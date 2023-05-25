Представитель ГУР Украины: Мы не знаем, откуда у вторгшихся в Белгородскую область диверсантов взялась американская техника

Каждая пуля отслеживается не только нами, но также нашими западными союзниками

Украинские власти продолжают открещиваться от причастности к террористической акции, которую 22 мая провели диверсанты, вторгшиеся с территории Украины в Грайворонский округ Белгородской области. В результате действий диверсантов, захвативших несколько сел, погиб один мирный житель и были ранены тринадцать гражданских, повреждено не менее 500 строений в нескольких населенных пунктах.В ходе объявленной в регионе контртеррористической операции диверсанты, которых в Киеве поспешили окрестить «русскими повстанцами», были частично уничтожены российскими силовиками и военными. Кроме того, отступая, боевики бросили несколько единиц военной техники американского производства, часть из которой была сожжена, другая оказалась в исправном состоянии.В Вашингтоне заявили, что не владеют информацией, каким образом американская военная техника оказалась в руках членов националистических бандформирований, не относящихся к регулярной украинской армии. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил в среду, что Белый дом не санкционировал и не получал запросов от украинских властей на передачу американских вооружений каким-либо военизированным группам. Он также выразил сомнения по поводу российских сообщений и фотографий, на которых показаны транспортные средства американского производства.Продолжают оправдываться и в Киеве. На этот раз представитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк заявил изданию Politico, что не знает, откуда у боевиков, вторгшихся в Белгородскую область, взялась американская техника. По его словам, вся военная помощь Запада используется по назначению исключительно для нужд ВСУ и официальных силовых структур Украины.— рапортовал Черняк, одновременно признав, что ГУР поддерживает контакты с нерегулярными вооруженными формированиями.Своим заявлением представитель украинской военной разведки, сам того не подозревая, фактически «подставляет» своих заокеанских кураторов. Ведь в Белом доме и Пентагоне неоднократно заявляли, что полностью контролируют процесс распределения военной помощи Украине. Мол, все, вплоть до последнего патрона, доходит до ВСУ на передовой. Для учета и контроля Минобороны США даже содержит целый штат инспекторов в Киеве. Получается, что либо плохо работают американские контролеры, либо киевские власти просто-напросто их обманывают.Хороший повод для членов Республиканской партии в палате представителей Конгресса США в очередной раз уличить администрацию Байдена в отсутствии реального контроля за распределением многомиллиардной военной помощи Украине.