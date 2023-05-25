Военное обозрение
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Под Красноярском совершена диверсия на железной дороге

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Под Красноярском совершена диверсия на железной дороге

На фоне продолжающейся специальной военной операции тревожные новости всё чаще приходят и из далёких от зоны СВО регионов.


По данным ряда телеграм-каналов, недалеко от Красноярска произошла диверсия на железнодорожном пути. Инцидент произошёл прошлой ночью на железнодорожной станции Бугач, что в семи километрах к западу от Красноярска.

Сообщается о вскрытии двух релейных шкафов системы сигнализации, централизации и блокировки, которые затем были подожжены.

Как пишет телеграм-канал Shot, на месте происшествия обнаружены следы шин легкового автомобиля, бутылка с жидкостью, пачка сигарет и перчатка, которую, очевидно, использовали, чтобы не оставить отпечатки.

Пожар был потушен силами сотрудников Красноярской железной дороги. На графике движения железнодорожных составов диверсия не сказалась. На данный момент идёт поиск злоумышленников.

Ранее сообщалось о диверсии на железной дороге в Тульской области, когда был подожжён аккумуляторный шкаф, связанный с устройствами, предупреждающими о столкновении и сходе поездов с рельс. 18 мая похожий случай произошёл на ж/д станции в Казани.

Все эти случаи говорят о необходимости ужесточения контроля и системы безопасности на железных дорогах страны.
Использованы фотографии:
Википедия/ Новиков С.В.
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5 комментариев
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  1. mixail sherbakov
    mixail sherbakov Сегодня, 12:16
    +3
    Вешать надо террористов по законам военного времени,тогда и дегенератов,завербованных через интернет укроинцами,резко поубавится.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:18
    +1
    перчатка, которую, очевидно, использовали, чтобы не оставить отпечатки.
    Своё,местное подполье,видимо предполагали что отпечатки могут находиться в базе...
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:20
    +1
    Цитата: kor1vet1974
    перчатка, которую, очевидно, использовали, чтобы не оставить отпечатки.
    Своё,местное подполье,видимо предполагали что отпечатки могут находиться в базе...

    До лампочки: там следы ДНК.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:20
    0
    Пора размещать больше камер наблюдения вдоль железных дорог.
    Не защитят в прямом смысле, но обнаружение и затем розыск станут быстрее.
  5. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 12:22
    0
    Плохо что на Украине так и не создана сеть партизанов, диверсантов.... Что мешает, цвет кожи?