", но и за себя - любимых, каюдый день, с утра до ночи будут...

      Ведь и этому исполнительному директору, он же - главный клоун шапито, никто и никогда, никаких гарантий безопасности от "случайных" прилётов не давал...

      Тем более, что "петляет" он по своим маршрутам, достаточно интенсивно и хаотично. И российскую сторону о своём, даже возможном, месте пребывания, никогда заранее не информирует...

      Так что, если Москва когда-то и кому-то, некие, гипотетические, негласные "гарантии" его "неприкосновенности" и давала, то с неё ни за какие "нарушения слова" спроса нет...

      Ведь, в случае чего, "отгружали" не по клоуну. А он, возьми, и нас не информируя, неожиданно, в это месте и "окажись"...

      Вот, полагаю, что как-то так, теперь рассуждать о его "перспективах" стоит...
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:26
    -2
    старое... новое.... и ??? request в чем новость?
  3. Донна_Роза_дАльвадорес
    Донна_Роза_дАльвадорес Сегодня, 10:28
    +2
    Советник командования сухопутных войск? Она? Ну да, ну да...
    1. Комментарий был удален.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:30
    +4
    Думаю украинцы сами в темную слили координаты по Залужному , его ВКС РФ ушатали , а сейчас делают вид , что вот мы не верим в "русские фейки" и взбрасывают какой то очевидный флуд , хотя сами все давно уже знают и Зеленский с Кирюхой Будановым потирают руки.
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:38
    0
    Всё, что знаем о ситуации - опять же на уровне слухов, муссируемых в СМИ, в наших, и в украинских.
    Вполне возможны варианты, что его вообще нет в живых. Или, что его "прикрыли" СБУ за слишком ретивые высказывания. Или - решил свалить подальше из Украины, пока ещё была возможность
    Всё, что угодно
    Слухи - они и есть слухи, смысла их обсуждать - вообще никакого
    1. Радмила_Бейнарович
      Радмила_Бейнарович Сегодня, 10:42
      +1
      Бывают слухи основанные на очевидных фактах. Обсуждайте факты.
    2. aleks.29ru
      aleks.29ru Сегодня, 11:27
      0
      Да после операции он, по смене пола. Отлеживается...
  6. Радмила_Бейнарович
    Радмила_Бейнарович Сегодня, 10:40
    +2
    Черная рамка на фото есть? Или с этими необходимыми деталями решили повременить?
  7. Master2030
    Master2030 Сегодня, 10:40
    +1
    Как бы там ни было по таким фоточкам не скажеш что Американский(За...Лужный) аки Жуков засыпает над картами боевых действий. Странная это война.
    Centerum censo Washingtonium delendam esse
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:47
    +1
    Совсем видно всё плохо: Залужный собрался к воротам Петра и Павла.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 10:54
      0
      Залужный собрался к воротам Петра и Павла.

      Ну да, если по пути в загон к Мефистофелю не попадёт.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:12
      0
      Да и попутного ему..Ветра,пониже спины...
  9. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 10:54
    +5
    уже пишут что вывод из строя за.. лужного повлиял на начало контрнаступа, а нам тут всякие прокремлевские икспёрды впаривали что уничтожение верхушки укрорейха и в частности киевского клоуна ни как не повлияет на ход событий, а получается что личность все же имеет значение
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 10:58
      +2
      а получается что личность все же имеет значение

      Конечно имеет! А если вместо "Ельцин-центра" сделать музей современной войны (в котором и этапы СВО разложить на всеобщее обозрение) то вообще дела начнут налаживаться yes
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 11:33
        0
        Что-то в этом есть, но военные знания и опыт, всё же, не для всеобщего обозрения.
    2. alexmach
      alexmach Сегодня, 12:19
      0
      уже пишут что вывод из строя за.. лужного повлиял на начало контрнаступа

      А в каком месте он повлиял то? Контрнаступ вроде ж начался. Именно так как его описывали и именно тогда.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:58
    +1
    Вот к чему приводят желания покататься на танке по Красной площади. Это он еще до СВО возжелал.... Вот и думай, что лучше, журавль в небе или утка под кроватью.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:00
    +2
    Вследствие полученного ранения Залужный утратил способность исполнять свои должностные обязанности.
    И скоро это будут вынуждены признать в Киеве официально. Кто следующий?
    Цитата: Иезекиль 25-17
    Залужный собрался к воротам Петра и Павла.
    К каим воротам, а тем более с апостолом Петром (хотя в православии принято считать, что у ворот Рая стоит архангел Михаил вооруженный мечом). У него одна дорога - в Ад.
  12. sdivt
    sdivt Сегодня, 11:46
    0
    Цитата: rotkiv04
    уже пишут что вывод из строя за.. лужного повлиял на начало контрнаступа, а нам тут всякие прокремлевские икспёрды впаривали что уничтожение верхушки укрорейха и в частности киевского клоуна ни как не повлияет на ход событий, а получается что личность все же имеет значение

    Всё дело в вашем собственном взгляде на вещи, в ваших приоритетах, в том, как именно вы расставляете акценты.
    Можно написать так, как вы и написали
    А можно и наоборот:
    "нам тут всякие икспёрды впаривают" (с) , что вывод из строя Залужного повлиял на начало контрнаступления, но Залужный исчез из виду не более месяц назад, а контрнаступление анонсируется ещё с зимы, и так и не началось, так что "уничтожение верхушки укрорейха" (с) практически ни на что не влияет!"

    Так что всё зависит от ваших собственных взглядов на вещи)