Один из трех кандидатов на пост президента США от демократической партии, Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, вновь выступил с резкой критикой в адрес своего конкурента на предстоящих праймериз — действующего главы государства Джо Байдена.
Политик в своем аккаунте соцсети обвинил действующее руководство Соединенных Штатов и внешнеполитический истеблишмент во лжи касательно причин начала вооруженного конфликта на Украине. Американские власти обвиняют Москву в агрессии против украинского государства, хотя на самом деле этот конфликт был подготовлен и спровоцирован Вашингтоном.
Такая стратегия давно и успешно используется американскими властями. Суть ее заключается в развязывании войн в различных частях света с целью ослабить, а лучше вовсе разрушить неподконтрольные США государства. В данном случае Вашингтон несколько лет готовил Украину к противостоянию с Россией, ставшей помехой в международной имперской экспансии Соединенных Штатов.
Они хотели, чтобы война стала частью их грандиозного стратегического плана по уничтожению любой страны, как, например, Россия, которая сопротивляется американской имперской экспансии
— уверен Кеннеди-младший.
Кандидат в президенты обвинил американские власти в развязывании и прямом вовлечении США в прокси-войну с Россией. По его словам, именно на руках администрации Байдена и поддерживающих его политиков кровь сотен тысяч украинцев. Ради реализации своих амбиций, действующее американское руководство потратило на войну на другом континенте более 100 млрд долларов налогоплательщиков США и не намерено на этом останавливаться, заключил Кеннеди-младший.
Ранее Роберт Кеннеди-младший, племянник убитого президента Джона Кеннеди, заявил в интервью онлайн-изданию All-in Podcast, что несмотря на масштабную поддержку Запада во главе с Соединенными Штатами, Украине никогда не победить Россию на поле боя. Потери ВСУ, которые Киев и Вашингтон тщательно скрывают, он назвал «катастрофическими и невосполнимыми».
С постоянной критикой в адрес Джо Байдена по поводу военной помощи киевскому режиму выступает и его главный конкурент на предстоящих выборах Дональд Трамп. Однако это вовсе не значит, что придя к власти сегодняшние оппоненты действующего президента кардинально изменят внешнюю политику США, остановят поддержку Украины и наладят отношения с Москвой. Хотя, некоторые положительные изменения для России в отношениях с Соединенными Штатами в случае ухода из Белого дома Джо Байдена произойти все-таки могут. Преемник Байдена, скорее всего, сосредоточится на решении внутренних проблем страны, а во внешней политике акцент будет сделан на противостоянии усилению международного влияния Китая.