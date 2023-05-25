«Отказы вдвое чаще, чем у истребителей времён Вьетнамской войны»: Сеул списал первый F-35A

Южнокорейские F-35 сопровождает череда злоключений

Частота отказов более чем вдвое выше, чем у истребителей F-4 и F-5 периода войны во Вьетнаме. На фоне эскалации северокорейской ядерной угрозы [нас] шокирует бессилие F-35A, которые являются основной силой системы сдерживания