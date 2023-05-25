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В западной прессе: крупнейшие корабли ВМФ РФ стали для России «головной болью»

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В западной прессе: крупнейшие корабли ВМФ РФ стали для России «головной болью»

Крупнейшие корабли ВМФ РФ стали для России «головной болью». Они приносят своей стране слишком много проблем, которые все никак не прекращаются.


Такое мнение высказал обозреватель зарубежного издания Insider Бенджамин Бримелоу.

Говоря о крупнейших надводных военных кораблях России, в западной прессе подразумевают атомные линейные крейсера класса «Киров» – «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий», а также единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», официально именуемый тяжелым авианесущим крейсером (ТАКР). Все они могли бы быть самыми боеспособными кораблями российского надводного флота. Но сочетание сложностей с техническим обслуживанием, проблем с финансированием и слабых эксплуатационных показателей превратили их, утверждает автор, в самую большую «головную боль» для ВМФ России.

Линейные крейсера класса «Киров» при длине корпуса 252 метра и полном водоизмещении 28 тысяч тонн являются крупнейшими надводными боевыми кораблями в мире, не считая авианосцев. Они также считаются самыми тяжеловооруженными за всю историю. Но их размер и сложность означают, что они нуждались и нуждаются в постоянном и интенсивном техническом обслуживании, которое СССР, а затем и Российская Федерация, отмечает Бримелоу, едва ли могли себе позволить.


Несмотря на это, их решили не выводить из состава флота, а, наоборот, начали ремонтировать модернизировать. Ремонт «Адмирала Нахимова» уже близок к завершению, и он оказался очень затратным. Звучали предположения, что из-за этого руководство может отказаться от планов модернизации «Петра Великого», но этого не произошло. Работу над ним планируют начать сразу после передачи флоту «Нахимова».


Идет и модернизация ТАКР «Адмирал Кузнецов». Срок возвращения в строй его и «Нахимова» уже несколько раз переносился, сейчас оно намечено на следующий год. Так как Россия тратит сейчас большие средства на проведение спецоперации на Украине, иностранный автор сомневается, что ремонт этих двух кораблей удастся когда-либо завершить.

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Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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16 комментариев
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  1. Магос_Адептус_Механикус
    Магос_Адептус_Механикус Сегодня, 11:47
    -4
    Ну как бы да, большие корабли для ВМФ РФ это головная боль, тут даже спорить по этому поводу смысла нет, остаётся только согласится
    1. Borik
      Borik Сегодня, 12:26
      0
      Иностранный автор сомневается, что ремонт этих двух кораблей удастся когда-либо завершить.

      И как он удивится когда этот ремонт будет завершён. Из-за больших кораблей голова болит у всех адмиралов мира и не надо переводить стрелки на наш флот.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 11:51
    +6
    Походу они там прочитали недавнюю статью на ВО и перевели на английский.
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 11:54
      +2
      Это так хочется, западным оборзеватетелям))) возможно сроки ремонтов и сдвинутся, но корабли в строй вернутся.
      1. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Сегодня, 12:19
        0
        Цитата: ТермиНахТер
        но корабли в строй вернутся

        И станут головной болью уже для п-сов.
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:05
      +2
      Ну вот, когда такой "большой" корабль ВМФ России "отгрузит" в залпе до сотни гиперзвуковых носителей на ту, или иную сторону Атлантики, тогда и будут, т.н. "западные аналитики", "о боли" рассуждать...

      И вовсе не о "головной"... Короче, - всё путём. Российский флот должен быть полноценным и многофункциональным. как в его надвордной, таки в подводной и "воздушно - космической" составляющих...
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 12:09
        +1
        Ну вот, когда такой "большой" корабль ВМФ России "отгрузит" в залпе до сотни гиперзвуковых носителей на ту, или иную сторону Атлантики, тогда и будут, т.н. "западные аналитики", "о боли" рассуждать...

        И вовсе не о "головной"... Короче, - всё путём. Российский флот должен быть полноценным и многофункциональным. Как в его надводной, таки в подводной и "воздушно - космической"...

        А если "расслабляться" или/и врага недооценивать, то не только "крупный" корабль, но и любой другой "головной болью" стать может. И вполне себе закономерно...
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:56
    -1
    Большие корабли это головная боль для всех флотов мира.
    Огромные корабли уйдут в прошлое вместе с дредноутами, броненосцами и прочими линкорами. Сейчас он становятся просто хорошими большими целями для береговой охраны, небольших ракетных кораблей и подлодок.
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 12:20
      0
      Цитата: Румaтa
      Огромные корабли уйдут в прошлое

      Да, да, с 1869 г уже 154 года прошло, как об этом говорят, а большие корабли, гадство, все не уходят:)))
  4. С.Викторович
    С.Викторович Сегодня, 11:59
    0
    Военная ценность этих старых кораблей весьма сомнительна, а затраты на ремонты и эксплуатацию чрезмерны. Нужна новая осмысленная концепция развития надводной части флота, основанная на современных решениях (глобальное целеуказание, дальнобойное высокоточное оружие и т.п.). В любом случае, флот может быть эффективным только при большой серийности постройки кораблей.
  5. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 11:59
    0
    Очередной «пасквиль» от западников.
    Есть информация, что Северодвинские корабелы работают на Нахимове в три смены. Хотят сдать крейсер в срок. Время покажет, кто прав. Интересно, какой корабль будет первым выведен из ремонта? Нахимов или Кузнецов.
    На Петре Великом, не будет такая глубокая модернизация, как на Нахимове.
    Хочется заметить, что компетенция западных экспертов по РФ сильно снизилась и их предсказания зачастую не сбываются.
    1. Магос_Адептус_Механикус
      Магос_Адептус_Механикус Сегодня, 12:04
      -3
      Наверное дорогая и огромная аналоговнетная "Москва" постучит вам со дна, что "Большие корабли в современном мире это мастхэв"? Или вы как Гитлер, фанат "Плавучих Мастодонтов", и не слушаете условного Дёница, что вам говорит "мы за те же деньги, что вы потратите на "Бисмарк" можем в 3 раза увеличить подводный флот!"
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:08
    0
    Большие корабли - всегда большие затраты ! Посмотрите на (Zumwalt), стоимость одного «Замволта» ($4,4 млрд.) практически равна пол стоимости авианосца.А его применение еще и обсуждается ,он банально не нашел места в составе ВМС США .
  7. Oldi
    Oldi Сегодня, 12:24
    0
    Он в принципе озвучил то, что нормальному человеку давно понятно, как говориться - «Если хотите разорить небольшую страну, подарите ей крейсер…» — Сэр Уинстон Черчилль. А большую - авианосец laughing Только страна печатающая бабки может себе позволить роскошь содержать кучу огромных корыт и то половина из них постоянно в ремонтных доках круизных компаний. Тем более непонятны периодические дрыгания по поводу необходимости РФ иметь этих монстров. Да и кто будет разбираться с кучей проблем в случае повреждения авианосца например где нибудь в атлантике..? Да и зачем он нужен? Проецировать мощь у берегов папуа? Современное вооружение уже позволяет не бояться авианосных групп, Пэтриот тому пример отчасти, боятся должен владелец авианосца)).
  8. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 12:25
    0
    Иноный автор пытается выдать свои "влажные девичьи мечты" за проблемы РФ, Подсказывает, (благодетель, ), тупым русским, что они как бэ абсолютно сухопутная нация. И ничего, кроме катеров береговой охраны им ну совершенно не нужно. И почему-то аффтарами подобных статеек всегда оказываются или наглосаксы ну или на крайняк -японцы. Чтобы мы, сирые-убогие, без их советов делали? /льёт крокодиловы слёзы/ :)

    А как выводить ПЛАБ из базы и до открытого океана - это не важно. Я уже молчу про самостоятельную ценность "fleet in being".
  9. okean969
    okean969 Сегодня, 12:25
    0
    Если западные "аналитики" пишут такую ахинею, значит не все так плохо с нашими кораблями.