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Лидер оппозиции ЮАР: Южная Африка – союзник России, которая борется с империализмом

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Лидер оппозиции ЮАР: Южная Африка – союзник России, которая борется с империализмом

Несмотря на усилия Запада изолировать Россию и заручиться поддержкой большинства мировых стран в своей антироссийской политике, многие крупные страны продолжают тесно сотрудничать с Москвой.


Значительно возросло в последнее время и влияние России и Китая на Африканском континенте. Здесь одной из наиболее развитых стран, имеющих тёплые отношения с Россией, является Южно-Африканская Республика (ЮАР).

По словам лидера оппозиционной партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиуса Малемы, Россия была и остаётся союзницей ЮАР. Он отметил, что ЮАР входит вместе с Россией в БРИКС, что говорит о союзнических отношениях стран, входящих в это объединение. При этом Малема добавил, что его страна стоит в стороне от украинского конфликта, но если он придёт к власти, эта позиция изменится.

В войне я буду союзником России. И я даже буду поставлять оружие России

- сказал лидер южноафриканской партии.

Политик объяснил такую позицию тем, что Россия ведёт войну с империализмом, который в Африке давно ненавидят.

Кроме того, Малема заявил, что его партия добивается выхода ЮАР из состава Международного уголовного суда, который он назвал инструментом в руках мирового империализма. Малема напомним, что этот суд ничего не сделал против американских лидеров, развязавших войны в Ираке и Ливии.
Использованы фотографии:
Википедия/Gary van der Merwe
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6 комментариев
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  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:54
    +1
    Чего только не пообещаешь, что бы для твоей политической победы утвердили финансирование добровольными пожертвованиями.
    1. alystan
      alystan Сегодня, 18:58
      +1
      Жаль, что об этом (о не выполненных обещаниях), те кто за таких (на которых вы справедливо намекаете) голосовал, узнают всегда только потом, когда они приступают к реализации своих планов "Б".
      Ведь никого потом за наглый обман/развод к ответу не привлекают (а надо бы) и мандатов не лишают (минимум, что следовало бы ввести в практику). am
      И если это даже "предвыборный трюк" со стороны молодого "Манделы", я все равно рискнул бы поставить на него. wassat
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:57
    0
    Они хоть что-нибудь из себя представляют ро факту,эти оппозиционеры?Или,куча недоеденных фантастов,мечтающих о власти?
  3. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 18:59
    +3
    Это уважение к РФ у африканских стран ----- следствие уважения и доброй памяти к СССР. Какие-то лидеры африканских стран учились в СССР. О чем не забывают. Также СССР в борьбе за независимость поддерживал многих, ЮАР в том числе
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 19:18
      0
      Цитата: Reptiloid
      Это уважение к РФ у африканских стран ----- следствие уважения и доброй памяти к СССР. Какие-то лидеры африканских стран учились в СССР. О чем не забывают. Также СССР в борьбе за независимость поддерживал многих, ЮАР в том числе

      Спасибо Дмитрий за адекватный комент , с тобой согласен hi
      А то тут заныли опять ...
      Мы помним Манделу и как грабили ЮАР англосаксы ...
      А вообще давно еще читал в 90-х начали в архивах копаться либеральная власть и нашли кучу документов на собственность СССР в Африки (земли, рудники ,инфраструктура и т.д.) Тот за голову взялся ,типо да мы всей Африкой юридически владеем ,ну почти ..Вот только их по ходу большинство англосаксы украили и на себя перевели ..И вой подняли в мировых СМИ ,что СССР типо все бесплатно поставлял в Африканские страны ..Вот падлы !
      Точно знаю ,что в Эфиопии у СССР были огромные участки земли ,готовые аэродромы спец покрытием для посадки "Буранов" (космических челноков,кто забыл уже ) Их собирались серийно производить уже и Эфиопия очень подходила для этого эквоториальная страна и т.д. (горючки меньше) ..
      Но пришел иуда горбач и потом еще хуже ебн и все разрушили ..
      Африка Русских с большой буквы именно помнит и ждет для сотрудничества !
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:14
    +1
    Да, СССР поддерживал многих. Но не обо всех поддерживаемых стоит вспоминать.
    Тогда два монстра боролись. За новые территории своего влияния. И за идею. У каждого монстра была идея. У нашего - та, что мне и сейчас нравится. Но... Или наши идейные руководители потеряли путеводную нить, или оказались простыми людьми, а не борцами. А у них идея была как раз на простых людей ориентирована. Может потому мы сейчас и не в СССР, и СЭВ нету, и не каждому гражданину РФ принадлежат природные богатства.