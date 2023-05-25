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ЧВК «Вагнер» начала вывод своих подразделений из освобожденного Артемовска

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ЧВК «Вагнер» начала вывод своих подразделений из освобожденного Артемовска

В настоящее время подразделения ЧВК «Вагнер» постепенно начали выходить из Артемовска, который ранее был освобожден бойцами компании при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.


Куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утверждает, что вывод «оркестра» из города должен завершиться к 1 июня 2023 года. Позиции в освобожденном Артемовске будут переданы военнослужащим регулярной армии, а сами «музыканты» отправятся на отдых и переобучение в тылу.

До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции, боекомплекты, всё — включая сухпаек, военным

- заявлял ранее Пригожин.

По утверждению Пригожина, предстоит также восстановление получившей повреждения в ходе боевых действий военной техники. Артемовск, напомним, был освобожден к 21 мая 2023 года. Именно такая дата фигурирует в официальной информации Министерства обороны Российской Федерации.

Интересно, что Пригожин пообещал оставить российской армии двоих бойцов ЧВК «Вагнер», сыгравших ключевую роль в освобождении Артемовска. Кто эти люди, какие должности занимали в компании и в чем уникален их боевой опыт, куратор ЧВК пояснять не стал.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в Артемовск прибыли сотрудники МВД ДНР. Кроме того, ожидается в ближайшей перспективе и начало работы в освобожденном городе гражданских служб, в том числе спасательных подразделений.
Использованы фотографии:
https://vk.com/wagner_svo
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41 комментарий
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:36
    -6
    «музыканты» отправятся на отдых и переобучение в тылу.

    Придать музыкантам в подчинение военнослужащих ВС РФ в количестве примерно 3:1, а музыкантов назначить на руководящие должности от взводного до генералов.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 10:40
      +8
      Пригожин четко указал, что набрал личного состава состава 50000 из зк, из них потеряно 10000 безвозвратно(Убиты) и десять тысяч штатных сотрудников ЧВК Вагнер погибли, выполняя свой воинский долг. А у Всу потери идут от 50 000. Восемь поллновесных бригад с приданными и поддерживающими подразделениями. Это только то, что укровермахт успел вывести. Респект Вагнеру и его бойцам.
      1. мерцание
        мерцание Сегодня, 10:59
        -13
        Куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утверждает
        Интересно, как долго он еще будет оставаться куратором Вагнера?
        Будут ли еще тайные "спонсоры" выделять такие огромные деньги под Пригожина или Пригожин уже ВСЕ ?

        За месяц только зарплата бойцов Вагнера составляет около 10 млрд. рублей. А еще есть премиальные, за ранение, за гибель, плюс Пригожин уверяет, что у него свои спутники, ПВО, артиллерия, авиация (он же не врет?). А годовой оборот его фирмы около 8 млрд. рублей.
        За все время боев приблизительные затраты Вагнера исчисляются сотнями млрд рублей.

        Вопрос: откуда у Пригожина такие деньги?!
        Наверное кто то дает.
        И кто у нас такой меценат?
        Такие деньги могут давать только под развал России.
        Похоже задача Пригожина была (через успехи на фронте) замкнуть на себя энергию патриотов и направить ее на власть, т.е поднять мятеж.
        Вот только что то не срослось, при этом деньги уже потрачены, а это ни много ни мало а сотни млрдов рублей.
        Так что Пригожину придется держать ответ перед ... олигархами- прозападниками.
        А то уж как то не кошерно получается:
        на кагаловские деньги Вагнер громил кагаловский проект на Украине Вряд ли это олигархам понравится.
        Короче, Пригожин и власти нагрубил и деньги олигархов спустил. bully
        1. kasy
          kasy Сегодня, 11:06
          +2
          опять ты здесь, в кащенко день открытых дверей или в палату интернет провели? Вагнеры в африке зарабатывают, олигархи тут ни при чем, шапочку из фольги надень
          1. ЛМН
            ЛМН Сегодня, 11:35
            0
            Цитата: kasy
            опять ты здесь, в кащенко день открытых дверей или в палату интернет провели? Вагнеры в африке зарабатывают, олигархи тут ни при чем, шапочку из фольги надень

            Олигархи как раз причём. Они взносы делают.Просто офишировать это не хотят.Сам Пригожин об этом говорил.
        2. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 11:09
          +1
          Похоже задача Пригожина была (через успехи на фронте) замкнуть на себя энергию патриотов и направить ее на власть, т.е поднять мятеж.

          А может Пригожин и есть прямой представитель этой власти ? Как вам такое ? И власть его руками решает специфические задачи. По моему так вернее, в противном случае "Вагнеров" просто бы похоронили в Артёмовске поверти возможностей для этого было предостаточно.
        3. monetam
          monetam Сегодня, 11:10
          -2
          у него свои спутники, ПВО, артиллерия, авиация (он же не врет?)
          - врет. Он еще и про десятки, если не сотни иностранных европейских наемников в своих рядах говорил - и которых никто никогда не видел. На самом деле просто цену себе набивает, а точнее не себе, а своим интервью, что бы воспринимали ещё солиднее, как будто того что есть - недостаточно.
          1. Piramidon
            Piramidon Сегодня, 11:34
            +4
            Цитата: monetam
            как будто того что есть - недостаточно

            Конечно недостаточно. Чем больше рекламы, тем больше заявок на контракты с ЧВК и тем больше денег. Они же не только в Бахмуте воюют, а в любой стране, с которой подпишут контракт. И воюют не за "спасибо" и не за часы с надписью от Шойгу.
        4. Zorro21
          Zorro21 Сегодня, 11:25
          +4
          Цитата: мерцание
          И кто у нас такой меценат?

          Странный вопрос. Естественно, что деньги от правительства РФ. Порядок финансирования он и в Африке такой же. Может и есть какие еще спонсоры, но их доля наверняка небольшая и раскрывать себя они точно не будут. Главное соглашения конечно с Мин.обороной и там учтено все, от патронов до спутников и даже артиллерийские бригады переданные во временное подчинение. То о чем говорил Пригожин с нехваткой боеприпасов, это конечно нарушение контракта. За это может кого и оштрафуют в МО РФ после пары лет арбитражного суда, хотя по факту это предательство и должностные лицы должны нести уголовную ответственность или за халатность повлекшую смерть или за измену Родине . Вот только жизни наших бойцов уже к сожалению не вернуть, да и выводы сейчас ни кто делать не будет. А значит опять будут неоправданные потери.
        5. Cap
          Cap Сегодня, 11:28
          +2
          За месяц только зарплата бойцов Вагнера составляет около 10 млрд. рублей.

          А годовой оборот его фирмы около 8 млрд. рублей.

          За все время боев приблизительные затраты Вагнера исчисляются сотнями млрд рублей.

          Вы понимаете, о чем пишите? )))))
          Это означает, что ваша зарплата 100 рублей в месяц, при этом, оборот 80 рублей в год, а все затраты вашей семьи за год, 1 млн рублей)))))))) зарплата за месяц не может быть больше годового ОБОРОТА)))
          1. frog
            frog Сегодня, 11:46
            +1
            Вы понимаете, о чем пишите? )))))

            А зачем? вы сейчас еще предложите и посчитать laughing
        6. bk316
          bk316 Сегодня, 11:33
          0
          Интересно, как долго он еще будет оставаться куратором Вагнера?
          Будут ли еще тайные "спонсоры" выделять такие огромные деньги под Пригожина или Пригожин уже ВСЕ ?

          Не дождетесь.
        7. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 11:51
          0
          Будут ли еще тайные "спонсоры" выделять.....

          ....деньги на Ваши конспирологические экзерсисы?
      2. vet
        vet Сегодня, 11:04
        +4
        О таком соотношении потерь говорит только ... Пригожин! И
        эти его слова ничем и никем подтверждаются. Вот когда официальные данные будут опубликованы, сверенные с данными украинской стороны - тогда будет другой разговор. А пока вспоминается ответ сексопатолога из анекдота: Ваш сосед говорит, что может 10 раз за ночь? И Вы тоже говорите, что можете.
        1. frog
          frog Сегодня, 11:54
          0
          Безусловно. вы правы. Но маленький вопрос - это только Пригожина, барыги, касается? А вот приснопамятный Мурз говорит, что какие-то прям вот лимиты на расход снарядов, что в их гвардейских корпусах, что в прочей армии.... Какие-то прям вот так себе лимиты.... И сразу как-то "снарядный голод" вспоминается, из ПМВ.... А другие говорят, что вся оборонка работает так, что прям вот пятилетку в четыре года в три смены за себя и за того парня и у аримии прям вот все есть. И кто из них врет? А вот противная сторона говорит, что снарядный город у них, и клятые москали прям вот заваливают снарядами... И кто врет? Совсем набившую оскомину про собирание всем миром мобилизованных на войну и разговоры еще за пару месяцев до этого упоминать не будем, как надоевшие.... Так кто врет? Как по мне - все. В разном и по-разному, но врут. Но есть нюанс))) Вранье продавца шаурмы в ларьке и вранье, пардон, какого-нито генерала - эт, как по мне, несколько разное вранье....
  2. Радмила_Бейнарович
    Радмила_Бейнарович Сегодня, 10:38
    +10
    Оркестранты это лучшая в мире штурмовая пехота равной которой нет! Здесь надо понимать,что ЧВК Вагнер ЧВК лишь от части. Это детище Кремля.
    1. vet
      vet Сегодня, 10:59
      +1
      Боюсь, больше пиара здесь. Сами посудите: сейчас набирают туда кого попало, многие - ни дня не служили, зато сидели, и в тюрьме вряд ли активно занимались спортом или тренировались в стрельбе из АК или гранатомета. Контракт - 6 месяцев, две-три недели подготовки -и, вуа-ля! Из сброда получились супермены! Кто из адекватных людей может в такое поверить?
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 11:39
        +2
        многие - ни дня не служили, зато сидели, и в тюрьме вряд ли активно занимались спортом или тренировались в стрельбе из АК или гранатомета.

        Взгляд чисто гражданского человека.
        Скажите честно Вы служили?
        Намек: в СССР хватало месяца , что бы подготовить рядового артиллериста для войны в горах и 3 месяцев для подготовки командира орудия. Это при всех замутах типа погрузок, разгрузок, прополок , шагистики и изучения уставов. Дело не в сроках, а мотивации и организации.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:40
    +6
    Музыкантам отдых необходим. Очень трудную работу выполнили. Надеюсь ВС РФ справятся с поставленными задачами.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 10:46
    -3
    С учётом травли в СМИ Пригожина и Вагнера,возможно что назад на передовую они больше не вернутся-их туда просто не пустят...
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:55
      -1
      Цитата: Бережливый
      на передовую они больше не вернутся-их туда просто не пустят...

      Пригожин вполне может повторить судьбу Стрелка.
    2. frog
      frog Сегодня, 11:59
      0
      Возможно. Но второй раз в пальмиру вроде пустили wink Прецедент вроде как есть.....
  5. Андрей Великолепный
    Андрей Великолепный Сегодня, 10:48
    +6
    Константина Долгова уволили за его интервью с Пригожиным (((

    Видимо припекло у компашки «Шойгу и племянники» !!!
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 11:11
      +7
      Мне вчера за упоминание интервью Пригожина на этом сайте прилетело 20 минусов при 4 плюсах. А вы говорите "Шойгу". Люди не хотят слышать информацию, которая им не нравится, какая бы правдивая она ни была. Поэтому и проблемы у нас всюду.
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 11:42
        +2
        Люди не хотят слышать информацию, которая им не нравится, какая бы правдивая она ни была.

        Это физиология. По Павлову.
        Но знаете чем отличается нормальный человек от дура ка?
        Нормальный все равно слышит, хоть это ему и не нравится. Ду рак даже и не пытается услышать.
        Количество дураков - вот корень наших проблем.
        Радует только, что у наших врагов дураков еще больше.
        1. invisible_man
          invisible_man Сегодня, 11:47
          0
          Вчера не выдержал и тоже помянул дураков, прилетело замечание от модератора)
  6. ВлР
    ВлР Сегодня, 10:54
    +5
    Уголовникам, которые были набраны а тюрьмах по контракту и
    ещё не демобилизовались, служба в тылу будет засчитываться в счёт 6 месяцев? И потом - полученные в лагерях подготовки навыки они будут использовать не против ВСУ-шников, а против граждан России в криминальных "бригадах"?
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:03
      -9
      Блин, платят вам что-ли за мерзкие комменты? Да в России разница между законопослушными гражданами и уголовниками только в том, что первых ПОКА ЕЩЁ не посадили, ибо принцип "был бы человек, а статья найдётся" пока никто не отменял. И не забывайте - совсем недавно половина страны сидела, в том числе и выдающиеся люди, ставшие великими изобретателями, конструкторами, грамотными руководителями. Короче, либо думайте, что говорите, либо идите дальше мешки не ворочать.
      1. vet
        vet Сегодня, 11:14
        0
        принцип "был бы человек, а статья найдётся" пока никто не отменял

        Собачья чушь, придуманная в перестроечном "Огоньке" Коротича. Когда нужно было выполнять заказ по очернению СССР и не стеснялись писать откровенный бред вроде "полстраны сидели - полстраны охраняли".
      2. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 11:17
        +6
        совсем недавно половина страны сидела, в том числе и выдающиеся люди, ставшие великими изобретателями, конструкторами, грамотными руководителями.

        Ну, не половина, и далеко не по тем статьям, за которые "заехали в хату" эти чуваки из "Вагнера" :) Тот же Королев мотал срок не за изнасилование и не за разбойное нападение :)
        1. Вождь_Бармалеев
          Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:49
          0
          и далеко не по тем статьям, за которые "заехали в хату" эти чуваки из "Вагнера"

          В ЧВК Вагнер есть много бойцов из Новосибирска. Я принимал непосредственное участие в медосвидетельствовании лиц, желающих заключить контракт и искупить свою вину. Так вот из всего контингента, допущенного к медкомиссии не было НИ ОДНОГО НАСИЛЬНИКА И УБИЙЦЫ - это всё выдумки ЦИПСО. Абсолютно нормальные мужики, умеющие в отличии от "законопослушных" мыслить быстро и нестандартно. Так что не надо сказки ретранслировать.
      3. bk316
        bk316 Сегодня, 11:43
        0
        Да в России разница между законопослушными гражданами и уголовниками только в том, что первых ПОКА ЕЩЁ не посадили, ибо принцип "был бы человек, а статья найдётся" пока никто не отменял.

        Сидели?
        недавно половина страны сидела,

        Вот пример того о чем я писал.
        Только еще хуже.
        Человек не просто не слышит, того что не хочет .
        Он выдумывает и верит в то что хочет слышать.
        Сереженька половина это 70 миллионов. А при СССР за 100.
        Кто бы их охранял и кормил, кто бы в армии служил, а в КГБ, а дети тоже сидели (их процент был гораздо выше )?
        Как называется человек который сознательно повторяет глупости ?
        1. Вождь_Бармалеев
          Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:09
          0
          Вовочка, в разговорном языке под словом "половина" понимается некая статистически значимая часть. Я в курсе, что половина не может быть меньшей или большей, но большая половина населения это не считает значимым и продолжает использовать устоявшуюся словесную форму. Радует одно, что после того как Вовочка поумничал - Вовочке полегчало.
    2. Gpn27
      Gpn27 Сегодня, 11:10
      +1
      Оркестру запретили набирать зэков в начале года. 6-месячные контракты с теми кого успели набрать в последний момент заканчиваются в июне 2023 года. О какой зарплате в тылу Вы говорите? Большая часть зк уже на свободе и криминальных бригад не замечено.
    3. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 11:19
      +2
      Ну будут - вернуться обратно, но им дали шанс вернуть долг обществу.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:58
    +2
    Ну а украинцы продолжают "держать Бахмут" в телеграмме , твиттере и фейсбуке. wassat
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:13
    0
    Чем замещать то будем?
    Потому как чубатые нацисты наверняка попробуют контратаковать.
    1. igorlvov
      igorlvov Сегодня, 11:25
      +2
      Сергей Хуженетович скоро всем расскажет
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 11:46
      0
      Не стоит переживать, у нас мощные Вооружённые Силы. Вот, посмотрите сами:

  9. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 11:55
    0
    Пригожин четко указал, что набрал личного состава состава 50000 из зк, из них потеряно 10000 безвозвратно(Убиты) и десять тысяч штатных сотрудников ЧВК Вагнер погибли, выполняя свой воинский долг.

    Ето уже похоже на правду хотя в безвозвратние потери в ЧВК вероятно и те которие закончили контракт, а не только убитие. Но 20 тисяч безвозвратние потери за семь месяцев, хотя и далеко от 100 тисяч Байдена, но весьма сериозние потери. У ВСУ они по меньшей мере не меньше и только в Артемовске.
    На других фронтах украинские потери тоже не меньше чем русские.
    Так что недалеко тот момент когда для Украину потери будут уже нестерпимие. Никакое наступление у них не будет, а только надежда удержат фронт еще несколько месяцев и смена власти в России.
  10. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 11:59
    0
    Цитата: мерцание
    Вопрос: откуда у Пригожина такие деньги?!

    Заказчиком "работ" на террористическом образовании украина - видимо выступает МО РФ. А чем лучше выполняется работа - тем больше должна быть заработная плата. И за больший риск - тем более.