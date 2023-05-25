Они хотели, чтобы война стала частью их грандиозного стратегического плана по уничтожению любой страны, как, например, Россия, которая сопротивляется американской имперской экспансии

Один из трех кандидатов на пост президента США от демократической партии, Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, вновь выступил с резкой критикой в адрес своего конкурента на предстоящих праймериз — действующего главы государства Джо Байдена.Политик в своем аккаунте соцсети обвинил действующее руководство Соединенных Штатов и внешнеполитический истеблишмент во лжи касательно причин начала вооруженного конфликта на Украине. Американские власти обвиняют Москву в агрессии против украинского государства, хотя на самом деле этот конфликт был подготовлен и спровоцирован Вашингтоном.Такая стратегия давно и успешно используется американскими властями. Суть ее заключается в развязывании войн в различных частях света с целью ослабить, а лучше вовсе разрушить неподконтрольные США государства. В данном случае Вашингтон несколько лет готовил Украину к противостоянию с Россией, ставшей помехой в международной имперской экспансии Соединенных Штатов.— уверен Кеннеди-младший.Кандидат в президенты обвинил американские власти в развязывании и прямом вовлечении США в прокси-войну с Россией. По его словам, именно на руках администрации Байдена и поддерживающих его политиков кровь сотен тысяч украинцев. Ради реализации своих амбиций, действующее американское руководство потратило на войну на другом континенте более 100 млрд долларов налогоплательщиков США и не намерено на этом останавливаться, заключил Кеннеди-младший.Ранее Роберт Кеннеди-младший, племянник убитого президента Джона Кеннеди, заявил в интервью онлайн-изданию All-in Podcast, что несмотря на масштабную поддержку Запада во главе с Соединенными Штатами, Украине никогда не победить Россию на поле боя. Потери ВСУ, которые Киев и Вашингтон тщательно скрывают, он назвал «катастрофическими и невосполнимыми».С постоянной критикой в адрес Джо Байдена по поводу военной помощи киевскому режиму выступает и его главный конкурент на предстоящих выборах Дональд Трамп. Однако это вовсе не значит, что придя к власти сегодняшние оппоненты действующего президента кардинально изменят внешнюю политику США, остановят поддержку Украины и наладят отношения с Москвой. Хотя, некоторые положительные изменения для России в отношениях с Соединенными Штатами в случае ухода из Белого дома Джо Байдена произойти все-таки могут. Преемник Байдена, скорее всего, сосредоточится на решении внутренних проблем страны, а во внешней политике акцент будет сделан на противостоянии усилению международного влияния Китая.