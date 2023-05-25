Глава Минобороны РФ сообщил, кто будет контролировать нестратегическое ядерное оружие на территории Белоруссии

На фоне резкого увеличения активности Североатлантического альянса, который прямо сейчас ведет гибридную войну против России, используя в качестве инструмента Украину, а также наращивает численность воинского контингента и вооружения на границах с Белоруссией, возникла необходимость укрепления обороноспособности Союзного государства.
В связи с этим, в конце марта президент России Владимир Путин принял решение о размещении ТЯО на территории Белоруссии. При этом российский лидер подчеркнул, что наша страна не нарушает международного права, так как не передает данное вооружение в полное распоряжение ВС РБ.
Стоит отметить, что аналогичные действия уже не единожды осуществляли США, размещая свое ядерное оружие в Европе.
На сегодняшний день в белорусской армии переоборудовано 10 самолетов, которые теперь смогут применять данный вид вооружения. Также ВС РБ был передан комплекс «Искандер-М», который может быть носителем ядерного оружия.
Наконец, с 3 апреля в Москве началась соответствующая подготовка белорусских военных, а к 1 июля на территории РБ будет готово хранилище для ядерного вооружения.
В то же время, решение российского руководства вызвало крайне негативную реакцию на Западе, где нашу страну ожидаемо обвинили в нарушении международного права.
Между тем на сегодняшнем заседании Совета министров обороны стран ОДКБ в Минске в очередной раз все точки над «i» расставил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщив, кто будет контролировать нестратегическое ядерное оружие на территории Белоруссии.
Со его слов, решение касательно возможного применения данного вооружения будет приниматься исключительно в России. Следовательно, контроль за ТЯО, размещаемым в Белоруссии, остается за Россией.