В западной прессе: крупнейшие корабли ВМФ РФ стали для России «головной болью»

Крупнейшие корабли ВМФ РФ стали для России «головной болью». Они приносят своей стране слишком много проблем, которые все никак не прекращаются.
Такое мнение высказал обозреватель зарубежного издания Insider Бенджамин Бримелоу.
Говоря о крупнейших надводных военных кораблях России, в западной прессе подразумевают атомные линейные крейсера класса «Киров» – «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий», а также единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», официально именуемый тяжелым авианесущим крейсером (ТАКР). Все они могли бы быть самыми боеспособными кораблями российского надводного флота. Но сочетание сложностей с техническим обслуживанием, проблем с финансированием и слабых эксплуатационных показателей превратили их, утверждает автор, в самую большую «головную боль» для ВМФ России.
Линейные крейсера класса «Киров» при длине корпуса 252 метра и полном водоизмещении 28 тысяч тонн являются крупнейшими надводными боевыми кораблями в мире, не считая авианосцев. Они также считаются самыми тяжеловооруженными за всю историю. Но их размер и сложность означают, что они нуждались и нуждаются в постоянном и интенсивном техническом обслуживании, которое СССР, а затем и Российская Федерация, отмечает Бримелоу, едва ли могли себе позволить.
Несмотря на это, их решили не выводить из состава флота, а, наоборот, начали ремонтировать модернизировать. Ремонт «Адмирала Нахимова» уже близок к завершению, и он оказался очень затратным. Звучали предположения, что из-за этого руководство может отказаться от планов модернизации «Петра Великого», но этого не произошло. Работу над ним планируют начать сразу после передачи флоту «Нахимова».
Идет и модернизация ТАКР «Адмирал Кузнецов». Срок возвращения в строй его и «Нахимова» уже несколько раз переносился, сейчас оно намечено на следующий год. Так как Россия тратит сейчас большие средства на проведение спецоперации на Украине, иностранный автор сомневается, что ремонт этих двух кораблей удастся когда-либо завершить.