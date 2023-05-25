Под Красноярском совершена диверсия на железной дороге

На фоне продолжающейся специальной военной операции тревожные новости всё чаще приходят и из далёких от зоны СВО регионов.
По данным ряда телеграм-каналов, недалеко от Красноярска произошла диверсия на железнодорожном пути. Инцидент произошёл прошлой ночью на железнодорожной станции Бугач, что в семи километрах к западу от Красноярска.
Сообщается о вскрытии двух релейных шкафов системы сигнализации, централизации и блокировки, которые затем были подожжены.
Как пишет телеграм-канал Shot, на месте происшествия обнаружены следы шин легкового автомобиля, бутылка с жидкостью, пачка сигарет и перчатка, которую, очевидно, использовали, чтобы не оставить отпечатки.
Пожар был потушен силами сотрудников Красноярской железной дороги. На графике движения железнодорожных составов диверсия не сказалась. На данный момент идёт поиск злоумышленников.
Ранее сообщалось о диверсии на железной дороге в Тульской области, когда был подожжён аккумуляторный шкаф, связанный с устройствами, предупреждающими о столкновении и сходе поездов с рельс. 18 мая похожий случай произошёл на ж/д станции в Казани.
Все эти случаи говорят о необходимости ужесточения контроля и системы безопасности на железных дорогах страны.