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Американская пресса рассказала об отправке ВСУ в Артемовск необученных солдат из-за потерь среди кадровых военных

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Американская пресса рассказала об отправке ВСУ в Артемовск необученных солдат из-за потерь среди кадровых военных

Высокие потери среди профессиональных военных заставили киевский режим приступить к переброске в Артемовск (Бахмут) во время его обороны плохо обученных или вообще необученных мобилизованных солдат ВСУ. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.


По утверждению американской прессы, командование ВСУ пыталось сохранить профессиональные кадры армии для использования в последующем контрнаступлении. В итоге это привело к еще большему росту потерь в Артемовске.

Издание сообщает и другую интересную информацию. Например, в феврале 2023 года в 93-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ прибыло пополнение из мобилизованных. Преимущественно это были представители малообеспеченных социальных групп из деревень Харьковской области.

Фактически, речь идет о том, что в ВСУ по мобилизации набрали безработных и лиц, до призыва в армию перебивавшихся случайными заработками в качестве подсобных рабочих.

Боевого опыта у большинства из них не было. Этим новобранцам выдали обмундирование и оружие советских времен, остававшееся на складах Украины, и перебросили в Константиновку через два дня. Разумеется, ни о каком дополнительном обучении речь не шла.

Спустя два-три дня в расположение части в Константиновке прибыл старшина роты и сообщил о приказе направить в Артемовск группы солдат по шесть человек. Некоторые мобилизованные пытались отказаться, утверждая, что они даже не умеют стрелять, на что старшина ответил: «Бахмут научит». Как мы понимаем, с такой подготовкой и мотивацией говорить о малых потерях ВСУ в городе было бы очень наивно.
Использованы фотографии:
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11 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:38
    0
    Выбор всегда есть - лапы в гору, будешь жить если рожок полный.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:49
      0
      Пригожит про потери ВСУ в Бахмуте.Видео по ссылке ниже.
      Пригожин сообщил, что потери ВСУ оцениваются в 50 тысяч человек. Примерно еще 50-70 тысяч украинских солдат выбыли из строя по ранению. Как правило, «вагнеровцы» отрезали тылы, что затрудняло эвакуацию раненых украинцев, поэтому их состояние становилось тяжелым.Потери «музыкантов» Пригожин оценивает так:«В 3,2 меньше у меня убитыми. И приблизительно в два раза у меня меньше раненых», – сказал он.Чуть позже в интервью он сказал, что от ЧВК в Артёмовске погибло более 10 тысяч бойцов.

      https://www.politnavigator.net/prigozhin-ozvuchil-poteri-sredi-byvshikh-zekov-pri-shturme-bakhmuta.html
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:06
      0
      Таким незамысловатым способом американская пресса видимо пытается выжать слезу у населения США и донести до них одну но правильную ( с точки зрения элиты США) мысль - "Видите как украинцам плохо, а вы тут сытые скулите не по делу пытаясь обвинить администрацию Байдена в том, что он бездумна тратит деньги американских налогоплательщиков на поддержание боевой мощи Украины".
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:41
    +4
    Тем не менее массово они в плен не побежали,а предпочли против России воевать!Почему?Фактор выноса мозга через сми и интернет тут сыграл далеко не последнюю роль.
  3. vet
    vet Сегодня, 11:42
    +1
    мобилизованные пытались отказаться, утверждая, что они даже не умеют стрелять

    Вот значит на каких "ягнятах" вагнеровцы попиарились. И эти необстрелянные и не обученные люди держались за Бахмут зубами. И ведь не нацисты из Львова и Тернополя. В 2014 году многие из них встречали бы российские танки цветами. Вот какова цена ошибок Путина!
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 11:51
      0
      основная масса нацистов из средней украины, из днепра
      1. ВлР
        ВлР Сегодня, 12:00
        +2
        Здесь речь о Харьковской области, где 6 апреля 2014 г. устроивших митинг нацистов Правого сектора избили и заставили "ползти по коридору позора".



        https://www.topnews.ru/news_id_66833.html

        Поэтому претензии к Путину вполне обоснованны.
  4. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 11:50
    +1
    Будет не правильно, если не упомянуть, что в Артемовске, воевали не только новобранцы, но и элита укронацисткой армии и Азовцы и Кракен и иностранные наемники. По некрологам в информационном пространстве украины, легко определить кто там был. Кровавый карлик возомнил из себя Наполеона и загонял на убой в Артемовск свою армию!
  5. Галеон
    Галеон Сегодня, 11:52
    0
    Это способ уничтожения собственного населения. Людоеды-исполнители и людоеды планировщики из-за океана и с острова.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:53
    0
    The Wall Street Journal наконец решился рассказать о том, что было известно всем, в т.ч. и западным СМИ, но умалчивалось, чтобы не компрометировать режим Зеленского. Упомянули даже 93 бригаду, которая дважды или трижды вынуждена была переукомплектовываться в связи с тяжелыми потерями. Сегодня от такой правды ни кому лучше не стало.
  7. мазута
    мазута Сегодня, 12:02
    0
    В чем информационная ценность данной статьи?Нам расплакаться?Пожалеть крестьян харьковщины?Земля стекловатой и здоровья усопшим.Плохо то,что демографическая яма снова накроет Россию.Гибнут ведь не самые худшие с нашей стороны...