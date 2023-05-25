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Власти увязшей в кредитах Исландии закупили подержанные бензовозы для украинской армии

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Власти увязшей в кредитах Исландии закупили подержанные бензовозы для украинской армии

В качестве поддержки киевского режима власти Исландии приобрели десять бензовозов, которые будет переданы украинской армии. Две единицы автомобильной спецтехники уже доставлены на Украину.


Украинское правительство ранее обратилось к своим западным союзникам с просьбой в обеспечении ВСУ автомобилями такого типа, являющихся критически важными для обеспечения мобильности подразделений боевиков киевского режима.

Правительство Исландии, само увязшее в долларовых кредитах, откликнулось на просьбу украинских властей. Оперативно были заключены контракты с европейским поставщиком в этой сфере на закупку десяти бывших в употреблении бензовозов.

Первые два автомобиля уже доставлены на Украину, остальные должны прибыть в течение нескольких недель. Общая стоимость закупки бензовозов, а также их транспортировки на Украину, составила 400 тысяч евро.

В прошлом году власти Исландии передали украинской армии 12 тысяч единиц зимней экипировки, в число которых вошли теплые носки, подштанники, головные уборы, зимние перчатки, обувь и верхняя одежда.

Также сообщается, что в Исландию прибыл премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По словам главы украинского правительства, у него запланированы встречи на полях этого мероприятия, в ходе которых будут приняты "важные решения", касающиеся дальнейшей поддержки Украины. Также на открытии саммита ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского, судя по всему в формате видеосвязи.
Использованы фотографии:
правительство Исландии
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10 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:26
    0
    От портков, до танков. Ничего нет у ВСУ. Есть главное- людишки на убой.
    1. zloybond
      zloybond Сегодня, 11:35
      +1
      Вон как всем миром помогают. Зато у нас все для фронта-все для победы. Гениальный план оборонного ведомства - Техника которая так нужна Армии, той же теробороне снимается с хранения и выставлена на Росрезерве на продажу..... Гениально! Премия Дарвина! hi
      Типа все равно волонтеры прикупят - так удобнее - все через ларек. Там барыги или воины у руля???
      1. мазута
        мазута Сегодня, 11:46
        0
        Конечно первые.Разве за 15 месяцев СВОйнушки непонятно?Выяснение миром капитала кто круче из "еврейских кланов"посредством утилизации "Мыкол и Иванов".
  2. SovAr238A
    SovAr238A Сегодня, 11:28
    +1
    Ну что сказать...
    Надо четко понимать, что это отношении к России во всем мире началось на в феврале 2022 года.

    Его очень активно формировали последние 10-14 лет.
    Из нас формировали страну, которая хуже Всех.
    У нас тоталитаризм, у нас злые жители, и мы хотим всех уничтожить.
    А в сочетании, с политикой Запада, все зерна пропаганды антироссийской, падали на благодатную и подготовленную почву.

    Теперь не удивляйтесь, почему весь мир против НАС.
    Они уже так воспитаны-промыты, что любое наше действие, и мы уже враг всепланетного масштаба.
    Для них , это война их, светлых эльфов, с нами, темными орками.
    Они реально так считают.

    То, что турки там выжглисотни тысяч курдов? Это не считается, против турков никто не готовил такую продолжительную пропагандистскую компанию
    И против других также.

    Просто поймите, они там на западе, действительно каждого из нас, считают темным орком.
    И страну нашу тоже
    Оторая должны быть уничтожена .
    И люди наши, не должны им мешать жить.
    И как , мы не должны им мешать, путем ли нашего остального истребления, или закрытой резервации, или полного закрытия нас для мира - им все равно.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 11:47
      0
      Цитата: SovAr238A
      Его очень активно формировали последние 10-14 лет.

      Маловато будет. Лет 500 еще нужно добавить. На протяжении столетий "дикая" Русь, Россия, СССР всегда были костью в горле у "просвещенного Запада".
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:33
    0
    власти Исландии приобрели десять бензовозов, которые будет переданы украинской армии.
    Жили бы спокойно у себя на острове, ловили рыбу, принимали туристов влезали в долги, так нет нужно не отстать от других и хоть чем-то помочь Украине в ее нелегкой борьбе за "свободу европейской демократии". Сначала теплая одежда, сейчас бензовозы, а что же будет просить Шмыгаль еще сверх этого? Кого еще не обобрала Украина?
    1. Магос_Адептус_Механикус
      Магос_Адептус_Механикус Сегодня, 11:50
      -2
      Жили бы спокойно у себя в Северной Америке, ловили рыбу, принимали туристов выдавали кредиты, так нет нужно не отстать от других и хоть чем-то помочь Европе и СССР в ее нелегкой борьбе за "свободу и выживание". Сначала провизия, сейчас самолёты и танки, а что же будет просить Черчилль и Сталин еще сверх этого? Корабли? Кого еще не обобрала Великобритания и СССР?
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:36
    -1
    Мы через ук-роину углеводороды гоним,и бабло за это немалое платим какбыстране против которой воюем!Т что?Что нам Исландия,что мы Исландии?
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:55
    +1
    Правительство Исландии, само увязшее в долларовых кредитах, откликнулось на просьбу украинских властей.

    Вот причем тут закредитованность Исландии?
    Тогда уж ещё чего добавьте, что б совсем компот получился. Про то, как пенсионный возраст повысили, что бы стало больше рабочих рук. А руки почему то мигрантов.
    1. Магос_Адептус_Механикус
      Магос_Адептус_Механикус Сегодня, 11:59
      -1
      Потому что на "Загнивающем Западе все плохо, долги, безработица, протесты, СКРЕПЫ РАЗРУШЕНЫ", но почему-то среднестатистический гражданин "богатой и великой" РФ живёт хуже среднестатистического гражданина "загнивающей и тонущей в кредитах" Исландии