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День пограничника: Как не допустить прорыва ВСУ на нашу территорию

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День пограничника: Как не допустить прорыва ВСУ на нашу территорию

Сегодня в России отмечают свой профессиональный праздник отмечают люди, которые отвечают за охрану государственной границы.


В условиях проведения СВО на Украине, на российских пограничников возложена огромная ответственность. Ведь противник, который еще в начале конфликта отвергал даже гипотетическую возможность вторжения на нашу территорию, теперь в открытую заявляет о подобных намерениях.

Более того, отряды боевиков, сформированные из российских граждан, предавших свою Родину и вставших на сторону ВСУ, уже дважды совершали крупные диверсионные вылазки сначала в Брянскую, а недавно и в Белгородскую области.

Не исключено, что таким образом, под четким руководством ГУР Украины, противник проводит разведку боем для подготовки более масштабной атаки.

Естественно, в данной ситуации необходимо принимать меры по усилению российских границ. При этом такой опыт у нас уже есть.

После окончания Великой Отечественной войны и изгнания немецких оккупантов со своей территории, руководство Советского Союза незамедлительно приступило к укреплению своих рубежей.

Был подписан целый ряд пограничных соглашений с другими странами. Но наиболее важное значение уделялось именно охране рубежей. Особенно это касалось западных границ Литовской, Белорусской и Украинской ССР, где вовсю орудовали националистические вооруженные банды.

Для ликвидации угрозы погранвойска на этих направлениях были усилены дополнительными воинскими подразделениями. В частности, в подчинение начальнику войск Белорусского пограничного округа был передан стрелковый полк, Прикарпатского — резервный пограничный отряд, Украинского — резервный пограничный отряд, стрелковый и авиационный полки, Литовского — сводный пограничный отряд.

В состав пограничных войск были возвращены корабли и личный состав морских пограничных частей, а также поступили самолеты, из которых были сформированы авиаполки и отдельные эскадрильи пограничных войск.

Наконец, к охране государственной границы активно привлекалось местное население. На западных и северо-западных рубежах формировались так называемые бригады содействия. Только на Украине было создано 200 таких подразделений общей численностью около 2500 человек.

Что из этого можно было бы применить сегодня?

Очевидно, что ситуация на российско-украинской границе на данный момент крайне сложная. Ведь, если проблемой СССР во второй половине 40-х годов были разрозненные националистические формирования, то сегодня нам противостоит вооруженная до зубов и хорошо обученная (стараниями западных партнеров) регулярная армия.

Следовательно, увеличение численности погранвойск выглядит необходимой мерой, которую нужно было принимать «еще вчера». При этом усиление службы, находящейся в подчинении ФСБ, должно осуществляться за счет боевых подразделений ВС РФ, обеспеченных тяжелым вооружением и артиллерией.

Касательно формирования авиационных эскадрилий, сегодня данный шаг выглядит излишним. Однако должно быть налажено эффективное взаимодействие между погранвойсками и ВКС, чтобы удар с воздуха осуществлялся не через 3-4 часа после вторжения.

Формирование народных дружин уже ведется. Между тем, так и не решен вопрос с их статусом, вооружением, а также ответственностью.

Естественно, нужно продолжать мероприятия по укреплению границы путем возведения фортификационных сооружений. Более того, жизненно необходимо усиление аэроразведки за счет кратного увеличения количества дронов и числа операторов, которые ими управляют, для круглосуточного контроля наших рубежей.

Наконец, стоит усилить и полицейские функции в приграничных населенных пунктах. Это касается патрулирования, проверки документов и автотранспорта.
Использованы фотографии:
архивное фото
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33 комментария
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 07:51
    +14
    С Праздником всех причастных ! Границу нужно укреплять.
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 08:23
      +3
      С Праздником погранцы ,от всей души ..Трудно вам сейчас ,но Россия с вами !

      drinks soldier
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:54
        +3
        С днём пограничника! good

        Но это видео Вы лучше бы удалили. Это ёр.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 09:05
      +3
      Всего то что и нужно кремлю назвать вещи своими именами и начать воевать без оглядки на своих "партнёров "!
    3. Кроу
      Кроу Сегодня, 09:27
      +2
      С праздником,мужчины!
      Здоровья и удачи.
  2. alekc73
    alekc73 Сегодня, 07:56
    +5
    Праздник конечно у зеленых фуражек.Только праздновать нечего.Время трудное.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:09
      +10
      Возрождать Пограничные Войска необходимо.И соответственно части усиления границы.Дело это комплексное.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 08:11
      +9
      С праздником всех пограничников ! Здоровья, Удачи, мы на вас надеемся в это непростое время.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:57
    +9
    Пограничников с праздником! Наилучших пожеланий в ответственной службе по защите гос границы. Странно, что в этом году в канун праздника не показывают сериал "Государственная граница", который в предыдущие годы показывали, как по расписанию.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:00
    +6
    С Праздником всех бывших и нынешних !
    "Архивное фото"... а хотелось бы и современное.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:03
    +9
    А можно попробовать вычистить вражью территорию, откуда стреляют по России всей мощью ВС РФ: ВКС, РВиА на сотню километров...
    Тут уже и автору понятно:
    Естественно, нужно продолжать мероприятия по укреплению границы путем возведения фортификационных сооружений.

    Граница - не проходной двор!
  6. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 08:06
    +7
    Поздравляю сухопутных (зеленые фуражки) и морских пограничников!!! drinks
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 09:05
      +7
      Цитата: Lynx2000
      Поздравляю сухопутных (зеленые фуражки) и морских пограничников!!!



      Я сам 10 лет по заставам и ПСКРам !
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:06
    +5
    Зуленых с праздником!
    ПиСи: а что до границы во время СВО - погранцов там вообще быть не должно, не их работа с танками бодаться.
  8. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 08:18
    +12
    Сальмиярви-Никель-Сосновый Бор (ШСС) 1994-96.
    А границу укреплять надо, не придумывая ничего нового, все уже придумано более умными головами в 30-50 годы, а то если начнут придумывать, что то "аля-табуреткин" толку не будет. Хотя, кто это делать будет? 15 месяцев уже прошло, и , что? Да ничего.
  9. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 08:24
    +10
    С праздником, погранцы! Бывших пограничников не бывает! Особый привет всем, кто служил в Невельске в бригаде ПСКР!
  10. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 08:30
    +7
    Многое из того,что было,сейчас уже нет. Морские заставы,были еще с царских времен.Мы упираем на то,чтобы отразить нападение.А вот знать о будущем нападении гораздо лучше.А для этого и существовала прикордонная разведка. Сможем ли мы обеспечить охрану границы в три рубежа? Навряд ли. Сможем мы обеспечить постами локационного наблюдения за морем,которые существовали полста лет назад? Не думаю.Поздравляю пограничников с нашим днем.
  11. NAZAROFF
    NAZAROFF Сегодня, 08:47
    +7
    C Праздником тов. пограничники! КЗПО ПВ КГБ СССР - 1988г.-1990г.
  12. Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 08:59
    +10
    Сначала мы всё сократим, а потом будем удивляться, почему так получилось. С праздником!
  13. Million
    Million Сегодня, 09:02
    +4
    Поздравляю с праздником погранцов!
    Желаю адекватных командиров,особенно высшего звена.
  14. oleg Pesotsky
    oleg Pesotsky Сегодня, 09:12
    +6
    С праздником всех погранцов! Особенно МЧ ПВ. Вот что интересно - ныне восхваляют и обьявляют идеалом Россию времен Романовых но как только подгорает задница так сразу хватаются и требуют внедрить именно советский опыт.
  15. Severok
    Severok Сегодня, 09:13
    +2
    82-й ПОГО, с Праздником мужики! Здоровья, успехов и держаться друг за друга.
  16. Комментарий был удален.
  17. ppgt90
    ppgt90 Сегодня, 09:22
    +5
    С Праздником Всех Пограничников!!! Не делю на "бывших" и настоящих. Пограничников "бывших" не бывает. Ребята. Вы сейчас реально на переднем крае. Не знаю, как сейчас оборудована граница с окраиной, но хочу сказать одно. У нас на заставе было 30 человек личного состава, в отряде - 500. Погранвойска предназначены для ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ нарушения госграницы. На сегодня идет война с окраиной. Давайте не будем прикрываться "спецоперацией". Так какого граница не укреплена регулярной армией? Идёт война с сопредельной стороной, а армия в стороне? Какая территориальная оборона? Какой это придумал? Против обученных, вооружённых и подготовленных западными инструкторами боевиков выставляется тероборона? Да ещё и без вооружения? Это как? Регулярные части УЖЕ ДАВНО должны быть развёрнуты для перекрытия госграницы. Пограничникам в одиночку не справиться. У них другие задачи, да и личного состава и вооружения для выполнения подобных задач у погранцов недостаточно. Авиация и БПЛА должны на ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ проводить мониторинг границы. Я вполне себе представляю, КАК МАТЕРЯТСЯ пограничники в сторону шурупов. Там в командовании кто сидит? Почему сидит? Почему не организована оборона рубежей с сопредельным государством, во время проведения военных действий? Или эти головотяпы думают, что "если они затеяли спецоперацию, то в других местах не зальёт"? Товарищ Андропов, под руководством которого были погранвойска во времена СССР, за такое "командование" давно бы расстрелял "командёров". С Праздником ВАС ВСЕХ ещё раз ребята. Постарайтесь остаться живыми и невредимыми. Чем больше ВЫ уничтожите врагов и чем больше сохраните свои жизни и жизни товарищей, тем выше и почётнее звание ПОГРАНИЧНИКА. Дай бог ВАМ удачи.
  18. Eug
    Eug Сегодня, 09:31
    +3
    Логичным видится формирование и передача в оперативное подчинение ФСБ приграничных областей смешаных (транспортно-боевых) вертолетных эскадрилий (Ми-8/17-24,28,35) с соответствующими силами и средствами (ПВО и противодиверсионные). К сожалению, предотвратить прорыв можно только при наличии плотной всепогодной и круглосуточной разведки по приграничным территориям Украины,
    что на сегодня - фантастика. Всех причастных - с праздником!
  19. mixail sherbakov
    mixail sherbakov Сегодня, 09:48
    +2
    Как,как.Пойти в архив,найти документы по организации охраны границы и выполнить их по пунктам.
  20. arbitr459gmail.com
    arbitr459gmail.com Сегодня, 09:51
    +3
    130 погранотряд КВПО, поздравляю с праздником,погранцы! С 2003 года указом Путина погранвойск и соответственно линейной системы охраны госграницы не существует.20 лет идёт чехарда под названием "оптимизация".Нехорошее предчувствие,что два последних рейда дрг это разведка боем
  21. АрхиФил
    АрхиФил Сегодня, 09:53
    +1
    Всех пограничников с праздником!Здоровья,счастья,успехов и удачи!
  22. фа2998
    фа2998 Сегодня, 09:54
    +2
    Цитата: dmi.pris1
    .И соответственно части усиления границы.Дело это комплексное.

    Не все угрозы пограничники обнулят.Раньше за спиной у погранцов стояла армия.Теперь армия,почти вся воюет,да и авиация там.Кто поддержит пограничников? На "народное ополчение" как то не надеюсь.Необученные,невооруженные ,экипированные кое как-это сила? hi
    С праздником погранцы! soldier
  23. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 10:01
    +2
    С Праздником! Удачи в выполнении боевых задач, их нынче много.
  24. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:12
    0
    С Праздником, пограничники, ветераны ПВ! 69 ПО КТПО с Праздником![/center][/quote]
  25. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 10:14
    0
    Коллеги, с Днём Пограничника.
    В сказочные времена, в 4 классе,посмотрела какой-тр фильм о пограничниках. Кажется,:"Зелёные фуражки"или"Зелёные осы"? Не помню. Тогда мечтала:стать пограничницей или выйти замуж за пограничника,но вышла замуж за лейтенанта,мотострелка.
  26. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 10:15
    0
    ак не допустить прорыва ВСУ на нашу территорию

    Создать пограничные войска, так как это было в СССР - с пограничными округами, заставами и т.д. и т.п. Сейчас погранцы это фикция, кроме как паспорт на переходе проверить, ничего они больше не могут. Да и тут как практика показывает, они не на высоте.
  27. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:22
    0
    "Как не допустить прорыва ВСУ на нашу территорию"
    После "Киев за три дня", " Если надо повторим... до Берлина " - это просто "прелестно" (С). А так да - всех военнослужащих пограничных войск с праздником!