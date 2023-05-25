Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава Минобороны РФ сообщил, кто будет контролировать нестратегическое ядерное оружие на территории Белоруссии

7
Глава Минобороны РФ сообщил, кто будет контролировать нестратегическое ядерное оружие на территории Белоруссии

На фоне резкого увеличения активности Североатлантического альянса, который прямо сейчас ведет гибридную войну против России, используя в качестве инструмента Украину, а также наращивает численность воинского контингента и вооружения на границах с Белоруссией, возникла необходимость укрепления обороноспособности Союзного государства.


В связи с этим, в конце марта президент России Владимир Путин принял решение о размещении ТЯО на территории Белоруссии. При этом российский лидер подчеркнул, что наша страна не нарушает международного права, так как не передает данное вооружение в полное распоряжение ВС РБ.

Стоит отметить, что аналогичные действия уже не единожды осуществляли США, размещая свое ядерное оружие в Европе.

На сегодняшний день в белорусской армии переоборудовано 10 самолетов, которые теперь смогут применять данный вид вооружения. Также ВС РБ был передан комплекс «Искандер-М», который может быть носителем ядерного оружия.

Наконец, с 3 апреля в Москве началась соответствующая подготовка белорусских военных, а к 1 июля на территории РБ будет готово хранилище для ядерного вооружения.

В то же время, решение российского руководства вызвало крайне негативную реакцию на Западе, где нашу страну ожидаемо обвинили в нарушении международного права.

Между тем на сегодняшнем заседании Совета министров обороны стран ОДКБ в Минске в очередной раз все точки над «i» расставил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщив, кто будет контролировать нестратегическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

Со его слов, решение касательно возможного применения данного вооружения будет приниматься исключительно в России. Следовательно, контроль за ТЯО, размещаемым в Белоруссии, остается за Россией.
Использованы фотографии:
vk.com/mil
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 11:27
    +1
    Зачем вообще освещать подобные темы в СМИ? Облегчаем работу иностранных разведок?
  2. ААК
    ААК Сегодня, 11:31
    -1
    На мой взгляд гораздо важнее то, кто из военачальников РФ будет реально контролировать СВО, "хуженетович" мог только креститься, строить храмы и проводить биатлоны, нач. ГШ - полностью спёкся и давно уже в плане передовой военной мысли из себя ничего не представляет, ну а у Того, кто должен это видеть, понимать и принимать меры, видно никак не поднимается рука "отправить на колбасу" пару престарелых "Боливаров"
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:33
    -3
    Вопрос не в факте размещения,а в чисто гипотетической вероятности приминения. И зная кто у нас у власти вероятнось приминения даже как ответный удар равно фактически нулю.
    1. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 11:41
      0
      Цитата: Бережливый
      И зная кто у нас у власти вероятнось приминения даже как ответный удар равно фактически нулю.

      Остаётся тогда надеяться на систему "Периметр" (мёртвая рука), ответный удар всё равно будет, победителей не будет hi
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:44
    +1
    контроль за ТЯО, размещаемым в Белоруссии, остается за Россией.
    Это было понятно изначально когда только пошли разговоры о возможном размещении ЯО на территории Белоруссии. Реакция Запада предсказуема, но на нее молча положили (правильно и сделали) приняв законодательно это решение.
  5. flSergius
    flSergius Сегодня, 11:49
    0
    Кто бы сомневался? Кто ж доверит ЯО колхозному князьку цыганского происхождения? Чтобы оно через год оказалось у арабов или азербайджанцев, как многое из советского военного наследия?
  6. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 11:54
    0
    Ich frage mich wie viele hier, WEN will Schoigu eigentlich mit
    solchen Aussagen beruhigen...?!?

    Man sollte den Fokus doch wohl am besten auf die volle
    Einsatzfähigkeit taktischer Atomraketen legen und weniger
    darauf, wer im gemeinsamen Interesse Russlands auf den
    "Knopf" drücken kann und wird...!!

    Sobald die Lieferung von F16 Jägern an die Ukraine akut
    wird, sollte man dieses "Problem" (?) besser eindeutig geklärt
    haben...!!