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Иран создал хорошо защищенную от РЭБ баллистическую ракету с дальностью полета в 2000 километров

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Иран создал хорошо защищенную от РЭБ баллистическую ракету с дальностью полета в 2000 километров

Новая баллистическая ракета с большой дальностью полета создана в Иране. Об этом сообщают иранские средства массовой информации.


По утверждению иранских СМИ, баллистическая ракета «Хайбер» представляет собой новую версию семейства ракет «Хорремшехр». Она оснащена двигателем на жидком топливе. Дальность полета ракеты составляет 2000 километров.

Ракета имеет боеголовку весом до 1500 кг. Система наведения и управления в атмосфере для данной ракеты не нужна, что, по утверждению разработчиков оружия, позволяет ей оставаться невосприимчивой к атакам средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

Таким образом, мы видим, что Тегеран, несмотря на западные санкции и активное противодействие США и Израиля, в том числе и путем совершения преступлений против иранских ученых, продолжает, и довольно успешно, разработки новейшего вооружения. Особое внимание Иран уделяет именно ракетостроению, рассматривая ракеты большой дальности в качестве важного инструмента обеспечения обороноспособности государства на фоне враждебной политики Запада.

Помимо успехов в ракетостроении, нельзя не отметить существенное продвижение Ирана в создании беспилотных летательных аппаратов, маневренных морских катеров и некоторых других видов вооружений.

В текущей геополитической ситуации России выгодно развитие оборонного потенциала Ирана, являющегося определенным фактором сдерживания США и их сателлитов в регионе Ближнего и Среднего Востока и оттягивающего на себя значительную часть внимания оборонных структур как Вашингтона, так и других недружественных по отношению к России государств.
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10 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:59
    +3
    Думаю, Израилю и его верному вассалу Азербайджану стоит немного задуматься.
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:27
      -2
      Вы неправильно думаете. Израиль к любым угрозам в свой адрес относится более чем серьёзно. И если против него будут нацелены подобные петарды, о у иранцев появится очередной повод для плясок ненависти, так как силы и средства будут потрачены, а в е ракеты будут уничтожены на стартовых позициях.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:43
      +3
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Думаю, Израилю и его верному вассалу Азербайджану стоит немного задуматься.

      В отличии от России или Китая Израилю не грозит изоляция и обструкция от западного (англосаксонского) мира, введение бесконечных и болезненных санкций, запрет на экспорт и прочее, прочее, прочее.
      Спрашивается, "Почему"? Причин много, но кто бы что не говорил, одним из главных факторов здесь является то, что большинство стран т.н. "западного мира" находятся под контролем финансового лобби граждан еврейской национальности и это говорит уже о многом.

      Так что, задумываться больше надо персам, потому как евреи при желании могут применить и ЯО по персам, и самим евреям за это ничего не будет, точно также как в своё время американцам.
  2. igorlvov
    igorlvov Сегодня, 11:10
    0
    в отличии от Ирана ..«У нас чипы будут чуть-чуть побольше, но мы впихнём»: Лукашенко призвал Россию «не опускать низко голову»
  3. Sumotori_380
    Sumotori_380 Сегодня, 11:13
    +6
    Прочитав "защищённую от РЭБ", удивился. Вроде как по МБР никто РЭБ не применяет. Дочитав до конца, понял, что и КНДР такие "защищённые от РЭБ" ракеты создаёт. Кликбейт он такой кликбейт
  4. Canecat
    Canecat Сегодня, 11:14
    0
    «Хайбер» представляет собой новую версию семейства ракет «Хорремшехр».

    Одназначно Северным ветром надуло иранским ракетостроителям. ))
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:24
    -3
    Очередная реинкарнация Фау-2 с механическим управлением и летящей тупо в сторону противника? Ну флаг в кулак и барабан подмышку... Такие петарды очень легко уничтожаются на дальних рубежах из далеко не самых современных систем ПРО. Но как маркетинговый ход и повод для раздувания щёк вполне пойдёт.
    1. iran
      iran Сегодня, 11:50
      0
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Очередная реинкарнация Фау-2 с механическим управлением и летящей тупо в сторону противника? Ну флаг в кулак и барабан подмышку... Такие петарды очень легко уничтожаются на дальних рубежах из далеко не самых современных систем ПРО. Но как маркетинговый ход и повод для раздувания щёк вполне пойдёт


      Вот пришёл простой русский паренек из деревни Гадюкино Ваня Федюшкин и сорвал покровы с хитрых иранцев, пытавшихся обмануть ЦРУ с Моссадом. А ведь они, наивные лохи и дураки, думали что Иран обладает одними из самых передовых ракет....
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:38
    +1
    Коли у нас такая дружба с персами,почему Путин не объявит отмены всех санкций против Ирана?И,против Северной Кореи?
  7. iran
    iran Сегодня, 11:56
    +1
    Цитата: Бережливый
    Коли у нас такая дружба с персами,почему Путин не объявит отмены всех санкций против Ирана?И,против Северной Кореи?


    Особой дружбы с Ираном нет. Россия так хорошо танцевала под дудку США и затягивала санкционную петлю на шее Ирана, что сейчас, когда на шее России точно такая же петля, Россия начала судорожно вспоминать что у неё под боком есть Иран.

    Конечно какие-то контакты с Ираном есть. Они продали России и технологию изготовления древнейших Шахидов, на мопедных двигателях, которые стали в России называться Герань 2. Сейчас весь запад , особенно США озабочены, как бы Иран не стал поставлять России более крутое вооружение.