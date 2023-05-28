День пограничника: Как не допустить прорыва ВСУ на нашу территорию

Сегодня в России отмечают свой профессиональный праздник отмечают люди, которые отвечают за охрану государственной границы.
В условиях проведения СВО на Украине, на российских пограничников возложена огромная ответственность. Ведь противник, который еще в начале конфликта отвергал даже гипотетическую возможность вторжения на нашу территорию, теперь в открытую заявляет о подобных намерениях.
Более того, отряды боевиков, сформированные из российских граждан, предавших свою Родину и вставших на сторону ВСУ, уже дважды совершали крупные диверсионные вылазки сначала в Брянскую, а недавно и в Белгородскую области.
Не исключено, что таким образом, под четким руководством ГУР Украины, противник проводит разведку боем для подготовки более масштабной атаки.
Естественно, в данной ситуации необходимо принимать меры по усилению российских границ. При этом такой опыт у нас уже есть.
После окончания Великой Отечественной войны и изгнания немецких оккупантов со своей территории, руководство Советского Союза незамедлительно приступило к укреплению своих рубежей.
Был подписан целый ряд пограничных соглашений с другими странами. Но наиболее важное значение уделялось именно охране рубежей. Особенно это касалось западных границ Литовской, Белорусской и Украинской ССР, где вовсю орудовали националистические вооруженные банды.
Для ликвидации угрозы погранвойска на этих направлениях были усилены дополнительными воинскими подразделениями. В частности, в подчинение начальнику войск Белорусского пограничного округа был передан стрелковый полк, Прикарпатского — резервный пограничный отряд, Украинского — резервный пограничный отряд, стрелковый и авиационный полки, Литовского — сводный пограничный отряд.
В состав пограничных войск были возвращены корабли и личный состав морских пограничных частей, а также поступили самолеты, из которых были сформированы авиаполки и отдельные эскадрильи пограничных войск.
Наконец, к охране государственной границы активно привлекалось местное население. На западных и северо-западных рубежах формировались так называемые бригады содействия. Только на Украине было создано 200 таких подразделений общей численностью около 2500 человек.
Что из этого можно было бы применить сегодня?
Очевидно, что ситуация на российско-украинской границе на данный момент крайне сложная. Ведь, если проблемой СССР во второй половине 40-х годов были разрозненные националистические формирования, то сегодня нам противостоит вооруженная до зубов и хорошо обученная (стараниями западных партнеров) регулярная армия.
Следовательно, увеличение численности погранвойск выглядит необходимой мерой, которую нужно было принимать «еще вчера». При этом усиление службы, находящейся в подчинении ФСБ, должно осуществляться за счет боевых подразделений ВС РФ, обеспеченных тяжелым вооружением и артиллерией.
Касательно формирования авиационных эскадрилий, сегодня данный шаг выглядит излишним. Однако должно быть налажено эффективное взаимодействие между погранвойсками и ВКС, чтобы удар с воздуха осуществлялся не через 3-4 часа после вторжения.
Формирование народных дружин уже ведется. Между тем, так и не решен вопрос с их статусом, вооружением, а также ответственностью.
Естественно, нужно продолжать мероприятия по укреплению границы путем возведения фортификационных сооружений. Более того, жизненно необходимо усиление аэроразведки за счет кратного увеличения количества дронов и числа операторов, которые ими управляют, для круглосуточного контроля наших рубежей.
Наконец, стоит усилить и полицейские функции в приграничных населенных пунктах. Это касается патрулирования, проверки документов и автотранспорта.