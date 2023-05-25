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«Отказы вдвое чаще, чем у истребителей времён Вьетнамской войны»: Сеул списал первый F-35A

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«Отказы вдвое чаще, чем у истребителей времён Вьетнамской войны»: Сеул списал первый F-35A

Сеул закупил у Вашингтона в общей сложности 40 истребителей F-35A, которые обошлись бюджету в $6,8 млрд. Вся заказанная партия была передана в 2019-2022 годах. Однако высокий уровень аварийности, сопровождающий эксплуатацию американских самолётов, привёл к тому, что один из них уже был списан.


Речь идёт о машине, которая 4 января 2022 года приземлилась «на брюхо» на авиабазе Сосан. При этом ВПП была покрыта специальной пожарной пеной, чтобы уменьшить трение корпуса. Как говорится в итогах расследования, инцидент был вызван столкновением с птицей, в результате чего электронные системы F-35A вышли из строя, в частности, не дав лётчику возможности выпускать шасси. Это было первое известное происшествие, произошедшее с F-35A у зарубежных пользователей истребителя.

Первоначально официальные лица заявляли о том, что «самолёту был нанесён минимальный ущерб». Однако в итоге ВВС страны приняли решение списать пострадавшую машину.

Южнокорейские F-35 сопровождает череда злоключений

- говорится в местном издании Defense Times.

По словам Шин Вон Сина, члена комитета обороны парламента страны, в период с января 2021 года по июнь 2022 года с флотом F-35 из 40 машин произошло 234 неисправности, помешавшие вылету (серьёзные инциденты категории G-NORS) и 62 случая «невыполнения конкретной миссии» (F-NORS). В качестве основной причины низкой работоспособности истребителя называется нехватка запасных частей.

Частота отказов более чем вдвое выше, чем у истребителей F-4 и F-5 периода войны во Вьетнаме. На фоне эскалации северокорейской ядерной угрозы [нас] шокирует бессилие F-35A, которые являются основной силой системы сдерживания

- отметил политик.

Возможно, что в Сеуле не питают особых иллюзий по поводу долговечности службы F-35. По крайней мере, в марте была официально начата процедура закупки дополнительных 20 машин этого типа за $2,85 млрд с поставкой до 2028 года, хотя изначально планировалось приобрести в рамках первого опциона самолёты модификации F-35B с возможностью вертикального взлёта.
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6 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:20
    0
    Вот и хорошо, сеульские. Списывайте и дальше эти вундервафли. ИМХО даже ваш КAI или как его там - явно качественнее окажется.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:25
      -1
      Частота отказов более чем вдвое выше, чем у истребителей F-4 и F-5 периода войны во Вьетнаме. На фоне эскалации северокорейской ядерной угрозы [нас] шокирует бессилие F-35A, которые являются основной силой системы сдерживания

      - отметил политик.


      Американцы за такие откровения могут и санкции впоять.
    2. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 14:26
      0
      Так в этом, скорее всего, и причина: нужно обеспечить приоритет финансирования отечественных разработок, а не закупок импорта, пусть даже у ключевого союзника. Вот только корейский ВПК действительно способен превратить финансирование в реальные, боеспособные и конкурентоспособные системы вооружений, а не тупо вновь и вновь повторять: деньги закончились, дайте больше денег.
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:23
    +1
    Возможно, что в Сеуле не питают особых иллюзий по поводу долговечности службы F-35.

    В США ничто не меняется...
    — Нас с вами надули — здорово надули! Но мы, я думаю, не желаем быть посмешищем всего города, чтоб над нами всю жизнь издевались. Вот что: давайте уйдем отсюда спокойно, будем хвалить представление и обманем весь город! Тогда все мы окажемся на равных правах. Так или нет?

    — Конечно, так! Молодец судья! — закричали все в один голос.

    — Ладно, тогда ни слова насчет того, что нас с вами надули. Ступайте домой и всем советуйте пойти посмотреть представление.

    На другой день по всему городу только и было разговоров, что про наш замечательный спектакль. Зал был опять битком набит зрителями, и мы опять так же надули и этих...
    (М.Твен. "Приключения Гекельбери Финна"
  3. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 14:24
    -1
    инцидент был вызван столкновением с птицей

    Птица - член Корейской трудовой партии перед столкновение кричала "Да здравствует Ким Чен Ун"
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:46
    0
    С серий А не задалось, решили попробовать с серией В, а чем черт не шутит.....