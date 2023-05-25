Власти увязшей в кредитах Исландии закупили подержанные бензовозы для украинской армии

В качестве поддержки киевского режима власти Исландии приобрели десять бензовозов, которые будет переданы украинской армии. Две единицы автомобильной спецтехники уже доставлены на Украину.Украинское правительство ранее обратилось к своим западным союзникам с просьбой в обеспечении ВСУ автомобилями такого типа, являющихся критически важными для обеспечения мобильности подразделений боевиков киевского режима.Правительство Исландии, само увязшее в долларовых кредитах, откликнулось на просьбу украинских властей. Оперативно были заключены контракты с европейским поставщиком в этой сфере на закупку десяти бывших в употреблении бензовозов.Первые два автомобиля уже доставлены на Украину, остальные должны прибыть в течение нескольких недель. Общая стоимость закупки бензовозов, а также их транспортировки на Украину, составила 400 тысяч евро.В прошлом году власти Исландии передали украинской армии 12 тысяч единиц зимней экипировки, в число которых вошли теплые носки, подштанники, головные уборы, зимние перчатки, обувь и верхняя одежда.Также сообщается, что в Исландию прибыл премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По словам главы украинского правительства, у него запланированы встречи на полях этого мероприятия, в ходе которых будут приняты "важные решения", касающиеся дальнейшей поддержки Украины. Также на открытии саммита ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского, судя по всему в формате видеосвязи.