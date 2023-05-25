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Представитель ГУР Украины: Мы не знаем, откуда у вторгшихся в Белгородскую область диверсантов взялась американская техника

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Представитель ГУР Украины: Мы не знаем, откуда у вторгшихся в Белгородскую область диверсантов взялась американская техника

Украинские власти продолжают открещиваться от причастности к террористической акции, которую 22 мая провели диверсанты, вторгшиеся с территории Украины в Грайворонский округ Белгородской области. В результате действий диверсантов, захвативших несколько сел, погиб один мирный житель и были ранены тринадцать гражданских, повреждено не менее 500 строений в нескольких населенных пунктах.


В ходе объявленной в регионе контртеррористической операции диверсанты, которых в Киеве поспешили окрестить «русскими повстанцами», были частично уничтожены российскими силовиками и военными. Кроме того, отступая, боевики бросили несколько единиц военной техники американского производства, часть из которой была сожжена, другая оказалась в исправном состоянии.

В Вашингтоне заявили, что не владеют информацией, каким образом американская военная техника оказалась в руках членов националистических бандформирований, не относящихся к регулярной украинской армии. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил в среду, что Белый дом не санкционировал и не получал запросов от украинских властей на передачу американских вооружений каким-либо военизированным группам. Он также выразил сомнения по поводу российских сообщений и фотографий, на которых показаны транспортные средства американского производства.

Продолжают оправдываться и в Киеве. На этот раз представитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк заявил изданию Politico, что не знает, откуда у боевиков, вторгшихся в Белгородскую область, взялась американская техника. По его словам, вся военная помощь Запада используется по назначению исключительно для нужд ВСУ и официальных силовых структур Украины.

Каждая пуля отслеживается не только нами, но также нашими западными союзниками

— рапортовал Черняк, одновременно признав, что ГУР поддерживает контакты с нерегулярными вооруженными формированиями.

Своим заявлением представитель украинской военной разведки, сам того не подозревая, фактически «подставляет» своих заокеанских кураторов. Ведь в Белом доме и Пентагоне неоднократно заявляли, что полностью контролируют процесс распределения военной помощи Украине. Мол, все, вплоть до последнего патрона, доходит до ВСУ на передовой. Для учета и контроля Минобороны США даже содержит целый штат инспекторов в Киеве. Получается, что либо плохо работают американские контролеры, либо киевские власти просто-напросто их обманывают.

Хороший повод для членов Республиканской партии в палате представителей Конгресса США в очередной раз уличить администрацию Байдена в отсутствии реального контроля за распределением многомиллиардной военной помощи Украине.
Автор:
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18 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 11:52
    +2
    Техника передавалась не "русским повстанцам", а ВСУ, тогда с них и спрос. А вообе это, конечно глумление с украинской стороны о "непричастности", примерно такое же, как Байден рассказывал о том, что он не знает, кто взорвал Северный поток"
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:00
      +2
      А я, в отличие от "представителя ГУР", знаю...
      1. кредо
        кредо Сегодня, 12:13
        0
        Цитата: ABC-schütze
        А я, в отличие от "представителя ГУР", знаю...

        И я знаю. И даже знаю из какой области Украины они осуществили прорыв на территорию России.
        Какие мы всё-таки умные. good Надо бы МО РФ просветить ГУР о наших знаниях.
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 11:56
    -2
    диверсанты, которых в Киеве поспешили окрестить «русскими повстанцами», были частично уничтожены

    Уничтожили 70 диверсантов, и это - "частично", а не "в подавляющем большинстве". Сколько же их было? Голов 150-200? На чём же такая толпа добиралась, вроде техники под такое число диверсантов там не замечено. Или журналисты эпохи ЕГЭ не в курсе, что "частично" как правило обозначает "меньшая часть"?
    1. Володин
      Володин Сегодня, 12:02
      0
      Цитата: Аль Манах
      , вроде техники под такое число диверсантов там не замечено.

      Два MaxxPro - это уже два расчёта по 10 человек. 6-7 Хаммеров и Хамви - ещё как минимум 35-40 человек. Плюс Спартаны, танк и прочее (включая пикапы)
    2. AVA77
      AVA77 Сегодня, 12:18
      0
      Сколько их там было,
      причастные знают,
      Не согласен выложи видео.
      В киеве за это срок
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:58
    +2
    Посмотришь этот шабаш, послушаешь полосатых и хероев, такое впечатление, что идет соревнование между идиётами. Все вокруг и всё знают и понимает, только эти пыжатся, я, не я, и корова не моя. Навеяло из "Нашей Рашы" - Миша Галустян - Г-вно, а кто это сделал?!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:09
      +1
      Удыбнуло,про "каждая пуля контролируется"..... yes
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:00
    +1
    Страна чудес ! Откуда на границе с РФ взялось подразделение с украинскими нашивками и вооружено по стандартам НАТО ,не понятно .Ветром надуло ?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:00
    0
    вся военная помощь Запада используется по назначению исключительно для нужд ВСУ и официальных силовых структур Украины.
    А коль так, то это подтверждает принадлежность вторгшихся формирований к одной из официальных структур. А то он не знает откуда у них взялась американская техника.
  6. spirit
    spirit Сегодня, 12:01
    +1
    либо киевские власти просто-напросто их обманывают.

    Да ничего никому не будет!
    Все прекрасно понимают что этими заявлениями тролят МОРФ со своими танками из военторга на Донбассе до 2022года.Они играют на той же самой волынке.Коль сами этот цирковой номер "их тут нет из военторга" придумали , нужно было и думать как этому противостоять если тебя начнут бить той же лопатой. request
  7. Новик225
    Новик225 Сегодня, 12:07
    +2
    ага.. откуда у них техника не знают, и откуда артиллерийская и ракетная поддержка с территории Украины - тоже понятия не имеют...
    удивляет не столько привычка Украины врать, как тупость этого вранья! И Соледар до сих пор защищают и Залужный жив и здоров, и ЗАЭС обстреливают Российские войска... :)))
  8. Самолет_Юнкерс
    Самолет_Юнкерс Сегодня, 12:08
    +1
    скорее всего они купили их в ближайшем украинском военторге
  9. mixail sherbakov
    mixail sherbakov Сегодня, 12:12
    0
    Они могут говорить все,что угодно.Задача их уничтожать и не допускать подобных прорывов впредь.А чья техника и прочее - дело десятое.Мне видится,что амеры отмазываются из за нарушения Стамбульского договорнячка,где было обещано на территорию России не заходить в обмен на уход из под Киева.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:14
    +1
    Может сбросить на Киев что нибудь потяжелее и сказать: это ВСУ.
  11. Tenebrosi
    Tenebrosi Сегодня, 12:14
    0
    Они знают сколько у нас ракет, танков и самолётов. Но не знают откуда техника у диверсантов? Ну угнали наверно. А автоматы украли у пьяных всук.
  12. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 12:14
    0
    Представитель ГУР Украины: Мы не знаем, откуда у вторгшихся в Белгородскую область диверсантов взялась американская техника

    Делов-то! Спросите у тех хероев, которые давеча хвастались, что они "ещё вернутся". request
  13. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 12:16
    0
    Это, что оправдывается за нарушение договорняка?