В войне я буду союзником России. И я даже буду поставлять оружие России

Несмотря на усилия Запада изолировать Россию и заручиться поддержкой большинства мировых стран в своей антироссийской политике, многие крупные страны продолжают тесно сотрудничать с Москвой.Значительно возросло в последнее время и влияние России и Китая на Африканском континенте. Здесь одной из наиболее развитых стран, имеющих тёплые отношения с Россией, является Южно-Африканская Республика (ЮАР).По словам лидера оппозиционной партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиуса Малемы, Россия была и остаётся союзницей ЮАР. Он отметил, что ЮАР входит вместе с Россией в БРИКС, что говорит о союзнических отношениях стран, входящих в это объединение. При этом Малема добавил, что его страна стоит в стороне от украинского конфликта, но если он придёт к власти, эта позиция изменится.- сказал лидер южноафриканской партии.Политик объяснил такую позицию тем, что Россия ведёт войну с империализмом, который в Африке давно ненавидят.Кроме того, Малема заявил, что его партия добивается выхода ЮАР из состава Международного уголовного суда, который он назвал инструментом в руках мирового империализма. Малема напомним, что этот суд ничего не сделал против американских лидеров, развязавших войны в Ираке и Ливии.