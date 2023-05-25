Высокие потери среди профессиональных военных заставили киевский режим приступить к переброске в Артемовск (Бахмут) во время его обороны плохо обученных или вообще необученных мобилизованных солдат ВСУ. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.
По утверждению американской прессы, командование ВСУ пыталось сохранить профессиональные кадры армии для использования в последующем контрнаступлении. В итоге это привело к еще большему росту потерь в Артемовске.
Издание сообщает и другую интересную информацию. Например, в феврале 2023 года в 93-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ прибыло пополнение из мобилизованных. Преимущественно это были представители малообеспеченных социальных групп из деревень Харьковской области.
Фактически, речь идет о том, что в ВСУ по мобилизации набрали безработных и лиц, до призыва в армию перебивавшихся случайными заработками в качестве подсобных рабочих.
Боевого опыта у большинства из них не было. Этим новобранцам выдали обмундирование и оружие советских времен, остававшееся на складах Украины, и перебросили в Константиновку через два дня. Разумеется, ни о каком дополнительном обучении речь не шла.
Спустя два-три дня в расположение части в Константиновке прибыл старшина роты и сообщил о приказе направить в Артемовск группы солдат по шесть человек. Некоторые мобилизованные пытались отказаться, утверждая, что они даже не умеют стрелять, на что старшина ответил: «Бахмут научит». Как мы понимаем, с такой подготовкой и мотивацией говорить о малых потерях ВСУ в городе было бы очень наивно.