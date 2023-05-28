Откуда растут усы Эрдогана

Усы Эрдогана, что они собой представляют – прихоть стареющего мужчины или символ грядущей победы?
«Усы гусара украшают, усами улицу метут»
С чем связан новый имидж Эрдогана? Ведь увидев турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на первом туре выборов, многие испытали разрыв шаблона: куда делись его усы? На самом деле, усы на лице турецкого лидера остались скорее в виде пародии на них, длиной в пятидневную щетину.
В силу седины Эрдогана их почти не видно ни на фото, ни на видео. Чем объяснить такую трансформацию? Вряд ли у Эрдогана после очередной предвыборной бессонной ночи дрогнула рука, и он себя обкорнал машинкой, президент вполне благополучного государства, надо полагать, имеет своего парикмахера. Нельзя забывать, что, несмотря на то, что даже сам Мустафа Кемаль Ататюрк носил усы, в новой светской Турции фасоны усов, особенно у военнослужащих, строго регламентировались.
Итак, одно дело – подстриженные усы Ататюрка (как, впрочем, и недавно были у Эрдогана), другое дело – висячие усы а-ля Дмитро Корчинский (признан в РФ экстремистом). В обновленной светской Турции висячие усы, хоть и не были официально запрещены, как ношение фески или мусульманской одежды женами, дочерями и сёстрами военных, но ассоциировались со «старым режимом» Османской империи.
Мустафа Кемаль Ататюрк не пошёл по радикальному пути запрета ношения усов в рамках борьбы со староосманским наследием. Но сам их в 1923 году сбрил налысо, при этом публично объявив, что это расставание с его тёмным прошлым, имея в виду военную службу в османских войсках, которые он постоянно критиковал из-за небоеспособности, Ататюрк ругал даже намаз во время боя, из-за чего турецкая армия терпела поражение за поражением.
Публичные же фигуры продолжали носить усы и спустя много лет после Ататюрка, даже во время военной диктатуры семидесятых: именно в это время усатый актер Кадир Инаныр получил признание женского пола далеко за пределами родной страны после ролей в фильмах «Тополёк мой в красной косынке» (по роману советского писателя Чингиза Айтматова) и «Диля Хатун: огромная любовь».
В дальнейшем, когда в Британии возникли скинхедовские «фирмы», а претендовавшая на европейскость Турция не стала отставать, фасон усов стал признаком принадлежности к фанатам определенных команд, как и длина волос: кто-то их отращивал, кто-то, наоборот, стригся очень коротко, тогда как среди европейских футбольных хулиганов короткие стрижки были почти у всех, усы ассоциировались с хиппи и были большой редкостью.
Толерантен, как истинный турок
На тот момент в Турции уже стали довольно толерантно относиться к длинным волосам, за которые в шестидесятых даже в Стамбуле самый старый в мире из ныне здравствующих рок-музыкантов Эркин Корай заработал несколько ударов ножом, шрамы от которых показывал в турецком аналоге MTV Unplugged.
Сейчас у современных турецких фанатов футбола усы и их фасон уже не являются обязательным атрибутом. В силу современной моды кто-то лицо бреет, кто-то (чаще всего) отращивает довольно короткую щетину. Чаще всё сводится к цветовой гамме одежды и шарфам. Но Эрдогану «крупно повезло» быть фанатом именно в то время, когда в моде у них были усы.
Реджеп Таипович сам на любительском уровне семь лет занимался футболом, сначала нападающим, потом опорным полузащитником, но история футбольной карьеры Эрдогана малоизвестна, перед каждыми выборами он говорит то одно, то другое. Уже состоя в правоконсервативной Партии национального спасения, играл за её футбольный клуб IETT.
Эрдоган и в футболе запомнился не усами и спортивными успехами, а обучением спортсменов религиозной грамотности, потому что, окончив мусульманскую школу, он почти наизусть знал Коран. Потом внезапно Тайип уже в девяностых, будучи взрослым человеком и подающим надежды политиком, объявил себя болельщиком недавно созданного ФК «Башакшехир». Тема фанатских усов уже стала тогда сходить на нет, но ещё не совсем.
Но вернёмся к далекому 1980 году, когда, завершив футбольную карьеру, Эрдоган устроился работать в транспортную администрацию стамбульской мэрии. Как подобает болельщику и чуть ли не ультраправому, он носил вислые усы. Было тогда время военной диктатуры, на ведущих должностях в госучреждениях находились высшие офицеры.
Полковник Кенан Эврен приказал, руководствуясь негласными армейскими правилами, сбрить молодому специалисту усы. Футбольный фанат выбрал увольнение, а не отказ от имиджа. Но, став президентом, он очень хорошо поквитался за «усатый вопрос» с бывшим начальником: уже дышащего на ладан Эврена посадили по обвинению в коррупции, в тюрьме он и умер в возрасте 94 лет.
В дальнейшем Эрдоган придумывал небылицы о своей футбольной карьере, дескать, его звали в профессиональный состав ФК «Фенербахче», но отец не разрешил. Но усы были символом как Эрдогана-болельщика, так и Эрдогана – правого консерватора. В «Бозкурт» он вряд ли состоял, но даже не беря этих откровенных нацистов, усы ассоциировались в Турции именно с ультраправыми.
Успехи ничто, имидж – всё!
В своей приверженности внешней атрибутике Эрдоган дошёл до того, что фактически заставил членов Кабмина отращивать усы. Из мужчин не согласились только двое, не бывшие участниками Партии справедливости и развития, в которой состоит Эрдоган. Третья безусая была женщиной. У всех министров усы были в стиле Эрдогана: относительно коротко подстриженные и без подусников.
Сейчас у турок различной политической направленности существует определенная мода на усы. Заядлые националисты носят усы, направленные вниз, имеющие форму полумесяца. Левые – в стиле Сталина. Религиозные экстремисты – обходятся часто без усов, но носят бороду. Эрдоган выбрал нечто среднее, как и весь его Кабмин, который, по сути, его «косплеит».
Понятно, что у министра по делам социальной политики и семьи Фатимы Бетюль Саян Кая в силу ее женского пола усов быть не может, гормональными отклонениями она вроде не страдает. Но зато она, в пример первой леди государства, в последнее время стала одевать хиджаб.
В нем она выступала в Гарвардском клубе в Нью-Йорке, правда, хиджаб был цветной, явно от руки какого-то турецкого кутюрье, а остальная одежда – черная и до пяток. Как-то не соответствует все это заветам Ататюрка, у которого жена Лятифе принципиально носила европейский наряд, а сам Мустафа Кемаль появлялся на людях в цилиндре, костюме-тройке, пошитом французскими модельерами, и при галстуке.
На светских раутах Ататюрк целовал руки женщинам, с которыми он танцевал, что, видимо, в эрдогановской Турции становится даже не моветоном, а чем-то недопустимым. Хотя Ататюрк все же не добился того, чтобы по улицам турецких даже крупных городов мужчины и женщины ходили, держась за руки, и даже не добился прекращения семейного насилия в провинции, хотя и хотел всеми силами. Не умер бы так рано от посаженной алкоголем печени – может, и добился бы.
Ладно, отвлечёмся на время от темы усов как зеркала турецкого правого консерватизма. При всем уважении к футболу как к любимому всем миром виду спорта (только в скандинавских странах и в Канаде население больше любит хоккей, а в Новой Зеландии регби), пример «Правого сектора» (запрещена в РФ) (если кто не знает, это там, где на стадионах сидят активные фанаты, готовые к драке) показателен.
Эрдоган, конечно, поумнее какого-нибудь Яроша или Сашка Билого, но отличился на околофутбольном поприще еще больше, чем эти товарищи, связавшие жизнь больше с политикой и бандитизмом. Эрдоган же выбрал в качестве козлов отпущения футбольные клубы из регионов, населенных курдами. Оно понятно: борьба с сепаратизмом.
Но его ограничения чуть было не привели к «цветной революции» в отдельно взятом турецком регионе. Чтобы было понятно читателю, Диярбакыр, Эрзурум, Малатья, район горы Арарат, Карс – регионы, преимущественно заселенные курдами (включая езидов), ассирийцами, криптоармянами и совершенно непонятным населением, считающим себя турками, но говорящим, скорее, по-азербайджански.
Шотландцем можешь ты не быть
И вот в этих условиях в преимущественно курдском Диярбакыре (неофициальной столице Турецкого Курдистана) в ноябре прошлого года проходит матч Турция – Шотландия. Но местных болельщиков почти не было на стадионе, основная масса приехала из других регионов Турции, а Партия справедливости и развития снабдила их билетами и питанием.
Произошло нечто непредвиденное. Нравы шотландских болельщиков всем известны, хотя бы из произведений Ирвина Уэлша и фильмов Денни Бойла. Трогать их никто не стал. На стадионе и в его окрестностях началась массовая драка фанатов турецкой национальности с фанатами диярбакырских клубов, преимущественно курдами.
Особую агрессию вызвали у приезжих болельщики ФК «Амед», главным образом из-за того, что название клуба является курдским названием Диярбакыра. «Амед» и до этого подвергался притеснениям, в частности, обвинялся в финансировании Рабочей партии Курдистана, доказательств чему не было. С 2020 года стамбульские власти периодически запрещают «Амеду» проводить матчи за пределами Диярбакыра.
Болельщикам ФК также запрещаются выезды за пределы родного города, даже в недалеко расположенную Малатью выезжать запрещено. За размахивание на матче флагами Курдистана – минимум штраф, а можно и в колонии-поселении на благо Турецкой Республики поработать.
При этом со стороны полиции к приезжающим из других регионов в Диярбакыр болельщикам отношение скорее даже не благосклонное, а бережное: например, фанатов из Бурсы, известных своими ультраправыми настроениями, внутренние войска везли в Диярбакыр на бронетехнике, дабы ничего не случилось. Патриотические порывы с турецкими флагами на стадионах для курдов не очень-то характерны.
Они даже скорее характерны для иностранцев: например, покойный вокалист «Линкин Парка» Честер Беннингтон появился на рок-фестивале под Стамбулом с голым торсом, обернутым в турецкий флаг. Но вот от курдов такое ожидать не следует. Потому старый фанат и футболист Эрдоган такого, конечно, простить не мог.
Но вернёмся к усам Эрдогана. Сейчас он любыми средствами «отмазывается» от крена на исламский фундаментализм, понимая, что западные союзники по НАТО будут поддерживать более либеральных и антиклерикальных кандидатов. Сегодня Эрдоган усы постриг почти налысо – завтра свою Эмине заставит хиджаб снять.
Лишь бы только Запад не профинансировал кампанию по его краху на выборах. Выиграет выборы – и усы отрастит заново.