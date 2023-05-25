ЧВК «Вагнер» начала вывод своих подразделений из освобожденного Артемовска

До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции, боекомплекты, всё — включая сухпаек, военным

В настоящее время подразделения ЧВК «Вагнер» постепенно начали выходить из Артемовска, который ранее был освобожден бойцами компании при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.Куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утверждает, что вывод «оркестра» из города должен завершиться к 1 июня 2023 года. Позиции в освобожденном Артемовске будут переданы военнослужащим регулярной армии, а сами «музыканты» отправятся на отдых и переобучение в тылу.- заявлял ранее Пригожин.По утверждению Пригожина, предстоит также восстановление получившей повреждения в ходе боевых действий военной техники. Артемовск, напомним, был освобожден к 21 мая 2023 года. Именно такая дата фигурирует в официальной информации Министерства обороны Российской Федерации.Интересно, что Пригожин пообещал оставить российской армии двоих бойцов ЧВК «Вагнер», сыгравших ключевую роль в освобождении Артемовска. Кто эти люди, какие должности занимали в компании и в чем уникален их боевой опыт, куратор ЧВК пояснять не стал.Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в Артемовск прибыли сотрудники МВД ДНР. Кроме того, ожидается в ближайшей перспективе и начало работы в освобожденном городе гражданских служб, в том числе спасательных подразделений.